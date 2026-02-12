Ioana Dogioiu, despre pachetul de măsuri sociale, cerut de PSD: Nu este o chestiune la nivelul guvernului, ci una politică
Primanews.ro, 12 februarie 2026 15:20
Ioana Dogioiu, despre pachetul de măsuri sociale, cerut de PSD: Nu este o chestiune la nivelul guvernului, ci una politică
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 30 minute
15:20
Ioana Dogioiu, despre pachetul de măsuri sociale, cerut de PSD: Nu este o chestiune la nivelul guvernului, ci una politică # Primanews.ro
Ioana Dogioiu, despre pachetul de măsuri sociale, cerut de PSD: Nu este o chestiune la nivelul guvernului, ci una politică
Acum 2 ore
13:50
Ungaria ar putea fi obligată să dea înapoi Comisiei Europene 10 miliarde de euro
Acum 4 ore
13:30
Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, cere împrumuturi comune ale UE pentru apărare # Primanews.ro
Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, cere împrumuturi comune ale UE pentru apărare
13:10
Nicuşor Dan, despre Europa cu mai multe viteze: Nu există vreo intenţie la nivel de reglementare în interiorul UE # Primanews.ro
Nicuşor Dan, despre Europa cu mai multe viteze: Nu există vreo intenţie la nivel de reglementare în interiorul UE
12:20
Nicuşor Dan, despre participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace: Suntem încă în discuţii cu partea americană. E important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii # Primanews.ro
Nicuşor Dan, despre participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace: Suntem încă în discuţii cu partea americană. E important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii
12:10
SURSE. Trei persoane pe lista pentru şefia SRI şi SIE. Numirile ar putea fi făcute luna aceasta # Primanews.ro
SURSE. Trei persoane pe lista pentru şefia SRI şi SIE. Numirile ar putea fi făcute luna aceasta
Acum 6 ore
11:20
VIDEO. Cioroianu, despre participarea lui Nicuşor Dan la Munchen: Dacă îl respecţi, nu trimiţi preşedintele. Fiecare ţară trimite pe cine vrea, inclusiv consilieri # Primanews.ro
VIDEO. Cioroianu, despre participarea lui Nicuşor Dan la Munchen: Dacă îl respecţi, nu trimiţi preşedintele. Fiecare ţară trimite pe cine vrea, inclusiv consilieri
11:10
VIDEO. Adrian Cioroianu, despre Consiliul de Securitate de la Munchen: Rubio e mult mai raţional decât Vance. Ce a fost anul trecut nu s-a mai intâmplat în istorie # Primanews.ro
VIDEO. Adrian Cioroianu, despre Consiliul de Securitate de la Munchen: Rubio e mult mai raţional decât Vance. Ce a fost anul trecut nu s-a mai intâmplat în istorie
10:10
INS: Câştigul salarial mediu net a crecut cu 5,3%, în decembrie 2025, la 5.914 lei, faţă de luna noiembrie 2025 # Primanews.ro
INS: Câştigul salarial mediu net a crecut cu 5,3%, în decembrie 2025, la 5.914 lei, faţă de luna noiembrie 2025
Acum 24 ore
22:20
VIDEO. Colegiul Medicilor: Nu poate fi îngrădită libera circulaţie a medicilor şi dreptul lor la muncă în UE / Dacă se construiesc spitale, vor rămâne în ţară # Primanews.ro
VIDEO. Colegiul Medicilor: Nu poate fi îngrădită libera circulaţie a medicilor şi dreptul lor la muncă în UE / Dacă se construiesc spitale, vor rămâne în ţară
22:10
VIDEO. Tudorel Toader: Au existat situaţii în care CCR a amânat nu de 5, ci de 10 ori un caz / Constituţionalitatea nu se judecă în funcţie de banii din PNRR # Primanews.ro
VIDEO. Tudorel Toader: Au existat situaţii în care CCR a amânat nu de 5, ci de 10 ori un caz / Constituţionalitatea nu se judecă în funcţie de banii din PNRR
22:10
VIDEO. Colegiul Medicilor: Nu poate fi îngrădită libera circulatie e medicilor şi dreptul lor la muncă în UE / Dacă se construiesc spitale, vor rămâne în ţară # Primanews.ro
VIDEO. Colegiul Medicilor: Nu poate fi îngrădită libera circulatie e medicilor şi dreptul lor la muncă în UE / Dacă se construiesc spitale, vor rămâne în ţară
22:00
VIDEO. Gheorghe Şoldan, preşedinte CJ Suceava, şi Valeriu Ifitme, preşedinte CJ Botoşani: Domnul Bolojan explică foarte clar. Sunt primari care nu s-au gândit niciodată să acopere măcar salariile oamenilor # Primanews.ro
VIDEO. Gheorghe Şoldan, preşedinte CJ Suceava, şi Valeriu Ifitme, preşedinte CJ Botoşani: Domnul Bolojan explică foarte clar. Sunt primari care nu s-au gândit niciodată să acopere măcar salariile oamenilor
21:00
VIDEO. UDMR insistă pe revenirea asupra "acelei decizii eronate privind taxele locale" # Primanews.ro
VIDEO. UDMR insistă pe revenirea asupra "acelei decizii eronate privind taxele locale"
21:00
VIDEO. Tudorel Toader: Au existat situaţii în care CCR a amânat nu de 5, ci de 10 ori un caz / Constituţionalitatea unei legi nu se verifică prin raportarea la sume de bani din PNRR # Primanews.ro
VIDEO. Tudorel Toader: Au existat situaţii în care CCR a amânat nu de 5, ci de 10 ori un caz / Constituţionalitatea unei legi nu se verifică prin raportarea la sume de bani din PNRR
21:00
Donald Tusk avertizează asupra unui „risc real” ca Polonia să părăsească UE
20:50
VIDEO. Toni Neacşu: Este evident că decizia privind pensiile a devenit o miză personală a premierului Bolojan. Premierul vrea să justifice apoi o raţionalizare şi a altor forme de pensii speciale # Primanews.ro
VIDEO. Toni Neacşu: Este evident că decizia privind pensiile a devenit o miză personală a premierului Bolojan. Premierul vrea să justifice apoi o raţionalizare şi a altor forme de pensii speciale
20:40
VIDEO. Tudorel Toader: Au existat situaţii în care CCR a amânat nu de 5, ci de 7 sau de 10 ori un caz / Constituţionalitatea unei legi nu se verifică prin raportarea la sume de bani din PNRR # Primanews.ro
VIDEO. Tudorel Toader: Au existat situaţii în care CCR a amânat nu de 5, ci de 7 sau de 10 ori un caz / Constituţionalitatea unei legi nu se verifică prin raportarea la sume de bani din PNRR
20:30
VIDEO. UDMR insistă pe revenirea asupra "acelei decizii eronate privind taxele locale. Este clar că trebuie găsită o soluţie" # Primanews.ro
VIDEO. UDMR insistă pe revenirea asupra "acelei decizii eronate privind taxele locale. Este clar că trebuie găsită o soluţie"
16:10
Moartea lui Kurt Cobain, contestată după 30 de ani. Experţi criminalişti spun că solistul trupei Nirvana ar fi fost ucis # Primanews.ro
Moartea lui Kurt Cobain, contestată după 30 de ani. Experţi criminalişti spun că solistul trupei Nirvana ar fi fost ucis
15:50
CAB respinge cererea de suspendare din funcţie a judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş # Primanews.ro
CAB respinge cererea de suspendare din funcţie a judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş
15:40
Ora 20: Proiect de Ţară: România – Amânările de la CCR, conflictele politice cu Bolojan şi criza fermierilor # Primanews.ro
Ora 20: Proiect de Ţară: România – Amânările de la CCR, conflictele politice cu Bolojan şi criza fermierilor
Ieri
14:20
Măsură majoră în magazine. Preţuri limitate la alimente raportat la inflaţie
14:10
Profesori umani sau roboţi? Un IT-ist din Chişinău a rescris integral cu ajutorul AI manualul de Istorie de clasa a VI-a, pentru fiul său: „AI-ul are intuiţia mai bună decât omul cu privire la ce poate să înţeleagă un copil” # Primanews.ro
Profesori umani sau roboţi? Un IT-ist din Chişinău a rescris integral cu ajutorul AI manualul de Istorie de clasa a VI-a, pentru fiul său: „AI-ul are intuiţia mai bună decât omul cu privire la ce poate să înţeleagă un copil”
13:40
Mark Carney, vedeta de la Davos, nu va participa la Conferinţa de la München din cauza atacului armat de la şcoala din Tumbler Ridge # Primanews.ro
Mark Carney, vedeta de la Davos, nu va participa la Conferinţa de la München din cauza atacului armat de la şcoala din Tumbler Ridge
13:30
Von der Leyen, în plenul PE: UE trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global # Primanews.ro
Von der Leyen, în plenul PE: UE trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global
13:20
Ministrul Investiţiilor, după o nouă amânare a deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR: Şansele de a recupera banii din jalonul PNRR pentru această reformă sunt extrem de reduse # Primanews.ro
Ministrul Investiţiilor, după o nouă amânare a deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR: Şansele de a recupera banii din jalonul PNRR pentru această reformă sunt extrem de reduse
12:30
Reducerea de posturi de la cancelaria lui Bolojan, pusă pe hold
12:20
Când ar urma să anunţe Zelenski planul pentru alegeri şi referendum
12:00
CCR amână din nou verdictul privind pensiile magistraţilor
10:50
VIDEO. De ce România ezită să dea un raspuns invitaţiei lui Trump: ”Nimeni nu ştie cum să se poziţioneze” # Primanews.ro
VIDEO. De ce România ezită să dea un raspuns invitaţiei lui Trump: ”Nimeni nu ştie cum să se poziţioneze”
10:20
VIDEO. ”Rubio vine să tempereze tensiunile cu Europa”. Întrebările cheie la Consiliul de Securitate de la München # Primanews.ro
VIDEO. ”Rubio vine să tempereze tensiunile cu Europa”. Întrebările cheie la Consiliul de Securitate de la München
10 februarie 2026
23:30
VIDEO. Primar PSD: Faţă de anul trecut, avem cu 40% mai puţini cetăţeni care au plătit taxele # Primanews.ro
VIDEO. Primar PSD: Faţă de anul trecut, avem cu 40% mai puţini cetăţeni care au plătit taxele
21:50
VIDEO. Primar liberal, atac la Kelemen Hunor
20:50
VIDEO. Tudorel Toader: CCR poate să dezbată şi să voteze o decizie sau alta şi fără judecătorul Stan # Primanews.ro
VIDEO. Tudorel Toader: CCR poate să dezbată şi să voteze o decizie sau alta şi fără judecătorul Stan
20:00
Justiţia şi banii primarilor, sub lupă la „Proiect de Ţară România”
19:30
Savonea, încă o încercare de a bloca tăierea pensiilor speciale. Cere sesizarea CJUE
19:10
VIDEO. Sebastian Zachmann, despre posibilitatea plecării lui Ilie Bolojan. Cât mai rezistă coaliţia? # Primanews.ro
VIDEO. Sebastian Zachmann, despre posibilitatea plecării lui Ilie Bolojan. Cât mai rezistă coaliţia?
16:10
Polonia creează un 'Consiliu al Viitorului' pentru a deveni o putere tehnologică
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Scandal în Ungaria înainte de alegeri. Ministrul de externe, plângere penală împotriva liderului opoziţiei # Primanews.ro
Scandal în Ungaria înainte de alegeri. Ministrul de externe, plângere penală împotriva liderului opoziţiei
14:50
PE adoptă clauzele bilaterale la acordul UE-Mercosur pentru produsele agricole, menite să-i protejeze pe fermierii europeni # Primanews.ro
PE adoptă clauzele bilaterale la acordul UE-Mercosur pentru produsele agricole, menite să-i protejeze pe fermierii europeni
14:40
SURSE. Un judecător CCR a intrat în concediu. Decizia pe legea pensiilor magistraţilor s-ar putea amâna din nou # Primanews.ro
SURSE. Un judecător CCR a intrat în concediu. Decizia pe legea pensiilor magistraţilor s-ar putea amâna din nou
14:30
România, singura ţară UE care-l apreciază pe Trump
14:30
SUA vor finanţa iniţiative pentru libertatea de exprimare în Europa, anunţă la Budapesta un oficial al administraţiei Trump # Primanews.ro
SUA vor finanţa iniţiative pentru libertatea de exprimare în Europa, anunţă la Budapesta un oficial al administraţiei Trump
13:00
ANALIZĂ. Săptămână decisivă pentru UE. Liderii îşi negociază viitorul economic şi militar # Primanews.ro
ANALIZĂ. Săptămână decisivă pentru UE. Liderii îşi negociază viitorul economic şi militar
12:30
Rubio va participa la Conferinţa de securitate de la München, după care va merge în Ungaria şi Slovacia # Primanews.ro
Rubio va participa la Conferinţa de securitate de la München, după care va merge în Ungaria şi Slovacia
12:30
Sorin Grindeanu: Să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste. S-a încercat diabolizarea primarului din România # Primanews.ro
Sorin Grindeanu: Să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste. S-a încercat diabolizarea primarului din România
12:20
Macron îndeamnă la suveranism european: Tensiunile cu SUA vor reapărea
12:00
VIDEO. Bolojan afirmă că, în lipsa eficientizării administraţiei locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune # Primanews.ro
VIDEO. Bolojan afirmă că, în lipsa eficientizării administraţiei locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune
11:50
Frauda la telefon cu voce clonată, noua metodă de înşelăciune
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.