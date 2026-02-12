Guvernul a suspendat temporar procedura de contractare a proiectelor finanţate prin Politica de Coeziune 2021-2027
Guvernul a aprobat joi, prin ordonanţă de urgenţă, suspendarea temporară a procedurii de contractare a proiectelor finanţate prin Politica de Coeziune 2021-2027, până la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul 2026, transmite Agerpres. „În prezent, autorităţile publice locale au utilizat fonduri proprii pentru elaborarea documentaţiilor tehnice ale proiectelor, însă nu pot finaliza contractarea acestora. […]
Conturi pro-Kremlin de pe reţelele sociale exploatează publicarea documentelor legate de cazul Epstein pentru a dezinforma, arată un raport al Institutului pentru Dialog Strategic de la Londra
Conturi pro-Kremlin de pe reţelele sociale exploatează noua avalanşă de documente legate de infractorul social Jeffrey Epstein pentru a continua să răspândească acuzaţii împotriva Ucrainei şi despre traficul de copii, potrivit unui raport al Institutului pentru Dialog Strategic (IDS), cu sediul la Londra, publicat joi, informează agenția de știri AFP. De la începutul invaziei în […]
Organizația MCA România îi cere public lui Radu Oprea să-și asume responsabilitatea pentru impactul declarației în care compară concedierile cu exterminarea evreilor la Auschwitz
Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului (MCA) din România îi solicită public secretarului general al Guvernului, Radu Oprea (PSD), să își asume responsabilitatea pentru impactul declarației pe care a făcut-o și să transmită un mesaj clar că utilizarea Holocaustului și a simbolisticii asociate lagărului de exterminare Auschwitz-Birkenau în dezbateri politice curente reprezintă un act regretabil, […]
Comisarul european Michael McGrath, după întâlnirea cu ministrul român de Justiție: În implementarea reformelor cheie din Justiție, Comisia Europeană este ferm alături de România
Comisarul european pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor Michael McGrath a fost joi într-o vizită oficială la București, întâlnindu-se atât cu premierul Ilie Bolojan și ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu, cât și cu ministrul Justiției Radu Marinescu. După întâlnirea cu ministrul Justiției, Comisarul Michael McGrat a scris pe rețele de socializare că […]
Protest-fiasco al AUR în toată țara: La Constanța, Teodosie s-a lepădat de evenimentul organizat de Simion la Arhiepiscopie / Câteva zeci de manifestanți în localitățile din țară / Deloc viral în social media
Protest-fiasco al AUR în toată țara: La Constanța, Teodosie s-a lepădat de evenimentul organizat de Simion la Arhiepiscopie / Câteva zeci de manifestanți în localitățile din țară / Deloc viral în social media Protestul "12 minute, pe 12 februarie, la ora 12:00" anunțat de George Simion în toată țara, s-a transformat într-un fiasco, joi, la […]
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, susține că declarația în care compară concedierile cu exterminarea evreilor la Auschwitz a fost interpretată greșit și că a folosit „cuvinte tari" în mod „neofensator" / Îl cataloghează pe Alexandru Muraru (PNL) drept „un nimeni din Iași"
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, a afirmat, joi, într-o postare pe Facebook, că declarația sa în care compară concedierile din sectorul bugetar cu exterminarea evreilor la Auschwitz a fost interpretată greșit și că a folosit „cuvinte tari" în mod „neofensator". Precizările lui Radu Oprea vin după ce Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, și purtătorul […]
Primăria Cluj anunță că se află în termenul de preaviz pentru rezilierea unilaterală a contractului pentru Centura Metropolitană
Primăria Cluj-Napoca anunță, prin intermediul unui comunicat de presă, că se află în termenul legal de preaviz pentru denunțarea unilaterală a contractului privind realizarea Centurii Metropolitane, după ce a notificat liderul asocierii DIMEX-2000 COMPANY / HYDROSTROY AD / INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI, informează ActualdeCluj. Notificarea a fost transmisă în 6 februarie 2026, iar asocierea are […]
Europa plănuieşte următoarea mişcare la Conferinţa de Securitate de la Munchen, în contextul tensionării relaţiilor cu SUA
Şocate de tarifele vamale şi de „politica de demolare" a preşedintelui american Donald Trump, puterile Europei se reunesc între 13-15 februarie la Conferinţa de Securitate de la Munchen, cu gândul la ceea ce s-a întâmplat acum un an, când vicepreşedintele SUA, JD Vance, a ţinut un discurs înflăcărat care anunţa o nouă eră turbulentă în […]
Scandal la Jocurile Olimpice: Antrenorul Finlandei, trimis acasă după ce a exagerat cu consumul de alcool
Igor Medved, antrenorul principal al echipei Finlandei de sărituri cu schiurile, a fost trimis acasă în timpul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina. Motivul: a încălcat valorile și regulile echipei privind „consumul de alcool." Igor Medved, antrenorul echipei Finlandei de sărituri cu schiurile, trimis acasă pentru consum de alcool Varianta trimiterii lui Medved acasă a […]
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, își cere scuze pentru comparația între concedieri și exterminarea evreilor la Auschwitz, dar susține că declarația sa a fost interpretată greșit și că a folosit „cuvinte tari" în mod „neofensator"
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, și-a cerut scuze, joi, într-o postare pe Facebook, pentru comparația între concedieri și exterminarea evreilor la Auschwitz, dar susține că declarația sa a fost interpretată greșit și că a folosit „cuvinte tari" în mod „neofensator". Precizările lui Radu Oprea vin după ce Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, și purtătorul […]
Fosta şefă de la Oncologie şi mai mulţi medici radiologi au demisionat de la Spitalul Judeţean Brașov
Fosta şefă a Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, medicul Mariana Sporiş, a demisionat din funcţie după ce, în urmă cu o săptămână, Fundaţia Metropolis şi-a retras proiectul de renovare a pavilionului în care funcţionează această secţie a unităţii medicale, transmite Agerpres. Informaţia a fost confirmată, joi, de către conducerea […]
Parlamentarii USR i-au solicitat comisarului european pe Justiție o evaluare mai exigentă în cadrul mecanismului privind statul de drept / „După ridicarea MCV, evaluarea funcționării Justiției a fost prea indulgentă"
Parlamentarii USR au discutat, joi, cu Michael McGrath, comisarul european responsabil de portofoliul Democrație, Justiție, Stat de Drept și Protecția Consumatorului, și au atras atenția asupra efectelor negative clare pe care le au asupra sistemului judiciar legile justiției adoptate în urmă cu patru ani. Totodată, parlamentarii USR au vorbit despre necesitatea unei evaluări mai exigente […]
Ministrul Agriculturii afirmă că nu mai poate suporta o tăiere de 10% din fondul de salarii: Ordonanţa a fost retrimisă Ministerului Dezvoltării nesemnată
Ministerul Agriculturii şi-a făcut reorganizarea și nu mai poate suporta încă o tăiere de 10% din fondul de salarii, a declarat, miercuri, ministrul Florin Barbu, citat de Agerpres. „În momentul de faţă, vă spun foarte clar, a ajuns ordonanţa la Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii şi-a făcut reorganizarea. Mai mult de atât, Ministerul Agriculturii a fost […]
Armata americană s-a retras de la baza al-Tanf, importantă strategic, din Siria, situată la graniţele cu Iordania şi Irak, a confirmat joi Ministerul Apărării de la Damasc, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres. 'Prin coordonare între partea siriană şi partea americană, unităţi ale Armatei arabe siriene au preluat baza al-Tanf, au securizat baza […]
Manipularea pe reţelele sociale este accesibilă şi sofisticată, necesitând noi strategii de combatere, potrivit unui raport NATO
Manipularea pe reţelele sociale rămâne accesibilă şi ieftină, iar metodele utilizate devin din ce în ce mai sofisticate. Platformele de social media au îmbunătăţit abilităţile de a elimina conturi şi activităţi legate de spam, însă cei care practică manipularea şi-au adaptat strategiile prin extinderea şi diversificarea metodelor, relevă un raport recent al Centrului de excelenţă […]
Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze, transmite Agerpres. Decizia instanţei este definitivă, astfel încât Negoiţă se poate întoarce la Primărie. Robert Negoiţă a fost plasat […]
Hamilton, critici la adresa Ferrari înainte de 2026: „O decizie dăunătoare pentru sezonul meu"
Lewis Hamilton se află în Bahrain acolo unde au loc teste de Formula
Comisia Europeană, vizată de o anchetă a Parchetului European și de percheziții ale poliției belgiene / Sunt suspectate nereguli în vânzarea de active imobiliare # G4Media
Ancheta vizează potențiale nereguli în vânzarea de active imobiliare în 2024, relatează Financial Times. Poliția belgiană a efectuat o percheziție la sediul Comisiei Europene în cadrul unei anchete privind potențiale nereguli în vânzarea de active imobiliare, dezvăluie Financial Times. Perchezițiile se desfășoară chiar în timpul reuniunii informale a Consiliului European, de la Castelul Alden-Biesen, Regatul […] © G4Media.ro.
Preparatele care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope vor putea fi realizate doar de farmacişti cu drept de liberă practică, potrivit unui proiect de lege aprobat de Guvern # G4Media
Eliberarea, prepararea, păstrarea şi evidenţa preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope vor putea fi realizate în farmacii doar de farmacişti cu drept de liberă practică, potrivit unui proiect de lege aprobat joi de Guvern, transmite Agerpres. Anunţul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu. „Proiectul de lege clarifică regimul juridic […] © G4Media.ro.
CEO-ul Hermès, Axel Dumas, afirmă că a fost o „țintă” a lui Epstein: “A încercat de trei ori să se întâlnească cu mine, dar am refuzat / Avea o reputație detestabilă” # G4Media
Directorul executiv al gigantului Hermès, Axel Dumas, a declarat joi că a refuzat mai multor oferte ale lui Jeffrey Epstein de a se întâlni cu el, adăugând că le crede că a fost o țintă a pedofilului american, pe care l-a calificat drept „prădător financiar”, când Epstein a abordat în 2013 compania, care se confrunta […] © G4Media.ro.
Suedia va trimite avioane de luptă în patrulare în jurul Groenlandei ca parte a misiunii Santinela Arctică a NATO # G4Media
Suedia a anunţat joi că va patrula în jurul Islandei şi Groenlandei cu avioane de luptă Gripen, ca parte a misiunii Santinela Arctică a NATO, relatează agenția de știri Reuters. NATO a anunţat miercuri că a lansat misiunea pentru a-şi consolida prezenţa în Arctica, parte a unui efort de a dezamorsa tensiunile severe din cadrul […] © G4Media.ro.
Două nave ale Marinei SUA s-au ciocnit în apele din apropierea Americii de Sud (Wall Street Journal) # G4Media
O navă de război şi o navă de alimentare ale Marinei SUA s-au ciocnit miercuri în apele din apropierea Americii de Sud, a relatat joi Wall Street Journal, citând un purtător de cuvânt al armatei americane, relatează agenția de știri Reuters. Distrugătorul USS Truxtun, din clasa Arleigh Burke, şi nava de sprijin rapid USNS Supply […] © G4Media.ro.
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a îndemnat joi Rusia să „înceteze imediat” atacurile împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, care au aruncat oraşe întregi în întuneric şi le-au lăsat fără încălzire, reamintindu-i că „luarea ca ţintă a infrastructurii civile este interzisă în temeiul dreptului internaţional”, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Noaptea trecută, Rusia a […] © G4Media.ro.
SUA va participa la o reuniune OMS privind compoziţia vaccinului antigripal / Washingtonul a părăsit oficial organizația, în luna ianuarie # G4Media
Statele Unite vor participa la o reuniune a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) care va avea loc la sfârşitul lunii pentru determinarea compoziţiei viitoarelor vaccinuri antigripale, a declarat miercuri o reprezentantă a agenţiei, în cadrul unei conferinţe de presă, transmite Reuters preluată de Agerpres. Washingtonul a părăsit oficial OMS în ianuarie, după un an de […] © G4Media.ro.
Andrea Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes, a rămas temporar fără permisul de conducere, transmite GPblog. Italianul a fost implicat într-un accident rutier săptămâna trecută în San Marino. Prezent la testele de Formula 1 din Bahrain, Antonelli (19 ani) a rămas fără permisul de conducere după un accident în care a fost implicat săptămâna […] © G4Media.ro.
PSD vrea ca statul să ia bani din impozitarea progresivă a veniturilor cetățenilor în loc să taie cheltuielile de personal din sectorul bugetar # G4Media
PSD solicită, joi, partenerilor de guvernare, într-un comunicat de presă, „să abandoneze politica simplistă de austeritate și să susțină introducerea unor reforme structurale reale care să țină cont de realitățile sociale și economice din România”. Varianta propusă de PSD este impozitarea progresivă a veniturilor cetățenilor în loc să se taie cheltuielile de personal din sectorul […] © G4Media.ro.
Primarul Braşovului estimează că organizarea FOTE 2027 va costa circa 20 de milioane de euro / ”Am cerut Guvernului să prevadă în liniile bugetare…” # G4Media
Primarul municipiului Braşov, George Scripcaru, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, că estimează că pentru organizarea în 2027 a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) ar fi nevoie de aproximativ 20 de milioane de euro, iar una dintre investiţiile pe care municipalitatea braşoveană ar trebui să le realizeze în cursul acestui an ar fi […] © G4Media.ro.
VIDEO | Constantin Pintilie, BlueSpace Technology, despre înzestrarea militară: „Românii nu vor produse românești, vor produse de firmă” / Companiile private de apărare, SRL-uri care încearcă să-și plătească ratele / Planuri pentru 200 vehicule blindate VLAH produse anual în țară # G4Media
Nici când vine vorba de înarmare și achiziția de echipamente militare, românii „nu vor produse românești”, ci vor produse „de firmă”, a declarat Constantin Pintilie, CEO al BlueSpace Technology, companie privată românească din industria de apărare, la podcastul „Frontier Defense” găzduit de G4Media. „Românii nu vor produse românești, vor produse de firmă, ei nefiind de […] © G4Media.ro.
Piața autoturismelor electrificate ar putea depăși 110.000 de unități în 2026, estimează APIA / Creștere cu 28% față de 2025 / Benzina și dieselul pierd teren # G4Media
Segmentul autoturismelor electrificate din România, care include modelele 100% electrice, hibride plug-in și full hybrid, ar urma să ajungă la 110.000 de unități înmatriculate în 2026, potrivit estimărilor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Cifra ar reprezenta o creștere de aproximativ 28% față de 2025, când au fost înregistrate 85.961 de autoturisme electrificate. Președintele […] © G4Media.ro.
Guvernul analizează declararea combinatului siderurgic Liberty Galați ca obiectiv strategic # G4Media
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, a declarat joi, 12 februarie, că Executivul intenționează să declare Combinatul Siderurgic Liberty Galați drept obiectiv de importanță strategică, potrivit Mediafax. Anunțul vine în contextul procedurii de concordat și al unei posibile licitații internaționale anunțate pentru 12 mai. Întrebată ce demersuri au fost făcute până acum, Ioana […] © G4Media.ro.
Controversatul judecător Bogdan Mateescu poate candida pentru funcția de președinte al Curții de Apel Pitești, a decis CSM # G4Media
Controversatul judecător Bogdan Mateescu poate candida pentru funcția de președinte al Curții de Apel Pitești, a decis Consiliul Superior al Magistraturii. Numele său apare pe Lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor sesiunea ianuarie-mai 2026. Concursul sau examenul se organizează pentru ocuparea […] © G4Media.ro.
Medic psihiatru din Sibiu, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită / S-a ajuns la prima sentință după 3 ani de la inițierea dosarului # G4Media
Medicul Carmen Zaharia, șef de secție la Spitalul de Psihiatrie Sibiu, a primit joi prima sentință într-un dosar de luare de mită început în octombrie 2023, anunță Turnul Sfatului. Ea a fost găsită vinovată, în primă instanță, de luare de mită în formă continuată, fiind acuzată că a săvârșit infracțiunea de 16 ori. Pe lângă […] © G4Media.ro.
Trei frați italieni cer în instanță să-și schimbe numele de familie / Îi cheamă Bocchini și preiau numele mamei, Muratori / Bocchini înseamnă ”fese”, iar muratori – zugravi # G4Media
Numele de familie este jenant, iar trei frați italieni au cerut să îl schimbe: „E o sursă continuă de glume, a devenit o povară”, spun ei. Cei trei tineri din Rimini au preluat numele de familie al mamei lor, cu acordul părinților, anunță Curierul Italiei, care citează Corriere della Sera. Cererea poate fi depusă, fiind […] © G4Media.ro.
Dronă găsită pe o plajă între Costinești și Tuzla / Autoritățile s-au deplasat la fața locului # G4Media
O dronă ar fi fost găsită pe o plajă între Costinești și Tuzla, conform surselor oficiale consultate de Info Sud-Est. Autoritățile s-au deplasat la fața locului. Obiectul ar fi fost găsit la un kilometru distanță de Farul din Tuzla, conform surselor ISE. La fața locului se deplasează polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia, fiind informați […] © G4Media.ro.
Mercedes a avut parte de probleme în prima parte a zilei de joi la testele de Formula 1 din Bahrain, transmite racingnews365.com. RedBull, transfer important de la rivala Ferrari Mercedes, nevoită să schimbe motorul mașinii lui Kimi Antonelli Concret, inginerii echipei de la Brackley au fost nevoiți să schimbe motorul de pe monopostul lui Kimi […] © G4Media.ro.
Cinci persoane reținute în Constanța: sunt bănuite că ar fi furat 8,5 tone de motorină / Combustibilul a fost luat din comuna Peștera # G4Media
Cinci persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, după ce sunt suspecte că ar fi furat 8,5 tone de motorină, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. În același dosar, alte 2 persoane sunt reținute pentru complicitate la furt calificat, în formă continuată, […] © G4Media.ro.
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, despre anunțul oficial ce privește pierderea a peste 230 de milioane de euro din bani europeni: Este o chestiune de zile să vină / Curtea Constituțională a amânat a cincea oară luarea unei decizii pe reforma pensiilor magistraților # G4Media
Este o chestiune de zile ca ea să vină, susține Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, referindu-se la scrisoarea prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) ar urma să fie anunțat oficial de către Comisia Europeană de pierderea a peste 230 de milioane de euro, scrie Mediafax. Ioana Dogioiu a fost întrebată joi […] © G4Media.ro.
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu Maramureş au identificat pe malul râului Someş, în vecinătatea oraşului Ulmeni, produse alimentare alterate care proveneau din Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), transmite Agerpres. Instituţia a reacţionat după ce în mediul online au apărut imagini cu făină, paste făinoase, orez şi produse pentru igienă, aruncate pe malul stâng al […] © G4Media.ro.
Rutte garantează că NATO poate spori supravegherea în Arctica simultan cu consolidarea flancului estic # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări joi că Alianţa are suficiente forţe pentru a spori supravegherea în Nordul Îndepărtat prin intermediul Santinelei Arctice şi pentru a menţine simultan supravegherea implementată deja în Marea Baltică şi pe flancul estic, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „NATO este atât de puternică încât […] © G4Media.ro.
Din 92.219 vehicule verificate în 2025 de RAR, 38,5% au avut deficienţe tehnice majore şi periculoase # G4Media
Inspectorii Registrului Auto Român au verificat anul trecut în trafic, din punct de vedere tehnic, 92.219 vehicule la nivel naţional, 38,5% dintre maşinile oprite având deficienţe tehnice majore şi/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al RAR, remis joi AGERPRES, cele mai multe neconformităţi au fost constatate la […] © G4Media.ro.
Reportaj Reporter de Iași în comuna Zăpodeni din județul Vaslui în care au rădăcini prima doamnă Mirabela Grădinaru și Cristina Chiriac, candidată la funcția de procuror general al României # G4Media
Jurnaliștii de la Reporter de Iași au mers în comuna vasluiană Zăpodeni, de acolo de unde s-ar trage atât Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, dar și procurorii Nicolae Solomon – în prezent adjunct al procurorului general – și Cristina Chiriac – șefa DNA Iași, care și-a depus candidatura la șefia Parchetului General. Mama șefei DNA […] © G4Media.ro.
Merz îndeamnă germanii să muncească mai mult — și își atrage un val de critici / Cum a ajuns Grecia un model pentru Germania # G4Media
Cancelarul Friedrich Merz a inițiat o luptă politică riscantă cu forța de muncă germană, care numără aproximativ 46 de milioane de persoane. Mesajul său, pe scurt: nu mai fiți atât de leneși, scrie Politico. Germanii nu muncesc suficient și își iau prea multe zile de concediu medical, împiedicând creșterea economică, a susținut Merz în ultimele […] © G4Media.ro.
Guvernul Spaniei ia măsuri împotriva sărăciei infantile: Pentru fiecare copil aflat în întreținere vor fi alocați 200 de euro, inclusiv pentru familiile de imigranți # G4Media
Guvernul Spaniei dorește să adopte una dintre cele mai așteptate măsuri pentru toate familiile cu copii: un ajutor universal de 200 de euro pe lună pentru fiecare copil aflat în întreținere, inclusiv pentru familiile de imigranți. Obiectivul este ca acesta să ajungă la toate familiile cu minori până la 18 ani, deși implementarea ar putea […] © G4Media.ro.
ABODI Transylvania lansează „The Chronicles”, o colecție inspirată din folclorul transilvănean și reinterpretată în artă vestimentară # G4Media
Brandul de modă ABODI Transylvania a dezvăluit recent noua colecție intitulată „The Chronicles”, o serie de creații de tip wearable art (artă purtabilă) care îmbină estetica vestimentară cu elemente narative inspirate din folclorul și mitologia Transilvaniei. Proiectul a atras atenția internațională prin fotografiile pline de atmosferă și prin modul în care poveștile legendare sunt transpuse […] © G4Media.ro.
Vladyslav Heraskevich, descalificat de la JO 2026 pentru un omagiu adus sportivilor din Ucraina uciși în război # G4Media
Vladylsav Heraskevich a fost descalificat de la JO Milano Cortina. Decizia CIO vine după ce sportivul de la skeleton a insistat să participe cu o cască pe care avea fotografii ale atleților din Ucraina uciși în timpul războiului cu Rusia. Primul medic care a ajuns la Lindsey Vonn după teribila căzătură: „Avea dureri mari, urla” […] © G4Media.ro.
Opt ONG-uri cer Comisiei Europene declanșarea procedurii de infringement și sancțiuni financiare împotriva României: Fără sancționarea neîntârziată a practicilor iliberale democrația românească va continua să se deterioreze accelerat – scrisoare deschisă # G4Media
Opt organizații neguvernamentale de profil au transmis o scrisoare deschisă Comisarului European pentru Justiție, Michael McGrath, aflat joi în vizită oficială la București, în care cer adoptarea unor măsuri drastice împotriva României. Semnatarii solicită Comisiei Europene activarea mecanismului de condiționalitate financiară și declanșarea procedurii de infringement, acuzând autoritățile române de ignorarea deliberată a deciziilor Curții […] © G4Media.ro.
Cinci percheziții DNA într-un dosar de mare evaziune fiscală / 11 persoane sunt vizate / Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane de lei # G4Media
Procurorii anticorupție fac la această oră percheziții în 5 locații într-un dosar de mare evaziune fiscală. În ancheta procurorilor sunt vizate 11 persoane, iar prejudiciul estimat este de peste 18.000.000 lei, scrie Mediafax. DNA crede că mai multe persoane fizice administrează, prin interpuși, societăți comerciale care au ca obiect de activitate transportul alternativ de călători. […] © G4Media.ro.
Mazărea de toamnă permite fertilizarea solului fără chimicale / Ionuț Bădică (fermier): „Cel mai important este că fixează azotul și, prin tocare, avem materie organică în sol” # G4Media
Chiar daca mazarea de toamnă este considerată încă o noutate pentru unii fermieri din România, această cultură oferă mai multe avantaje, care trebuie luate în considerare, informează G4Food. Pe lângă fixarea azotului în sol, unul dintre cele mai mari avantaje este faptul că mazărea de toamnă eliberează terenul devreme, fiind o foarte bună premergatoare pentru […] © G4Media.ro.
Camion cu peste 32.000 de parfumuri contrafăcute, descoperit la Calafat / Marfa valorează aproape 13 milioane de lei # G4Media
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat au descoperit un transport masiv de parfumuri care ar putea fi contrafăcute, ascunse într-un camion înmatriculat în Bulgaria, scrie Mediafax. Controlul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01.00, pe DN 56, în parcarea din apropierea stației de taxare a […] © G4Media.ro.
Statele Unite vor începe „în câteva săptămâni” să plătească cele aproape patru miliarde de dolari datorate ONU # G4Media
Statele Unite vor începe „în câteva săptămâni” să plătească miliardele de dolari pe care le datorează Naţiunilor Unite, continuând în acelaşi timp să solicite reforme, a declarat miercuri ambasadorul american la ONU, scrie agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat în ianuarie că organizaţia ar putea fi […] © G4Media.ro.
