G4Media, 12 februarie 2026 13:20
Acum 5 minute
13:40
Cinci persoane reținute în Constanța: sunt bănuite că ar fi furat 8,5 tone de motorină / Combustibilul a fost luat din comuna Peștera # G4Media
Cinci persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, după ce sunt suspecte că ar fi furat 8,5 tone de motorină, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. În același dosar, alte 2 persoane sunt reținute pentru complicitate la furt calificat, în formă continuată, […] © G4Media.ro.
13:40
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, despre anunțul oficial ce privește pierderea a peste 230 de milioane de euro din bani europeni: Este o chestiune de zile să vină / Curtea Constituțională a amânat a cincea oară luarea unei decizii pe reforma pensiilor magistraților # G4Media
Este o chestiune de zile ca ea să vină, susține Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, referindu-se la scrisoarea prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) ar urma să fie anunțat oficial de către Comisia Europeană de pierderea a peste 230 de milioane de euro, scrie Mediafax. Ioana Dogioiu a fost întrebată joi […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
13:30
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu Maramureş au identificat pe malul râului Someş, în vecinătatea oraşului Ulmeni, produse alimentare alterate care proveneau din Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), transmite Agerpres. Instituţia a reacţionat după ce în mediul online au apărut imagini cu făină, paste făinoase, orez şi produse pentru igienă, aruncate pe malul stâng al […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:20
Rutte garantează că NATO poate spori supravegherea în Arctica simultan cu consolidarea flancului estic # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări joi că Alianţa are suficiente forţe pentru a spori supravegherea în Nordul Îndepărtat prin intermediul Santinelei Arctice şi pentru a menţine simultan supravegherea implementată deja în Marea Baltică şi pe flancul estic, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „NATO este atât de puternică încât […] © G4Media.ro.
Acum o oră
13:00
Din 92.219 vehicule verificate în 2025 de RAR, 38,5% au avut deficienţe tehnice majore şi periculoase # G4Media
Inspectorii Registrului Auto Român au verificat anul trecut în trafic, din punct de vedere tehnic, 92.219 vehicule la nivel naţional, 38,5% dintre maşinile oprite având deficienţe tehnice majore şi/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al RAR, remis joi AGERPRES, cele mai multe neconformităţi au fost constatate la […] © G4Media.ro.
13:00
Reportaj Reporter de Iași în comuna Zăpodeni din județul Vaslui în care au rădăcini prima doamnă Mirabela Grădinaru și Cristina Chiriac, candidată la funcția de procuror general al României # G4Media
Jurnaliștii de la Reporter de Iași au mers în comuna vasluiană Zăpodeni, de acolo de unde s-ar trage atât Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, dar și procurorii Nicolae Solomon – în prezent adjunct al procurorului general – și Cristina Chiriac – șefa DNA Iași, care și-a depus candidatura la șefia Parchetului General. Mama șefei DNA […] © G4Media.ro.
13:00
Merz îndeamnă germanii să muncească mai mult — și își atrage un val de critici / Cum a ajuns Grecia un model pentru Germania # G4Media
Cancelarul Friedrich Merz a inițiat o luptă politică riscantă cu forța de muncă germană, care numără aproximativ 46 de milioane de persoane. Mesajul său, pe scurt: nu mai fiți atât de leneși, scrie Politico. Germanii nu muncesc suficient și își iau prea multe zile de concediu medical, împiedicând creșterea economică, a susținut Merz în ultimele […] © G4Media.ro.
12:50
Guvernul Spaniei ia măsuri împotriva sărăciei infantile: Pentru fiecare copil aflat în întreținere vor fi alocați 200 de euro, inclusiv pentru familiile de imigranți # G4Media
Guvernul Spaniei dorește să adopte una dintre cele mai așteptate măsuri pentru toate familiile cu copii: un ajutor universal de 200 de euro pe lună pentru fiecare copil aflat în întreținere, inclusiv pentru familiile de imigranți. Obiectivul este ca acesta să ajungă la toate familiile cu minori până la 18 ani, deși implementarea ar putea […] © G4Media.ro.
12:50
ABODI Transylvania lansează „The Chronicles”, o colecție inspirată din folclorul transilvănean și reinterpretată în artă vestimentară # G4Media
Brandul de modă ABODI Transylvania a dezvăluit recent noua colecție intitulată „The Chronicles”, o serie de creații de tip wearable art (artă purtabilă) care îmbină estetica vestimentară cu elemente narative inspirate din folclorul și mitologia Transilvaniei. Proiectul a atras atenția internațională prin fotografiile pline de atmosferă și prin modul în care poveștile legendare sunt transpuse […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:30
Vladyslav Heraskevich, descalificat de la JO 2026 pentru un omagiu adus sportivilor din Ucraina uciși în război # G4Media
Vladylsav Heraskevich a fost descalificat de la JO Milano Cortina. Decizia CIO vine după ce sportivul de la skeleton a insistat să participe cu o cască pe care avea fotografii ale atleților din Ucraina uciși în timpul războiului cu Rusia. Primul medic care a ajuns la Lindsey Vonn după teribila căzătură: „Avea dureri mari, urla” […] © G4Media.ro.
12:30
Opt ONG-uri cer Comisiei Europene declanșarea procedurii de infringement și sancțiuni financiare împotriva României: Fără sancționarea neîntârziată a practicilor iliberale democrația românească va continua să se deterioreze accelerat – scrisoare deschisă # G4Media
Opt organizații neguvernamentale de profil au transmis o scrisoare deschisă Comisarului European pentru Justiție, Michael McGrath, aflat joi în vizită oficială la București, în care cer adoptarea unor măsuri drastice împotriva României. Semnatarii solicită Comisiei Europene activarea mecanismului de condiționalitate financiară și declanșarea procedurii de infringement, acuzând autoritățile române de ignorarea deliberată a deciziilor Curții […] © G4Media.ro.
12:20
Cinci percheziții DNA într-un dosar de mare evaziune fiscală / 11 persoane sunt vizate / Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane de lei # G4Media
Procurorii anticorupție fac la această oră percheziții în 5 locații într-un dosar de mare evaziune fiscală. În ancheta procurorilor sunt vizate 11 persoane, iar prejudiciul estimat este de peste 18.000.000 lei, scrie Mediafax. DNA crede că mai multe persoane fizice administrează, prin interpuși, societăți comerciale care au ca obiect de activitate transportul alternativ de călători. […] © G4Media.ro.
12:10
Mazărea de toamnă permite fertilizarea solului fără chimicale / Ionuț Bădică (fermier): „Cel mai important este că fixează azotul și, prin tocare, avem materie organică în sol” # G4Media
Chiar daca mazarea de toamnă este considerată încă o noutate pentru unii fermieri din România, această cultură oferă mai multe avantaje, care trebuie luate în considerare, informează G4Food. Pe lângă fixarea azotului în sol, unul dintre cele mai mari avantaje este faptul că mazărea de toamnă eliberează terenul devreme, fiind o foarte bună premergatoare pentru […] © G4Media.ro.
12:10
Camion cu peste 32.000 de parfumuri contrafăcute, descoperit la Calafat / Marfa valorează aproape 13 milioane de lei # G4Media
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat au descoperit un transport masiv de parfumuri care ar putea fi contrafăcute, ascunse într-un camion înmatriculat în Bulgaria, scrie Mediafax. Controlul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01.00, pe DN 56, în parcarea din apropierea stației de taxare a […] © G4Media.ro.
12:00
Statele Unite vor începe „în câteva săptămâni” să plătească cele aproape patru miliarde de dolari datorate ONU # G4Media
Statele Unite vor începe „în câteva săptămâni” să plătească miliardele de dolari pe care le datorează Naţiunilor Unite, continuând în acelaşi timp să solicite reforme, a declarat miercuri ambasadorul american la ONU, scrie agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat în ianuarie că organizaţia ar putea fi […] © G4Media.ro.
11:50
Alertă de vânt extrem în Catalonia: Traficul rutier afectat de rafale de aproape 170 km/oră / Cel puțin cinci persoane sunt rănite # G4Media
Rafalele de vânt au ajuns în Catalonia, joi, până la 167 km/h, anunță lavanguardia.com. Există afectări ale traficului rutier pe drumuri precum AP-7 sau B-20 în Barcelona, precum și pe AP-7 în Girona și AP-2 în Tarragona. De asemenea, au avut loc incidente și pe liniile de tren Rodalies, inclusiv închiderea stațiilor din Malgrat de […] © G4Media.ro.
11:50
La o zi după ce miliardarul francez Bernard Arnault a declarat că intenționează să își majoreze participația în conglomeratul de lux LVMH până la un pachet majoritar, acesta a trecut la fapte și a început să cumpere acțiuni, scrie Fashion Network. Potrivit unei notificări depuse la bursa din Paris, Arnault a achiziționat acțiuni în valoare […] © G4Media.ro.
11:50
Hristo Stoichkov va deveni acționar la Farul Constanța: Legenda fotbalului bulgar va deține 50% din acțiunile lui Gică Hagi # G4Media
Hristo Stoichkov, fost jucător legendar al Bulgariei, va deveni acționar la clubul de fotbal Farul Constanța, transmite Fanatik, preluat de BTA. Conform surselor citate, Stoichkov va prelua 50% din acțiunile lui Gheorghe Hagi la club, iar restul de 50% din procentele „Regelui” vor fi deținute de Gheorghe Popescu, cumnatul lui Hagi. De altfel, Popescu este […] © G4Media.ro.
11:50
Percheziții DNA au loc joi la șeful Poliției Sector 1, Andrei Mihai Manta, conform surselor G4Media. știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:40
Eticheta de Smart City a fost folosită tot mai frecvent în strategiile administrațiilor locale și în discursul despre dezvoltarea urbană. Cu toate acestea, dincolo de prezentări și intenții, rămâne o problemă esențială: nu toate proiectele care poartă această etichetă livrează rezultate reale, iar diferența dintre inițiativele finanțate și cele care rămân pe hârtie este făcută […] © G4Media.ro.
11:40
China a transformat deşertul Taklamakan într-un rezervor care absoarbe dioxidul de carbon, potrivit unui studiu recent # G4Media
Plantarea masivă de copaci transformă una dintre cele mai aride regiuni ale lumii, deşertul Taklamakan, din China, într-un rezervor care absoarbe mai mult dioxid de carbon decât emite, conform unui nou studiu, transmite joi revista Live Science, citată de Agerpres. Deşertul Taklamakan (Taklimakan sau Takla Makan) este puţin mai mare decât statul american Montana, acoperind […] © G4Media.ro.
11:40
Vladimir Putin anunţă noi măsuri pentru promovarea „valorilor tradiţionale” şi creşterea ratei natalităţii # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat un nou pachet de măsuri pentru promovarea „valorilor tradiţionale” şi creşterea ratei natalităţii pe fondul crizei demografice profunde a ţării, informează joi EFE, care menţionează că anunţul a fost făcut în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Stat rus pentru politică demografică şi familială, transmite Agerpres. Mai exact, decretul […] © G4Media.ro.
11:20
Obligarea absolvenților de Medicină și a medicilor cu rezidențiat de la buget să lucreze în România o perioadă minimă poate fi implementată prin contract de angajament de serviciu semnat la intrarea în rezidențiat, cu opțiune de „pay-back” – spune rectorul Leonard Azamfirei, UMFST Târgu Mureș # G4Media
Obligația ca absolvenții de Medicină la buget și medicii care au făcut rezidențiat plătit de stat să lucreze câțiva ani în România – avansată ieri de premierul Ilie Bolojan – ar trebui implementată printr-un „contract de angajament semnat la intrarea în rezidențiat care să fie foarte puternic juridic, să existe o alocare prioritară a obligației […] © G4Media.ro.
11:20
FOTO Figurină feminină veche de peste 7.500 de ani, descoperită de arheologi în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe / Statueta a fost găsită, printre fragmente de vase, urme de lut ars şi cărbune # G4Media
O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită recent în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe de către o echipă de arheologi de la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, anunță We Radio Sfântu Gheorghe. Potrivit muzeului, descoperirea a fost făcută în timpul cercetărilor preventive din zona Arcuş – Platoul Târgului (Vasarteto), […] © G4Media.ro.
11:20
OFICIAL Structura anului școlar 2026-2027 a fost aprobată de Ministerul Educației: Cursurile încep pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027 # G4Media
Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Forma finală a structurii anului școlar 2026-2027 a fost avizată, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul […] © G4Media.ro.
11:20
Venezuela şi SUA au anunţat miercuri un parteneriat energetic pe termen lung, convenit între preşedinta interimară a ţării sud-americane, Delcy Rodriguez, şi secretarul american pentru energie, Chris Wright, în timpul vizitei istorice a unui oficial de rang înalt al Casei Albe la Caracas, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. La Palatul Miraflores, sediul […] © G4Media.ro.
11:20
Președinele Nicușor Dan va susține declarații de presă în scurt timp, înaintea participări la summitul informal al UE. G4Media transmite LIVE declarațiile. Știre cu curs de actualizare © G4Media.ro.
11:10
Înalta Curte anulează pedeapsa primită de un poliţist de la Garda de Coastă Constanţa, acuzat că a devoalat în presă o operaţiune sub acoperire a DNA # G4Media
Instanţa supremă a anulat pedeapsa cu suspendare primită de un ofiţer de la Garda de Coastă Constanţa, trimis în judecată sub acuzaţia că a transmis unui ziar local date şi informaţii despre o operaţiune sub acoperire a DNA, transmite Agerpres. Este vorba de Petrică Bacaim, ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei […] © G4Media.ro.
11:00
VIDEO Percheziții la domiciliile a două persoane care l-ar fi amenințat cu moartea pe cunoscutul actor Victor Rebengiuc din cauza lui Călin Georgescu / Mesajul primit de artist: „Trupul meu însângerat va fi călcat în picioare” # G4Media
Polițiștii au efectuat joi, 12 februarie, două percheziții domiciliare la persoane suspectate că l-au amenințat cu moartea pe 5 decembrie 2024 pe actorul Victor Rebengiuc pentru că a participat la o manifestație în Piața Universității, unde anunțase că o vota pe Elena Lasconi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024. Joi, 12 februarie […] © G4Media.ro.
11:00
Primul medic care a ajuns la Lindsey Vonn după teribila căzătură: „Avea dureri mari, urla” # G4Media
Căzătura suferită de Lindsey Vonn în proba de coborâre contând pentru JO Milano Cortina a fost una teribilă. Sportiva a avut nevoie de trei operații, iar primul medic care a ajuns la ea pe pârtie a povestit că multipla campioană americană „urla de durere”. Topul celor mai bogați sportivi prezenți la Milano Cortina 2026 Clipele […] © G4Media.ro.
11:00
Cele cinci ”portițe” pentru fluxurile de gaze rusești pe care UE nu le-a închis / Clauza de salvgardare, gazul cu origine ascunsă prin intermediul Turciei și Azerbaidjanului, zona gri a Balcanilor de Vest # G4Media
O serie de analiști din domeniul energiei transmit semnale că noul cadru european pentru interzicerea fluxurilor rusești de gaze include zone gri și lasă deschise „portițe” semnificative după toamna anului 2027, pentru continuarea importurilor în Europa, pe cale indirectă sau ”mascată”, relatează publicația grecească Energy Press citată de Rador Radio România. Aceste îngrijorări se intensifică […] © G4Media.ro.
11:00
Peste 500 de copii refugiaţi din Ucraina învaţă gratuit limba română în şcoli din Republica Moldova # G4Media
Şapte instituţii de învăţământ din Republica Moldova desfăşoară cursuri gratuite de limba română destinate copiilor refugiaţi din Ucraina, de aceste activităţi educaţionale beneficiind peste 500 de elevi, în contextul în care programul are ca scop facilitarea integrării lor lingvistice şi educaţionale, informează joi agenția de știri Moldpres, citată de Agerpres. Potrivit Ministerul Educaţiei şi Cercetării, […] © G4Media.ro.
11:00
PSD continuă atacurile la măsurile de reformă susținute de premierul Bolojan / Fost ministru din epoca Dragnea: Sub deviza „10% pentru toți, că așa este corect!”, noua filozofie bugetară pare inspirată din sporturile extreme # G4Media
Marius Budăi (PSD), fost ministru în epoca Dragnea, continuă atacurile legate de măsurile de reformă susținute de premierul Ilie Bolojan. De altfel, Marius Budăi este unul dintre reprezentanții PSD care în mod constant transmit public mesaje împotriva premierului. Fostul ministru PSD critică, de această dată, într-o postare, faptul că reducerile de cheltuieli de personal în […] © G4Media.ro.
10:50
Întâlnire crucială la Washington pentru viitorul Coridorului Vertical de gaze / De ce este interesată România de acest proiect care transportă gaz natural lichefiat din SUA către Europa Centrală și de Est # G4Media
Coridorul Vertical intră în linia dreaptă a „călătoriei” sale către Casa Albă, iar reuniunea din 24 februarie îi va determina în mare măsură viitorul, relatează publicația grecească Energy Mag, citată de Rador Radio România. Coridorul Vertical (ale cărui ramificații includ și portul Alexandroupoli, de unde GNL-ul este transportat către conducta greco-bulgară IGB, precum și conducta […] © G4Media.ro.
10:50
Gigantul sud-coreean din domeniul tehnologiei Samsung Electronics a anunțat joi lansarea producției în serie a unui cip de memorie de nouă generație destinat inteligenței artificiale (AI), potrivit Le Figaro. Compania „a demarat producția la scară largă a cipului HBM4, lider în sector”, a indicat aceasta, referindu-se la modelul său de cip de memorie cu lățime […] © G4Media.ro.
10:40
Un studiu realizat de Rover.com arată că modul în care cineva își tratează animalele de companie poate fi un semnal clar despre cum va trata și oamenii din jur. Cercetătorii au dorit să afle mai multe despre legătura dintre oameni și animalele lor și ce ne pot învăța acestea despre dragoste și relații. Rezultatele au […] © G4Media.ro.
10:30
Încă 2.600 de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după bombardamente ruse nocturne asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # G4Media
Aproximativ 2.600 de clădiri rezidenţiale suplimentare din Kiev au rămas fără încălzire din cauza loviturilor nocturne efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina, a anunţat joi primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, potrivit agențiilor de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres. ”Ca urmare a atacurilor masive din cursul nopţii, încă aproximativ 2.600 de […] © G4Media.ro.
10:30
Baza de Canotaj din Timișoara, călcată de hoți, după ce primăria a demolat gardul ca să redea terenul comunității / S-a deschis dosar penal # G4Media
La nici 3 săptămâni de când primarul Timișoarei a dat dispoziție să fie demolat gardul bazei de canotaj CSS, hoții au vandalizat ușa de intrare în clădirea bazei dinspre Bega și au furat bunuri ale canotorilor, adidași și un radio. În plus, au vandalizat biroul, făcând vraiște în documentele clubului, anunță Opinia Timișoarei. Doamne ajută […] © G4Media.ro.
10:30
Un mort şi 850.000 de gospodării fără electricitate în urma furtunii care a devastat Franța / Vântul a atins viteze de peste 160 kilometri/oră # G4Media
Un şofer de camion şi-a pierdut viaţa în sud-vestul Franţei într-un accident legat de furtuna Niles, care a adus vânturi de peste 160 km/h şi a lăsat aproximativ 850.000 de locuinţe fără curent electric, au anunţat joi autorităţile, citate de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Accidentul, care a avut loc în apropierea […] © G4Media.ro.
10:20
Cel mai nou set de date privind antisemitismul publicat de Community Security Trust [CST; asociație britanică pentru protecția evreilor – n.trad.] se referă la 2025 și este deprimant de predictibil. Anul trecut au avut loc 3.700 de incidente antisemite pe teritoriul Regatului Unit, o cifră anuală depășită numai de recordul istoric din 2023 – 4.298 […] © G4Media.ro.
10:20
Purtătorul de cuvânt al USR cere demisia lui Radu Oprea (PSD) de la conducerea Secretariatului General al Guvernului, după comparația între concedieri și exterminarea evreilor la Auschwitz # G4Media
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, i-a cerut demisia, joi, lui Radu Oprea (PSD) de la conducerea Secretariatului General al Guvernului, după ce acesta a făcut o comparație între concedierile funcționarilor publici și exterminarea evreilor la Auschwitz. „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal, găsesc formule. Nu […] © G4Media.ro.
10:20
Kim Jong Un se pregăteşte să îşi desemneze fiica drept moştenitoare a puterii în Coreea de Nord # G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong Un se pregăteşte să o desemneze moştenitoare a puterii de la Phenian pe fiica sa, Ju Ae, a afirmat joi parlamentarul sud-coreean Lee Seong-kweun, citat de AFP, după o informare a serviciului naţional de informaţii NIS din Coreea de Sud, transmite Agerpres. În presa de stat din Coreea de Nord, Ju […] © G4Media.ro.
10:10
Peste opt mii de craioveni au făcut declarații mincinoase pentru impunerea taxei de salubrizare / Viceprimar: ”Cu siguranță numărul acestora este mult mai mare” # G4Media
Peste opt mii de craioveni au fost dați de gol de listele de plată de la întreținere că nu au declarat la Direcția de impozite și taxe (DIT) a Primăriei numărul corect de persoane pentru impunerea taxei de salubrizare, anunță Gazeta de Sud. Listele de la întreținere, transmise de asociațiile de proprietari au scos la […] © G4Media.ro.
10:10
Votul din CCR pentru ultima amânare a deciziei pe pensiile magistraților ar putea indica „o schimbare de majoritate” / 8 judecători din 9 au fost de acord cu amânarea (surse) # G4Media
Curtea Constituțională a decis, miercuri, să amâne cu încă o săptămână decizia pe pensiile magistraților, următorul termen fiind 18 februarie. Potrivit surselor G4Media, decizia de amânare s-a luat cu 8 voturi pentru și doar unul împotrivă. Acest lucru, au declarat surse apropiate Administrației Prezidențiale, ar putea indica o schimbare de majoritate în cadrul Curții. Aceasta […] © G4Media.ro.
10:10
Regatul Unit promite 150 de milioane de lire sterline pentru a trimite arme americane Ucrainei # G4Media
Ministrul apărării britanic John Healey a anunţat miercuri că Londra se angajează să contribuie cu 150 de milioane de lire sterline (205 milioane de dolari) la mecanismul PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), menit să asigure livrarea de arme americane Ucrainei, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. PURL a fost creată în vara anului […] © G4Media.ro.
09:50
Apărarea europeană şi sprijinul pentru Ucraina, pe agenda reuniunii miniştrilor apărării din NATO # G4Media
Miniştrii apărării din ţările NATO se reunesc joi, la Bruxelles, pentru a discuta despre apărarea Europei şi sprijinul pentru Ucraina, aliaţii europeni confruntându-se cu presiuni tot mai mari pentru a-şi asuma responsabilităţi suplimentare în contextul mutării priorităţilor SUA spre alte regiuni, notează DPA, citată de Agerpres. Reuniunea are loc după ce NATO a anunţat sporirea […] © G4Media.ro.
09:50
Parlamentul European aprobă un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde EUR pentru Ucraina / Împrumutul va fi rambursat după ce Kievul primește despăgubiri de război din partea Rusiei # G4Media
Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde EUR, ca sprijin în războiul de agresiune continuu al Rusiei, se arată într-un comunicat al reprezentanței PE la București. 60 de miliarde EUR pentru consolidarea apărării Ucrainei, 30 de miliarde EUR pentru asistență macrofinanciară […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:40
Președintele Nicușor Dan “înclină” să nu participe la reuniunea Consilului pentru Pace de la Washington (surse) # G4Media
Președintele Nicușor Dan a luat în calcul “inițial” să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump organizată la Washington, în 19 februarie, dar acum “balanța înclina spre a nu merge”, au declarat surse apropiate Administrației Prezidențiale. Vom reveni cu amănunte © G4Media.ro.
09:30
Trump se pregătește să dea lovitura finală politicii climatice: revizuirea ”Declarației privind pericolele pentru mediu” adoptată în timpul lui Obama – presa americană # G4Media
Administrația republicană ar urma să revină în următoarele zile asupra „Declarației privind pericolele pentru mediu” din 2009, care recunoștea amenințarea gazelor cu efect de seră și permitea controlul emisiilor. Această dereglementare a avut efecte masive și de durată, atât pentru Statele Unite, cât și pentru planetă, relatează Courrier International, care rezumă titlurile presei americane pe […] © G4Media.ro.
09:20
Un italian a aruncat la gunoi, din greșeală, 20 de lingouri de aur / Polițiștii au recuperat aurul din groapa de gunoi a orașului # G4Media
Un bărbat de 57 de ani din Porto Cesareo, în sudul Italiei, lângă Lecce, a aruncat accidental la gunoi 20 de lingouri de aur, relatează Corriere della Sera. Bărbatul le cumpăra regulat și le păstra de-a lungul anilor într-o cutie de tablă, pe care a aruncat-o accidental la gunoi. Realizând greșeala, a contactat poliția. El […] © G4Media.ro.
