Calendarul simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ce materii vor susţine elevii

Li se spune generaţia digitală. Copii lipiţi de ecranele telefoanelor, dar deconectaţi total de ei înşişi şi de familie. În România, unul din doi adolescenţi suferă de anxietate. Dar prea puţini primesc ajutor pentru asta. Unii părinţi se tem să-i ducă la psiholog, pentru că asociază acest lucru cu eşecul lor ca părinţi. Alţii trec pragul cabinetului la primul tantrum al copilului. Şi atunci se naşte o întrebare: când trebuie să ne ducem copilul la psihoterapie? Cum recunoaştem semnalele?