Summitul UE, un carnaval al ignoranței tehnologice

Coincidență cel puțin interesantă: despre comuna Zăpodeni, cu mai puțin de 4.000 de locuitori, s-ar putea spune că are toate șansele de a deveni o „pepinieră" de procurori-șefi. Cum așa? Actualul adjunct al procurorului general, dar și candidata pentru funcția de Procuror General al României au originile în micul sat de lângă Vaslui. La fel […]