În stil pur alpin. Horia Colibășanu aduce la Timișoara povestea cuceririi Nanga Parbat
Timis Online, 12 februarie 2026 16:20
Timișoara devine, în 18 februarie, capitala alpinismului românesc. Horia Colibășanu, singurul român care a urcat cei mai periculoși cinci munți ai lumii fără oxigen suplimentar și fără sprijinul șerpașilor, prezintă filmul documentar „Nanga Parbat 2025”, miercuri, de la ora 19.00, în Aula Magna a Universității de Vest. Intrarea este liberă.
Acum 30 minute
16:20
Acum 2 ore
15:40
70 de zile de spitalizare după ce a fost lovită cu barosul în cap. Concubinul, arestat pentru tentativă de omor # Timis Online
O scenă de o violență extremă s-a petrecut într-o locuință din satul Lenauheim, unde o femeie a fost lovită în repetate rânduri cu un baros de către concubinul său. Victima a suferit răni grave, iar bărbatul este acum arestat preventiv pentru tentativă de omor.
15:00
Bombe pe roți în Timiș: zeci de mașini cu probleme grave, opt vehicule în pericol iminent de accident # Timis Online
Aproape patru din zece mașini verificate anul trecut în trafic, la nivel național, aveau deficiențe tehnice majore sau periculoase. Datele făcute publice de Registrul Auto Român (RAR) arată o realitate îngrijorătoare, iar județul Timiș nu face excepție.
Acum 4 ore
14:30
FOTO. „Drumuri” fără autorizație, de pe terenuri private direct în drumul național. DRDP a desființat două între Timișoara și Pădureni # Timis Online
DRDP Timișoara a desființat două accese realizate ilegal din proprietăți private pe DN 59, între Timișoara–Șag și Șag–Pădureni. Racordurile nu aveau autorizații și puneau în pericol siguranța rutieră.
13:50
ITFest Timișoara 2026. Înscrieri deschise pentru workshopuri, competiții și Hackathon # Timis Online
Timișoara se pregătește pentru cea mai așteptată săptămână a pasionaților de tehnologie și inovație. ITFest Timișoara 2026, organizat de Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), își deschide oficial înscrierile. Evenimentul va avea loc în perioada 9-15 martie 2026, în mai multe locații din oraș.
13:40
Rezultate peste aşteptări într-un an provocator: vânzări în creștere cu 7% pentru Iulius Town, în 2025 # Timis Online
Industria de retail din România a fost marcată, în 2025, de măsurile fiscale care au influențat comportamentul de consum la nivel național. Cu toate acestea, Iulius Town Timișoara a avut rezultate în creștere față de anul 2024. Conform reprezentanților companiei, ansamblul mixt din Piaţa Consiliul Europei a înregistrat o creștere a vânzărilor de 7%, având, în momentul de față, un grad de închiriere de 99%. Iulius Town este deţinut de companiile Iulius și Atterbury Europe și este una dintre cele mai mari dezvoltări comerciale din afara Capitalei, cu peste 108.000 mp de retail.
13:40
FOTO. Se vor produce armament și echipamente militare și la Timișoara? Întâlnire a ministrului Economiei cu firmele din oraș # Timis Online
Irineu Darău a venit la Timișoara pentru discuții cu mediul de afaceri despre atragerea de investiții în industria de apărare și tehnologii dual-use, inclusiv prin programul european SAFE. Primăria vrea localizarea producției în oraș.
13:00
Structura anului școlar 2026-2027. Contrar propunerilor, elevii și preșcolarii nu vor începe anul cu o săptămână mai târziu # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a avizat forma finală a structurii anului școlar 2026-2027. Referitor la propunerea de a începe anul școlar cu o săptămână mai târziu, adică pe 15 septembrie 2026, ministerul clarifică faptul că această modificare ar fi adus la decalarea cu o săptămână a Evaluării Naționale, respectiv a Bacalaureatului.
12:50
Szeged, unul dintre cele mai elegante orașe din Ungaria, reprezintă o destinație ideală pentru o escapadă de weekend. Timișorenii dornici de cultură, relaxare și distracție pot ajunge acolo în doar două ore. Timișoara se află la o distanță de aproximativ 150 km distanță de Szeged.
Acum 6 ore
11:30
Spitalul Victor Babeș Timișoara, parte dintr-un proiect național pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar # Timis Online
Spitalul Victor Babeș din Timișoara a fost selectat pentru a participa la un proiect național dedicat depistării timpurii a cancerului pulmonar. Inițiativa vizează dezvoltarea unui program de screening la nivel național, menit să identifice persoanele care prezintă risc de a dezvolta boala sau care se află deja în stadii incipiente, când șansele de tratament sunt semnificativ mai mari.
11:30
Sensul de pe Lidia și o parcare din Soarelui, realizate pe terenuri private. Primăria le cumpără acum cu peste 170.000 de euro # Timis Online
Primăria Timișoara vrea să cumpere două terenuri private pe care au fost amenajate o parcare și sensul giratoriu de pe bulevardul Mareșal Prezan, modernizat din 2020. Prețul negociat este de 174.200 de euro, sub evaluarea inițială, dar achiziția trebuie aprobată de CL.
11:00
Peste 25 de locuri de unde timișorenii vor putea cumpăra mărțișoare. Comercianții se înscriu săptămâna viitoare # Timis Online
Primăria Timișoara pune la dispoziție 26 de locații pentru vânzarea de mărțișoare, între 23 februarie și 2 martie. Comercianții se pot înscrie între 16 și 20 februarie, online sau la sediu, contra unei taxe de 97 de lei, plus tariful de ocupare a domeniului public.
Acum 8 ore
10:30
FOTO. Amenzi de aproape 50.000 de lei, după o razie a Poliției Locale în piețele din Timișoara # Timis Online
Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Poliția Piețelor au intensificat controalele în ultimele săptămâni în piețele agroalimentare din Timișoara, dar și în zonele adiacente acestora. Bilanțul acțiunilor: 107 încălcări ale prevederilor legale, sancționate cu amenzi în valoare de aproximativ 50.000 de lei.
10:20
Echipamente laser de ultimă generație la Clinica de Oftalmologie a Spitalului Municipal Timișoara # Timis Online
Pacienții din vestul țării au acces, în cadrul Spitalului Municipal, la intervenții oftalmologice avansate care nu sunt disponibile în alte unități medicale publice din oraș, spun reprezentanții spitalului. Clinica de Oftalmologie pune la dispoziție proceduri moderne, realizate cu ajutorul tehnologiei laser de ultimă generație, utilizată în tratamentul unor afecțiuni complexe ale ochiului.
09:50
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timișoara anunță finalizarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timişoara in vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale” conform contractului de finanțare nr. 900/180/NOSO/05.12.2023 în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 – Sănătate, Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, cod apel MS-0024.
09:30
Joi, 12 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
00:20
Joi, 12 februarie, puteți merge la teatru, la film sau la karaoke. Mai sunt și expoziții în oraș.
11 februarie 2026
23:00
James Van Der Beek, starul din „Dawson’s Creek”, a murit la doar 48 de ani după lupta cu cancerul # Timis Online
Actorul american James Van Der Beek, cunoscut pentru rolul din „Dawson’s Creek”, a murit la 48 de ani, după o luptă cu cancerul colorectal. Diagnosticat în 2023 și aflat în stadiul 3 al bolii, actorul a vorbit public despre importanța screeningului pentru depistarea precoce. Van Der Beek era tatăl a șase copii și a devenit celebru la finalul anilor ’90, jucând și în filmul „Varsity Blues”.
20:00
Petru cel Isteț, premieră pentru copii la Teatrul Maghiar din Timișoara. Un spectacol despre „puterea de a înfrunta nedreptatea” # Timis Online
Secția de păpuși a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara, coordonată de actorul Szőke Kavinszki András, a pregătit o nouă premieră pentru copii: „Petru cel Isteț”, un spectacol despre „ingeniozitate, umor și puterea de a înfrunta nedreptatea”, inspirat de o poveste secuiască.
19:50
Un elev a deschis focul într-o școală tehnică din Anapa, Rusia, miercuri, ucigând un paznic și rănind două persoane. Atacatorul, reținut de poliție, a tras cu o armă neidentificată în holul școlii. Autoritățile au anunțat că atacurile armate în școli, odinioară rare, au devenit tot mai frecvente în Rusia, în ciuda legilor restrictive și a măsurilor de prevenire a violenței.
19:40
Un bărbat a deschis focul miercuri într-o școală din Hat Yai, sudul Thailandei, rănind o femeie și o fată de 14 ani, care au fost operate. Un alt copil s-a rănit la gleznă după ce a căzut. Poliția a intervenit, a tras asupra suspectului și l-a arestat, anunțând că toate persoanele din școală sunt în siguranță.
19:30
Șoc la Jocurile Olimpice: snowboarderul Cameron Bolton și-a rupt gâtul în timpul antrenamentului # Timis Online
Australianul Cameron Bolton și-a fracturat gâtul la un antrenament pentru JO de iarnă de la Milano-Cortina și a fost transportat cu elicopterul la spital. El va fi înlocuit în echipă, iar o altă sportivă australiană s-a retras după o accidentare la cap.
19:20
Han Dasom și Lee Eui-jin au fost descalificate de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 după ce pe schiurile lor a fost depistată ceară fluorurată, substanță interzisă de FIS din sezonul 2023-2024. Excluderea a avut loc în calificările probei de sprint la schi fond. Asociația Coreeană de Schi a negat utilizarea intenționată a unei substanțe interzise și a anunțat că va investiga cazul.
19:10
Bărbatul care și-a ucis, anul trecut, concubina însărcinată în Lipănești a fost condamnat la închisoare pe viață și obligat să plătească 620.000 de euro daune morale. Sentința nu este definitivă, iar Poliția a precizat că victima nu ceruse ordin de protecție.
16:50
Zona Mocioni din Timișoara, transformată pentru comunitate, cu finanțare europeană prin Programul Regional Vest 2021–2027 # Timis Online
ADVERTORIAL. Zona Piața Mocioni, cu o mare încărcătură simbolică pentru Timișoara, folosită aproape exclusiv ca spațiu de tranzit, va beneficia de un amplu proces de regenerare urbană. Transformarea unei suprafețe de peste 26.000 de metri pătrați din cartierul istoric Iosefin va aduce spații publice pentru relaxare, plimbare și întâlniri ale comunității, precum și o organizare a zonei care acordă prioritate pietonilor, bicicliștilor și transportului public.
Ieri
15:00
Trei tineri au ajuns în arest după ce ar fi furat scule în valoare de 4.000 de lei dintr-o casă aflată în construcție, la Ciacova. Polițiștii au reușit să recupereze cea mai mare parte a prejudiciului
15:00
FOTO. Traseul Revoluției, „rănit înainte de a se naște”. Vor apărea benzi de bronz, iar dalele ciobite vor fi înlocuite # Timis Online
Constructorul desemnat de Primăria Timișoara a montat plăcile turcoaz de pe Traseul Revoluției, dar, cu toate că mai durează până la inaugurare, au apărut deja primele degradări. Viceprimarul promite înlocuiri și remedierea tuturor problemelor înainte de recepție.
14:00
Bărbat prins în flagrant când arunca gunoi în pădurea din Tapia. Primarul Lugojului anunță amenzi de până la 30.000 de lei și confiscarea mașinii # Timis Online
Un bărbat din Lugoj, care colecta deșeuri de la cetățeni contra cost, a fost surprins aruncând gunoiul în pădurea din Tapia. Incidentul a stârnit reacția dură a primarului municipiului Lugoj, Călin Dobra, care califică fapta drept „o nesimțire de nedescris și o palmă dată tuturor celor care respectă acest oraș”.
13:30
Dragostea de altădată, premiată la Muzeul Național al Banatului. Concurs cu 1.000 de lei și Bal de Dragobete # Timis Online
Muzeul Național al Banatului lansează o provocare inedită pentru timișoreni: un concurs dedicat fotografiilor „îndrăgostite” din arhivele de familie. Sub semnul nostalgiei și al poveștilor de iubire de altădată, instituția invită publicul să deschidă cufărul cu amintiri și să trimită o imagine vintage care surprinde dragostea așa cum era trăită înainte de anii ’90.
11:50
Solidaritate marca Druckeria: Zeci de cutii cu haine donate pentru persoanele vulnerabile din centrele Direcției de Asistență Socială # Timis Online
Campania de colectare organizată de Asociația Druckeria săptămâna trecută s-a încheiat cu un val impresionant de solidaritate. Pungi, saci și cutii pline cu haine bărbătești au fost strânse în doar câteva zile pentru persoanele vulnerabile care ajung în centrele administrate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.
11:50
Noile reguli pentru traficul greu din Timișoara, dezbătute cu publicul săptămâna viitoare # Timis Online
Primăria Timișoara propune reguli noi pentru traficul greu: restricții pe artere-cheie, o categorie nouă de tonaj, taxe mai mici pentru majoritatea camioanelor și plată rapidă a autorizațiilor. Proiectul va fi discutat la dezbaterea publică de miercuri, 18 februarie.
11:20
A cincea amânare pentru reforma pensiilor magistraților. România riscă să piardă milioane de euro # Timis Online
Curtea Constituțională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, scrie AGERPRES.
10:50
Program național, în premieră la Spitalul CFR Timișoara. Unitatea devine centru pentru pacienții cu HPN # Timis Online
Spitalul CFR Timișoara anunță o premieră importantă în domeniul bolilor rare, prin includerea în Programul Național de Tratament pentru Boli Rare, dedicat pacienților diagnosticați cu Hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN). Din această lună, unitatea sanitară devine centru de depistare pentru această afecțiune gravă, dar adesea subdiagnosticată.
10:50
Primăria Timișoara încearcă pentru a treia oară să construiască o creșă pe strada Ion Ionescu de la Brad, în Calea Lipovei. După un contract reziliat și o licitație anulată, patru firme s-au înscris la noua procedură lansată la final de 2025, pentru o investiția de 1,5 milioane de euro.
10:40
Un control de rutină al polițiștilor locali s-a transformat într-un dosar penal, după ce un bărbat a fost depistat conducând pe o zonă destinată exclusiv pietonilor, având asupra sa un permis de conducere fals.
09:20
Miercuri, 11 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:20
Dezbatere la Timișoara despre reforma sistemului de sănătate în favoarea pacientului și efectele inteligenței artificiale # Timis Online
Asociația Femeilor Antreprenor din România (AFAR), în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, organizează vineri, 13 februarie 2026, începând cu ora 11.00, o conferință dedicată acestei teme.
09:00
Trei persoane au ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit, într-un accident în Timiș, în care au fost implicate patru persoane.
00:20
Miercuri, 11 februarie, puteți participa la un artist talk, să mergeți la film, la teatru sau să vizitați expoziții diverse în oraș.
10 februarie 2026
23:10
Parlamentul European susține lansarea euro digital, propus de BCE pentru a consolida suveranitatea UE în domeniul plăților. Proiectul ar putea fi implementat până în 2029, fără a înlocui numerarul.
22:50
UE fixează un obiectiv ambițios: -90% emisii până în 2040, cu ajutorul creditelor de carbon # Timis Online
Parlamentul European a adoptat obiectivul climatic 2040: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% față de 1990, folosind și credite internaționale de carbon. Extinderea pieței de carbon la transport și clădiri a fost amânată pentru 2028.
22:40
UE declară război hărțuirii cibernetice. Aplicație europeană pentru protejarea copiilor # Timis Online
Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice, destinat protejării sănătății mintale a copiilor și adolescenților în mediul online din UE. Inițiativa prevede lansarea unei aplicații europene pentru raportarea ușoară a cazurilor de hărțuire, coordonarea măsurilor naționale și promovarea unor practici digitale mai sigure, cu accent pe prevenție și sprijin pentru școli.
22:30
Scandalul Epstein ajunge în Norvegia. Parlamentul lansează o anchetă asupra legăturilor cu elitele politice și regale # Timis Online
Parlamentul Norvegiei a decis înființarea unei comisii de anchetă independente pentru a investiga legăturile dintre Jeffrey Epstein și mai multe personalități norvegiene, după publicarea unor documente în SUA. Ancheta vizează inclusiv contacte ale prințesei moștenitoare Mette-Marit și presupuse fapte de corupție implicând foști oficiali de rang înalt. Mandatul și componența comisiei urmează să fie stabilite.
22:10
Viraj dur în politica de migrație a UE: deportări în afara Uniunii și acces mai greu la azil # Timis Online
Parlamentul European a votat un pachet de legi care înăsprește politicile de migrație, permițând deportarea migranților în țări din afara UE și restricționarea accesului la azil pentru persoane din state considerate „sigure”. Măsurile, susținute de PPE și de extrema dreaptă, includ o listă de țări precum Georgia, Turcia, India, Maroc sau Tunisia. Votul marchează o premieră politică, prin colaborarea dintre centru-dreapta și extrema dreaptă pe tema migrației.
20:00
Următorul concert la Filarmonica Banatul Timișoara, sub bagheta dirijorului Levente Török, propune un program captivant, cu muzică de Manuel de Falla, Serghei Prokofiev și Ludwig van Beethoven. Solist va fi pianistul Daniel Ciobanu, laureat al Concursului Internațional Arthur Rubinstein.
19:10
Cum să nu fii păcălit la cadouri și servicii de Valentine’s Day și Dragobete. Recomandările ANPC # Timis Online
ANPC le recomandă consumatorilor să fie atenți la cumpărăturile făcute pentru Valentine’s Day și Dragobete, verificând calitatea și etichetarea produselor precum ciocolata, florile, bijuteriile, cosmeticele și voucherele cadou. Autoritatea sfătuiește achiziționarea produselor doar din surse autorizate, verificarea prețurilor și a condițiilor de utilizare, precum și prudență în folosirea cardurilor de cumpărături, pentru a evita costuri suplimentare sau fraude.
19:00
Ministrul Culturii dă înapoi: proiectul privind pontajul artiștilor, revizuit după protestele din fața TNB # Timis Online
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a decis revizuirea proiectului-pilot privind evidența timpului de muncă în instituțiile de spectacole și concerte, după protestul organizat în fața TNB și reacțiile din țară. Termenul de aplicare ar putea fi prorogat, iar grupul de lucru va fi extins, în contextul în care artiștii contestă obligativitatea raportărilor zilnice, considerând că acestea birocratizează munca artistică.
19:00
România se află în pragul unor sancțiuni record din partea UE, avertizează FACIAS, care a făcut topul ministerelor responsabile de netranspunerea celor 25 de directive europene în legislația națională. Printre directivele neimplementate se numără unele privind eficiența energetică, dar și o directivă care îi privește direct pe românii împovărați de credite și pe care statul român o tot amână, în beneficiul băncilor.
18:40
Plata cu cardul, disponibilă la Direcția Județeană de Mediu Timiș pentru avize și autorizații # Timis Online
Direcția Județeană de Mediu Timiș (DJM Timiș) anunță implementarea unei noi facilități de plată, menite să simplifice accesul cetățenilor și al agenților economici la serviciile instituției.
17:00
FOTO. Trei echipe de robotică din Timișoara, calificate la etapa națională FIRST Tech Challenge # Timis Online
Mai multe echipe de robotică formate din elevi timișoreni au obținut rezultate notabile la etapa regională FIRST Tech Challenge - Regiunea Vest, desfășurată în perioada 7-8 februarie, la Hunedoara. Competiția a fost organizată de Asociația Nație Prin Educație și a reunit 25 de echipe din vestul țării.
