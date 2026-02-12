Nu se cunoaște motivația atacatorului în rochie din Canada. A masacrat elevii școlii pe care o abandonase de patru ani
StirileProtv.ro, 12 februarie 2026 08:50
Polițiștii canadieni au deschis o amplă anchetă după atacul sângeros care a avut loc într-un liceu din Tumbler Ridge, în Munții Stâncoși.
• • •
Acum 5 minute
09:30
Statul în care limba rusă rămâne oficială alături de limba națională. Cetățenii își pot alege modalitatea de comunicare # StirileProtv.ro
Limba rusă şi-a păstrat statutul de limbă oficială pentru utilizare în cadrul instituţiilor publice din Kazahstan, alături de limba kazahă, potrivit proiectului noii Constituţii, publicat de ziarul Kazahstanskaya Pravda, conform TASS.
Acum 10 minute
09:20
Șeful uneia dintre cele mai mari companii din România avertizează: Am intrat într-o criză. O să apară perioada de jale # StirileProtv.ro
România a intrat într-o criză, dar nu avem încă cifre care să ne spună că suntem acolo, a declarat, miercuri, Dan Ostahie, fondatorul şi directorul general al Altex România, la un eveniment de specialitate.
09:20
Entitățile Lukoil din România, sub observație extinsă. Bugheanu Ion-Bogdan, propus ca supraveghetor # StirileProtv.ro
Ministerul Energiei recomandă instituirea măsurii de supraveghere extinsă asupra entităţilor deţinute în România de grupul Lukoil.
Acum 30 minute
09:00
Statele Unite vor începe să plătească miliardele de dolari pe care le datorează Naţiunilor Unite „în câteva săptămâni”, continuând totodată să solicite reforme, a declarat miercuri ambasadorul SUA la ONU.
09:00
Inima și rinichii sunt în relație directă. Când este afectat unul dintre organe, suferă celălalt. Tensiunea arterială crește încet și sigur. Creierul se adaptează și nu apar simptome neplăcute.
Acum o oră
08:50
Caz incredibil în Franța. Doi gemeni identici sunt judecați pentru crimă, dar ADN-ul nu poate spune cine e ucigașul # StirileProtv.ro
Situație neobișnuită în Franța. Doi gemeni sunt judecați într-un dosar de crimă, însă anchetatorii nu știu pe care să-l condamne pentru că frații sunt identici.
08:50
Acum 2 ore
08:30
Percheziţii masive în Bucureşti și alte șase județe. Poliţia investighează evaziune fiscală de 2 milioane de lei # StirileProtv.ro
Patruzeci de percheziţii au loc joi în şase judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de lei.
08:20
Cum a reușit un șofer de ride-sharing să rupă o conductă de gaze pe o stradă din Baia Mare: „Au zis să ies din casă” # StirileProtv.ro
Panică miercuri seară pe o stradă din Baia Mare, după ce un șofer de ride-sharing a rupt o conductă de gaze în timp ce era oprit de polițiști.
08:20
Elveția organizează un referendum pentru limitarea populației. De ce o face și la ce cifră s-a gândit # StirileProtv.ro
După o campanie condusă de un partid de opoziție de dreapta, guvernul elvețian va organiza în iunie un referendum care va impune măsuri de limitare a imigrației.
08:20
Extrageri Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 12 februarie 2026. Premiile uriașe puse în joc # StirileProtv.ro
Joi, 12 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. La tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat 35.272 de câştiguri în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei.
08:10
Întâlnire emoționantă între două vârfuri din generații diferite.
08:10
Drumul prin Pădurea Băneasa, folosit zilnic de șoferi, a fost construit ilegal. Ministerul Mediului cere desființarea lui # StirileProtv.ro
Un drum prin Pădurea Băneasa, folosit zilnic de șoferi ca să ajungă mai repede într-un cartier rezidențial, a fost făcut ilegal, arată un control al Ministerului Mediului.
08:10
Vremea azi, 12 februarie 2026. Ploi și vânt puternic în unele zone, dar și temperaturi neobișnuit de ridicate # StirileProtv.ro
Ziua de joi aduce vreme schimbătoare. În vest, în nord și în sud-est o să plouă slab, iar la munte apar precipitații sub toate formele. Vântul are intensificări în sudul Banatului, în Delta Dunării și în zona montană înaltă.
08:00
Accident în lanț în județul Bihor. Opt persoane au fost rănite după ce patru mașini și un microbuz s-au ciocnit # StirileProtv.ro
Opt persoane au fost rănite în urma unui carambol produs miercuri pe un drum din județul Bihor. Patru mașini și un microbuz în care se aflau trei oameni s-au ciocnit.
08:00
Trei studenți români au câștigat aurul la programare, în Europa. Echipa din Iași se califică în marea finală din Dubai # StirileProtv.ro
România ajunge în elita mondială a programării pentru studenți. O echipă de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași a luat aurul la un concurs internațional. Tinerii vor reprezenta țara la campionatul din Dubai.
07:50
Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.
07:40
Răspunsul șefului Instagram, la procesul despre rețelele sociale. Familiile victimelor au așteptat în fața tribunalului # StirileProtv.ro
CEO-ul Instagram, Adam Mosseri, primul director executiv din Silicon Valley care a depus mărturie în procesul Google şi Meta, a respins miercuri noţiunea de dependenţă de reţelele de socializare.
07:40
Migraţia transfrontalieră a celor mai înstărite familii din lume accelerează într-un ritm fără precedent, afirmă experţii în consultanţă pentru persoane cu averi ultra-ridicate, transmite CNBC.
07:40
Nicușor Dan ajunge la castelul Alden Biesen din Belgia. Participă la reuniunea informală a Consiliului European # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea informală a Consiliului European de la Castelul Alden Biesen din Belgia.
Acum 4 ore
07:30
Incendiu la o bază militară din sudul Rusiei după un atac cu rachete. Populația dintr-un sat apropiat, evacuată # StirileProtv.ro
Un atac cu rachete a provocat un incendiu în noaptea de miercuri spre joi într-o instalaţie militară din sudul Rusiei, determinând autorităţile să evacueze populaţia dintr-un sat din apropiere, a declarat guvernatorul regional.
07:30
Radu Miruță, convorbiri la Bruxelles cu asistentul secretarului general NATO, despre „riscurile” de pe flancul estic # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a discutat miercuri la Bruxelles cu asistentul Secretarului General al NATO pentru Securitate și Informații, Scott W. Bray, despre situația de securitate din regiunea Mării Negre.
07:30
Condițiile în care va participa România la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump # StirileProtv.ro
România ar putea fi reprezentată la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din 19 februarie doar în cazul în care în acest format sunt acceptate şi ţări nesemnatare a Cartei, au declarat, joi, surse politice, pentru Agerpres.
07:30
Temeri cu privire la o nouă anexare a Rusiei. O țară din UE „nu exclude ca Moscova să îi fure teritorii” # StirileProtv.ro
Norvegia ”nu exclude ca Rusia să fure teritorii” norvegiene şi anticipează o invazie rusă nordului ţării, cu scopul de ”a-şi proteja capacităţile nucleare”, a dezvăluit şeful armatei norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen.
Acum 12 ore
23:10
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, s-a calificat, miercuri, în finala Cupei Greciei, după ce a trecut în semifinale de Panathinaikos, cu scorul general de 3-0.
22:50
O nouă metodă de înşelăciune face victime în România. Escrocii se dau drept ”vecina” care vinde alimente # StirileProtv.ro
Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău au atras atenţia, miercuri, asupra unei noi metode de înşelăciune, până acum fiind identificate două victime în judeţ.
22:50
Jennifer Aniston a împlinit 57 de ani. Imagini de colecție cu una dintre cele mai iubite actrițe. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Jennifer Aniston este una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, cunoscută în întreaga lume pentru interpretarea personajului Rachel Green în serialul „Friends” (1994–2004), rol care i-a adus un Premiu Emmy și un Glob de Aur.
22:40
Viktor Orban: Planul în cinci puncte al lui Zelenski este o declaraţie de război deschisă contra Ungariei # StirileProtv.ro
Planul în cinci puncte al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski este o declaraţie de război deschisă la adresa Ungariei, a scris miercuri, pe pagina sa de Facebook, premierul ungar Viktor Orban, potrivit MTI.
22:10
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer # StirileProtv.ro
James Van Der Beek, actorul care a cucerit o generație cu rolurile din „Dawson’s Creek” și „Varsity Blues”, a murit la doar 48 de ani.
22:10
Decizie definitivă ÎCCJ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul și nepotul său, în arest la domiciliu # StirileProtv.ro
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu, a decis, miercuri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a respins contestaţiile celor trei. Decizia este definitivă.
22:10
Avertizare MAE: Grevă a piloților și însoțitorilor Lufthansa în Germania. Ce aeroporturi vor fi afectate # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Germania, unde joi este programată o grevă a piloţilor şi a însoţitorilor de bord angajaţi ai companiei Lufthansa.
22:00
Președintele Comisiei SIE cere demisia lui Radu Oprea după ce a comparat reducerea de posturi cu Auschwitz # StirileProtv.ro
Președintele Comisiei SIE din Parlamentul României cere demisia lui Radu Oprea, după ce acesta a declarat pentru HotNews că „oamenii au fost numere doar la Auschwitz”, în contextul discuțiilor despre reducerea posturilor din aparatul guvernamental.
22:00
Zelenski: „Ucraina va organiza alegeri doar după încetarea focului și obținerea garanțiilor de securitate” # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o încetare a focului cu Moscova şi obţinerea "garanţiilor de securitate”.
21:50
Ce amenzi au primit doi tineri din Constanța după o glumă la 112. Au anunțat că o mașină s-a răsturnat de pe un pod # StirileProtv.ro
Echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe au intervenit în noaptea de marți spre miercuri, după un apel la 112 care anunța că o mașină s-a răsturnat de pe un pod la Sinoie.
21:40
Un virus transmis de țânțari se răspândește rapid pe o insulă tropicală celebră. Autoritățile au instituit stare de alertă # StirileProtv.ro
Un grup de insule exclusiviste și însorite se află în alertă după ce Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a emis un avertisment urgent privind un focar viral.
21:30
Un bărbat din Italia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur. Cum au fost recuperate # StirileProtv.ro
Un bărbat de 57 de ani a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur, în valoare de aproximativ 120.000–130.000 de euro, potrivit Fanpage.it.
21:20
Bătaie în Parlamentul turc la învestirea noului ministru al Justiției. Opoziția acuză dosare politice și abuzuri | FOTO&VIDEO # StirileProtv.ro
Deputați ai Partidului Republican al Poporului (CHP, opoziție) și ai Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP, aflat la putere) s-au încăierat în Parlament, în timpul ceremoniei de depunere a jurământului de către noul ministru al Justiției, Akin Gurlek.
21:20
„De la bătăile cu perne la Jocurile Olimpice”. Nadia Comăneci, imagini emoționante din copilăria sa. VIDEO # StirileProtv.ro
Marea campioană Nadia Comăneci a postat, miercuri, pe rețelele de socializare, imagini inedite despre începuturile carierei sale, „de la bătăile cu perne la Jocurile Olimpice”.
21:20
Horoscop 12 februarie 2026, cu Neti Sandu. Cine își poate reface viața de cuplu și cine o duce mai bine cu banii # StirileProtv.ro
Horoscop 12 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. O să descoperim niște adevăruri în spatele cortinei, că am fi ascuns, chiar și de noi, niște lucruri, ca să nu suferim, poate.
21:10
România a obținut cel mai bun rezultat la JO de iarnă 2026: Strămăturaru și Manolescu, locul 9 la sanie dublu # StirileProtv.ro
Sportivele Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu s-au clasat, miercuri, pe locul 9 în proba de sanie dublu feminin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
20:40
MApN: „Există posibilitatea ca fragmentele de dronă găsite în Mamaia să fi fost aduse la mal de la tragerile din poligon” # StirileProtv.ro
Fragmentele de dronă găsite pe plaja din Mamaia provin dintr-un exercițiu multinațional desfășurat la poligonul Capu Midia, unde toate țintele aeriene de unică folosință au fost doborâte deasupra mării, anunță Ministerul Apărării Naționale.
20:40
Emmanuel Macron: A face din Europa o putere independentă e singura soluţie în faţa ameninţărilor economice ale Chinei şi SUA # StirileProtv.ro
A face din Europa o "putere independentă" este "singura" soluţie în faţa ameninţărilor economice din partea Chinei şi a SUA, a afirmat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP.
Acum 24 ore
20:30
Comisia Europeană vrea să înăsprească condiţiile de înregistrare a dronelor, după valul de survolări misterioase din 2025 # StirileProtv.ro
Comisia Europeană (CE) anunță miercuri că intenționează să înăsprească condițiile de înregistrare a dronelor, după valul de survolări misterioase din 2025, relatează AFP.
19:50
19:40
Psihiatru: Rețelele sociale acționează ca un „drog de intrare” pentru creierul tinerilor. Adolescenții devin vulnerabili # StirileProtv.ro
O psihiatră americană a declarat la procesul YouTube și Meta că rețelele sociale acționează ca un „drog de intrare” pentru tineri, remodelând creierul lor vulnerabil în dezvoltare.
19:40
Obuzierul K9 și vehiculele K10 vor fi fabricate în Dâmbovița. Proiectul va aduce mii de locuri de muncă în România # StirileProtv.ro
La Petrești, în Dâmbovița, a început construcția fabricii care va produce obuzierul K9 și vehiculele K10, folosite pentru aprovizionarea cu muniție, în România.
19:40
NATO lansează „Santinela Arctică” pentru apărarea Nordului. Europa se mobilizează pe fondul presiunii Rusiei și Chinei # StirileProtv.ro
Europa încearcă să se reseteze într-o lume dominată de „politica de demolare" a președintelui Trump, avertizează raportul Conferinței de Securitate de la München.
19:30
Peste 200 de școli din țară vor fi evaluate printr-o platformă online. Cum funcționează „Edumetrix” # StirileProtv.ro
200 de școli vor intra, în următoarele două luni, într-un proces de evaluare extern, printr-o platformă online realizată în parteneriat cu Ministerul Educației.
19:30
Divorț mai simplu la notar. Fiecare soț ar putea decide singur ce nume poartă, fără acordul fostului partener - Proiect # StirileProtv.ro
În viitor, fiecare soț ar putea decide singur ce nume poartă după divorț, fără să fie necesar acordul fostului partener ori al instanței.
19:30
Studiu: Tinerii beau alcool de fericire, iar părinții lor de tristețe. 5 din 10 români au redus consumul în ultimul an # StirileProtv.ro
Chiar dacă suntem fruntași la consumul de alcool în Uniunea Europeană, tinerii au tendința să bea mai puțin. Potrivit unui studiu recent, 5 din 10 români au redus consumul față de anul trecut.
