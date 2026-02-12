Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va deschide Profit Health.forum - Ediția a XVII-a

00:10

Direcțiile regionale și administrațiile județene ale ANAF lucrează în prezent la scenarii de eficientizare, în principal pe criteriu de cost, care presupun desființarea unor structuri. Astfel, numărul de servicii fiscale luate în calcul pentru desființare variază de la unu la două sau chiar trei în fiecare județ, rezultă din discuții ale Profit.ro cu șefi de AJFP-uri și alte persoane informate asupra acestor demersuri. Scenariile de reducere a structurilor ineficiente și de eliminare de posturi de conducere au fost cerute de președintele ANAF, Adrian Nica.