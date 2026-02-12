WhatsApp a denunțat o încercare a Rusiei de a bloca funcționarea aplicației

07:20

OMV Petrom, al doilea cel mai mare producător de gaze naturale din România după Romgaz, totodată deținător a jumătate din drepturile exploatării offshore Neptun Deep și operator al acesteia, vorbea încă despre efectele așteptatei eliminări a prețurilor plafonate la gaze de la 1 aprilie, prevăzută și acum de legislația în vigoare, cu câteva ore înainte ca premierul Ilie Bolojan să anunțe ″preț administrat″ pentru populație și CET-uri până în primăvara anului viitor, ceea ce înseamnă și menținerea unui preț angro reglementat de vânzare pentru producători.