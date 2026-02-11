Consiliul Europei îi retrage imunitatea diplomatică fostului său secretar general norvegian, permițând poliției să investigheze legăturile sale cu Jeffrey Epstein

Financial Intelligence, 11 februarie 2026 16:20

Poliția examinează dacă au fost primite cadouri, călătorii, împrumuturi Dosarele arată planurile din 2014 ale familiei Jagland de […] The post Consiliul Europei îi retrage imunitatea diplomatică fostului său secretar general norvegian, permițând poliției să investigheze legăturile sale cu Jeffrey Epstein appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 30 minute
16:20
Consiliul Europei îi retrage imunitatea diplomatică fostului său secretar general norvegian, permițând poliției să investigheze legăturile sale cu Jeffrey Epstein Financial Intelligence
Poliția examinează dacă au fost primite cadouri, călătorii, împrumuturi Dosarele arată planurile din 2014 ale familiei Jagland de […] The post Consiliul Europei îi retrage imunitatea diplomatică fostului său secretar general norvegian, permițând poliției să investigheze legăturile sale cu Jeffrey Epstein appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Polonia şi Italia afirmă că nu se vor alătura “Consiliului pentru Pace” al lui Trump Financial Intelligence
Polonia şi Italia nu se vor alătura “Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump, au anunţat miercuri […] The post Polonia şi Italia afirmă că nu se vor alătura “Consiliului pentru Pace” al lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
16:00
CAB respinge cererea de suspendare din funcție a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș Financial Intelligence
Judecătoarea Olimpiea Crețeanu de la Curtea de Apel București a respins, miercuri, ca nefondată, cererea depusă de o […] The post CAB respinge cererea de suspendare din funcție a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Hanwha Aerospace Romania a început lucrările de construcție pentru fabrica în care se va produce obuzierul K9 în România Financial Intelligence
Au început lucrările de construcție pentru Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima unitate de producție […] The post Hanwha Aerospace Romania a început lucrările de construcție pentru fabrica în care se va produce obuzierul K9 în România appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
15:30
Vulpescu, BVB: Finanțările la costuri mai avantajoase demonstrează faptul că investitorii apreciază angajamentele de sustenabilitate luate de emitenți Financial Intelligence
Finanțările la costuri mai avantajoase demonstrează faptul că investitorii apreciază angajamentele de sustenabilitate luate de emitenți, a spus, […] The post Vulpescu, BVB: Finanțările la costuri mai avantajoase demonstrează faptul că investitorii apreciază angajamentele de sustenabilitate luate de emitenți appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
14:30
Hello Holidays aduce, la târgul de turism, oferte speciale pentru destinațiile cerute de turiștii români Financial Intelligence
Hello Holidays, unul dintre cei mai importanți touroperatori din România, organizează târg de turism cu oferte speciale construite […] The post Hello Holidays aduce, la târgul de turism, oferte speciale pentru destinațiile cerute de turiștii români appeared first on Financial Intelligence.
14:30
IRI Travel lansează Târgul de Turism Online (ediția februarie 2026) și extinde campania Ultra Early Booking Financial Intelligence
IRI Travel, principalul touroperator specializat pe litoralul bulgăresc și românesc, anunță lansarea Târgului de Turism Online (februarie 2026), […] The post IRI Travel lansează Târgul de Turism Online (ediția februarie 2026) și extinde campania Ultra Early Booking appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Apa potabilă din Argeș – Stația de Tratare Apă Potabilă (STAP) Cerbureni este funcțională, dar prezintă riscuri operaționale semnificative și necesită intervenții urgente (Raport Veolia) Financial Intelligence
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Argeș a decis, luni, instituirea stării de alertă pentru 30 de […] The post Apa potabilă din Argeș – Stația de Tratare Apă Potabilă (STAP) Cerbureni este funcțională, dar prezintă riscuri operaționale semnificative și necesită intervenții urgente (Raport Veolia) appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Pîslaru: România a pierdut oficial 231 milioane de euro din cauza unui nou tertip al ÎCCJ Financial Intelligence
România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al Înaltei […] The post Pîslaru: România a pierdut oficial 231 milioane de euro din cauza unui nou tertip al ÎCCJ appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Viktor Orban: Planul în cinci puncte al lui Zelenski este o declaraţie de război deschisă contra Ungariei Financial Intelligence
Planul în cinci puncte al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski este o declaraţie de război deschisă la adresa Ungariei, […] The post Viktor Orban: Planul în cinci puncte al lui Zelenski este o declaraţie de război deschisă contra Ungariei appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Expirarea New START: Moscova va continua să îşi limiteze arsenalul dacă Washingtonul face acelaşi lucru (Lavrov) Financial Intelligence
Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, în ciuda recentei expirări a tratatului New START, […] The post Expirarea New START: Moscova va continua să îşi limiteze arsenalul dacă Washingtonul face acelaşi lucru (Lavrov) appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergența instituțională și internalizarea standardelor globale: efectele aderării României la OECD Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, nu trebuie interpretată doar ca […] The post Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergența instituțională și internalizarea standardelor globale: efectele aderării României la OECD appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
12:00
Bolojan: Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027 Financial Intelligence
Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea totală a Ministerului Apărării de la data de 1 […] The post Bolojan: Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027 appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Von der Leyen în plenul PE: UE trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global Financial Intelligence
UE trebuie să elimine obstacolele din piaţa unică ce o împiedică să devină un veritabil gigant global şi […] The post Von der Leyen în plenul PE: UE trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Darău: Zece milioane de euro vor fi puse la dispoziţia organizaţiilor de management al destinaţiei Financial Intelligence
Zece milioane de euro vor fi puse la dispoziţia organizaţiilor de management al destinaţiei (OMD), prin Planul Naţional […] The post Darău: Zece milioane de euro vor fi puse la dispoziţia organizaţiilor de management al destinaţiei appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Preşedintele Tadjikistanului, în funcţie de peste 30 de ani, nu a mai apărut în public de două săptămâni Financial Intelligence
Preşedintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, nu a mai apărut în public de două săptămâni, consemnează miercuri AFP; autorităţile de […] The post Preşedintele Tadjikistanului, în funcţie de peste 30 de ani, nu a mai apărut în public de două săptămâni appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Afacerea Epstein: Ministrul Jean-Noël Barrot se declară uluit şi indignat după dezvăluirile despre un diplomat francez Financial Intelligence
Ministrul de externe francez Jean-Noël Barrot s-a declarat miercuri ”uluit şi indignat” după dezvăluirile privitoare la un diplomat […] The post Afacerea Epstein: Ministrul Jean-Noël Barrot se declară uluit şi indignat după dezvăluirile despre un diplomat francez appeared first on Financial Intelligence.
11:30
CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraților Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție […] The post CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraților appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Electromagnetica: COMUNICAT cu privire la inițierea procedurii de preselecție a auditorului financiar în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al Electromagnetica S.A. a hotărât inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar, în vederea numirii […] The post Electromagnetica: COMUNICAT cu privire la inițierea procedurii de preselecție a auditorului financiar în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
10:10
Guvern: Cancelaria prim-ministrului, economii de 10 milioane de lei în 2025, comparativ cu anul precedent Financial Intelligence
Cancelaria prim-ministrului anunţă o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 de lei în 2025, reprezentând o diminuare de […] The post Guvern: Cancelaria prim-ministrului, economii de 10 milioane de lei în 2025, comparativ cu anul precedent appeared first on Financial Intelligence.
10:00
O Românie mai vulnerabilă financiar: deficitul de protecție ajunge la 833 miliarde lei. Cum îl putem reduce? (UNSAR) Financial Intelligence
Deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, cu 5% mai mult […] The post O Românie mai vulnerabilă financiar: deficitul de protecție ajunge la 833 miliarde lei. Cum îl putem reduce? (UNSAR) appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Atenţionare de călătorie: Cuba – perturbări ale transportului aerian şi turismului din cauza crizei de combustibil Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Cuba asupra faptului […] The post Atenţionare de călătorie: Cuba – perturbări ale transportului aerian şi turismului din cauza crizei de combustibil appeared first on Financial Intelligence.
09:50
De la conformitate la performanță: Sustenabilitatea în 2026 – anul execuției și al rezilienței strategice (Gabriela Hârțescu) Financial Intelligence
Autor: Dr. Gabriela Hârțescu – Decan, Membru Fondator Envisia Boards of Elite; Președinte al Comitetului Academic, International Association […] The post De la conformitate la performanță: Sustenabilitatea în 2026 – anul execuției și al rezilienței strategice (Gabriela Hârțescu) appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Ford raportează pierderi semnificative, în urma efectelor taxelor vamale americane şi a restructurării diviziei de vehicule electrice Financial Intelligence
Gigantul auto Ford a înregistrat anul trecut pierderi nete de 8,2 miliarde de dolari, pe fondul restructurării diviziei […] The post Ford raportează pierderi semnificative, în urma efectelor taxelor vamale americane şi a restructurării diviziei de vehicule electrice appeared first on Financial Intelligence.
09:40
AQUILA accelerează digitalizarea proceselor de resurse umane pentru a susține scalarea operațiunilor și integrarea post-achiziții Financial Intelligence
AQUILA (simbol bursier AQ), lider în servicii integrate de distribuție și logistică pentru piața bunurilor de larg consum […] The post AQUILA accelerează digitalizarea proceselor de resurse umane pentru a susține scalarea operațiunilor și integrarea post-achiziții appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Divergențe în intensificare, în turismul românesc (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu În perioada recentă am asistat la intensificarea divergențelor între componenta internă și componenta externă a indicatorilor […] The post Divergențe în intensificare, în turismul românesc (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Licitație competitivă deschisă cu strigare pentru vânzarea unor bunuri Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector  5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […] The post Licitație competitivă deschisă cu strigare pentru vânzarea unor bunuri appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
07:30
China devansează SUA în domeniul startup-urilor de roboți umanoizi Financial Intelligence
Piața roboților umanoizi a cunoscut o creștere semnificativă în ultima perioadă, potrivit Zero Hedge. În 2025, s-au investit […] The post China devansează SUA în domeniul startup-urilor de roboți umanoizi appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Germania respinge propunerea lui Macron privind euroobligațiunile Financial Intelligence
Guvernul cancelarului german a respins cu fermitate apelul președintelui francez privind datoria comună a UE, marcând astfel cel […] The post Germania respinge propunerea lui Macron privind euroobligațiunile appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Marco Rubio va vizita Ungaria și Slovacia în zilele următoare; Trump: Orban are „sprijinul meu complet și total pentru realegerea ca prim-ministru al Ungariei” Financial Intelligence
Marco Rubio va vizita Ungaria și Slovacia în zilele următoare, în cadrul turneului secretarului de stat american în […] The post Marco Rubio va vizita Ungaria și Slovacia în zilele următoare; Trump: Orban are „sprijinul meu complet și total pentru realegerea ca prim-ministru al Ungariei” appeared first on Financial Intelligence.
07:30
UE trebuie să implementeze reforme în materie de competitivitate până la sfârșitul anului 2026, afirmă Berlinul Financial Intelligence
Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare un pachet ambițios de reforme care să vizeze mobilitatea forței de […] The post UE trebuie să implementeze reforme în materie de competitivitate până la sfârșitul anului 2026, afirmă Berlinul appeared first on Financial Intelligence.
07:20
UE trebuie să reducă prețurile la energie electrică pentru a fi competitivă, afirmă liderii din Europa Centrală (Austria, Cehia şi Slovacia) Financial Intelligence
Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri pentru a reduce prețurile la energie electrică, pentru a proteja competitivitatea industriei […] The post UE trebuie să reducă prețurile la energie electrică pentru a fi competitivă, afirmă liderii din Europa Centrală (Austria, Cehia şi Slovacia) appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Trump va ordona Pentagonului să cumpere cărbune pentru a revigora industria, potrivit Bloomberg News Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, va ordona Pentagonului să utilizeze fonduri guvernamentale și contracte ale Pentagonului pentru a susține […] The post Trump va ordona Pentagonului să cumpere cărbune pentru a revigora industria, potrivit Bloomberg News appeared first on Financial Intelligence.
07:10
S&P prevede că declinul pieței imobiliare din China va fi mai grav decât se aștepta în acest an Financial Intelligence
S&P Global Ratings a declarat că vânzările imobiliare primare din China vor scădea probabil cu 10% până la […] The post S&P prevede că declinul pieței imobiliare din China va fi mai grav decât se aștepta în acest an appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Ministrul american al comerţului, Howard Lutnick, neagă că ar fi avut legături strânse cu Jeffrey Epstein Financial Intelligence
Ministrul american al comerţului, Howard Lutnick, s-a apărat marţi împotriva acuzaţiilor potrivit cărora s-ar fi aflat în contact […] The post Ministrul american al comerţului, Howard Lutnick, neagă că ar fi avut legături strânse cu Jeffrey Epstein appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Rafinăria PCK Schwedt avertizează că sancţiunile SUA impuse Rusiei îi afectează operaţiunile şi pot pune în pericol alimentarea cu combustibil a capitalei germane Financial Intelligence
Conducerea rafinăriei PCK Schwedt, companie controlată de grupul rus Rosneft, a avertizat într-o scrisoare trimisă în ianuarie guvernului […] The post Rafinăria PCK Schwedt avertizează că sancţiunile SUA impuse Rusiei îi afectează operaţiunile şi pot pune în pericol alimentarea cu combustibil a capitalei germane appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Imaginile din satelit arată că SUA au folosit lansatoare mobile pentru rachete la baza din Qatar, pe fondul tensiunilor crescânde cu Iranul Financial Intelligence
Forțele americane din al-Udeid, Qatar, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, au plasat rachete în lansatoare […] The post Imaginile din satelit arată că SUA au folosit lansatoare mobile pentru rachete la baza din Qatar, pe fondul tensiunilor crescânde cu Iranul appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Banca Vaticanului lansează doi indici bursieri bazaţi pe valori catolice Financial Intelligence
Banca Vaticanului şi-a unit forţele cu firma americană de servicii financiare Morningstar pentru a lansa doi noi indici […] The post Banca Vaticanului lansează doi indici bursieri bazaţi pe valori catolice appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Un consorţiu din care face parte şi RATEN a semnat un acord pentru un prototip de reactor nuclear avansat Financial Intelligence
Start-up-ul italian Newcleo şi Consorţiul European Eagles au semnat un acord de cooperare pentru construcţia Leandrea, un prototip […] The post Un consorţiu din care face parte şi RATEN a semnat un acord pentru un prototip de reactor nuclear avansat appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
23:10
City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro Financial Intelligence
Cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro […] The post City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Judeţul Ilfov trece la operator unic pentru deşeuri; ADIGIDI îşi propune creşterea gradului de valorificare a deşeurilor de până la 80%, prin campanii de educaţie (director) Financial Intelligence
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov îşi propune creşterea gradului de valorificare a deşeurilor […] The post Judeţul Ilfov trece la operator unic pentru deşeuri; ADIGIDI îşi propune creşterea gradului de valorificare a deşeurilor de până la 80%, prin campanii de educaţie (director) appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Mercosur – Parlamentul European aprobă clauzele de salvgardare pentru a proteja agricultura UE  Financial Intelligence
Garanții suplimentare pentru produsele agricole sensibile, cum ar fi carnea de vită și de pasăre Praguri stricte pentru […] The post Mercosur – Parlamentul European aprobă clauzele de salvgardare pentru a proteja agricultura UE  appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Macron: Administrația Trump este „deschis anti-europeană” și urmărește „dezmembrarea” UE Financial Intelligence
Liderii UE vor organiza joi un summit la un castel din Belgia Macron avertizează asupra tensiunilor care vor […] The post Macron: Administrația Trump este „deschis anti-europeană” și urmărește „dezmembrarea” UE appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Stadiul implementării reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, analizat la Palatul Victoria Financial Intelligence
Stadiul pentru implementarea reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, precum și a țintelor și jaloanelor din […] The post Stadiul implementării reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, analizat la Palatul Victoria appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Dominic Fritz anunţă că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: Nu am nimic să-mi reproşez Financial Intelligence
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, liderul USR, anunţă că va contesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decizia […] The post Dominic Fritz anunţă că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: Nu am nimic să-mi reproşez appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Lion Capital a raportat o deținere de 5,33% din Fondul Proprietatea Financial Intelligence
Lion Capital a raportat o deținere de 5,33% din Fondul Proprietatea, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori […] The post Lion Capital a raportat o deținere de 5,33% din Fondul Proprietatea appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Raportările de sustenabilitate trebuie să devină o conformare naturală (preşedinte ASF) Financial Intelligence
Raportările privind sustenabilitatea nu trebuie privite exclusiv ca obligaţii administrative, ci ca o necesitate pentru asigurarea stabilităţii şi […] The post Raportările de sustenabilitate trebuie să devină o conformare naturală (preşedinte ASF) appeared first on Financial Intelligence.
17:00
City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro Financial Intelligence
 Cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro […] The post City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Datoriile firmelor la stat urcă la 77,8 miliarde lei în T4/2025. Peste 45.000 de companii figurează cu restanțe (Risco) Financial Intelligence
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025. […] The post Datoriile firmelor la stat urcă la 77,8 miliarde lei în T4/2025. Peste 45.000 de companii figurează cu restanțe (Risco) appeared first on Financial Intelligence.
17:00
UE trebuie să decidă mai întâi ce aşteaptă de la Putin înainte să discute cu el, declară Kaja Kallas Financial Intelligence
Ţările Uniunii Europene trebuie mai întâi să se pună de acord asupra a ceea ce aşteaptă de la […] The post UE trebuie să decidă mai întâi ce aşteaptă de la Putin înainte să discute cu el, declară Kaja Kallas appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.