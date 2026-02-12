Două nave ale Marinei SUA s-au ciocnit în apele din apropierea Americii de Sud (Wall Street Journal)
G4Media, 12 februarie 2026 14:50
O navă de război şi o navă de alimentare ale Marinei SUA s-au ciocnit miercuri în apele din apropierea Americii de Sud, a relatat joi Wall Street Journal, citând un purtător de cuvânt al armatei americane, relatează agenția de știri Reuters. Distrugătorul USS Truxtun, din clasa Arleigh Burke, şi nava de sprijin rapid USNS Supply […]
• • •
Acum 5 minute
15:10
Preparatele care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope vor putea fi realizate doar de farmacişti cu drept de liberă practică, potrivit unui proiect de lege aprobat de Guvern # G4Media
Eliberarea, prepararea, păstrarea şi evidenţa preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope vor putea fi realizate în farmacii doar de farmacişti cu drept de liberă practică, potrivit unui proiect de lege aprobat joi de Guvern, transmite Agerpres. Anunţul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu. „Proiectul de lege clarifică regimul juridic […]
15:10
CEO-ul Hermès, Axel Dumas, afirmă că a fost o „țintă” a lui Epstein: “A încercat de trei ori să se întâlnească cu mine, dar am refuzat / Avea o reputație detestabilă” # G4Media
Directorul executiv al gigantului Hermès, Axel Dumas, a declarat joi că a refuzat mai multor oferte ale lui Jeffrey Epstein de a se întâlni cu el, adăugând că le crede că a fost o țintă a pedofilului american, pe care l-a calificat drept „prădător financiar", când Epstein a abordat în 2013 compania, care se confrunta […]
15:10
Suedia va trimite avioane de luptă în patrulare în jurul Groenlandei ca parte a misiunii Santinela Arctică a NATO # G4Media
Suedia a anunţat joi că va patrula în jurul Islandei şi Groenlandei cu avioane de luptă Gripen, ca parte a misiunii Santinela Arctică a NATO, relatează agenția de știri Reuters. NATO a anunţat miercuri că a lansat misiunea pentru a-şi consolida prezenţa în Arctica, parte a unui efort de a dezamorsa tensiunile severe din cadrul […]
Acum 30 minute
14:50
14:50
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a îndemnat joi Rusia să „înceteze imediat" atacurile împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, care au aruncat oraşe întregi în întuneric şi le-au lăsat fără încălzire, reamintindu-i că „luarea ca ţintă a infrastructurii civile este interzisă în temeiul dreptului internaţional", relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Noaptea trecută, Rusia a […]
Acum o oră
14:30
SUA va participa la o reuniune OMS privind compoziţia vaccinului antigripal / Washingtonul a părăsit oficial organizația, în luna ianuarie # G4Media
Statele Unite vor participa la o reuniune a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) care va avea loc la sfârşitul lunii pentru determinarea compoziţiei viitoarelor vaccinuri antigripale, a declarat miercuri o reprezentantă a agenţiei, în cadrul unei conferinţe de presă, transmite Reuters preluată de Agerpres. Washingtonul a părăsit oficial OMS în ianuarie, după un an de […]
14:30
Andrea Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes, a rămas temporar fără permisul de conducere, transmite GPblog. Italianul a fost implicat într-un accident rutier săptămâna trecută în San Marino. Prezent la testele de Formula 1 din Bahrain, Antonelli (19 ani) a rămas fără permisul de conducere după un accident în care a fost implicat săptămâna […]
14:20
PSD vrea ca statul să ia bani din impozitarea progresivă a veniturilor cetățenilor în loc să taie cheltuielile de personal din sectorul bugetar # G4Media
PSD solicită, joi, partenerilor de guvernare, într-un comunicat de presă, „să abandoneze politica simplistă de austeritate și să susțină introducerea unor reforme structurale reale care să țină cont de realitățile sociale și economice din România". Varianta propusă de PSD este impozitarea progresivă a veniturilor cetățenilor în loc să se taie cheltuielile de personal din sectorul […]
14:20
Primarul Braşovului estimează că organizarea FOTE 2027 va costa circa 20 de milioane de euro / ”Am cerut Guvernului să prevadă în liniile bugetare…” # G4Media
Primarul municipiului Braşov, George Scripcaru, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, că estimează că pentru organizarea în 2027 a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) ar fi nevoie de aproximativ 20 de milioane de euro, iar una dintre investiţiile pe care municipalitatea braşoveană ar trebui să le realizeze în cursul acestui an ar fi […]
Acum 2 ore
14:10
VIDEO | Constantin Pintilie, BlueSpace Technology, despre înzestrarea militară: „Românii nu vor produse românești, vor produse de firmă” / Companiile private de apărare, SRL-uri care încearcă să-și plătească ratele / Planuri pentru 200 vehicule blindate VLAH produse anual în țară # G4Media
Nici când vine vorba de înarmare și achiziția de echipamente militare, românii „nu vor produse românești", ci vor produse „de firmă", a declarat Constantin Pintilie, CEO al BlueSpace Technology, companie privată românească din industria de apărare, la podcastul „Frontier Defense" găzduit de G4Media. „Românii nu vor produse românești, vor produse de firmă, ei nefiind de […]
14:10
Piața autoturismelor electrificate ar putea depăși 110.000 de unități în 2026, estimează APIA / Creștere cu 28% față de 2025 / Benzina și dieselul pierd teren # G4Media
Segmentul autoturismelor electrificate din România, care include modelele 100% electrice, hibride plug-in și full hybrid, ar urma să ajungă la 110.000 de unități înmatriculate în 2026, potrivit estimărilor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Cifra ar reprezenta o creștere de aproximativ 28% față de 2025, când au fost înregistrate 85.961 de autoturisme electrificate. Președintele […]
14:10
Guvernul analizează declararea combinatului siderurgic Liberty Galați ca obiectiv strategic # G4Media
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, a declarat joi, 12 februarie, că Executivul intenționează să declare Combinatul Siderurgic Liberty Galați drept obiectiv de importanță strategică, potrivit Mediafax. Anunțul vine în contextul procedurii de concordat și al unei posibile licitații internaționale anunțate pentru 12 mai. Întrebată ce demersuri au fost făcute până acum, Ioana […]
14:10
Controversatul judecător Bogdan Mateescu poate candida pentru funcția de președinte al Curții de Apel Pitești, a decis CSM # G4Media
Controversatul judecător Bogdan Mateescu poate candida pentru funcția de președinte al Curții de Apel Pitești, a decis Consiliul Superior al Magistraturii. Numele său apare pe Lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor sesiunea ianuarie-mai 2026. Concursul sau examenul se organizează pentru ocuparea […]
14:10
Medic psihiatru din Sibiu, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită / S-a ajuns la prima sentință după 3 ani de la inițierea dosarului # G4Media
Medicul Carmen Zaharia, șef de secție la Spitalul de Psihiatrie Sibiu, a primit joi prima sentință într-un dosar de luare de mită început în octombrie 2023, anunță Turnul Sfatului. Ea a fost găsită vinovată, în primă instanță, de luare de mită în formă continuată, fiind acuzată că a săvârșit infracțiunea de 16 ori. Pe lângă […]
14:00
Trei frați italieni cer în instanță să-și schimbe numele de familie / Îi cheamă Bocchini și preiau numele mamei, Muratori / Bocchini înseamnă ”fese”, iar muratori – zugravi # G4Media
Numele de familie este jenant, iar trei frați italieni au cerut să îl schimbe: „E o sursă continuă de glume, a devenit o povară", spun ei. Cei trei tineri din Rimini au preluat numele de familie al mamei lor, cu acordul părinților, anunță Curierul Italiei, care citează Corriere della Sera. Cererea poate fi depusă, fiind […]
13:50
Dronă găsită pe o plajă între Costinești și Tuzla / Autoritățile s-au deplasat la fața locului # G4Media
O dronă ar fi fost găsită pe o plajă între Costinești și Tuzla, conform surselor oficiale consultate de Info Sud-Est. Autoritățile s-au deplasat la fața locului. Obiectul ar fi fost găsit la un kilometru distanță de Farul din Tuzla, conform surselor ISE. La fața locului se deplasează polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia, fiind informați […]
13:50
Mercedes a avut parte de probleme în prima parte a zilei de joi la testele de Formula 1 din Bahrain, transmite racingnews365.com. RedBull, transfer important de la rivala Ferrari Mercedes, nevoită să schimbe motorul mașinii lui Kimi Antonelli Concret, inginerii echipei de la Brackley au fost nevoiți să schimbe motorul de pe monopostul lui Kimi […]
13:40
Cinci persoane reținute în Constanța: sunt bănuite că ar fi furat 8,5 tone de motorină / Combustibilul a fost luat din comuna Peștera # G4Media
Cinci persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, după ce sunt suspecte că ar fi furat 8,5 tone de motorină, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. În același dosar, alte 2 persoane sunt reținute pentru complicitate la furt calificat, în formă continuată, […]
13:40
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, despre anunțul oficial ce privește pierderea a peste 230 de milioane de euro din bani europeni: Este o chestiune de zile să vină / Curtea Constituțională a amânat a cincea oară luarea unei decizii pe reforma pensiilor magistraților # G4Media
Este o chestiune de zile ca ea să vină, susține Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, referindu-se la scrisoarea prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) ar urma să fie anunțat oficial de către Comisia Europeană de pierderea a peste 230 de milioane de euro, scrie Mediafax. Ioana Dogioiu a fost întrebată joi […]
13:30
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu Maramureş au identificat pe malul râului Someş, în vecinătatea oraşului Ulmeni, produse alimentare alterate care proveneau din Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), transmite Agerpres. Instituţia a reacţionat după ce în mediul online au apărut imagini cu făină, paste făinoase, orez şi produse pentru igienă, aruncate pe malul stâng al […]
13:20
Rutte garantează că NATO poate spori supravegherea în Arctica simultan cu consolidarea flancului estic # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări joi că Alianţa are suficiente forţe pentru a spori supravegherea în Nordul Îndepărtat prin intermediul Santinelei Arctice şi pentru a menţine simultan supravegherea implementată deja în Marea Baltică şi pe flancul estic, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „NATO este atât de puternică încât […]
Acum 4 ore
13:00
Din 92.219 vehicule verificate în 2025 de RAR, 38,5% au avut deficienţe tehnice majore şi periculoase # G4Media
Inspectorii Registrului Auto Român au verificat anul trecut în trafic, din punct de vedere tehnic, 92.219 vehicule la nivel naţional, 38,5% dintre maşinile oprite având deficienţe tehnice majore şi/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al RAR, remis joi AGERPRES, cele mai multe neconformităţi au fost constatate la […]
13:00
Reportaj Reporter de Iași în comuna Zăpodeni din județul Vaslui în care au rădăcini prima doamnă Mirabela Grădinaru și Cristina Chiriac, candidată la funcția de procuror general al României # G4Media
Jurnaliștii de la Reporter de Iași au mers în comuna vasluiană Zăpodeni, de acolo de unde s-ar trage atât Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, dar și procurorii Nicolae Solomon – în prezent adjunct al procurorului general – și Cristina Chiriac – șefa DNA Iași, care și-a depus candidatura la șefia Parchetului General. Mama șefei DNA […]
13:00
Merz îndeamnă germanii să muncească mai mult — și își atrage un val de critici / Cum a ajuns Grecia un model pentru Germania # G4Media
Cancelarul Friedrich Merz a inițiat o luptă politică riscantă cu forța de muncă germană, care numără aproximativ 46 de milioane de persoane. Mesajul său, pe scurt: nu mai fiți atât de leneși, scrie Politico. Germanii nu muncesc suficient și își iau prea multe zile de concediu medical, împiedicând creșterea economică, a susținut Merz în ultimele […]
12:50
Guvernul Spaniei ia măsuri împotriva sărăciei infantile: Pentru fiecare copil aflat în întreținere vor fi alocați 200 de euro, inclusiv pentru familiile de imigranți # G4Media
Guvernul Spaniei dorește să adopte una dintre cele mai așteptate măsuri pentru toate familiile cu copii: un ajutor universal de 200 de euro pe lună pentru fiecare copil aflat în întreținere, inclusiv pentru familiile de imigranți. Obiectivul este ca acesta să ajungă la toate familiile cu minori până la 18 ani, deși implementarea ar putea […]
12:50
ABODI Transylvania lansează „The Chronicles”, o colecție inspirată din folclorul transilvănean și reinterpretată în artă vestimentară # G4Media
Brandul de modă ABODI Transylvania a dezvăluit recent noua colecție intitulată „The Chronicles", o serie de creații de tip wearable art (artă purtabilă) care îmbină estetica vestimentară cu elemente narative inspirate din folclorul și mitologia Transilvaniei. Proiectul a atras atenția internațională prin fotografiile pline de atmosferă și prin modul în care poveștile legendare sunt transpuse […]
12:30
Vladyslav Heraskevich, descalificat de la JO 2026 pentru un omagiu adus sportivilor din Ucraina uciși în război # G4Media
Vladylsav Heraskevich a fost descalificat de la JO Milano Cortina. Decizia CIO vine după ce sportivul de la skeleton a insistat să participe cu o cască pe care avea fotografii ale atleților din Ucraina uciși în timpul războiului cu Rusia. Primul medic care a ajuns la Lindsey Vonn după teribila căzătură: „Avea dureri mari, urla" […]
12:30
Opt ONG-uri cer Comisiei Europene declanșarea procedurii de infringement și sancțiuni financiare împotriva României: Fără sancționarea neîntârziată a practicilor iliberale democrația românească va continua să se deterioreze accelerat – scrisoare deschisă # G4Media
Opt organizații neguvernamentale de profil au transmis o scrisoare deschisă Comisarului European pentru Justiție, Michael McGrath, aflat joi în vizită oficială la București, în care cer adoptarea unor măsuri drastice împotriva României. Semnatarii solicită Comisiei Europene activarea mecanismului de condiționalitate financiară și declanșarea procedurii de infringement, acuzând autoritățile române de ignorarea deliberată a deciziilor Curții […]
12:20
Cinci percheziții DNA într-un dosar de mare evaziune fiscală / 11 persoane sunt vizate / Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane de lei # G4Media
Procurorii anticorupție fac la această oră percheziții în 5 locații într
12:10
Mazărea de toamnă permite fertilizarea solului fără chimicale / Ionuț Bădică (fermier): „Cel mai important este că fixează azotul și, prin tocare, avem materie organică în sol” # G4Media
Chiar daca mazarea de toamnă este considerată încă o noutate pentru unii fermieri din România, această cultură oferă mai multe avantaje, care trebuie luate în considerare, informează G4Food. Pe lângă fixarea azotului în sol, unul dintre cele mai mari avantaje este faptul că mazărea de toamnă eliberează terenul devreme, fiind o foarte bună premergatoare pentru […] © G4Media.ro.
12:10
Camion cu peste 32.000 de parfumuri contrafăcute, descoperit la Calafat / Marfa valorează aproape 13 milioane de lei # G4Media
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat au descoperit un transport masiv de parfumuri care ar putea fi contrafăcute, ascunse într-un camion înmatriculat în Bulgaria, scrie Mediafax. Controlul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01.00, pe DN 56, în parcarea din apropierea stației de taxare a […] © G4Media.ro.
12:00
Statele Unite vor începe „în câteva săptămâni” să plătească cele aproape patru miliarde de dolari datorate ONU # G4Media
Statele Unite vor începe „în câteva săptămâni” să plătească miliardele de dolari pe care le datorează Naţiunilor Unite, continuând în acelaşi timp să solicite reforme, a declarat miercuri ambasadorul american la ONU, scrie agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat în ianuarie că organizaţia ar putea fi […] © G4Media.ro.
11:50
Alertă de vânt extrem în Catalonia: Traficul rutier afectat de rafale de aproape 170 km/oră / Cel puțin cinci persoane sunt rănite # G4Media
Rafalele de vânt au ajuns în Catalonia, joi, până la 167 km/h, anunță lavanguardia.com. Există afectări ale traficului rutier pe drumuri precum AP-7 sau B-20 în Barcelona, precum și pe AP-7 în Girona și AP-2 în Tarragona. De asemenea, au avut loc incidente și pe liniile de tren Rodalies, inclusiv închiderea stațiilor din Malgrat de […] © G4Media.ro.
11:50
La o zi după ce miliardarul francez Bernard Arnault a declarat că intenționează să își majoreze participația în conglomeratul de lux LVMH până la un pachet majoritar, acesta a trecut la fapte și a început să cumpere acțiuni, scrie Fashion Network. Potrivit unei notificări depuse la bursa din Paris, Arnault a achiziționat acțiuni în valoare […] © G4Media.ro.
11:50
Hristo Stoichkov va deveni acționar la Farul Constanța: Legenda fotbalului bulgar va deține 50% din acțiunile lui Gică Hagi # G4Media
Hristo Stoichkov, fost jucător legendar al Bulgariei, va deveni acționar la clubul de fotbal Farul Constanța, transmite Fanatik, preluat de BTA. Conform surselor citate, Stoichkov va prelua 50% din acțiunile lui Gheorghe Hagi la club, iar restul de 50% din procentele „Regelui” vor fi deținute de Gheorghe Popescu, cumnatul lui Hagi. De altfel, Popescu este […] © G4Media.ro.
11:50
Percheziții DNA au loc joi la șeful Poliției Sector 1, Andrei Mihai Manta, conform surselor G4Media. știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
11:40
Eticheta de Smart City a fost folosită tot mai frecvent în strategiile administrațiilor locale și în discursul despre dezvoltarea urbană. Cu toate acestea, dincolo de prezentări și intenții, rămâne o problemă esențială: nu toate proiectele care poartă această etichetă livrează rezultate reale, iar diferența dintre inițiativele finanțate și cele care rămân pe hârtie este făcută […] © G4Media.ro.
11:40
China a transformat deşertul Taklamakan într-un rezervor care absoarbe dioxidul de carbon, potrivit unui studiu recent # G4Media
Plantarea masivă de copaci transformă una dintre cele mai aride regiuni ale lumii, deşertul Taklamakan, din China, într-un rezervor care absoarbe mai mult dioxid de carbon decât emite, conform unui nou studiu, transmite joi revista Live Science, citată de Agerpres. Deşertul Taklamakan (Taklimakan sau Takla Makan) este puţin mai mare decât statul american Montana, acoperind […] © G4Media.ro.
11:40
Vladimir Putin anunţă noi măsuri pentru promovarea „valorilor tradiţionale” şi creşterea ratei natalităţii # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat un nou pachet de măsuri pentru promovarea „valorilor tradiţionale” şi creşterea ratei natalităţii pe fondul crizei demografice profunde a ţării, informează joi EFE, care menţionează că anunţul a fost făcut în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Stat rus pentru politică demografică şi familială, transmite Agerpres. Mai exact, decretul […] © G4Media.ro.
11:20
Obligarea absolvenților de Medicină și a medicilor cu rezidențiat de la buget să lucreze în România o perioadă minimă poate fi implementată prin contract de angajament de serviciu semnat la intrarea în rezidențiat, cu opțiune de „pay-back” – spune rectorul Leonard Azamfirei, UMFST Târgu Mureș # G4Media
Obligația ca absolvenții de Medicină la buget și medicii care au făcut rezidențiat plătit de stat să lucreze câțiva ani în România – avansată ieri de premierul Ilie Bolojan – ar trebui implementată printr-un „contract de angajament semnat la intrarea în rezidențiat care să fie foarte puternic juridic, să existe o alocare prioritară a obligației […] © G4Media.ro.
11:20
FOTO Figurină feminină veche de peste 7.500 de ani, descoperită de arheologi în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe / Statueta a fost găsită, printre fragmente de vase, urme de lut ars şi cărbune # G4Media
O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită recent în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe de către o echipă de arheologi de la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, anunță We Radio Sfântu Gheorghe. Potrivit muzeului, descoperirea a fost făcută în timpul cercetărilor preventive din zona Arcuş – Platoul Târgului (Vasarteto), […] © G4Media.ro.
11:20
OFICIAL Structura anului școlar 2026-2027 a fost aprobată de Ministerul Educației: Cursurile încep pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027 # G4Media
Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Forma finală a structurii anului școlar 2026-2027 a fost avizată, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul […] © G4Media.ro.
11:20
Venezuela şi SUA au anunţat miercuri un parteneriat energetic pe termen lung, convenit între preşedinta interimară a ţării sud-americane, Delcy Rodriguez, şi secretarul american pentru energie, Chris Wright, în timpul vizitei istorice a unui oficial de rang înalt al Casei Albe la Caracas, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. La Palatul Miraflores, sediul […] © G4Media.ro.
11:20
Președinele Nicușor Dan va susține declarații de presă în scurt timp, înaintea participări la summitul informal al UE. G4Media transmite LIVE declarațiile. Știre cu curs de actualizare © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:10
Înalta Curte anulează pedeapsa primită de un poliţist de la Garda de Coastă Constanţa, acuzat că a devoalat în presă o operaţiune sub acoperire a DNA # G4Media
Instanţa supremă a anulat pedeapsa cu suspendare primită de un ofiţer de la Garda de Coastă Constanţa, trimis în judecată sub acuzaţia că a transmis unui ziar local date şi informaţii despre o operaţiune sub acoperire a DNA, transmite Agerpres. Este vorba de Petrică Bacaim, ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei […] © G4Media.ro.
11:00
VIDEO Percheziții la domiciliile a două persoane care l-ar fi amenințat cu moartea pe cunoscutul actor Victor Rebengiuc din cauza lui Călin Georgescu / Mesajul primit de artist: „Trupul meu însângerat va fi călcat în picioare” # G4Media
Polițiștii au efectuat joi, 12 februarie, două percheziții domiciliare la persoane suspectate că l-au amenințat cu moartea pe 5 decembrie 2024 pe actorul Victor Rebengiuc pentru că a participat la o manifestație în Piața Universității, unde anunțase că o vota pe Elena Lasconi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024. Joi, 12 februarie […] © G4Media.ro.
11:00
Primul medic care a ajuns la Lindsey Vonn după teribila căzătură: „Avea dureri mari, urla” # G4Media
Căzătura suferită de Lindsey Vonn în proba de coborâre contând pentru JO Milano Cortina a fost una teribilă. Sportiva a avut nevoie de trei operații, iar primul medic care a ajuns la ea pe pârtie a povestit că multipla campioană americană „urla de durere”. Topul celor mai bogați sportivi prezenți la Milano Cortina 2026 Clipele […] © G4Media.ro.
11:00
Cele cinci ”portițe” pentru fluxurile de gaze rusești pe care UE nu le-a închis / Clauza de salvgardare, gazul cu origine ascunsă prin intermediul Turciei și Azerbaidjanului, zona gri a Balcanilor de Vest # G4Media
O serie de analiști din domeniul energiei transmit semnale că noul cadru european pentru interzicerea fluxurilor rusești de gaze include zone gri și lasă deschise „portițe” semnificative după toamna anului 2027, pentru continuarea importurilor în Europa, pe cale indirectă sau ”mascată”, relatează publicația grecească Energy Press citată de Rador Radio România. Aceste îngrijorări se intensifică […] © G4Media.ro.
11:00
Peste 500 de copii refugiaţi din Ucraina învaţă gratuit limba română în şcoli din Republica Moldova # G4Media
Şapte instituţii de învăţământ din Republica Moldova desfăşoară cursuri gratuite de limba română destinate copiilor refugiaţi din Ucraina, de aceste activităţi educaţionale beneficiind peste 500 de elevi, în contextul în care programul are ca scop facilitarea integrării lor lingvistice şi educaţionale, informează joi agenția de știri Moldpres, citată de Agerpres. Potrivit Ministerul Educaţiei şi Cercetării, […] © G4Media.ro.
11:00
PSD continuă atacurile la măsurile de reformă susținute de premierul Bolojan / Fost ministru din epoca Dragnea: Sub deviza „10% pentru toți, că așa este corect!”, noua filozofie bugetară pare inspirată din sporturile extreme # G4Media
Marius Budăi (PSD), fost ministru în epoca Dragnea, continuă atacurile legate de măsurile de reformă susținute de premierul Ilie Bolojan. De altfel, Marius Budăi este unul dintre reprezentanții PSD care în mod constant transmit public mesaje împotriva premierului. Fostul ministru PSD critică, de această dată, într-o postare, faptul că reducerile de cheltuieli de personal în […] © G4Media.ro.
