Guvernul a suspendat temporar procedura de contractare a proiectelor finanţate prin Politica de Coeziune 2021-2027

15:30

Lewis Hamilton se află în Bahrain acolo unde au loc teste de Formula 1 înainte de startul sezonului 2026 din Marele Circ. Pilotul britanic s-a declarat nemulțumit de faptul că nu are un inginer de cursă confirmat pentru noul sezon care bate la ușă. Hamilton se plânge că nu are un inginer de cursă la […] © G4Media.ro.