Consiliul Europei îi retrage imunitatea diplomatică fostului său secretar general norvegian, permițând poliției să investigheze legăturile sale cu Jeffrey Epstein
Financial Intelligence, 11 februarie 2026 16:20
Poliția examinează dacă au fost primite cadouri, călătorii, împrumuturi Dosarele arată planurile din 2014 ale familiei Jagland de […]
Acum 30 minute
16:20
Poliția examinează dacă au fost primite cadouri, călătorii, împrumuturi Dosarele arată planurile din 2014 ale familiei Jagland de […]
16:10
Polonia şi Italia afirmă că nu se vor alătura “Consiliului pentru Pace” al lui Trump # Financial Intelligence
Polonia şi Italia nu se vor alătura "Consiliului pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump, au anunţat miercuri […]
Acum o oră
16:00
CAB respinge cererea de suspendare din funcție a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș # Financial Intelligence
Judecătoarea Olimpiea Crețeanu de la Curtea de Apel București a respins, miercuri, ca nefondată, cererea depusă de o […]
16:00
Hanwha Aerospace Romania a început lucrările de construcție pentru fabrica în care se va produce obuzierul K9 în România # Financial Intelligence
Au început lucrările de construcție pentru Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima unitate de producție […]
Acum 2 ore
15:30
Vulpescu, BVB: Finanțările la costuri mai avantajoase demonstrează faptul că investitorii apreciază angajamentele de sustenabilitate luate de emitenți # Financial Intelligence
Finanțările la costuri mai avantajoase demonstrează faptul că investitorii apreciază angajamentele de sustenabilitate luate de emitenți, a spus, […]
Acum 4 ore
14:30
Hello Holidays aduce, la târgul de turism, oferte speciale pentru destinațiile cerute de turiștii români # Financial Intelligence
Hello Holidays, unul dintre cei mai importanți touroperatori din România, organizează târg de turism cu oferte speciale construite […]
14:30
IRI Travel lansează Târgul de Turism Online (ediția februarie 2026) și extinde campania Ultra Early Booking # Financial Intelligence
IRI Travel, principalul touroperator specializat pe litoralul bulgăresc și românesc, anunță lansarea Târgului de Turism Online (februarie 2026), […]
14:10
Apa potabilă din Argeș – Stația de Tratare Apă Potabilă (STAP) Cerbureni este funcțională, dar prezintă riscuri operaționale semnificative și necesită intervenții urgente (Raport Veolia) # Financial Intelligence
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Argeș a decis, luni, instituirea stării de alertă pentru 30 de […]
14:00
Pîslaru: România a pierdut oficial 231 milioane de euro din cauza unui nou tertip al ÎCCJ # Financial Intelligence
România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al Înaltei […]
14:00
Viktor Orban: Planul în cinci puncte al lui Zelenski este o declaraţie de război deschisă contra Ungariei # Financial Intelligence
Planul în cinci puncte al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski este o declaraţie de război deschisă la adresa Ungariei, […]
14:00
Expirarea New START: Moscova va continua să îşi limiteze arsenalul dacă Washingtonul face acelaşi lucru (Lavrov) # Financial Intelligence
Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, în ciuda recentei expirări a tratatului New START, […]
12:40
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergența instituțională și internalizarea standardelor globale: efectele aderării României la OECD # Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, nu trebuie interpretată doar ca […]
Acum 6 ore
12:00
Bolojan: Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027 # Financial Intelligence
Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea totală a Ministerului Apărării de la data de 1 […]
12:00
Von der Leyen în plenul PE: UE trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global # Financial Intelligence
UE trebuie să elimine obstacolele din piaţa unică ce o împiedică să devină un veritabil gigant global şi […]
11:50
Darău: Zece milioane de euro vor fi puse la dispoziţia organizaţiilor de management al destinaţiei # Financial Intelligence
Zece milioane de euro vor fi puse la dispoziţia organizaţiilor de management al destinaţiei (OMD), prin Planul Naţional […]
11:50
Preşedintele Tadjikistanului, în funcţie de peste 30 de ani, nu a mai apărut în public de două săptămâni # Financial Intelligence
Preşedintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, nu a mai apărut în public de două săptămâni, consemnează miercuri AFP; autorităţile de […]
11:40
Afacerea Epstein: Ministrul Jean-Noël Barrot se declară uluit şi indignat după dezvăluirile despre un diplomat francez # Financial Intelligence
Ministrul de externe francez Jean-Noël Barrot s-a declarat miercuri "uluit şi indignat" după dezvăluirile privitoare la un diplomat […]
11:30
CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraților # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție […]
11:00
Electromagnetica: COMUNICAT cu privire la inițierea procedurii de preselecție a auditorului financiar în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al Electromagnetica S.A. a hotărât inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar, în vederea numirii […]
Acum 8 ore
10:10
Guvern: Cancelaria prim-ministrului, economii de 10 milioane de lei în 2025, comparativ cu anul precedent # Financial Intelligence
Cancelaria prim-ministrului anunţă o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 de lei în 2025, reprezentând o diminuare de […]
10:00
O Românie mai vulnerabilă financiar: deficitul de protecție ajunge la 833 miliarde lei. Cum îl putem reduce? (UNSAR) # Financial Intelligence
Deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, cu 5% mai mult […]
09:50
Atenţionare de călătorie: Cuba – perturbări ale transportului aerian şi turismului din cauza crizei de combustibil # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Cuba asupra faptului […]
09:50
De la conformitate la performanță: Sustenabilitatea în 2026 – anul execuției și al rezilienței strategice (Gabriela Hârțescu) # Financial Intelligence
Autor: Dr. Gabriela Hârțescu – Decan, Membru Fondator Envisia Boards of Elite; Președinte al Comitetului Academic, International Association […]
09:50
Ford raportează pierderi semnificative, în urma efectelor taxelor vamale americane şi a restructurării diviziei de vehicule electrice # Financial Intelligence
Gigantul auto Ford a înregistrat anul trecut pierderi nete de 8,2 miliarde de dolari, pe fondul restructurării diviziei […]
09:40
AQUILA accelerează digitalizarea proceselor de resurse umane pentru a susține scalarea operațiunilor și integrarea post-achiziții # Financial Intelligence
AQUILA (simbol bursier AQ), lider în servicii integrate de distribuție și logistică pentru piața bunurilor de larg consum […]
09:40
Autor: Andrei Rădulescu În perioada recentă am asistat la intensificarea divergențelor între componenta internă și componenta externă a indicatorilor […]
08:40
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […]
Acum 12 ore
07:30
Piața roboților umanoizi a cunoscut o creștere semnificativă în ultima perioadă, potrivit Zero Hedge. În 2025, s-au investit […]
07:30
Guvernul cancelarului german a respins cu fermitate apelul președintelui francez privind datoria comună a UE, marcând astfel cel […]
07:30
Marco Rubio va vizita Ungaria și Slovacia în zilele următoare; Trump: Orban are „sprijinul meu complet și total pentru realegerea ca prim-ministru al Ungariei” # Financial Intelligence
Marco Rubio va vizita Ungaria și Slovacia în zilele următoare, în cadrul turneului secretarului de stat american în […]
07:30
UE trebuie să implementeze reforme în materie de competitivitate până la sfârșitul anului 2026, afirmă Berlinul # Financial Intelligence
Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare un pachet ambițios de reforme care să vizeze mobilitatea forței de […]
07:20
UE trebuie să reducă prețurile la energie electrică pentru a fi competitivă, afirmă liderii din Europa Centrală (Austria, Cehia şi Slovacia) # Financial Intelligence
Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri pentru a reduce prețurile la energie electrică, pentru a proteja competitivitatea industriei […]
07:20
Trump va ordona Pentagonului să cumpere cărbune pentru a revigora industria, potrivit Bloomberg News # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, va ordona Pentagonului să utilizeze fonduri guvernamentale și contracte ale Pentagonului pentru a susține […]
07:10
S&P prevede că declinul pieței imobiliare din China va fi mai grav decât se aștepta în acest an # Financial Intelligence
S&P Global Ratings a declarat că vânzările imobiliare primare din China vor scădea probabil cu 10% până la […]
06:50
Ministrul american al comerţului, Howard Lutnick, neagă că ar fi avut legături strânse cu Jeffrey Epstein # Financial Intelligence
Ministrul american al comerţului, Howard Lutnick, s-a apărat marţi împotriva acuzaţiilor potrivit cărora s-ar fi aflat în contact […]
06:50
Rafinăria PCK Schwedt avertizează că sancţiunile SUA impuse Rusiei îi afectează operaţiunile şi pot pune în pericol alimentarea cu combustibil a capitalei germane # Financial Intelligence
Conducerea rafinăriei PCK Schwedt, companie controlată de grupul rus Rosneft, a avertizat într-o scrisoare trimisă în ianuarie guvernului […]
06:50
Imaginile din satelit arată că SUA au folosit lansatoare mobile pentru rachete la baza din Qatar, pe fondul tensiunilor crescânde cu Iranul # Financial Intelligence
Forțele americane din al-Udeid, Qatar, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, au plasat rachete în lansatoare […]
06:40
Banca Vaticanului şi-a unit forţele cu firma americană de servicii financiare Morningstar pentru a lansa doi noi indici […]
06:40
Un consorţiu din care face parte şi RATEN a semnat un acord pentru un prototip de reactor nuclear avansat # Financial Intelligence
Start-up-ul italian Newcleo şi Consorţiul European Eagles au semnat un acord de cooperare pentru construcţia Leandrea, un prototip […]
Acum 24 ore
23:10
City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro # Financial Intelligence
Cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro […]
20:30
Judeţul Ilfov trece la operator unic pentru deşeuri; ADIGIDI îşi propune creşterea gradului de valorificare a deşeurilor de până la 80%, prin campanii de educaţie (director) # Financial Intelligence
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov îşi propune creşterea gradului de valorificare a deşeurilor […]
19:30
Mercosur – Parlamentul European aprobă clauzele de salvgardare pentru a proteja agricultura UE # Financial Intelligence
Garanții suplimentare pentru produsele agricole sensibile, cum ar fi carnea de vită și de pasăre Praguri stricte pentru […]
18:00
Macron: Administrația Trump este „deschis anti-europeană” și urmărește „dezmembrarea” UE # Financial Intelligence
Liderii UE vor organiza joi un summit la un castel din Belgia Macron avertizează asupra tensiunilor care vor […]
18:00
Stadiul implementării reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, analizat la Palatul Victoria # Financial Intelligence
Stadiul pentru implementarea reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, precum și a țintelor și jaloanelor din […]
18:00
Dominic Fritz anunţă că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: Nu am nimic să-mi reproşez # Financial Intelligence
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, liderul USR, anunţă că va contesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decizia […]
18:00
Lion Capital a raportat o deținere de 5,33% din Fondul Proprietatea, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori […]
17:30
Raportările de sustenabilitate trebuie să devină o conformare naturală (preşedinte ASF) # Financial Intelligence
Raportările privind sustenabilitatea nu trebuie privite exclusiv ca obligaţii administrative, ci ca o necesitate pentru asigurarea stabilităţii şi […]
17:00
City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro # Financial Intelligence
Cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro […]
17:00
Datoriile firmelor la stat urcă la 77,8 miliarde lei în T4/2025. Peste 45.000 de companii figurează cu restanțe (Risco) # Financial Intelligence
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025. […]
17:00
UE trebuie să decidă mai întâi ce aşteaptă de la Putin înainte să discute cu el, declară Kaja Kallas # Financial Intelligence
Ţările Uniunii Europene trebuie mai întâi să se pună de acord asupra a ceea ce aşteaptă de la […]
