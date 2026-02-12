Alertă într-un alt mare oraş din România. Peste 50.000 de oameni, fără apă din cauza unei bacterii
ObservatorNews, 12 februarie 2026 08:50
Alertă într-un alt mare oraş al ţării din cauza apei. După criza din Câmpina, locuitorii din Curtea de Argeș au rămas fără apă şi tot după golirea unui baraj, Vidraru de această dată. Locuitorii au fost avertizaţi prin Ro Alert să nu folosească apa nici măcar la spălat, după ce analizele au arătat prezența unei bacterii periculoase. Autorităţile nu au soluţii, aşteaptă rezultatele unor noi probe de apă.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
09:30
Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunţat joi vânzarea unităţii sale din România către Pavăl Holding, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro, scrie Reuters.
Acum 10 minute
09:20
A spart un magazin de bijuterii cu un motostivuitor și a fugit călare pe un măgar. Hoţul: "Eram beat" # ObservatorNews
Un jaf ieșit din comun a avut loc în Kayseri, Turcia, unde un tânăr de 26 de ani a spart un magazin de bijuterii folosind un motostivuitor furat, apoi a fugit de la fața locului călare pe un măgar. Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere, relatează T24.
09:20
Destinaţia de poveste aleasă de îndrăgostiţi pentru a sărbători Valentine's Day. O noapte costă 1.300 de lei # ObservatorNews
Dragostea se sărbătoreşte în doi iar în Bucovina, răsfăţul vine la superlativ. De la cine romantice, la seri cu şampanie şi relaxare la spa, îndrăgostiţii au de unde alege. Mai sunt doar două zile până la Valentine's Day, iar pensiunile din Suceava au pregătit experienţe care promit nu doar relaxare, ci şi amintiri de poveste, într-un cadru intim şi autentic.
Acum o oră
08:50
Alertă într-un alt mare oraş din România. Peste 50.000 de oameni, fără apă din cauza unei bacterii # ObservatorNews
Alertă într-un alt mare oraş al ţării din cauza apei. După criza din Câmpina, locuitorii din Curtea de Argeș au rămas fără apă şi tot după golirea unui baraj, Vidraru de această dată. Locuitorii au fost avertizaţi prin Ro Alert să nu folosească apa nici măcar la spălat, după ce analizele au arătat prezența unei bacterii periculoase. Autorităţile nu au soluţii, aşteaptă rezultatele unor noi probe de apă.
08:50
Calendarul simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ce materii vor susţine elevii # ObservatorNews
Se apropie perioada testelor. A simulărilor examenelor naționale, mai exact. Elevii din toată ţara se pregătesc pentru primele teste decisive din acest an, fie că vorbim despre evaluarea de clasa a8a, fie despre bacalaureat. Avem şi calendarul, anunţat de ministerul Educaţiei.
08:40
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, alături de invitatul său Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București, discută despre ce a însemnat 2025 pentru investitori.
08:40
Cum își protejează averile cele mai bogate familii din lume și care sunt țările considerate sigure # ObservatorNews
Tot mai multe dintre cele mai bogate familii din lume aleg să se mute peste granițe, iar fenomenul se intensifică într-un ritm fără precedent, potrivit consultanților specializați în averi ultra-ridicate, relatează CNBC, conform News.ro.
Acum 2 ore
08:20
Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, luni, 12 februarie 2026.
08:10
Joi, 12 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 februarie, Loteria Română a acordat 35.272 de câştiguri în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei.
08:10
Cum poți schia mai ieftin în Poiana Brașov. Ziua în care tarifele scad pentru brașoveni # ObservatorNews
Jumătatea săptămânii vine cu jumătate de preț. Însă, nu peste tot şi nu pentru toată lumea. Braşovenii sunt cei care miercurea se pot bucura de patru ore de urcări nelimitate pe pârtie cu mai puţini bani. Iar ofertele nu se opresc aici.
08:10
Reacția Primăriei din Curtea de Argeș după instituirea stării de alertă: "Sperăm ca apa să fie potabilă" # ObservatorNews
Este stare de alertă într-un alt mare oraș al țării din cauza apei. După criza din Câmpina, locuitorii din Curtea de Argeș au rămas fără apă și tot după golirea unui baraj, Vidraru de această dată. Locuitorii au fost avertizați prin RO ALERT să nu folosească apa nici măcar la spălat, după ce analizele au arătat prezența unei bacterii periculoase. Aseară, primăria a anunțat că furnizarea cu apă s-a reluat, însă nu știe dacă apa e potabilă.
08:00
Studiu SUA: Peste 70% dintre mâncărurile pentru bebeluși, asociate cu riscuri de obezitate și diabet # ObservatorNews
70% mâncărurile pentru bebeluşi intră în categoria alementelor ultraprocesate şi nesănătoase.
07:50
Elevii şi părinţii din Botoşani, avertizaţi despre pericolul dependenţelor, într-o campanie naţională # ObservatorNews
Peste 400 de elevi din Botoșani au învățat cum să recunoască pericolele drogurilor și să spună "nu" dependenței. S-a întâmplat în cadrul unei conferințe organizate în cadrul campaniei naționale "Conștient, nu dependent", iar evenimentul a fost susținut de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
07:40
Ministrul Agriculturii refuză tăierile şi nu a semnat ordonanţa. "Noi ne-am făcut reorganizarea" # ObservatorNews
După ce a ascultat reproşurile sutelor de primari, Ilie Bolojan a dat piept şi cu şefii judeţelor. Au vorbit împreună, s-au înţeles separat: premierul le-a cerut să facă economie, ei au cerut mai mulţi bani pentru investiţii. Reforma administraţiei ar urma să fie adoptată printr-o ordonanţă de urgenţă, însă deja au apărut miniştrii care nu au semnat actul şi care cer ca portofoliile lor să fie scutite de tăieri.
07:40
Ce se ştie despre atacatorul din Canada. Era transgender, şi-a ucis mama şi fratele vitreg înainte de masacru # ObservatorNews
Canada este îngenuncheată de unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din istorie. Anchetatorii au reuşit, în ultimele ore, să o identifice pe autoarea masacrului - o adolescentă de 18 ani, transgender, cu probleme mentale, care a abandonat şcoala. Şase copii şi o educatoare au fost ucişi după ce individa a deschis focul. După masacru, s-a sinucis. Însă nu au fost singurele crime. Înainte de a deschide focul în şcoala din British Columbia, tânăra şi-a omorât mama şi fratele vitreg. Vor fi 7 zile de doliu în Canada.
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 13 februarie 2026. Zodiile care sunt forţate să coboare cu picioarele pe pământ # ObservatorNews
Horoscop 13 februarie 2026. Este o zi a responsabilității, a deciziilor ferme și a maturizării în plan personal și profesional.
Acum 12 ore
22:00
A murit James Van Der Beek, cel mai cunoscut actor din drama americană Dawson's Creek # ObservatorNews
Actorul James Van Der Beek, cel mai cunoscut pentru rolul principal din drama americană Dawson's Creek, a murit la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu cancerul intestinal.
22:00
Power Couple România, 11 februarie 2026. Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, emoții uriașe la proba de cuplu # ObservatorNews
Power Couple România, 11 februarie 2026. Andrei Niculae și Claudia Cîrjan își testează limitele la proba de cuplu: "Nu pot să mă uit în jos!"
21:50
Clipe de panică în centrul unui oraş britanic, din cauza unei "substanţe misterioase" # ObservatorNews
Autoritățile britanice au ordonat evacuarea centrului orașului Loughborough după descoperirea unei substanțe potenţial periculoasă în centrul orașului britanic, potrivit unui comunicat al poliției.
21:30
Mai multe focuri de armă au fost trase miercuri la Paris. Polițiștii au reacționat după ce un bărbat a atacat un șofer de autobuz. Agresorul a fost rănit și reținut.
21:00
Valentine’s Day 2026. Prețul florilor a crescut cu până la 30%. Cât costă un buchet cumpărat din piață # ObservatorNews
Afacerile cu flori înfloresc o dată cu primăvara. Primele comenzi au început să curgă deja pentru Valentine's Day, sărbătoarea dragostei celebrată pe 14 februarie. Comercianţii le recomandă clienţilor să-şi rezerve buchetele din timp, mai ales că sâmbătă preţul florilor va creşte cu 30 la sută.
21:00
Un bebeluş a murit în Franţa. Medicii suspectează că a consumat un produs care se găseşte şi în România # ObservatorNews
O nouă tragedie zguduie Franța. Un bebeluş a murit la Toulouse, iar medicii suspectează că decesul a survenit după consumul de lapte praf contaminat. Produsul ar fi făcut parte dintr-un lot NAN retras de la vânzare.
20:40
Emmanuel Macron: "Trump vrea să dezintegreze Uniunea Europeană". Propunerile preşedintelui francez # ObservatorNews
Europa trebuie să se comporte ca o putere pe scena mondială, altfel riscă să fie dezintegrată de Donald Trump. Avertismentul îi aparţine lui Emmanuel Macron şi a fost lansat într-o săptămână decisivă pentru continent.
20:40
Promisiunea unui candidat la președinție. El va cere SUA și Israel să-i bombardeze țara # ObservatorNews
Un politician care încearcă să devină președintele Columbiei vrea ca SUA și Israel să-i bombardeze țara. El a făcut promisiunea înainte de alegerile prezidențiale. Candidatul susține că prin atacurile aeriene ar putea fi înfrânte temutele carteluri de droguri din țara sa.
Acum 24 ore
20:30
"Tramvaiul corporatiştilor" îşi reia traseul normal. Primăria Capitalei a anunţat când va da drumul liniei 5 # ObservatorNews
Tramvaiul corporatiştilor îşi reia traseul normal. De săptămâna viitoare, Primăria Capitalei va da drumul liniei 5, după un şantier lung şi cu multe blocaje. Tramvaiul va circula chiar dacă încă nu au fost montate copertinele pentru staţiile STB.
20:00
Cafea cu vedere la mare. Cazinoul Constanţa va avea un bistro cu peste 300 de locuri # ObservatorNews
Aroma băuturii e doar o parte din ce face o ieşire la şuetă memorabilă. Contează anturajul, dar contează şi priveliştea. Iar la capitolul privelişte, amenajarea unui bistro în Cazinoul Constanţa pare o reţetă sigură pentru o cafea cu vedere de milioane.
20:00
Producem legume şi fructe, dar nu avem unde să le păstrăm. Cât costă închirierea unei hale # ObservatorNews
Producem legume şi fructe, dar nu avem unde să le păstrăm. Spaţiile de depozitare au rămas, în multe cazuri, doar o promisiune. În realitate, fermierii nu au unde să-şi ducă marfa sau nu-şi permit costurile pe care le cer proprietarii puţinelor silozuri de la noi. Şi uite-aşa ajungem dependenţi de importuri, agricultorii trăiesc din subvenţii, iar noi ne confruntăm cu preţuri mari. Ministrul Agriculturii se gândeşte să limiteze adaosul comercial atunci când inflația depășește 5%.
20:00
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metrou în câţiva ani # ObservatorNews
Metroul spre aeroport scumpește locuințele. În jurul viitoarelor stații, apartamentele costă deja cu 30% mai mult decât la începerea lucrărilor. În Otopeni, creșterile au ajuns până la 50%. Şi în Cluj se întâmplă la fel, doar că cei care investesc acum vor găsi metroul la scară abia peste 6 ani.
19:50
Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism # ObservatorNews
Cel mai bun neurochirurg e trenul de Bucureşti. O glumă amară printre medici, o realitate cruntă pentru bolnavii din Teleorman. E judeţul în care un pacient cu AVC sau infarct nu are nicio şansă dacă nu prinde prima ambulanţă spre Capitală. Spitalele mici din judeţ sunt doar escale în drumul spre vindecare. Nu sunt medici, nu există aparatură sau, dacă există, stă degeaba. Soluţiile, de la primari până la premier, amintesc de vremurile demult apuse. Observator îţi prezintă "Sănătatea, cu garda jos!"
19:40
Alertă într-un alt mare oraş din România. Peste 50.000 de oameni, fără apă din cauza unei bacterii # ObservatorNews
Alertă într-un alt mare oraş al ţării din cauza apei. După criza din Câmpina, locuitorii din Curtea de Argeș au rămas fără apă şi tot după golirea unui baraj, Vidraru de această dată. Locuitorii au fost avertizaţi prin Ro Alert să nu folosească apa nici măcar la spălat, după ce analizele au arătat prezența unei bacterii periculoase. Autorităţile nu au soluţii, aşteaptă rezultatele unor noi probe de apă.
19:30
Tatăl copilului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei. "Nu se poate aşa ceva" # ObservatorNews
Decizie controversată în cazul aşa-zisului antrenor de genii, Kristof Lajos, bărbatul prins în flagrant în timp ce îşi viola unul dintre elevi, un băiat de 14 ani. Judecătorii i-au înjumătăţit pedeapsa şi au tăiat drastic despăgubirile cerute de victimă. Pe numele individului au existat mai multe plângeri, dar anchetatorii l-au prins abia după ce au montat camere video în apartamentul în care îşi chema elevii la meditaţii.
19:30
CSM vrea ca şoferii să fie vinovaţi până la proba contrarie. Nu mai rămân cu permisul dacă fac contestaţie # ObservatorNews
Ai primit amendă pe nedrept sau ai fost lăsat abuziv fără permis? Ai putea rămâne pieton oricum, până când îţi vei demonstra nevinovăţia în faţa instanţei. Consiliul Superior al Magistraturii propune ca şoferii care contestă sancţiunile primite pentru nerespectarea regulilor de circulaţie să rămână fără carnet până la soluţionarea procesului. Evident, şoferii se simt nedreptăţiţi. Magistraţii spun că măsura ar mai reduce din volumul lor de muncă, prin descurajarea contestaţiilor abuzive. Iar poliţiştii cred că e o cale sigură către şi mai multe procese.
19:10
Boicotul de 231 de milioane de euro de la CCR. Ce putea cumpăra România cu fondurile nerambursabile # ObservatorNews
Curtea Constituţională a amânat azi, pentru a 5-a oară, o decizie finală în cazul pensiilor speciale încasate de magistraţi. De data aceasta, pretextul a fost o sesizare a Curtii Europene de Justitie, care vorbeşte despre reforma pensiilor speciale ca despre un pericol la siguranţa financiară a judecatorilor şi procurorilor. Amânările succesive produc efecte în lanţ şi ne costă alţi bani. Mai multe voci din Guvern spun că vom pierde aproape sigur fonduri europene, nu mai puţin de 230 milioane euro.
19:10
Autorul atacului din Canada s-a sinucis. Martorii spun că purta o rochie când a deschis focul # ObservatorNews
Un atac sângeros într-o comunitate mică din Canada a răspîndit teroarea în întreaga lume. Nouă oameni au fost omorâţi, după ce un indivit înarmat a deschis focul într-o şcoală, în timpul orelor de curs. Atacatorul s-a sinucis, singura informaţie publică despre el este că purta o rochie. Autorităţile au anunţat 7 zile de doliu naţional.
19:00
Atac armat într-o şcoală din Rusia. O persoană a fost ucisă, două rănite. Atacatorul este unul dintre elevi # ObservatorNews
O persoană a fost ucisă, iar alte două rănite, după ce un elev a deschis focul, miercuri, într-o şcoală tehnică de la Anapa, în regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, anunţă autorităţile locale.
18:40
Programa pentru simulare Evaluarea Naţională 2026. Probele se susţin în luna martie # ObservatorNews
Cei mai mulţi elevi din România sunt prinşi, în această perioadă a anului, cu aşa-numita vacanţă de schi, din luna februarie, dar suntem convinşi că există elevi care se gândesc şi la susţinerea anumitor examene.
18:10
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra "riscului real" ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale cu preşedintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final ar putea duce la "destabilizarea" Europei, potrivit EFE, citată de Agerpres.
18:00
Rusia nu are intenţia de a lansa un atac militar asupra vreunui stat NATO în acest an sau în anul viitor, dar se grăbeşte să-şi reconstruiască forţele pe măsură ce Europa îşi intensifică reînarmarea, afirmă serviciul de informaţii externe al Estoniei în raportul său anual prezentat marţi.
17:50
Bărbat din Buzău, înşelat prin metoda "romance scam". A pierdut 3.000 de lei, păcălit de poze generate de AI # ObservatorNews
Un bărbat a fost înşelat prin metoda "romance scam" după ce ar fi corespondat cu o tânără, în urma cercetărilor fiind vorba despre o femeie de 41 de ani, care i-ar fi transmis că este în depresie şi nu se descurcă singură, după o tragedie petrecută în familie.
17:30
A mers la doctor pentru o durere de stomac şi a aflat că este în travaliu: "Ai un copil în tine şi vine acum" # ObservatorNews
O turistă britanică care călătorește în jurul Australiei a avut șocul vieții ei când a luat o "răceală la stomac" – și a sfârșit prin a naște o fetiță de aproximativ 2,9 kilograme.
17:10
O actriță din Onești, pe covorul roșu la Hollywood. Filmul în care joacă Andra Nechita # ObservatorNews
Încă un actor român cucereşte Hollywood-ul. Este vorba despre Andra Nechita, o tânără născută în Oneşti, care apare pe covorul roşu alături de Halle Berry şi Chris Hemsworth. Andra joacă în cel mai nou film produs de celebrul actor australian: Autostrada Crimei. Povestea unui hoţ de bijuterii imposibil de prins, thrillerul care a avut premiera în Los Angeles va ajunge şi în cinematografe la sfârşitul acestei săptămâni.
17:10
Nicuşor Dan, întâlnire cu liderii marilor companii americane: "Îşi doresc să investească în continuare" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întâlnire la Cotroceni cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerţ Americane în România, mesajul acestora fiind că îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră.
17:00
Cupa Mondială 2026. Lotul Haiti: Jean-Ricner Bellegarde este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
17:00
Miercuri, 11 februarie, Parlamentul European a susținut propunerea Comisiei Europene de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru finanțarea cheltuielilor militare și bugetare.
17:00
Cupa Mondială 2026. Lotul Marocului: Achraf Hakimi este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
17:00
Cupa Mondială 2026. Lotul Braziliei: Vinicius Junior este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
17:00
Şantierul de la Facultatea de Istorie, aproape de final. Palatul Universităţii va fi restaurat complet în 2028 # ObservatorNews
Palatul Universităţii, cea mai impunătoare clădire din centrul Capitalei, va fi gata în câteva luni. Constructorul a restaurat și consolidat unul din cele 5 corpuri de clădire care vor intra rând pe rând în șantier. O echipă Observator a intrat astăzi în corpul Facultății de Istorie.
16:50
Când trebuie să ducem copilul la psiholog? Provocările cu care se confruntă copiii din "generaţia digitală" # ObservatorNews
Li se spune generaţia digitală. Copii lipiţi de ecranele telefoanelor, dar deconectaţi total de ei înşişi şi de familie. În România, unul din doi adolescenţi suferă de anxietate. Dar prea puţini primesc ajutor pentru asta. Unii părinţi se tem să-i ducă la psiholog, pentru că asociază acest lucru cu eşecul lor ca părinţi. Alţii trec pragul cabinetului la primul tantrum al copilului. Şi atunci se naşte o întrebare: când trebuie să ne ducem copilul la psihoterapie? Cum recunoaştem semnalele?
16:50
Cupa Mondială 2026. Lotul Scoţiei: Scott McTominay este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
16:40
A cumpărat o casă în 48 de ore, în plin boom imobiliar. Acum se chinuie să o vândă la jumătate din preţ # ObservatorNews
Un specialist IT de 31 de ani din Atlanta a cumpărat o locuință de 399.000 de dolari în primăvara lui 2022, în plină frenezie imobiliară. După doi ani marcați de costuri neașteptate și probleme tehnice, încearcă fără succes să o vândă și spune că proprietatea "nu este ceea ce pare".
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.