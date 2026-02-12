WhatsApp a denunțat o încercare a Rusiei de a bloca funcționarea aplicației
Profit.ro, 12 februarie 2026 13:20
WhatsApp a denunțat o încercare a autorităților ruse de a-i bloca funcționarea pentru a-i forța pe utilizatori să migreze către un serviciu concurent, controlat de stat, numind-o un „pas înapoi”.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
13:40
Leviatan Group, prima organizație din Europa de Est triplu certificată BSI Kitemark pentru BIM # Profit.ro
Grupul românesc de arhitectură, inginerie și construcții obține tripla certificare pentru proiectare, execuție și managementul securității informațiilor, alăturându-se companiilor Skanska, Balfour Beatty și BAM.
Acum 30 minute
13:20
WhatsApp a denunțat o încercare a autorităților ruse de a-i bloca funcționarea pentru a-i forța pe utilizatori să migreze către un serviciu concurent, controlat de stat, numind-o un „pas înapoi”.
13:20
Producătorul de automobile premium Mercedes-Benz este primul care anunță rezultatele financiare pentru anul 2025, cu cifre care atrag atenția din cauza valorilor importante ale scăderilor.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0934 lei, de la 5,0914 lei, curs înregistrat miercuri.
13:10
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), investitor-ancoră în mai multe tranzacții de pe bursa românească, precum ofertele de obligațiuni ale Autonom Services sau cel mai recent exercițiu derulat de Cris-Tim, anunță că a subscris acțiuni nou emise de Electro-Alfa în valoare de 16,4 milioane de euro, reprezentând o participație de 5% la capitalul companiei, confirmând astfel informația anunțată de Profit.ro.
13:10
Facturile viitoare la gaze: Pericol ca, la 1 aprilie, consumatorul să nu intre într-o piață 'liberalizată' - AEI # Profit.ro
Vicepreședintele Consiliului Concurenței, Dan Pascu, a declarat că "ne-am fi așteptat ca prețurile pe piața gazelor naturale să fie reliberalizate, însă suntem convinși că decizia de întârziere a liberalizării a fost luat în urma unei analize serioase".
13:10
FOTO Noul Dacia Jogger facelift, cu motorul de 1.8 litri hibrid, poate fi comandat în România # Profit.ro
Cu o întârziere de două luni față de celelalte noutăți lansate de Dacia în toamna anului trecut, noul Jogger facelift care beneficiază de motorul hibrid de 1.8 litri și 155 cai-putere poate fi comandat din acest moment, la prețuri apropiate de vechiul hibrid de 140 CP.
Acum o oră
13:00
Sute de industriași europeni cer UE să reducă urgent costurile cu energia, chiar și prin impunerea unui preț reglementat, însă la consumatorii non-casnici, nu la cei casnici, precum în România # Profit.ro
Sute de reprezentanți ai principalelor ramuri industriale din Europa, printre care BASF, cel mai mare producător de substanțe chimice din lume, și ArcelorMittal, cea mai mare companie siderurgică de pe continent, precum și mai multe companii energetice, au solicitat miercuri într-o declarație comună, Uniunii Europene (UE) să acționeze urgent pentru a reduce prețurile la energie, susținând că acest lucru este esențial pentru ca industriile europene să concureze cu SUA și China.
13:00
Peste 170 de invitați la Gala Excelenței în Industria Apei. Sectorul apei, între investiții record și nevoia unei strategii naționale coerente # Profit.ro
Gala Excelenței în Industria Apei, organizată de Asociația Română a Apei (ARA), a reunit marți, 10 februarie, într-un cadru cu o încărcătură istorică aparte – Palatul Regal, Sala Tronului – peste 170 de invitați din domenii esențiale pentru dezvoltarea sectorului: miniștri, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai administrației centrale și locale, ai mediului privat, dar și specialiști din industrie.
13:00
Din ianuarie și până acum, angajatorii din sectorul public au postat peste 1.500 de oferte de locuri de muncă.
12:50
Trendyol anunță comercianții români - accelerează extinderea regională prin facilitarea accesului la noi piețe externe # Profit.ro
Trendyol, cea mai mare platformă turcă de e-commerce, care în vara anului 2021 a devenit primul decacorn din Turcia, controlată majoritar de gigantul chinez din domeniul e-commerce Alibaba Group Holding, ca investitor strategic, accelerează extinderea regională prin facilitarea accesului comercianților români la noi piețe externe.
12:50
Președintele Nicușor Dan a declarat că România poartă discuții cu partea americană pe tema participării la Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc pe data de 19 februarie.
Acum 2 ore
12:40
PREMIERĂ FOTO Lidl deschide primul magazin din Întorsura Buzăului, cu o nouă identitate vizuală # Profit.ro
Retailerul german Lidl inaugurează primul magazin din orașul Întorsura Buzăului, marcând și deschiderea primei unități din rețea cu o nouă identitate vizuală.
12:30
Autoturismele noi sunt vândute prin China, ca fiind second-hand.
12:30
AnimaWings lansează reduceri de 50% la bilete de avion pentru zeci de rute interne și internaționale # Profit.ro
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, lansează o promoție specială de 50% reducere la biletele de avion, valabilă atât pentru clasa Economy, cât și pentru Business Class, cu tarife ce pornesc de la 20 euro/persoană/segment.
12:20
Zitec, jucător pe piața de IT & transformare digitală din România, anunță achiziția companiei românești Equilobe,
12:20
Asigurare de sănătate lansată în România pentru tratament și în străinătate, acoperind cheltuieli de până la 3 milioane de euro # Profit.ro
Allianz-Țiriac și MediHelp International, intermedar al asigurărilor de sănătate internaționale din Europa Centrală și de Est, au încheiat un parteneriat strategic prin care oferă românilor acces la soluții de protecție a sănătății și servicii medicale în România și în străinătate.
12:10
În încercarea de a concura mai eficient cu ChatGPT, mai ales în contextul în care acesta va înfrunta reacțiile negative pricinuite de introducerea reclamelor, Anthropic încearcă să-și crească numărul de utilizatori, îmbunătățindu-și oferta gratuită.
12:00
FOTO Carrefour iese din România. Prăbușire de 2,5 ori a profitului, dar creștere de 2,5 ori la afaceri în ultimul deceniu # Profit.ro
Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-commerce în cadrul Carrefour România, spunea în vară pentru Profit.ro că ultimii 10 ani au fost definiți de transformări majore în sectorul de retail, iar retailerul francez s-a adaptat mereu și rapid acestor schimbări.
11:50
Acord istoric Caracas-Washington. Obiectiv: o relație "fără sincope", cu un parteneriat energetic pe termen lung # Profit.ro
Venezuela și SUA au anunțat miercuri un parteneriat energetic pe termen lung, convenit între președinta interimară a țării sud-americane, Delcy Rodriguez, și secretarul american pentru energie, Chris Wright, în timpul vizitei istorice a unui oficial de rang înalt al Casei Albe la Caracas, informează EFE.
11:50
FOTO Carrefour pleacă din România. Prăbușire de 2,5 ori a profitului, dar creștere de 2,5 ori la afaceri în ultimul deceniu # Profit.ro
Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-commerce în cadrul Carrefour România, spunea în vară pentru Profit.ro că ultimii 10 ani au fost definiți de transformări majore în sectorul de retail, iar retailerul francez s-a adaptat mereu și rapid acestor schimbări.
Acum 4 ore
11:40
Migrația marilor averi accelerează pe fondul tensiunilor geopolitice și economice. Unde se mută cei mai bogați oameni ai lumii # Profit.ro
Experții în consultanță pentru persoane cu averi ultra-ridicate afirmă că migrația transfrontalieră a celor mai înstărite familii din lume accelerează într-un ritm fără precedent.
11:30
Potrivit datelor ajustate sezonier publicate de Biroul pentru Statistică a Muncii, în ianuarie au fost create 130.000 de locuri de muncă.
11:20
Fructe cu pesticide din Egipt, distribuite în hypermarketuri cu etichetă falsă ca fiind din Grecia. Poliția a declanșat percheziții # Profit.ro
Reprezentanții unei societăți sunt cercetați pentru fals.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Programat pentru luna martie, noul Siri, cu funcții de inteligență artificială îmbunătățite, grație integrării cu Gemini, ar urma să fie lansat pe bucăți, în loc să fie inaugurat în întregime când va fi lansat iOS 26.4.
10:40
Ce se întâmplă în creier când nu dormi 2–3 nopți la rând: de la oboseală la dezechilibru neurologic și ce soluții există # Profit.ro
O singură noapte fără somn poate fi gestionată cu o doză suplimentară de cafeină, însă după 48–72 de ore, situația devine critică.
10:30
Roman Trzaskalik va prelua funcția deDirector General al Ursus Breweries, cel mai mare producător de bere din România.
10:10
10:10
Salariile își continuă scăderea reală pentru a șasea lună la rând, dar atenuat. Lefurile bugetarilor au scăzut și nominal # Profit.ro
Salariul mediu net a înregistrat a șasea lună consecutivă de scădere în termeni reali, în decembrie. Dinamica negativă s-a atenuat însă, pe fondul creșterii nominale mai rapide și a inflației ușor mai reduse. În sectorul bugetar, lefurile continuă să scadă atât real, cât și nominal.
10:00
Sfârșitul anului 2025 arată o creștere îngrijorătoare a sumelor de bani neîncasate din Bilete la ordin.
Acum 6 ore
09:40
Hackerii care au spart sistemele Spotify și au copiat zeci de milioane de melodii de pe Spotify, au publicat acum online o parte dintre acestea, unde sunt disponibile gratuit.
09:40
Donald Trump a ordonat, miercuri, Departamentului Apărării să se aprovizioneze cu energie electrică provenită din centrale pe cărbune, o nouă încercare a președintelui american de a relansa o industrie costisitoare, în declin, care contribuie în mod semnificativ la încălzirea globală.
09:20
EXCLUSIV SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România # Profit.ro
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunțat joi vânzarea unității sale din România către Paval Holding, într-o tranzacție de 823 de milioane de euro.
09:10
Vinul zilei: un Shiraz de la o cramă din Republica Moldova, cu note de vișine, coacăze negre, rodie și măceșe. Un vin intens și direct, cu corp mediu și taninuri bine definite # Profit.ro
Barriquello Syrah 2022 este un vin tânăr și dens, cu o personalitate puternică.
09:00
Comisia Europeană vrea să transforme antenele 5G în sisteme de detectare a dronelor, bazate pe AI, într-un plan amplu de securitate la nivelul UE ce urmărește protejarea aeroporturilor, a bazelor militare și a infrastructurii critice.
08:50
Threads poate deveni rapid obositor când ai postări care prind tracțiune, mai ales dacă te trezești cu mențiuni de la necunoscuți, reply-uri provocatoare sau quote-uri scoase din context.
08:40
Cum setezi Face ID corect și când merită să folosești cod de acces lung în loc de 6 cifre # Profit.ro
Face ID e comod, dar comoditatea nu trebuie să fie sinonimă cu o configurare făcută pe fugă.
08:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va deschide Profit Health.forum - Ediția a XVII-a # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va deschide Profit Health.forum - Ediția a XVII-a, programat să fie organizat pe 18 martie.
08:10
Prețul petrolului crește pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, în pofida creșterii mari a stocurilor din SUA # Profit.ro
Prețul petrolului a depășit 70 de dolari pe baril, piețele rămânând concentrate pe tensiunile dintre SUA și Iran.
08:00
Opinii: Presa noastră, influencerii și analiștii noștri rostogolesc CLIȘEE și MEME vechi ca să stoarcă noi și noi VĂICĂRELI, să mai VÂNDĂ ATENȚIE pe baza EMOȚIILOR NEGATIVE - partea a II-a # Profit.ro
- nu suntem capabili să evaluăm obiectiv, la rece, drumul parcurs într-un domeniu sau altul, cu precădere în zona economică; consecința: îi așteptăm oare tot pe străini să ne spună cum stăm?! -
08:00
VIDEO Gala Excelenței în Industria Apei, ediția a II-a. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: Sectorul apei este un domeniu strategic # Profit.ro
Asociația Română Apei a organizat Gala Excelenței în Industria Apei, ediția a doua, un eveniment dedicat performanței și inovației din sectorul apei din România.
07:50
Austriecii de la OMV: Se simte deja absența gazelor rusești. Producția la vârf a Neptun Deep va asigura cam 2,6% din cererea întregii Europe și va stabiliza sud-estul # Profit.ro
Exploatarea offshore de gaze naturale Neptun Deep din Marea Neagră românească, unde producția este așteptată să înceapă anul viitor, este cel mai mare proiect de dezvoltare de acest tip din întreaga Uniune Europeană, iar vârful de extracție preconizat, de 140.000 de barili echivalent petrol (boe) pe zi, va reprezenta echivalentul a 2,6% din cererea de gaze naturale a întregii Europe, au declarat oficialii grupului austriac OMV.
Acum 8 ore
07:40
Încălzirea vremii a scăzut prețurile gazelor cu 20%, România redevenind exportator net în raport cu Ungaria # Profit.ro
Încălzirea din ultimul timp a vremii a condus la scăderea cererii interne de gaze și implicit a prețului pe piețele spot cu o cincime, ceea ce a permis României să revină de o săptămână în poziția de exportator net de gaze în Ungaria, relevă datele Profit.ro.
07:40
Avizarea aderării României la OCDE în comitetele specializate - mari șanse de a se finaliza în martie. Va fi semnat un acord # Profit.ro
Procesul tehnic de evaluare a României în Comitetele sectoriale ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) avansează rapid, cu perspective bune de finalizare în primul trimestru 2026, relevă un document guvernamental oficial. Secretarul General al OCDE are programată o vizită în România pentru 16 martie 2026, când ar urma să fie semnat un acord referitor la privilegii, imunități și facilități, una dintre ultimele etape ale aderării.
07:30
VIDEO Poveste de succes în educație - SEB. Ileana Bivolaru: Am început cu 4 copii și am ajuns la peste 560 / Cristian Bivolaru: Am investit peste 10 milioane euro și am reinvestit tot - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Școala Europeană București a pornit în 2001 cu patru elevi și a ajuns, în peste două decenii, la peste 560 de copii și 37 de clase, după investiții cumulate de peste 10 milioane de euro. Fondatorii Ileana și Cristian Bivolaru vorbesc despre începuturi, curaj, finanțare bancară, reinvestirea tuturor veniturilor, rigoare academică și provocările antreprenoriatului în educație, într-un sistem care oferă sprijin limitat școlilor private.
07:20
SURPRIZA re-reglementării prețului gazelor pentru populație: OMV Petrom vorbea încă de liberalizare cu doar câteva ore înainte ca Bolojan să anunțe ″preț administrat″ # Profit.ro
OMV Petrom, al doilea cel mai mare producător de gaze naturale din România după Romgaz, totodată deținător a jumătate din drepturile exploatării offshore Neptun Deep și operator al acesteia, vorbea încă despre efectele așteptatei eliminări a prețurilor plafonate la gaze de la 1 aprilie, prevăzută și acum de legislația în vigoare, cu câteva ore înainte ca premierul Ilie Bolojan să anunțe ″preț administrat″ pentru populație și CET-uri până în primăvara anului viitor, ceea ce înseamnă și menținerea unui preț angro reglementat de vânzare pentru producători.
07:10
FOTO Costă mai puțin decât un Duster - Nissan va aduce în Europa pickup-ul chinezesc Frontier Pro # Profit.ro
Șeful Nissan, Ivan Espinosa, a anunțat că unul dintre vehiculele pe care le-a dezvoltat în China, în parteneriat cu Dongfeng, va fi vândut și în Europa, fără să ofere detalii privind motorizarea cu care va fi echipat.
07:00
Circa 1.000 de oameni au plecat din OMV Petrom. "Acționăm prin toate pârghiile pentru a ajunge la o bază de costuri corect dimensionată pentru mărimea companiei." – CONFIRMARE # Profit.ro
Efectivul de angajați al OMV Petrom, cea mai mare companie energetică integrată din regiune și una dintre cele mai importante din economia românească, s-a redus anul trecut cu circa 1.000 de persoane, a declarat CEO-ul Cristina Verchere.
Acum 24 ore
00:20
EXCLUSIV Intrare în România. Capalo AI, susținut și de statul finlandez, intră pe piața locală. „Vedem România ca una dintre principalele noastre piețe.“ # Profit.ro
Startup-ul finlandez Capalo AI, specializat în optimizarea sistemelor de stocare a energiei în baterii (BESS) prin intermediul inteligenței artificiale, intră în România, după ce tocmai a obținut o finanțare de 11 milioane de euro, inclusiv de la statul finlandez, pentru a-și extinde operațiunile de centrale electrice virtuale în Europa, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.