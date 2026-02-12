Horia CARDOȘ, Agroland Group: Acordul UE-Mercosur va deschide ușa marii piețe europene pentru producători care respectă foarte puțin din ceea ce sunt forțați să respecte producătorii europeni
Financial Intelligence, 12 februarie 2026 10:20
Să produci în Uniunea Europeană, mai ales în zona de food, este foarte complicat, costisitor și, în fiecare […] The post <b>Horia CARDOȘ, Agroland Group:</b> Acordul UE-Mercosur va deschide ușa marii piețe europene pentru producători care respectă foarte puțin din ceea ce sunt forțați să respecte producătorii europeni appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
10:20
Horia CARDOȘ, Agroland Group: Acordul UE-Mercosur va deschide ușa marii piețe europene pentru producători care respectă foarte puțin din ceea ce sunt forțați să respecte producătorii europeni # Financial Intelligence
Să produci în Uniunea Europeană, mai ales în zona de food, este foarte complicat, costisitor și, în fiecare […] The post Horia CARDOȘ, Agroland Group: Acordul UE-Mercosur va deschide ușa marii piețe europene pentru producători care respectă foarte puțin din ceea ce sunt forțați să respecte producătorii europeni appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
08:40
Fintech-ul brazilian Agibank a atras 240 de milioane de dolari în cadrul unui IPO, care a acesat piața de capital din SUA # Financial Intelligence
Agibank a anunțat miercuri că a strâns 240 de milioane de dolari în cadrul ofertei publice inițiale (IPO) […] The post Fintech-ul brazilian Agibank a atras 240 de milioane de dolari în cadrul unui IPO, care a acesat piața de capital din SUA appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Ursula von der Leyen a anunțat noi reguli în UE care vor direcționa bani publici către industriile strategice # Financial Intelligence
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat la European Industry Summit din Antwerp că Industrial Accelerator […] The post Ursula von der Leyen a anunțat noi reguli în UE care vor direcționa bani publici către industriile strategice appeared first on Financial Intelligence.
08:40
ANRE și RAAEY consolidează cooperarea bilaterală pentru o reglementare mai conectată în Europa de Sud-Est # Financial Intelligence
George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei din România (ANRE), și Konstantinos Tsimaras, președintele Autorității […] The post ANRE și RAAEY consolidează cooperarea bilaterală pentru o reglementare mai conectată în Europa de Sud-Est appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
08:30
Proprietarii chinezi ai Waldorf Astoria intenționează să vândă hotelul emblematic din New York (WSJ); prețul este estimat să depășească un miliard de dolari # Financial Intelligence
Proprietarii chinezi ai emblematicului hotel Waldorf Astoria din New York City se pregătesc să scoată la vânzare hotelul […] The post Proprietarii chinezi ai Waldorf Astoria intenționează să vândă hotelul emblematic din New York (WSJ); prețul este estimat să depășească un miliard de dolari appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Diferența de gen la riscul de sărăcie al celor care lucrează, maximă în România # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean România a înregistrat în anul 2024 cea mai mare diferență între femei și bărbați (diferență […] The post Diferența de gen la riscul de sărăcie al celor care lucrează, maximă în România appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Strategia de dezvoltare a României până în 2050[1]/Renașterea Carpaților[2]: de la convergență periferică la proiecție strategică regională (opinie Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
„Statele nu decad din lipsă de resurse, ci din lipsă de voință strategică.”— Henry Kissinger Autor: Corneliu Pivariu […] The post Strategia de dezvoltare a României până în 2050[1]/Renașterea Carpaților[2]: de la convergență periferică la proiecție strategică regională (opinie Corneliu PIVARIU) appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Trump organizează un summit cu lideri din America Latină pe 7 martie la Miami (Casa Albă) # Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va întâlni cu mai mulţi lideri latino-americani în cursul unui summit care […] The post Trump organizează un summit cu lideri din America Latină pe 7 martie la Miami (Casa Albă) appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Gallup, renumitul institut de sondaje american, va înceta să evalueze popularitatea preşedinţilor # Financial Intelligence
Renumitul institut american de sondaje Gallup va înceta să măsoare popularitatea preşedinţilor, punând capăt unei practici vechi de […] The post Gallup, renumitul institut de sondaje american, va înceta să evalueze popularitatea preşedinţilor appeared first on Financial Intelligence.
07:10
SUA: Congresul îi administrează o înfrângere lui Trump în privinţa taxelor sale vamale # Financial Intelligence
Mai mulţi membri republicani ai Camerei Reprezentanţilor din SUA l-au sfidat pe Donald Trump miercuri şi au votat […] The post SUA: Congresul îi administrează o înfrângere lui Trump în privinţa taxelor sale vamale appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Protest spontan la Cariera Roșia – minerii au refuzat să intre în schimbul III # Financial Intelligence
Minerii de la Cariera Roșia, unitate aparținând Complexului Energetic Oltenia (CEO), au declanșat miercuri seara un protest spontan, […] The post Protest spontan la Cariera Roșia – minerii au refuzat să intre în schimbul III appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Trei persoane – pe lista pentru șefia SRI și SIE; numirile ar putea fi făcute luna aceasta (surse) # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan ia în considerare trei persoane pentru funcțiile de directori la Serviciul Român de Informații și […] The post Trei persoane – pe lista pentru șefia SRI și SIE; numirile ar putea fi făcute luna aceasta (surse) appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Participarea României la reuniunea Consiliului de Pace – în funcție de rolul țării noastre în acest format (surse) # Financial Intelligence
România ar putea fi reprezentată la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din 19 februarie doar în cazul […] The post Participarea României la reuniunea Consiliului de Pace – în funcție de rolul țării noastre în acest format (surse) appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Producţia netă de energie electrică a Hidroelectrica a scăzut cu 15% anul trecut # Financial Intelligence
Producţia netă de energie electrică a Hidroelectrica a scăzut cu 15% anul trecut, la 11.847 GWh, pe fondul […] The post Producţia netă de energie electrică a Hidroelectrica a scăzut cu 15% anul trecut appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
21:30
Codirlaşu (CFA România): Într-un astfel de mediu, de stagflaţie, pot apărea falimente în anumite sectoare # Financial Intelligence
Într-un astfel de mediu, de stagflaţie, pot apărea falimente în anumite sectoare, iar o precauţie suplimentară ar putea […] The post Codirlaşu (CFA România): Într-un astfel de mediu, de stagflaţie, pot apărea falimente în anumite sectoare appeared first on Financial Intelligence.
20:30
A face din Europa o “putere independentă” este “singura” soluţie, declară Macron # Financial Intelligence
A face din Europa o “putere independentă” este “singura” soluţie în faţa ameninţărilor economice din partea Chinei şi […] The post A face din Europa o “putere independentă” este “singura” soluţie, declară Macron appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Franţa: Decizia în procesul Marinei Le Pen va fi pronunţată în ziua de 7 iulie # Financial Intelligence
Verdictul în procesul în apel al Marinei Le Pen şi al altor membri ai partidului său Rassemblement national […] The post Franţa: Decizia în procesul Marinei Le Pen va fi pronunţată în ziua de 7 iulie appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Consiliul UE deschide calea pentru asistenţă financiară prin programul SAFE pentru opt state membre. România beneficiază de 16,68 miliarde euro # Financial Intelligence
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care pun la dispoziţia a opt state […] The post Consiliul UE deschide calea pentru asistenţă financiară prin programul SAFE pentru opt state membre. România beneficiază de 16,68 miliarde euro appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Secretarul american al apărării nu va participara la reuniunea de joi a NATO # Financial Intelligence
Secretarul american al apărării Pete Hegseth nu va participa la reuniunea ministerială a NATO din această săptămână, astfel […] The post Secretarul american al apărării nu va participara la reuniunea de joi a NATO appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR) propune, dacă AUR ajunge la guvernare: Revenirea la cota standard de TVA de 19% și la cea redusă de 9%; Reducerea impozitului pe dividende de 8%; Impozit pe cifra de afaceri de 1% pentru orice firmă cu cifră de afaceri mai mică de 250.000 euro/anual # Financial Intelligence
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a atras atenția luni, într-o conferință de presă organizată la Palatul Parlamentului, că […] The post Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR) propune, dacă AUR ajunge la guvernare: Revenirea la cota standard de TVA de 19% și la cea redusă de 9%; Reducerea impozitului pe dividende de 8%; Impozit pe cifra de afaceri de 1% pentru orice firmă cu cifră de afaceri mai mică de 250.000 euro/anual appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Germania susţine un acord negociat între Washington şi Teheran privind programul nuclear iranian # Financial Intelligence
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat miercuri că rămâne angajat faţă de găsirea unei soluţii negociate […] The post Germania susţine un acord negociat între Washington şi Teheran privind programul nuclear iranian appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Europarlamentarii acuză Comisia că abandonează reforma fiscală sub presiunea statelor membre # Financial Intelligence
Comisarul european pentru taxare Wopke Hoekstra a fost confruntat luni seară cu o frustrare profundă din partea membrilor […] The post Europarlamentarii acuză Comisia că abandonează reforma fiscală sub presiunea statelor membre appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Proiect de hotărâre de Guvern pentru supravegherea extinsă a entităților deținute de grupul Lukoil în România; Bugheanu Ion – Bogdan, desemnat în calitate de supraveghetor # Financial Intelligence
Ministerul Energiei a publicat, azi, un proiect de hotărâre de Guvern pentru instituirea măsurii de supraveghere extinsă asupra […] The post Proiect de hotărâre de Guvern pentru supravegherea extinsă a entităților deținute de grupul Lukoil în România; Bugheanu Ion – Bogdan, desemnat în calitate de supraveghetor appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Donald Tusk avertizează că luptele interne din ţara sa ar putea duce la ieşirea Poloniei din UE # Financial Intelligence
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra “riscului real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza […] The post Donald Tusk avertizează că luptele interne din ţara sa ar putea duce la ieşirea Poloniei din UE appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Premierul italian Giorgia Meloni şi cancelarul german Friedrich Merz, noul cuplu forte al UE (analiză France Presse) # Financial Intelligence
De la acorduri comerciale la automobile, şefa guvernului italian Giorgia Meloni şi cancelarul german Friedrich Merz îşi unesc […] The post Premierul italian Giorgia Meloni şi cancelarul german Friedrich Merz, noul cuplu forte al UE (analiză France Presse) appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a salutat “lupta împotriva corupţiei” din cadrul armatei, a relatat miercuri presa de stat, […] The post China: Xi Jinping salută “lupta împotriva corupţiei” din cadrul armatei appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Danemarca promite o “contribuţie substanţială” la noua misiune NATO lansată miercuri pentru consolidarea securităţii în Arctica, a declarat […] The post Danemarca promite o “contribuţie substanţială” la misiunea NATO în Arctica appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Consiliul Europei îi retrage imunitatea diplomatică fostului său secretar general norvegian, permițând poliției să investigheze legăturile sale cu Jeffrey Epstein # Financial Intelligence
Poliția examinează dacă au fost primite cadouri, călătorii, împrumuturi Dosarele arată planurile din 2014 ale familiei Jagland de […] The post Consiliul Europei îi retrage imunitatea diplomatică fostului său secretar general norvegian, permițând poliției să investigheze legăturile sale cu Jeffrey Epstein appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Polonia şi Italia afirmă că nu se vor alătura “Consiliului pentru Pace” al lui Trump # Financial Intelligence
Polonia şi Italia nu se vor alătura “Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump, au anunţat miercuri […] The post Polonia şi Italia afirmă că nu se vor alătura “Consiliului pentru Pace” al lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
16:00
CAB respinge cererea de suspendare din funcție a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș # Financial Intelligence
Judecătoarea Olimpiea Crețeanu de la Curtea de Apel București a respins, miercuri, ca nefondată, cererea depusă de o […] The post CAB respinge cererea de suspendare din funcție a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Hanwha Aerospace Romania a început lucrările de construcție pentru fabrica în care se va produce obuzierul K9 în România # Financial Intelligence
Au început lucrările de construcție pentru Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima unitate de producție […] The post Hanwha Aerospace Romania a început lucrările de construcție pentru fabrica în care se va produce obuzierul K9 în România appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Vulpescu, BVB: Finanțările la costuri mai avantajoase demonstrează faptul că investitorii apreciază angajamentele de sustenabilitate luate de emitenți # Financial Intelligence
Finanțările la costuri mai avantajoase demonstrează faptul că investitorii apreciază angajamentele de sustenabilitate luate de emitenți, a spus, […] The post Vulpescu, BVB: Finanțările la costuri mai avantajoase demonstrează faptul că investitorii apreciază angajamentele de sustenabilitate luate de emitenți appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Hello Holidays aduce, la târgul de turism, oferte speciale pentru destinațiile cerute de turiștii români # Financial Intelligence
Hello Holidays, unul dintre cei mai importanți touroperatori din România, organizează târg de turism cu oferte speciale construite […] The post Hello Holidays aduce, la târgul de turism, oferte speciale pentru destinațiile cerute de turiștii români appeared first on Financial Intelligence.
14:30
IRI Travel lansează Târgul de Turism Online (ediția februarie 2026) și extinde campania Ultra Early Booking # Financial Intelligence
IRI Travel, principalul touroperator specializat pe litoralul bulgăresc și românesc, anunță lansarea Târgului de Turism Online (februarie 2026), […] The post IRI Travel lansează Târgul de Turism Online (ediția februarie 2026) și extinde campania Ultra Early Booking appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Apa potabilă din Argeș – Stația de Tratare Apă Potabilă (STAP) Cerbureni este funcțională, dar prezintă riscuri operaționale semnificative și necesită intervenții urgente (Raport Veolia) # Financial Intelligence
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Argeș a decis, luni, instituirea stării de alertă pentru 30 de […] The post Apa potabilă din Argeș – Stația de Tratare Apă Potabilă (STAP) Cerbureni este funcțională, dar prezintă riscuri operaționale semnificative și necesită intervenții urgente (Raport Veolia) appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Pîslaru: România a pierdut oficial 231 milioane de euro din cauza unui nou tertip al ÎCCJ # Financial Intelligence
România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al Înaltei […] The post Pîslaru: România a pierdut oficial 231 milioane de euro din cauza unui nou tertip al ÎCCJ appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Viktor Orban: Planul în cinci puncte al lui Zelenski este o declaraţie de război deschisă contra Ungariei # Financial Intelligence
Planul în cinci puncte al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski este o declaraţie de război deschisă la adresa Ungariei, […] The post Viktor Orban: Planul în cinci puncte al lui Zelenski este o declaraţie de război deschisă contra Ungariei appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Expirarea New START: Moscova va continua să îşi limiteze arsenalul dacă Washingtonul face acelaşi lucru (Lavrov) # Financial Intelligence
Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, în ciuda recentei expirări a tratatului New START, […] The post Expirarea New START: Moscova va continua să îşi limiteze arsenalul dacă Washingtonul face acelaşi lucru (Lavrov) appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergența instituțională și internalizarea standardelor globale: efectele aderării României la OECD # Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, nu trebuie interpretată doar ca […] The post Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergența instituțională și internalizarea standardelor globale: efectele aderării României la OECD appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Bolojan: Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027 # Financial Intelligence
Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea totală a Ministerului Apărării de la data de 1 […] The post Bolojan: Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027 appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Von der Leyen în plenul PE: UE trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global # Financial Intelligence
UE trebuie să elimine obstacolele din piaţa unică ce o împiedică să devină un veritabil gigant global şi […] The post Von der Leyen în plenul PE: UE trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Darău: Zece milioane de euro vor fi puse la dispoziţia organizaţiilor de management al destinaţiei # Financial Intelligence
Zece milioane de euro vor fi puse la dispoziţia organizaţiilor de management al destinaţiei (OMD), prin Planul Naţional […] The post Darău: Zece milioane de euro vor fi puse la dispoziţia organizaţiilor de management al destinaţiei appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Preşedintele Tadjikistanului, în funcţie de peste 30 de ani, nu a mai apărut în public de două săptămâni # Financial Intelligence
Preşedintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, nu a mai apărut în public de două săptămâni, consemnează miercuri AFP; autorităţile de […] The post Preşedintele Tadjikistanului, în funcţie de peste 30 de ani, nu a mai apărut în public de două săptămâni appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Afacerea Epstein: Ministrul Jean-Noël Barrot se declară uluit şi indignat după dezvăluirile despre un diplomat francez # Financial Intelligence
Ministrul de externe francez Jean-Noël Barrot s-a declarat miercuri ”uluit şi indignat” după dezvăluirile privitoare la un diplomat […] The post Afacerea Epstein: Ministrul Jean-Noël Barrot se declară uluit şi indignat după dezvăluirile despre un diplomat francez appeared first on Financial Intelligence.
11:30
CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraților # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție […] The post CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraților appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Electromagnetica: COMUNICAT cu privire la inițierea procedurii de preselecție a auditorului financiar în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al Electromagnetica S.A. a hotărât inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar, în vederea numirii […] The post Electromagnetica: COMUNICAT cu privire la inițierea procedurii de preselecție a auditorului financiar în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
10:10
Guvern: Cancelaria prim-ministrului, economii de 10 milioane de lei în 2025, comparativ cu anul precedent # Financial Intelligence
Cancelaria prim-ministrului anunţă o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 de lei în 2025, reprezentând o diminuare de […] The post Guvern: Cancelaria prim-ministrului, economii de 10 milioane de lei în 2025, comparativ cu anul precedent appeared first on Financial Intelligence.
10:00
O Românie mai vulnerabilă financiar: deficitul de protecție ajunge la 833 miliarde lei. Cum îl putem reduce? (UNSAR) # Financial Intelligence
Deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, cu 5% mai mult […] The post O Românie mai vulnerabilă financiar: deficitul de protecție ajunge la 833 miliarde lei. Cum îl putem reduce? (UNSAR) appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Atenţionare de călătorie: Cuba – perturbări ale transportului aerian şi turismului din cauza crizei de combustibil # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Cuba asupra faptului […] The post Atenţionare de călătorie: Cuba – perturbări ale transportului aerian şi turismului din cauza crizei de combustibil appeared first on Financial Intelligence.
09:50
De la conformitate la performanță: Sustenabilitatea în 2026 – anul execuției și al rezilienței strategice (Gabriela Hârțescu) # Financial Intelligence
Autor: Dr. Gabriela Hârțescu – Decan, Membru Fondator Envisia Boards of Elite; Președinte al Comitetului Academic, International Association […] The post De la conformitate la performanță: Sustenabilitatea în 2026 – anul execuției și al rezilienței strategice (Gabriela Hârțescu) appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.