Cum oprești mențiunile și răspunsurile nedorite pe Threads: setări anti-hărțuire
Profit.ro, 12 februarie 2026 08:50
Threads poate deveni rapid obositor când ai postări care prind tracțiune, mai ales dacă te trezești cu mențiuni de la necunoscuți, reply-uri provocatoare sau quote-uri scoase din context.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
09:20
EXCLUSIV SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România # Profit.ro
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunțat joi vânzarea unității sale din România către Paval Holding, într-o tranzacție de 823 de milioane de euro.
Acum 30 minute
09:10
Vinul zilei: un Shiraz de la o cramă din Republica Moldova, cu note de vișine, coacăze negre, rodie și măceșe. Un vin intens și direct, cu corp mediu și taninuri bine definite # Profit.ro
Barriquello Syrah 2022 este un vin tânăr și dens, cu o personalitate puternică.
Acum o oră
09:00
Comisia Europeană vrea să transforme antenele 5G în sisteme de detectare a dronelor, bazate pe AI, într-un plan amplu de securitate la nivelul UE ce urmărește protejarea aeroporturilor, a bazelor militare și a infrastructurii critice.
08:50
Threads poate deveni rapid obositor când ai postări care prind tracțiune, mai ales dacă te trezești cu mențiuni de la necunoscuți, reply-uri provocatoare sau quote-uri scoase din context.
08:40
Cum setezi Face ID corect și când merită să folosești cod de acces lung în loc de 6 cifre # Profit.ro
Face ID e comod, dar comoditatea nu trebuie să fie sinonimă cu o configurare făcută pe fugă.
Acum 2 ore
08:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va deschide Profit Health.forum - Ediția a XVII-a # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va deschide Profit Health.forum - Ediția a XVII-a, programat să fie organizat pe 18 martie.
08:10
Prețul petrolului crește pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, în pofida creșterii mari a stocurilor din SUA # Profit.ro
Prețul petrolului a depășit 70 de dolari pe baril, piețele rămânând concentrate pe tensiunile dintre SUA și Iran.
08:00
Opinii: Presa noastră, influencerii și analiștii noștri rostogolesc CLIȘEE și MEME vechi ca să stoarcă noi și noi VĂICĂRELI, să mai VÂNDĂ ATENȚIE pe baza EMOȚIILOR NEGATIVE - partea a II-a # Profit.ro
- nu suntem capabili să evaluăm obiectiv, la rece, drumul parcurs într-un domeniu sau altul, cu precădere în zona economică; consecința: îi așteptăm oare tot pe străini să ne spună cum stăm?! -
08:00
VIDEO Gala Excelenței în Industria Apei, ediția a II-a. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: Sectorul apei este un domeniu strategic # Profit.ro
Asociația Română Apei a organizat Gala Excelenței în Industria Apei, ediția a doua, un eveniment dedicat performanței și inovației din sectorul apei din România.
07:50
Austriecii de la OMV: Se simte deja absența gazelor rusești. Producția la vârf a Neptun Deep va asigura cam 2,6% din cererea întregii Europe și va stabiliza sud-estul # Profit.ro
Exploatarea offshore de gaze naturale Neptun Deep din Marea Neagră românească, unde producția este așteptată să înceapă anul viitor, este cel mai mare proiect de dezvoltare de acest tip din întreaga Uniune Europeană, iar vârful de extracție preconizat, de 140.000 de barili echivalent petrol (boe) pe zi, va reprezenta echivalentul a 2,6% din cererea de gaze naturale a întregii Europe, au declarat oficialii grupului austriac OMV.
07:40
Încălzirea vremii a scăzut prețurile gazelor cu 20%, România redevenind exportator net în raport cu Ungaria # Profit.ro
Încălzirea din ultimul timp a vremii a condus la scăderea cererii interne de gaze și implicit a prețului pe piețele spot cu o cincime, ceea ce a permis României să revină de o săptămână în poziția de exportator net de gaze în Ungaria, relevă datele Profit.ro.
07:40
Avizarea aderării României la OCDE în comitetele specializate - mari șanse de a se finaliza în martie. Va fi semnat un acord # Profit.ro
Procesul tehnic de evaluare a României în Comitetele sectoriale ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) avansează rapid, cu perspective bune de finalizare în primul trimestru 2026, relevă un document guvernamental oficial. Secretarul General al OCDE are programată o vizită în România pentru 16 martie 2026, când ar urma să fie semnat un acord referitor la privilegii, imunități și facilități, una dintre ultimele etape ale aderării.
Acum 4 ore
07:30
VIDEO Poveste de succes în educație - SEB. Ileana Bivolaru: Am început cu 4 copii și am ajuns la peste 560 / Cristian Bivolaru: Am investit peste 10 milioane euro și am reinvestit tot - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Școala Europeană București a pornit în 2001 cu patru elevi și a ajuns, în peste două decenii, la peste 560 de copii și 37 de clase, după investiții cumulate de peste 10 milioane de euro. Fondatorii Ileana și Cristian Bivolaru vorbesc despre începuturi, curaj, finanțare bancară, reinvestirea tuturor veniturilor, rigoare academică și provocările antreprenoriatului în educație, într-un sistem care oferă sprijin limitat școlilor private.
07:20
SURPRIZA re-reglementării prețului gazelor pentru populație: OMV Petrom vorbea încă de liberalizare cu doar câteva ore înainte ca Bolojan să anunțe ″preț administrat″ # Profit.ro
OMV Petrom, al doilea cel mai mare producător de gaze naturale din România după Romgaz, totodată deținător a jumătate din drepturile exploatării offshore Neptun Deep și operator al acesteia, vorbea încă despre efectele așteptatei eliminări a prețurilor plafonate la gaze de la 1 aprilie, prevăzută și acum de legislația în vigoare, cu câteva ore înainte ca premierul Ilie Bolojan să anunțe ″preț administrat″ pentru populație și CET-uri până în primăvara anului viitor, ceea ce înseamnă și menținerea unui preț angro reglementat de vânzare pentru producători.
07:10
FOTO Costă mai puțin decât un Duster - Nissan va aduce în Europa pickup-ul chinezesc Frontier Pro # Profit.ro
Șeful Nissan, Ivan Espinosa, a anunțat că unul dintre vehiculele pe care le-a dezvoltat în China, în parteneriat cu Dongfeng, va fi vândut și în Europa, fără să ofere detalii privind motorizarea cu care va fi echipat.
07:00
Circa 1.000 de oameni au plecat din OMV Petrom. "Acționăm prin toate pârghiile pentru a ajunge la o bază de costuri corect dimensionată pentru mărimea companiei." – CONFIRMARE # Profit.ro
Efectivul de angajați al OMV Petrom, cea mai mare companie energetică integrată din regiune și una dintre cele mai importante din economia românească, s-a redus anul trecut cu circa 1.000 de persoane, a declarat CEO-ul Cristina Verchere.
Acum 12 ore
00:20
EXCLUSIV Intrare în România. Capalo AI, susținut și de statul finlandez, intră pe piața locală. „Vedem România ca una dintre principalele noastre piețe.“ # Profit.ro
Startup-ul finlandez Capalo AI, specializat în optimizarea sistemelor de stocare a energiei în baterii (BESS) prin intermediul inteligenței artificiale, intră în România, după ce tocmai a obținut o finanțare de 11 milioane de euro, inclusiv de la statul finlandez, pentru a-și extinde operațiunile de centrale electrice virtuale în Europa, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:10
EXCLUSIV România - pas spre a prelua Portul Giurgiulești din Republica Moldova. Memorandumul a fost aprobat # Profit.ro
Memorandumul în baza căruia România vrea să preia, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, din Republica Moldova, a fost aprobat, conform surselor Profit.ro.
00:10
EXCLUSIV Restructurare de amploare - Zeci de servicii fiscale ANAF gândite să fie desființate. Regionalele și județenele Fiscului au primit temă să facă scenarii # Profit.ro
Direcțiile regionale și administrațiile județene ale ANAF lucrează în prezent la scenarii de eficientizare, în principal pe criteriu de cost, care presupun desființarea unor structuri. Astfel, numărul de servicii fiscale luate în calcul pentru desființare variază de la unu la două sau chiar trei în fiecare județ, rezultă din discuții ale Profit.ro cu șefi de AJFP-uri și alte persoane informate asupra acestor demersuri. Scenariile de reducere a structurilor ineficiente și de eliminare de posturi de conducere au fost cerute de președintele ANAF, Adrian Nica.
00:10
EXCLUSIV Concedieri în România la fabrica unui gigant de piese auto.„Respectăm legea și procedurile interne.” # Profit.ro
Fabrica Yazaki din Brăila, specializată în producția de cablaje auto, concediază unii angajați, dar proporția acestei măsuri în raport cu numărul total al salariaților nu este deocamdată cunoscută. Reprezentanții companiei asigură că sunt respectate legea și procedurile interne.
11 februarie 2026
23:50
Ciolacu dezlănțuit: Sunt premierul cu cei mai mulți kilometri de autostradă și cu cele mai mari investiții post-decembriste din istoria României. Atacuri la adresa lui Bolojan # Profit.ro
Marcel Ciolacu, fostul premier PSD, îl critică din nou pe prim-ministrul Ilie Bolojan, vorbind acum, dar fără a-l indica direct, despre ”șmecherii contabilicești” cu cifrele privind deficitul cash.
22:00
Ursula von der Leyen cere țărilor UE să elimine birocrația: Avem a doua cea mai mare economie din lume, dar o conducem cu frâna de mână trasă! # Profit.ro
“Uniunea Europeană trebuie să dărâme barierele care îi împiedică dezvoltarea și să aprofundeze piața unică, pentru a deveni un veritabil gigant economic global”, spune Ursula von der Leyen.
21:20
Japonezii de la Toyota sfidează tendințele pieței de automobile electrice din SUA, care arată o frânare solidă a cererii pentru acest tip de propulsie, și lansează o mașină de mari dimensiuni, cu șapte locuri, care se instalează pe primul loc din punct de vedere al dimensiunilor.
21:00
Foraj Sonde, cu președintele executiv eMAG în acționariat, obține finanțări de 12 milioane euro # Profit.ro
Societatea Foraj Sonde, care intră prin compania franceză Dalkia pe piața europeană a serviciilor de foraj pentru energia geotermală, realizează înțelegeri de împrumut pentru finanțarea activităților curente.
20:50
Cădere puternică pornind din România: Citând riscuri legate de proiectul nuclear din România, TD Cowen retrogradează ratingul acțiunilor NuScale,. Acțiunile scad puternic # Profit.ro
Banca americană de investiții TD Cowen și-a revizuit negativ recomandarea pentru acțiunile NuScale Power, dezvoltatorul și proprietarul tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care România ar putea construi o centrală nucleară de 462 MW la Doicești, citând riscurile potențiale asociate chiar proiectului nuclear românesc.
Acum 24 ore
20:30
România a intrat deja într-o criză, dar nu există încă cifre care să ne spună că suntem acolo, atenționează fondatorul lanțului de magazine Altex, Dan Ostahie.
20:30
Pe o lichiditate bună, indicele principal de la BVB crește pentru a 3-a ședință consecutiv.
20:20
Socol: Ai jucat-o ideologic. Dacă se confirmă recesiunea tehnică a României, de vină a fost cine a majorat taxele. Eu am pus pe masă la Guvern și la Cotroceni variante # Profit.ro
Vineri se anunță dacă economia României va intra în recesiune tehnică. Dacă va fi așa, cauza este că soluția aleasă pentru reducerea deficitului prin majorarea taxelor a fost greșită, susține ideologul economic al PSD, Cristian Socol.
19:50
Hidroelectrica 2025: Achizițiile de la terți au explodat. Producția a scăzut cu 15%, iar vânzările angro – cu 22%. În schimb, furnizarea a crescut cu 30% # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a înregistrat anul trecut o scădere cu 15% a producției sale nete de electricitate, la 11.585 GWh.
19:50
Boeing a livrat 46 de avioane în ianuarie, al treilea cel mai ridicat nivel pentru această lună din istoria companiei.
19:50
Circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan, în zona barajului Vidraru. Restricții valabile mâine, pentru 3 ore # Profit.ro
Circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan (DN 7C), în zona barajului Vidraru.
19:40
Ministrul Transporturilor s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem, condusă de CEO-ul Yong Bae Lee, pentru a discuta Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România, dezvoltarea trenurilor pe hidrogen, definirea etapelor pentru o viitoare cale ferată de mare viteză și utilizarea unor mecanisme solide de finanțare prin credit de export.
19:20
Prima rută între România și Germania pentru transportul camioanelor pe calea ferată este operațională # Profit.ro
Trasportatorul de camioane pe calea ferată Helrom a început operarea rutei directe Düsseldorf - Arad, urmând ca primul transport de camioane să plece din Arad spre Germania în 13 - 14 februarie.
19:00
ULTIMA ORĂ Hidroelectrica 2025: Producția a scăzut cu 15%, iar vânzările angro – cu 22%. În schimb, furnizarea a crescut cu 30%, iar achizițiile de la terți au explodat # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a înregistrat anul trecut o scădere cu 15% a producției sale nete de electricitate, la 11.585 GWh.
19:00
Șeful Cancelariei dă vina pe secretarul general al Guvernului că nu a putut face concedieri. Cancelaria lui Bolojan a funcționat cu o reducere de 2 milioane euro a cheltuielilor. Reacția SGG # Profit.ro
Cancelaria prim-ministrului anunță o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% față de anul precedent. Din economia totală de aproape 10 milioane lei, suma de 8,4 milioane lei - adică 84% - a fost generată în cele șase luni de mandat ale noii conduceri.
18:50
Iulian Lolea, economist șef, Confederația Patronală Concordia, va fi prezent la Maratonul Stabilității economice - Ediția a II-a # Profit.ro
Iulian Lolea, economist șef, Confederația Patronală Concordia, va fi prezent la Maratonul Stabilității economice - Ediția a II-a, programat să fie organizat de Profit.ro pe 19 februarie.
18:30
ULTIMA ORĂ Statul român pune sub supraveghere specială rafinăria și benzinăriile rușilor de la Lukoil, plus încă 2 firme. Sancțiunile SUA ne pot lăsa fără un sfert din carburanți # Profit.ro
Statul român pregătește punerea ″sub tutelă″ a mai multor subsidiare din România ale gigantului petrolier rus Lukoil, drastic sancționat de Statele Unite, arătând că sancțiunile riscă să ducă la oprirea activității rafinăriei Petrotel Ploiești și a celor circa 300 de benzinării locale ale Lukoil.
18:00
Un nou „jucător greu” a fost adus pe șantierul metroului din Cluj, fiind vorba de o macara cu șenile și o capacitate de ridicare de 100 de tone, anunță autoritățile.
17:40
Digi - apărată de Comisia Europeană. Propunerea ANCOM de reintroducere a reglementării pe piața cu ridicata a accesului local furnizat la puncte fixe a intrat sub anchetă # Profit.ro
Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată cu privire la proiectul de analiză de piață al autorității naționale de reglementare din România (ANCOM) referitor la propunerea de reintroducere a reglementării pe piața cu ridicata a accesului local furnizat la puncte fixe din România.
17:40
Ministrul Transporturilor s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem, condusă de CEO-ul Yong Bae Lee, pentru a discuta Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România, dezvoltarea trenurilor pe hidrogen, definirea etapelor pentru o viitoare cale ferată de mare viteză și utilizarea unor mecanisme solide de finanțare prin credit de export.
17:40
Creștere puternică a croazierelor în România. Mirco Vassallo, Director Regional International Costa Cruises: Este una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere din portofoliul nostru internațional și unul dintre cei mai puternici contributori # Profit.ro
România este, în prezent, a doua cea mai mare piață pentru Costa Cruises în regiunea Europa Centrală și de Est (ECE), după Polonia, și una dintre cele mai dinamice din portofoliul internațional al companiei.
17:30
Elveția va oganiza un referendum inedit, prin care să fie stabilit - în cazul unui vot majoritar pozitiv - că numărul populației din țară nu poate depăși 10 milioane de locuittori, din 2050.
17:20
Un nou tramvai, fabricat la Uzina de Reparații Atelierele Centrale (URAC) a STB, este pregătit să intre pe străzile din capitală.
17:10
BMW a anunțat că a decis să recheme la service sute de mii de automobile vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu.
17:00
Bijuterii de familie și monede, scoase masiv la vânzare după explozia prețului argintului # Profit.ro
Magazinele de monede și bijuterii din America de Nord se confruntă cu o avalanșă de clienți care doresc să-și vândă obiectele de colecție, argintăria și bijuteriile de familie, după o creștere istorică a prețului argintului
16:50
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că există riscul să ajungem în recesiune tehnică, explicând ce înseamnă acest lucru.
16:50
Peste 1.500 de fermieri, cu 348 de tractoare, protestează în centrul Madridului față de acordul comercial între UE și Mercosur și de reducerea fondurilor în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) europene.
16:40
România s-a decuplat de comunism. A reușit să reducă masiv emisiile de gaze cu efect de seră - analiză The Guardian # Profit.ro
România a reușit să decupleze sectorul energetic și pe cel industrial de poluarea ce le-a caracterizat în comunism.
16:30
VIDEO&FOTO Ciucu, îngrozit de cum se lucrează la STB după o vizită neanunțată la autobază # Profit.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a făcut o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca.
16:30
Cum se construiește leadershipul într-o companie de tehnologie: o conversație cu Shiro Theuri, CTO la Glovo # Profit.ro
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor în Știință, am stat de vorbă cu Shiro Theuri, Chief Technology Officer la Glovo.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.