Breaking fake news: Lumea multipolară de mâine (TVR1)

Veridica.ro, 10 februarie 2026 15:20

Unii lideri ai lumii vorbesc tot mai mult despre o lume multipolară, care ar trebui să aducă pacea și prosperitatea cetățenilor lumii. În statele pe care le conduc însă unii dintre promotorii lumii multipolare, libertățile civile și drepturile omului sunt restrânse sau încălcate. Ce ne-ar putea aștepta într-o lume multipolară?

Acum 30 minute
15:20
Acum 4 ore
13:30
Macron avertizează că plecăciunile în fața SUA nu funcționează Veridica.ro
Președintele francez face apel la unitatea Europei într-un moment hotărâtor
12:40
Presa de la Moscova scrie despre &#34;Moartea României&#34; Veridica.ro
"Distrugerea Bucureștiului (cu focoase nucleare) este un răspuns adecvat."
Acum 6 ore
10:40
Dacă acceptă cedarea Donbasului, Kievul riscă revolta populației și a armatei Veridica.ro
Rusia insistă că cedarea Donbasului și recunoașterea acestuia drept teritoriu rusesc ar fi o condiție pentru încheierea războiului. Kievul respinge însă concesiile teritoriale pentru că știe care sunt riscurile: o revoltă a populației și chiar refuzul armatei de a se retrage. În plus, nu există vreo garanție că, odată ce ar obține așa-zisa „centură de fortărețe” din Donbas, Rusia nu va lansa o nouă invazie.
09:50
Europarlamentarii votează, astăzi, mecanismul de salvgardare al acordului cu Mercosur Veridica.ro
Documentul stabilește că importurile pot fi suspendate dacă provoacă prejudicii semnificative fermierilor din UE.
Acum 8 ore
08:10
Franța şi Ucraina vor începe să fabrice arme împreună Veridica.ro
Kievul va demara, în curând, exportul de armament ucrainean prin zece centre înfiinţate în statele baltice şi nordice.
Acum 12 ore
07:30
Grevă de avertisment în aproape 1.400 de primării din ţară Veridica.ro
În Bucureşti, angajaţii Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" protestează faţă de normarea muncii la 8 ore pe zi.
06:20
Resturile unei drone, găsite pe o plajă din Mamaia Veridica.ro
SRI și MApN încearcă să recupereze date care să indice traseul aparatului de zbor şi circumstanţele în care a ajuns în mare.
05:40
Trump amenință din nou Canada cu taxe vamale de 100% Veridica.ro
De data aceasta, liderul american s-a supărat pe un pod construit de canadieni peste râul Detroit.
05:20
Nou atac american împotriva unui presupus vas cu droguri în Pacific Veridica.ro
Două persoane au fost ucise şi o alta rănită în al treilea atac de acest gen de la începutul anului.
Acum 24 ore
21:10
Comisia Europeană ia în cnsiderare Europa în două viteze Veridica.ro
Ursula von der Leyen a sugerat că țările dispuse să colaboreze în chestiuni economice ar trebui să meargă mai departe în grupuri mai mici dacă nu se poate găsi unanimitatea înaintea unui summit cheie axat pe consolidarea economiei europene aflată între SUA și China.
20:10
Încă o demisie din cabinetul Starmer Veridica.ro
Tim Allan, șeful comunicării executivului britanic a demisionat pe fondul scandalului Mandelson-Epstein.
19:50
Senatul a respins cele trei moțiuni simple depuse de opoziția suveranistă Veridica.ro
Dezbaterile au fost marcate, însă, de tensiuni între partenerii din coaliția de guvernare.
19:50
Acord nuclear civil între SUA și Armenia Veridica.ro
Vicepreședintele american JD Vance a sosit luni la Erevan într-o vizită oficială, marcând o nouă eră în relațiile dintre Armenia și Statele Unite, caracterizată prin acorduri strategice în sectoarele energiei și apărării.
18:00
Căile ferate spaniole blocate de grevă Veridica.ro
Mecanicii de tren din Spania au început luni o grevă națională de trei zile, în semn de protest față de ceea ce consideră a fi o lipsă de garanții de siguranță în sistemul feroviar al țării.
17:40
Franța organizează exerciții militare de amploare Veridica.ro
Franța a început cel mai mare exercițiu militar de la începutul Războiului Rece, desfășurând 12.500 de soldați într-un exercițiu de trei luni, conceput pentru a se pregăti pentru un război de mare intensitate în Europa. 
Ieri
15:20
Călin Georgescu poate fi judecat pe fond pentru propagandă legionară Veridica.ro
Fostul candidat la președinție contestase legalitatea rechizitoriului întocmit de procurori.
14:50
România va cartografia, în parteneriat cu SUA, zăcămintele de minerale rare din țara noastră Veridica.ro
România dispune de zăcăminte de aproximativ 60 de minerale critice, trei dintre ele fiind declarate proiecte strategice de Comisia Europeană.
13:50
Nicușor Dan îi felicită pe câștigătorii alegerilor din Portugalia și Japonia Veridica.ro
Antonio Jose Seguro este noul lider de la Lisabona, iar partidul premierului japonez Sanae Takaichi a obținut o majoritate confortabilă în legislativul de la Tokyo.
13:50
Visul propagandiștilor lui Putin: Rusia și SUA împotriva Europei Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
12:50
Conservatorii din Spania câştigă încă un scrutin regional Veridica.ro
Dreapta populară şi cea extremă cer la unison demisia premierului socialist Sanchez
12:20
Fază finală la Haga în procesul pentru crime de război al lui Hashim Thaci Veridica.ro
Fostul președinte al Kosovo a luptat pentru independenţă înainte de a domina viaţa politică a fostei provincii sârbe.
11:50
Taiwan refuză să-şi mute producţia de semiconductori în Statele Unite Veridica.ro
Cel mai mare producător de cipuri anunţă însă investiţii masive pentru construirea de fabrici în SUA.
11:40
FAKE NEWS: Congresul SUA dovedește frauda de la alegerile din România Veridica.ro
Congresul SUA a dovedit că alegerile prezidențiale din România au fost fraudate cu complicitatea Comisiei Europene, susţine propaganda suveranistă.
11:30
Ministrul de Externe, vizită de lucru în Marea Britanie Veridica.ro
Oana Țoiu se va întâlni cu omologul său Yvette Cooper și va participa la mai multe dezbateri pe teme de actualitate.
10:50
Portugalia are din nou un preşedintele socialist Veridica.ro
Antonio Jose Seguro a cîştigat al doilea tur la mare diferenţă de candidatul extremei drepte
10:30
Astăzi expiră termenul de depunere a candidaturilor pentru conducerea PG, DNA și DIICOT Veridica.ro
Lista finală cu candidații care întrunesc condițiile de participare la concurs va fi publicată pe 16 februarie.
09:40
Civili ucişi şi zone rezidenţiale avariate într-un nou atac rusesc asupra Ucrainei Veridica.ro
Au fost vizate din nou Odesa şi o regiune din vecinătatea Poloniei
09:10
Donald Trump anunță cel puțin două întâlniri cu Xi Jinping în acest an Veridica.ro
În aprilie, liderul SUA se va deplasa în China, iar „spre sfârșitul anului” omologul său de la Beijing va vizita Casa Albă.
09:00
Magnat al presei pro-democrație din Hong Kong, condamnat la 20 de ani de închisoare Veridica.ro
Jimmy Lai a fost găsit vinovat de „complicitate cu forțe străine și incitare la revoltă”.
8 februarie 2026
21:10
Premierul ceh cere interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani Veridica.ro
Prim-ministrul ceh Andrej Babis a declarat că susține interzicerea utilizării rețelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, deoarece tot mai multe țări europene iau în considerare restricții similare.
21:00
Germania cere UE să reducă reglementările pe piața comună Veridica.ro
Țările UE vor putea avansa în procesul de unificare a economiilor lor naționale și de fluidizare a circulației mărfurilor și a lucrătorilor doar dacă acest lucru nu înseamnă mai multe sarcini birocratice pentru industrie, avertizează Germania conducerea blocului comunitar.
20:50
Șeful de cabinet al premierului britanic a demisionat Veridica.ro
Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer a demisionat duminică din cauza scandalului generat de numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA, în ciuda legăturilor sale cu Jeffrey Epstein. 
20:20
Rusia l-a arestat pe principalul suspect în atacul unui general Veridica.ro
Un bărbat suspectat că l-a împușcat pe șef adjunct al agenției de informații militare ruse din Moscova a fost reținut la Dubai și predat Rusiei, potrivit Serviciului Federal de Securitate (FSB).
20:10
Coaliția premierului nipon a câștigat alegerile legislative Veridica.ro
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a dobândit o victorie zdrobitoare în alegerile anticipate de duminică, un rezultat care ar putea însă să irite China și să îngrijoreze piețele financiare.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Atacuri ucrainene asupra regiunilor ruse de la graniţă Veridica.ro
Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe localităţi.
08:10
Întâlnire a miniştrilor Energiei din România şi Ucraina Veridica.ro
Ţara noastră va continua să ajute Ucraina "responsabil și cu atenție permanentă la propria securitate energetică”.
07:00
Opoziţia maghiară şi-a prezentat programul de guvernare Veridica.ro
Acesta propune propune taxe pentru bogaţi, adoptarea monedei euro și independenţa faţă de energia rusească.
06:40
Steve Witkoff, la bordul portavionului USS Abraham Lincoln Veridica.ro
Emisarul lui Trump pentru Orientul Mijlociu se află în fruntea delegaţiei americane care negociază un acord cu Iranul.
06:10
Nicuşor Dan, invitat la prima reuniune a Consiliului pentru Pace Veridica.ro
Preşedintele României nu a dat încă un răspuns invitaţiei de aderare la organismul internaţional creat de Donald Trump.
7 februarie 2026
19:10
Vladimir Alekseiev a supraviețuit tentativei de asasinat și și-a recăpătat cunoștința Veridica.ro
Polițiștii ruși au reținut doi suspecți în legătură cu atacul asupra generalului GRU.
11:50
Vicepremierul Albaniei a fost suspendat din funcţie în urma unui dosar de corupţie Veridica.ro
Premierul socialist Rama a pierdut mai mulţi colaboratori acuzaţi de corupţie în cei 13 ani de guvernare
11:30
Polonia redeschide două aeroporturi după încheierea atacului rusesc asupra unor regiuni ucrainene vecine Veridica.ro
Ruşii au lovit reţeaua energetică în patru regiuni din vestul Ucrainei
11:10
Iarna rusă în varianta TikTok - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi Veridica.ro
După ce au sondat abisul interentului rusesc, Zaiafet și Geminschi au aflat că fizica e o minciună și biologia o conspirație.
10:20
Pene de curent în Ucraina după un nou atac rus asupra reţelei enegetice Veridica.ro
Atacul are loc după o nouă rundă a negocierilor de pace, soldate cu un schimb de prizonieri, ca singur rezultat concret.
09:40
Americanii grăbesc încheierea unui acord între Ucraina şi Rusia Veridica.ro
O nouă rundă de negocieri ar putea avea loc în Statele Unite
09:20
Europa Liberă închide redacția din România Veridica.ro
O decizie similară a fost luată și în cazul Bulgariei.
08:40
Consulatele francez și canadian, inaugurate în capitala Groenlandei, Nuuk Veridica.ro
Demersul diplomatic al celor două state urmărește întărirea relațiilor politico-economice cu insula arctică.
08:30
Trump îşi retrage mesajul cu imagini rasiste despre familia Obama Veridica.ro
Videoclipul publicat de preşedinte a atras critici din ambele partide
08:20
Vicepreședintele SUA JD Vance, întâmpinat cu huiduieli la JO de Iarnă Veridica.ro
Popularitatea conducerii Statelor Unite se află la cele mai mici cote în Europa.
