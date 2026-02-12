„Impactul este devastator”. Ce se va întâmpla cu piața auto în 2026, anul în care programul Rabla este mai nesigur ca niciodată
HotNews.ro, 12 februarie 2026 13:20
După patru ani de creștere, piața auto românească ar putea scădea în 2026, mai ales că anul este plin de incertitudini, iar întrebarea cheie este dacă va exista, sau nu, programul Rabla, a spus la…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
13:40
Suedia va patrula în jurul Islandei și Groenlandei cu avioane de vânătoare Gripen, ca parte a misiunii NATO Arctic Sentry, a anunțat joi premierul suedez Ulf Kristersson, potrivit Reuters. „Această inițiativă întărește descurajarea, protejează interesele…
Acum 30 minute
13:20
„Impactul este devastator”. Ce se va întâmpla cu piața auto în 2026, anul în care programul Rabla este mai nesigur ca niciodată # HotNews.ro
După patru ani de creștere, piața auto românească ar putea scădea în 2026, mai ales că anul este plin de incertitudini, iar întrebarea cheie este dacă va exista, sau nu, programul Rabla, a spus la…
13:20
VIDEO Preoți și enoriași ai bisericii subordonate Patriarhiei Ruse au atacat un locaș de cult monument istoric din Republica Moldova. Ciocniri cu Poliția / De la ce a plecat conflictul ortodox # HotNews.ro
Aproximativ 150 de persoane, printre care și preoți din Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, au pătruns cu forța într-o biserică declarată monument istoric și care aparține legal Mitropoliei Basarabiei, subordonate Bisericii Ortodoxe Române. Acesta este…
Acum o oră
13:00
Președintele chinez Xi Jinping a făcut o referire publică rară la recenta epurare militară care a dus la demiterea celor mai importanți generali ai țării, inclusiv a celui mai apropiat aliat al său, potrivit BBC.…
13:00
VIDEO Nicușor Dan, despre invitația lui Trump de a merge la summitul Consiliului de Pace: „E important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii” # HotNews.ro
Președintele a explicat joi, înainte de reuniunea informală a Consiliului European, că încă analizează invitația președintelui american Donald Trump de a participa la summitul Consiliului de Pace din 19 februarie. El spune că sunt discuții…
Acum 2 ore
12:20
Adolescentul te scoate din minți? Ce soluții au psihologii: „Rămâneți curioși față de ceea ce trăiesc și cât puteți de calmi când poveștile lor vă vor ridica părul pe ceafă” # HotNews.ro
Sunt inteligenți, dar și nepoliticoși, aroganți chiar, creativi, amuzanți, experți în replici și comentarii nelalocul lor și, în general, au un comportament derutant care-i scoate din minți pe părinți și nu numai. Problemele acestei vârste dificile…
12:20
La un an după șocul produs de DeepSeek, companiile chineze se pregătesc să lanseze un val de noi modele AI # HotNews.ro
La un an după ce startup-ul chinez DeepSeek a zguduit industria tech globală prin lansarea unui model de inteligență artificială (AI) cu cost redus, rivalii săi interni sunt mai bine pregătiți, concurând cu acesta pentru…
12:20
ANAF nu declară contribuabili inactivi fiscal și nu transmite notificări dacă mandatul administratorilor este stabilit pentru o durată nelimitată, transmite joi Agenția într-un comunicat. Evaluarea activității fiscale a contribuabililor se realizează exclusiv pe baza criteriilor…
12:10
„Glicemia bună te poate păcăli.” Dr. Oana Pop, MedLife: de ce diagnosticul de diabet îi ia prin surprindere pe mulți pacienți # HotNews.ro
Diagnosticul de diabet poate veni ca un șoc, mai ales pentru pacienți tineri, fără probleme mari de greutate, care își fac regulat analizele de rutină și văd o glicemie în limite normale. Capcana este că…
12:00
Sportiv ucrainean, descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina pentru că insistat să poarte o cască omagială interzisă # HotNews.ro
„Nimeni nu este în dezacord cu mesajul”, a declarat joi președinta Comitetului Olimpic Internațional, care a subliniat însă că regulile olimpice interzic afișarea unor astfel de mesaje în timpul competiției, potrivit Reuters. Sportivul ucrainean Vladislav…
12:00
Cum își pot recupera bucureștenii banii pentru energia termică nelivrată în ianuarie, când mii de blocuri au fost săptămâni întregi fără căldură / Anunțul Termoenergetica # HotNews.ro
Bucureștenii care în luna ianuarie nu au primit căldură și apă caldă la parametrii din contractul cu Termoenergetica pot cere o compensare pentru luna februarie, prin intermediul asociațiilor de proprietari, au anunțat reprezentanții companiei. Încă…
11:50
„Ceea ce părea imposibil cu doar câteva luni în urmă a devenit o mișcare globală de restricționare a accesului copiilor la rețelele sociale. Iată cum s-a întâmplat acest lucru”. Ce va face România # HotNews.ro
Rapiditatea cu care, după Australia, mai multe state, inclusiv din UE, banează rețelele sociale pentru copiii sub 15-16 ani îi bucură pe partizanii mișcării și îi înfurie pe adversari. Argumente pro și contra
Acum 4 ore
11:30
Ce cumpără frații Pavăl (Dedeman). Cât de mare e rețeaua Carrefour în România și ce profit a făcut în 2024 # HotNews.ro
Grupul francez a anunțat joi că își vinde rețeaua de magazine din România contra sumei de 823 de milioane de euro. Potrivit unui comunicat de presă al grupului francez, finalizarea tranzacției către frații Pavăl ar…
11:30
Producătorii de mașini electrice din China au primit aprobarea să negocieze cu UE scutirea de taxe vamale # HotNews.ro
Ministerul Comerțului de la Beijing a anunțat joi că și-a schimbat poziția și a acceptă ca producătorii chinezi de vehicule electrice să poată negocia independent cu Uniunea Europeană, după ce Volkswagen a obținut o scutire…
11:20
Polițiștii au descins la două persoane care l-au amenințat „cu topoare în cap” pe actorul Victor Rebengiuc, înainte de anularea alegerilor # HotNews.ro
Două persoane bănuite că l-au amenințat pe actorul Victor Rebengiuc, înainte de a participa la o manifestația pro-democrație din Piața Universității și de susținere a Elenei Lasconi în decembrie 2024, sunt vizate într-un dosar deschis…
11:20
După PNL, încă un partid din coaliția de guvernare îi cere demisia lui Radu Oprea, care a comparat tăierile de posturi cu „Auschwitz”: „Răul absolut nu poate fi banalizat” # HotNews.ro
„Dacă faci comparație între exterminare și concediere, dar nu realizezi foarte repede cât de jos ai coborât, trebuie să te dai jos repede din funcția publică”, a declarat joi Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al…
11:20
Miliardarul britanic Jim Ratcliffe, rezident în Monaco, declară că Regatul Unit a fost „colonizat de imigranți”. Ce îi răspunde premierul Keir Starmer # HotNews.ro
Într-un interviu pentru Sky News, miliardarul a afirmat că Marea Britanie se confruntă cu provocări politice, sociale și economice profunde, inclusiv creșterea fără precedent a imigrației din ultimii ani. Premierul l-a somat să își ceară…
11:00
Victor Ciutacu a câștigat procesul cu CNCD în cazul Iulia Marin. Decizia instanței privind amenda de 10.000 de lei # HotNews.ro
Curtea de Apel București a decis să anuleze amenda dată de Consiliul Național pentru Combatarea Discriminării lui Victor Ciutacu, pentru afirmațiile făcute la România TV despre jurnalista Iulia Marin, care a murit în 2023, scrie…
11:00
Congresul SUA, gest de sfidare rar față de Trump pentru a proteja Canada de taxele sale vamale # HotNews.ro
Camera Reprezentanților a SUA a susținut miercuri, la limită, o măsură de respingere a taxelor vamale impuse de președintele Donald Trump Canadei, un rar gest de mustrare la adresa președintelui și a liderilor partidului său…
11:00
„Nu de moarte îmi era frică. Ci că aș lipsi din viața copilului”. Povestea Loredanei, diagnosticată cu cancer la 33 de ani # HotNews.ro
Diagnosticată cu cancer de sân, Loredana (34 de ani) a trecut prin chimioterapie, mastectomie, menopauză indusă. Luptă acum cu frica de recidivă, încercând în același timp să rămână un părinte stabil pentru copilul ei. O…
11:00
Audieri furtunoase în dosarul Epstein în Congresul SUA. Procuroarea generală Pam Bondi, acuzată că „a mințit sub jurământ” despre Trump / Bondi a invocat performanțele bursei # HotNews.ro
Pam Bondi a invocat reușitele lui Donald Trump în primul an de mandat și i-a atacat pe politicienii democrați și republicani care o chestionau pe tema dosarului Epstein, în timpul unei audieri tensionate în Congres,…
10:50
În decembrie 2025, România a avut una dintre acele luni în care cifrele arată ca o victorie: salariul mediu net a urcat la 5.914 lei, iar brutul se apropie de 10.000 de lei, arată un…
10:30
În ultimii ani s-a înregistrat un număr tot mai mare de cazuri de cancer colorectal la persoane tinere, cu vârste sub 50 de ani, ca urmare a stilului de viață modern. Astfel, colonoscopia este tot…
10:30
Celebrul hotel Waldorf Astoria din New York își caută cumpărător după renovările care au durat ani de zile # HotNews.ro
Proprietarii chinezi ai emblematicului hotel Waldorf Astoria din New York, recunoscut la nivel mondial după ce a apărut în numeroase filme și seriale produse de Hollywood, se pregătesc să scoată la vânzare clădirea de lux,…
09:50
„Asistăm la cea mai mare migrație de capital privat din istorie”, avertizează experții în economie. Miliardarii tineri conduc acest exod masiv spre „refugii” sigure, abandonând marile puteri pentru a-și proteja averile în 2026, potrivit CNBC,…
Acum 6 ore
09:40
Patronul Altex, Dan Ostahie: „Cred că ne îndreptăm spre o criză, în care am și intrat”. „O să apară perioada de jale”. Soluțiile lui pentru România # HotNews.ro
Antreprenorul nemțean Dan Ostahie, care deține magazinele Altex, Media Galaxy și Brico Depot, precum și afaceri în imobiliare și sectorul financiar, a consideră că România a intrat deja într-o criză economică, omul de afaceri menționând…
09:30
Frații Pavăl (Dedeman) negociază cumpărarea rețelei de hipermarketuri Carrefour România de la francezi. Prețul discutat # HotNews.ro
Compania franceză Carrefour anunță, joi, că a intrat în negocieri exclusive pentru a vinde operațiunile din România către Pavăl Holding, grup controlat de antreprenorii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl, patronii lanțului de magazine Dedeman, potrivit…
09:30
Nu știm numărul real al tuturor insulelor, dar este probabil de ordinul sutelor de mii. Cercetătorii au descoperit încă una. Doar că este înfricoșătoare. Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă…
09:20
„Ce faceți, idioților?”. Tensiuni în Rusia după o mișcare controversată a guvernului de la Moscova # HotNews.ro
Autoritățile de la Moscova au luat o măsură care afectează soldații ruși care luptă pe front în Ucraina, spun criticii.
09:10
Ce pensie va încasa judecătoarea „Mă sună Lia”. În vârstă de 51 de ani, Ionela Tudor va primi mai mulți bani ca pensionară decât avea la Curtea de Apel. Motivul e explicat chiar de CSM # HotNews.ro
Ionela Tudor, fosta vicepreședintă a Curții de Apel București, s-a pensionat începând cu 10 februarie. Judecătoarea va încasa o pensie mai mare decât ultimul salariul net și asta pentru că va beneficia de fosta lege…
08:40
Scenariul era de neimaginat în anii 1990: o țară care abia ieșea din comunism să cumpere businessuri germane. Trei decenii mai târziu, însă, nu numai că PIB-ul său depășește pragul psihologic de 1 trilion de…
08:40
Sportivii români vor evolua, joi, în competiţiile de schi fond şi sanie ştafetă, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, scrie News.ro. Delia Reit va intra în competiţie la schi fond, 10 km, de la ora 14.00.…
08:40
[P] De la beneficii „de bifat” la suport real: ecosistemul românesc care vrea să schimbe regulile în wellbeing-ul corporate # HotNews.ro
C-Levels combină AI cu psihologi, avocați și concierge într-un ecosistem proactiv construit pe o premisă simplă: beneficiile clasice nu mai funcționează. Cifrele sunt proaspete și greu de ignorat. Indexul stării de bine a angajaților români…
08:20
VIDEO Marșul spiritual al anului: Călugări budiști au mers pe jos 3.200 km, din Texas la Washington, pentru „vindecarea Americii” # HotNews.ro
După 109 zile de mers pe jos și 3.200 de kilometri parcurși din Texas, un grup de călugări budiști a ajuns la Memorialul Lincoln din Washington D.C. Marșul spiritual, marcat de condiții meteo extreme și…
08:10
Kievul, atacat „masiv” cu rachete rusești în timpul nopții. Explozii auzite în mai multe zone ale orașului # HotNews.ro
Capitala ucraineană Kiev a fost ținta unui atac „masiv” cu rachete rusești joi dimineața, mai multe clădiri fiind lovite în timpul atacului, au declarat oficialii ucraineni, conform Reuters. „Un atac masiv asupra capitalei este încă…
08:10
INTERVIU Comisarul european pentru justiție vizitează Bucureștiul. Ce spune Michael McGrath, întrebat dacă rapoartele Comisiei reflectă inexact ce se întâmplă în justiția din România # HotNews.ro
„Importantă este existența unei Inspecții Judiciare independente și funcționale, precum și asigurarea integrității prin reguli clare și aplicabile privind declarațiile de avere”, spune comisarul european pentru democrație, justiție și statul de drept, Michael McGrath, într-un…
07:50
STOICA & ASOCIAȚII a reprezentat ASF în prima rundă a suspendării reducerilor salariale # HotNews.ro
STOICA & ASOCIAȚII a reprezentat cu succes Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) într-o cauză soluționată în primă instanță de Curtea de Apel București, în care Sindicatul ASF, împreună cu un număr de angajați ai autorității,…
Acum 8 ore
07:40
Incendiu la o bază militară din Rusia după un bombardament. Oficialii spun că au respins un atac cu rachete # HotNews.ro
Un atac cu rachete a provocat un incendiu în noaptea de miercuri spre joi într-o instalație militară din sudul Rusiei, determinând autoritățile să evacueze populația dintr-un sat din apropiere, a declarat guvernatorul regional, Andrei Botcharov…
07:10
INVESTIGAȚIE. Partenerul firmei care a livrat roboții la Spitalul Militar, condamnat într-o țară UE după ce Parchetul condus de Kovesi l-a prins cu dare de mită la vânzarea de roboți medicali # HotNews.ro
Firma Laurei Galea, prin care a livrat roboți Versius la Spitalul Militar la preț de Da Vinci, are același nume cu compania omului de afaceri sârb Sasa Pozder. Acesta apare ca subcontractant la una din…
07:10
Nicușor Dan participă astăzi la Consiliul European. Care sunt principale subiecte de pe ordinea de zi # HotNews.ro
Liderii europeni reuniți în Belgia vor vorbi despre „întărirea industriei europene și construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocrației și a barierelor naționale, simplificarea legislației, dar și încurajarea investițiilor și a inovațiilor pentru a dezvolta…
07:00
EXCLUSIV Restructurare de amploare – Zeci de servicii fiscale ANAF gândite să fie desființate. Regionalele și județenele Fiscului au primit temă să facă scenarii # HotNews.ro
Direcțiile regionale și administrațiile județene ale ANAF lucrează în prezent la scenarii de eficientizare, în principal pe criteriu de cost, care presupun desființarea unor structuri. Astfel, numărul de servicii fiscale luate în calcul pentru desființare…
07:00
Bulgaria a deschis traficului 69 de kilometri de autostradă în ultimii cinci ani, în timp ce România a inaugurat mai bine de 560 de kilometri de șosea de mare viteză. Marcată de instabilitate politică, scandaluri…
Acum 24 ore
00:30
Fotbalist de la Oțelul, discurs categoric după acuzațiile de la meciul cu FCSB: „Nimeni nu știe cât ne sacrificăm” # HotNews.ro
Oțelul a fost învinsă clar de FCSB în weekend la Galați, scor 1-4, rezultat care a diminuat șansele gazdelor la a mai prinde play-off-ul în SuperLiga, însă le-a sporit semnificativ pe ale campioanei en-titre. Paul…
00:30
„Un tip suprasubvenționat”. Ironizat de Macron în fața industriașilor europeni, Musk i-a dat rapid replica # HotNews.ro
Emmanuel Macron l-a invocat miercuri, pentru a apăra investițiile publice europene în domeniul industrial, pe miliardarul american Elon Musk, despre care a spus că este „un tip suprasubvenționat” de către statul federal american pentru sistemul…
00:00
Taxe mai mari pentru milionarii din New York. Primarul spune că orașul este „pe marginea prăpastiei” # HotNews.ro
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a cerut miercuri majorarea cu două puncte procentuale a impozitului pentru locuitorii care câștigă peste un milion de dolari pe an, precum și creșterea cotei de impozitare pentru companii…
11 februarie 2026
23:50
Macron cere „măsuri cruciale”: Europa ca „putere independentă”, singura soluție în fața amenințărilor economice dinspre China și SUA # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a pledat pentru împrumuturi comune europene care să finanțeze investiții masive pentru ca Europa să fie competitivă în cursa cu Statele Unite și China. Miercuri, în discursul susținut în fața unui…
23:40
Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au anunțat că vor reînnoi stocurile cu mascota Olimpiadei, după ce acest suvenir a fost cel mai rapid vândut în magazinele oficiale, a scris miercuri agenția germană de…
23:20
Ce trebuie să facă UE pentru a concura China și SUA. Marea problemă, identificată de Ursula von der Leyen # HotNews.ro
Uniunea Europeană trebuie să-și simplifice reglementările pentru a spori competitivitatea blocului comunitar față de țări precum Statele Unite și China, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea summiturilor liderilor politici și economici…
23:20
Italia înăsprește regulile privind migrația. Proiectul extinde și lista de condamnări pentru care poate fi expulzat un străin # HotNews.ro
Guvernul de la Roma a propus miercuri o înăsprire a regulilor în materie de migrație, printr-un proiect care le va oferi miniștrilor puterea de a interzice sosirile pe mare în circumstanțe „excepționale”, conform documentului consultat…
23:10
Candidatul de dreapta la prezidenţiale din Columbia promite să bombardeze traficanţii de droguri cu sprijinul SUA # HotNews.ro
Principalul candidat al opoziției de dreapta la alegerile prezidențiale din mai din Columbia a declarat miercuri, într-un interviu acordat AFP, că va lansa o ofensivă aeriană, cu sprijinul SUA și al Israelului, în primele sale…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.