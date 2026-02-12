Rutte garantează că NATO poate spori supravegherea în Arctica simultan cu consolidarea flancului estic

12:50

Guvernul Spaniei dorește să adopte una dintre cele mai așteptate măsuri pentru toate familiile cu copii: un ajutor universal de 200 de euro pe lună pentru fiecare copil aflat în întreținere, inclusiv pentru familiile de imigranți. Obiectivul este ca acesta să ajungă la toate familiile cu minori până la 18 ani, deși implementarea ar putea […] © G4Media.ro.