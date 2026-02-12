În stil pur alpin. Horia Colibășanu aduce la Timișoara povestea cuceririi Nanga Parbat

13:40

Industria de retail din România a fost marcată, în 2025, de măsurile fiscale care au influențat comportamentul de consum la nivel național. Cu toate acestea, Iulius Town Timișoara a avut rezultate în creștere față de anul 2024. Conform reprezentanților companiei, ansamblul mixt din Piaţa Consiliul Europei a înregistrat o creștere a vânzărilor de 7%, având, în momentul de față, un grad de închiriere de 99%. Iulius Town este deţinut de companiile Iulius și Atterbury Europe și este una dintre cele mai mari dezvoltări comerciale din afara Capitalei, cu peste 108.000 mp de retail.