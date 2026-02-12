Încă o dronă descoperită pe litoralul românesc
Veridica.ro, 12 februarie 2026 15:20
Garda de Coastă a confirmat că este vorba despre un aparat de zbor fără pilot.
Analiști de la Seul cred că tânăra Kim ar putea fi numită într-o funcție importantă în partid la următorul Congres
Autoritățile avertizează asupra riscului de inundații în mai multe departamente.
Sportiv ucrainean descalificat de la JO din cauza unei căști cu imagini ale colegilor uciși în război # Veridica.ro
Ministrul ucrainean de externe califică decizia CIO drept rușinoasă
Proiectul, aflat la al doilea an de existenţă, se desfăşoară în şapte şcoli din Chişinău şi din ţară.
Sute de mii de oameni au rămas fără încălzire sau curent.
Integrarea europeană slăbește securitatea energetică a Republicii Moldova și o privează de accesul la furnizori din SUA și CSI, potrivit unui narațiuni false care a fost lansată la Chișinău și preluată de propaganda rusă.
Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est este o structură de cooperare regională, gestionată exclusiv de statele din regiune.
Pentru definirea poziției României, președintele a avut consultări cu reprezentanții mai multor ministere și ai BNR.
O instalaţie militară din regiunea Volgograd a fost afectată de un incendiu, iar locuitorii unui sat din apropiere au fost evacuaţi.
Guvernul de la Ottawa a ordonat coborârea drapelelor în bernă, timp de o săptămână.
Camera Reprezentanţilor votează o rezoluţie împotriva tarifelor impuse de Trump Canadei # Veridica.ro
Deşi mai mult simbolică, adoptarea acesteia reprezintă un moment important de "răzvrătire" a republicanilor împotriva lui Trump.
Acesta este efectul amânării deciziei CCR în cazul legii pensiilor magistraților, spun mai mulți politicieni de vârf.
Putin și Trump nu sunt accidente istorice, iar amprenta lor va fi durabilă. Lecțiile unei epoci toxice # Veridica.ro
Efectele acțiunilor lui Vladimir Putin și Donald Trump se vor resimți pe termen lung. Istoria pe care ei o fac astăzi va fi parte a motivațiilor care vor sta la baza acțiunilor viitoare ale multor lideri politici ai lumii.
Cum n-o dai!
ÎCCJ a cerut sesizarea CJUE cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul legislativ.
Războiul din Ucraina a acentuat lipsa lucrătorilor cu care se confruntă Rusia
Europenii au încercat să compenseze totuşi retragerea sprijinului american decisă de Donald Trump
Iranul se pregătește de a 47-a aniversare a Revoluției islamice din 1979.
Un tânăr de 34 de ani, aflat împreună cu cei trei copii în momentul atacului, a murit de asemenea.
Premierul Mark Carney și-a amânat vizita planificată la Conferința de Securitate de la München.
Unele partide și politicieni europeni de extremă dreapta au stârnit reacții negative solicitând crearea în țările lor a unei forțe de poliție care să semene cu Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE).
Parchetul a publicat detalii suplimentare din ancheta privind moartea a șase persoane găsite la cabana Petrohan din Balcani, la granița cu Serbia.
Banca Vaticanului a anunțat marți lansarea a doi indici bursieri, atât în SUA, cât și în zona euro, selectând acțiuni de la firme care se presupune că respectă și aderă la principiile catolice.
Rusia nu are intenția de a lansa un atac militar asupra vreunui stat NATO în acest an sau anul viitor, dar se grăbește să-și reconstruiască forțele pe măsură ce Europa își intensifică reînarmarea, a declarat serviciul de informații externe al Estoniei în raportul său anual publicat marți.
Autoritatea rusă de supraveghere a internetului a anunțat marți că limitează platforma de mesagerie Telegram din cauza unor presupuse încălcări ale legii, în contextul în care Moscova își intensifică eforturile de a îndruma oamenii către un serviciu online intern mai strict controlat.
Parlamentul European se inspiră din politica de extremă-dreapta a Italiei împotriva migrației # Veridica.ro
Țările UE vor putea deporta solicitanți de azil în țări terțe, o metodă testată de guvernul Meloni.
Guvernul de la Havan a transmis companiilor de zbor un avertisment privind disponibilitatea combustibilului pe insulă.
Keir Starmer a fost presat să demisioneze în urma scandalului Epstein.
Țara Nato din vecinătatea Rusiei îndeamnă Europa să investească în apărare pentru a descuraja orice atac rusesc.
Moscova vrea să obțină întreaga regiune din estul Ucrainei, ca o condiție pentru oprirea războiului.
Unii lideri ai lumii vorbesc tot mai mult despre o lume multipolară, care ar trebui să aducă pacea și prosperitatea cetățenilor lumii. În statele pe care le conduc însă unii dintre promotorii lumii multipolare, libertățile civile și drepturile omului sunt restrânse sau încălcate. Ce ne-ar putea aștepta într-o lume multipolară?
Președintele francez face apel la unitatea Europei într-un moment hotărâtor
"Distrugerea Bucureștiului (cu focoase nucleare) este un răspuns adecvat."
Rusia insistă că cedarea Donbasului și recunoașterea acestuia drept teritoriu rusesc ar fi o condiție pentru încheierea războiului. Kievul respinge însă concesiile teritoriale pentru că știe care sunt riscurile: o revoltă a populației și chiar refuzul armatei de a se retrage. În plus, nu există vreo garanție că, odată ce ar obține așa-zisa „centură de fortărețe” din Donbas, Rusia nu va lansa o nouă invazie.
Documentul stabilește că importurile pot fi suspendate dacă provoacă prejudicii semnificative fermierilor din UE.
Kievul va demara, în curând, exportul de armament ucrainean prin zece centre înfiinţate în statele baltice şi nordice.
În Bucureşti, angajaţii Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" protestează faţă de normarea muncii la 8 ore pe zi.
SRI și MApN încearcă să recupereze date care să indice traseul aparatului de zbor şi circumstanţele în care a ajuns în mare.
De data aceasta, liderul american s-a supărat pe un pod construit de canadieni peste râul Detroit.
Două persoane au fost ucise şi o alta rănită în al treilea atac de acest gen de la începutul anului.
Ursula von der Leyen a sugerat că țările dispuse să colaboreze în chestiuni economice ar trebui să meargă mai departe în grupuri mai mici dacă nu se poate găsi unanimitatea înaintea unui summit cheie axat pe consolidarea economiei europene aflată între SUA și China.
Tim Allan, șeful comunicării executivului britanic a demisionat pe fondul scandalului Mandelson-Epstein.
Dezbaterile au fost marcate, însă, de tensiuni între partenerii din coaliția de guvernare.
Vicepreședintele american JD Vance a sosit luni la Erevan într-o vizită oficială, marcând o nouă eră în relațiile dintre Armenia și Statele Unite, caracterizată prin acorduri strategice în sectoarele energiei și apărării.
Mecanicii de tren din Spania au început luni o grevă națională de trei zile, în semn de protest față de ceea ce consideră a fi o lipsă de garanții de siguranță în sistemul feroviar al țării.
Franța a început cel mai mare exercițiu militar de la începutul Războiului Rece, desfășurând 12.500 de soldați într-un exercițiu de trei luni, conceput pentru a se pregăti pentru un război de mare intensitate în Europa.
Fostul candidat la președinție contestase legalitatea rechizitoriului întocmit de procurori.
România va cartografia, în parteneriat cu SUA, zăcămintele de minerale rare din țara noastră # Veridica.ro
România dispune de zăcăminte de aproximativ 60 de minerale critice, trei dintre ele fiind declarate proiecte strategice de Comisia Europeană.
Antonio Jose Seguro este noul lider de la Lisabona, iar partidul premierului japonez Sanae Takaichi a obținut o majoritate confortabilă în legislativul de la Tokyo.
