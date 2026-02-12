România are o problemă uriașă, nu vin suficienți bani țară, spune Victor Ponta
Profit.ro, 12 februarie 2026 15:20
Fostul premier Victor Ponta a spus că România are în prezent o problemă uriașă pentru că nu vin suficienți bani în țară, iar relansarea economiei doar prin niște tăieri bugetare nu este o idee fezabilă.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
15:30
EXCLUSIV SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România # Profit.ro
Karina Pavăl, fiica co-fondatorului Dedeman Dragoș Pavăl, are prima declarație în tranzacția de preluare a magazinelor Carrefour din România.
Acum 30 minute
15:20
Fostul premier Victor Ponta a spus că România are în prezent o problemă uriașă pentru că nu vin suficienți bani în țară, iar relansarea economiei doar prin niște tăieri bugetare nu este o idee fezabilă.
15:20
Noile refugii de tramvai din București vor fi utilizate pe toate tronsoanele care sunt acum în curs de modernizare și pe cele care urmează.
Acum o oră
15:00
Criza apei de la Curtea de Argeș - Director general adjunct Apanova: S-a intervenit pentru eliminarea depunerilor și dezinfectarea pereților bazinelor Stației de tratare/ Potabilizarea apei, dificilă din cauza nămolului și a debitului fluctuant # Profit.ro
Directorul general adjunct Apanova, Alexandru Moldovan, a anunțat că în ultimele 24 de ore angajații au intervenit în regim de urgență pentru curățarea filtrelor, eliminarea depunerilor și dezinfectarea bazinelor Stației de Potabilizare a Apei din Curtea de Argeș, după ce Direcția de Sănătate Publică a dispus oprirea totală a apei din cauza bacteriei Clostridium perfringens, descoperită în mai multe probe.
15:00
Anul 2025 a fost unul marcat de evenimente meteorologice extreme în România, multe dintre acestea întâmplându-se pe timpul verii, cele mai afectate județe din punct de vedere al daunelor fiind în ordine Covasna, București, Ilfov, Iași, Timiș și Suceava.
15:00
Termoenergetica - în pragul colapsului: Ne descurcăm de la o lună la alta, mult nu cred că mai putem continua în ritmul ăsta! # Profit.ro
Adrian Ionițoaie, directorul general adjunct al Termoenergetica, spune despre companie că se află într-o situație foarte dificilă, încercând să supraviețuiască de la o lună la alta.
14:40
Surpriză în România - Legenda fotbalului bulgar Stoichkov cumpără acțiuni la Farul Constanța. Hagi iese din acționariat, uitându-se spre echipa națională # Profit.ro
Hristo Stoichkov va deveni acționar la Farul Constanța.
14:40
Biofarm își vinde terenul din centrul Bucureștiului, tranzacție de 5 milioane euro CONFIRMARE # Profit.ro
Producătorul de medicamente Biofarm și-a vândut terenul din centrul capitalei, într-o tranzacție acum finalizată de 5 milioane euro.
14:40
ULTIMA ORĂ DECIZIE finală de investiție: România plătește un singur SMR nuclear SUA la Doicești, restul doar dacă primul merge bine. 600 milioane dolari până la șantier. Risc de emanații de gaze # Profit.ro
Adunarea generală a acționarilor Nuclearelectrica a aprobat, cu votul decisiv al Ministerului Energiei, decizia finală de investiție în proiectul construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, în județul Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de compania americană NuScale.
14:40
Criza apei de la Curtea de Argeș - Director general Apanova: S-a intervenit pentru eliminarea depunerilor și dezinfectarea pereților bazinelor Stației de tratare/ Potabilizarea apei, dificilă din cauza nămolului și a debitului fluctuant # Profit.ro
Directorul general Apanova, Alexandru Moldovan, a anunțat că în ultimele 24 de ore angajații au intervenit în regim de urgență pentru curățarea filtrelor, eliminarea depunerilor și dezinfectarea bazinelor Stației de Potabilizare a Apei din Curtea de Argeș, după ce Direcția de Sănătate Publică a dispus oprirea totală a apei din cauza bacteriei Clostridium perfringens, descoperită în mai multe probe.
Acum 2 ore
14:20
Orange lansează în România primul serviciu de internet fix prin 5G+ pentru acasă, fără instalare # Profit.ro
Orange lansează prima soluție din România de internet fix 5G+ pentru acasă, fără instalare.
14:20
Tranzacție în România: Portughezii de la Greenvolt intră într-un proiect eolian din Călărași de peste 150 MW, cu subvenție CfD # Profit.ro
Grupul portughez Greenvolt, deținut de fondul american de investiții KKR, intră în acționariatul unei companii din România ce dezvoltă un proiect de parc eolian în județul Călărași.
14:10
Campionul mondial și olimpic la natație David Popovici s-a întâlnit cu Victor Rebengiuc.
14:10
Au loc percheziții în Capitală într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane.
13:50
ANAF anunță - Criteriile pentru declararea inactivității fiscale au rămas neschimbate în privința mandatului administratorilor # Profit.ro
Pentru combaterea dezinformării și clarificarea condițiilor declarării inactivității fiscale a societăților comerciale urmare expirării mandatului administratorilor sau a unor modificări legislative recente, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează că au rămas neschimbate criteriile pentru declararea inactivității fiscale în ceea ce privește mandatul administratorilor.
13:40
Leviatan Group, prima organizație din Europa de Est triplu certificată BSI Kitemark pentru BIM # Profit.ro
Grupul românesc de arhitectură, inginerie și construcții obține tripla certificare pentru proiectare, execuție și managementul securității informațiilor, alăturându-se companiilor Skanska, Balfour Beatty și BAM.
Acum 4 ore
13:20
WhatsApp a denunțat o încercare a autorităților ruse de a-i bloca funcționarea pentru a-i forța pe utilizatori să migreze către un serviciu concurent, controlat de stat, numind-o un „pas înapoi”.
13:20
Producătorul de automobile premium Mercedes-Benz este primul care anunță rezultatele financiare pentru anul 2025, cu cifre care atrag atenția din cauza valorilor importante ale scăderilor.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0934 lei, de la 5,0914 lei, curs înregistrat miercuri.
13:10
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), investitor-ancoră în mai multe tranzacții de pe bursa românească, precum ofertele de obligațiuni ale Autonom Services sau cel mai recent exercițiu derulat de Cris-Tim, anunță că a subscris acțiuni nou emise de Electro-Alfa în valoare de 16,4 milioane de euro, reprezentând o participație de 5% la capitalul companiei, confirmând astfel informația anunțată de Profit.ro.
13:10
Facturile viitoare la gaze: Pericol ca, la 1 aprilie, consumatorul să nu intre într-o piață 'liberalizată' - AEI # Profit.ro
Vicepreședintele Consiliului Concurenței, Dan Pascu, a declarat că "ne-am fi așteptat ca prețurile pe piața gazelor naturale să fie reliberalizate, însă suntem convinși că decizia de întârziere a liberalizării a fost luat în urma unei analize serioase".
13:10
FOTO Noul Dacia Jogger facelift, cu motorul de 1.8 litri hibrid, poate fi comandat în România # Profit.ro
Cu o întârziere de două luni față de celelalte noutăți lansate de Dacia în toamna anului trecut, noul Jogger facelift care beneficiază de motorul hibrid de 1.8 litri și 155 cai-putere poate fi comandat din acest moment, la prețuri apropiate de vechiul hibrid de 140 CP.
13:00
Sute de industriași europeni cer UE să reducă urgent costurile cu energia, chiar și prin impunerea unui preț reglementat, însă la consumatorii non-casnici, nu la cei casnici, precum în România # Profit.ro
Sute de reprezentanți ai principalelor ramuri industriale din Europa, printre care BASF, cel mai mare producător de substanțe chimice din lume, și ArcelorMittal, cea mai mare companie siderurgică de pe continent, precum și mai multe companii energetice, au solicitat miercuri într-o declarație comună, Uniunii Europene (UE) să acționeze urgent pentru a reduce prețurile la energie, susținând că acest lucru este esențial pentru ca industriile europene să concureze cu SUA și China.
13:00
Peste 170 de invitați la Gala Excelenței în Industria Apei. Sectorul apei, între investiții record și nevoia unei strategii naționale coerente # Profit.ro
Gala Excelenței în Industria Apei, organizată de Asociația Română a Apei (ARA), a reunit marți, 10 februarie, într-un cadru cu o încărcătură istorică aparte – Palatul Regal, Sala Tronului – peste 170 de invitați din domenii esențiale pentru dezvoltarea sectorului: miniștri, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai administrației centrale și locale, ai mediului privat, dar și specialiști din industrie.
13:00
Din ianuarie și până acum, angajatorii din sectorul public au postat peste 1.500 de oferte de locuri de muncă.
12:50
Trendyol anunță comercianții români - accelerează extinderea regională prin facilitarea accesului la noi piețe externe # Profit.ro
Trendyol, cea mai mare platformă turcă de e-commerce, care în vara anului 2021 a devenit primul decacorn din Turcia, controlată majoritar de gigantul chinez din domeniul e-commerce Alibaba Group Holding, ca investitor strategic, accelerează extinderea regională prin facilitarea accesului comercianților români la noi piețe externe.
12:50
Președintele Nicușor Dan a declarat că România poartă discuții cu partea americană pe tema participării la Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc pe data de 19 februarie.
12:40
PREMIERĂ FOTO Lidl deschide primul magazin din Întorsura Buzăului, cu o nouă identitate vizuală # Profit.ro
Retailerul german Lidl inaugurează primul magazin din orașul Întorsura Buzăului, marcând și deschiderea primei unități din rețea cu o nouă identitate vizuală.
12:30
Autoturismele noi sunt vândute prin China, ca fiind second-hand.
12:30
AnimaWings lansează reduceri de 50% la bilete de avion pentru zeci de rute interne și internaționale # Profit.ro
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, lansează o promoție specială de 50% reducere la biletele de avion, valabilă atât pentru clasa Economy, cât și pentru Business Class, cu tarife ce pornesc de la 20 euro/persoană/segment.
12:20
Zitec, jucător pe piața de IT & transformare digitală din România, anunță achiziția companiei românești Equilobe,
12:20
Asigurare de sănătate lansată în România pentru tratament și în străinătate, acoperind cheltuieli de până la 3 milioane de euro # Profit.ro
Allianz-Țiriac și MediHelp International, intermedar al asigurărilor de sănătate internaționale din Europa Centrală și de Est, au încheiat un parteneriat strategic prin care oferă românilor acces la soluții de protecție a sănătății și servicii medicale în România și în străinătate.
12:10
În încercarea de a concura mai eficient cu ChatGPT, mai ales în contextul în care acesta va înfrunta reacțiile negative pricinuite de introducerea reclamelor, Anthropic încearcă să-și crească numărul de utilizatori, îmbunătățindu-și oferta gratuită.
12:00
FOTO Carrefour iese din România. Prăbușire de 2,5 ori a profitului, dar creștere de 2,5 ori la afaceri în ultimul deceniu # Profit.ro
Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-commerce în cadrul Carrefour România, spunea în vară pentru Profit.ro că ultimii 10 ani au fost definiți de transformări majore în sectorul de retail, iar retailerul francez s-a adaptat mereu și rapid acestor schimbări.
11:50
Acord istoric Caracas-Washington. Obiectiv: o relație "fără sincope", cu un parteneriat energetic pe termen lung # Profit.ro
Venezuela și SUA au anunțat miercuri un parteneriat energetic pe termen lung, convenit între președinta interimară a țării sud-americane, Delcy Rodriguez, și secretarul american pentru energie, Chris Wright, în timpul vizitei istorice a unui oficial de rang înalt al Casei Albe la Caracas, informează EFE.
11:50
FOTO Carrefour pleacă din România. Prăbușire de 2,5 ori a profitului, dar creștere de 2,5 ori la afaceri în ultimul deceniu # Profit.ro
Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-commerce în cadrul Carrefour România, spunea în vară pentru Profit.ro că ultimii 10 ani au fost definiți de transformări majore în sectorul de retail, iar retailerul francez s-a adaptat mereu și rapid acestor schimbări.
11:40
Migrația marilor averi accelerează pe fondul tensiunilor geopolitice și economice. Unde se mută cei mai bogați oameni ai lumii # Profit.ro
Experții în consultanță pentru persoane cu averi ultra-ridicate afirmă că migrația transfrontalieră a celor mai înstărite familii din lume accelerează într-un ritm fără precedent.
Acum 6 ore
11:30
Potrivit datelor ajustate sezonier publicate de Biroul pentru Statistică a Muncii, în ianuarie au fost create 130.000 de locuri de muncă.
11:20
Fructe cu pesticide din Egipt, distribuite în hypermarketuri cu etichetă falsă ca fiind din Grecia. Poliția a declanșat percheziții # Profit.ro
Reprezentanții unei societăți sunt cercetați pentru fals.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Programat pentru luna martie, noul Siri, cu funcții de inteligență artificială îmbunătățite, grație integrării cu Gemini, ar urma să fie lansat pe bucăți, în loc să fie inaugurat în întregime când va fi lansat iOS 26.4.
10:40
Ce se întâmplă în creier când nu dormi 2–3 nopți la rând: de la oboseală la dezechilibru neurologic și ce soluții există # Profit.ro
O singură noapte fără somn poate fi gestionată cu o doză suplimentară de cafeină, însă după 48–72 de ore, situația devine critică.
10:30
Roman Trzaskalik va prelua funcția deDirector General al Ursus Breweries, cel mai mare producător de bere din România.
10:10
10:10
Salariile își continuă scăderea reală pentru a șasea lună la rând, dar atenuat. Lefurile bugetarilor au scăzut și nominal # Profit.ro
Salariul mediu net a înregistrat a șasea lună consecutivă de scădere în termeni reali, în decembrie. Dinamica negativă s-a atenuat însă, pe fondul creșterii nominale mai rapide și a inflației ușor mai reduse. În sectorul bugetar, lefurile continuă să scadă atât real, cât și nominal.
10:00
Sfârșitul anului 2025 arată o creștere îngrijorătoare a sumelor de bani neîncasate din Bilete la ordin.
09:40
Hackerii care au spart sistemele Spotify și au copiat zeci de milioane de melodii de pe Spotify, au publicat acum online o parte dintre acestea, unde sunt disponibile gratuit.
09:40
Donald Trump a ordonat, miercuri, Departamentului Apărării să se aprovizioneze cu energie electrică provenită din centrale pe cărbune, o nouă încercare a președintelui american de a relansa o industrie costisitoare, în declin, care contribuie în mod semnificativ la încălzirea globală.
Acum 8 ore
09:20
EXCLUSIV SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România # Profit.ro
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunțat joi vânzarea unității sale din România către Paval Holding, într-o tranzacție de 823 de milioane de euro.
09:10
Vinul zilei: un Shiraz de la o cramă din Republica Moldova, cu note de vișine, coacăze negre, rodie și măceșe. Un vin intens și direct, cu corp mediu și taninuri bine definite # Profit.ro
Barriquello Syrah 2022 este un vin tânăr și dens, cu o personalitate puternică.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.