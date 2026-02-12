Performanță a dronelor Ucrainei, au lovit o rafinărie de-a Lukoil aflată la 1.750 km de frontieră. SBU: Record de distanță – VIDEO
Aktual24, 12 februarie 2026 17:50
Drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit rafinăria de petrol Ukhta din Republica Komi, Federația Rusă, situată la aproximativ 1.750 de kilometri de granița Ucrainei, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentriu Kyiv Independent. Potrivit aceleiași surse, atacul reprezintă un nou record de distanță pentru dronele ucrainene. […]
Acum 10 minute
18:10
După un an de atacuri neîntrerupte, Rusia se apropie de ocuparea completă a trei orașe strategice din Ucraina. Care va fi următoarea lor țintă # Aktual24
De mai bine de un an, trupele lui Putin nu au mai reușit să cucerească nicio „fortăreață” urbană din Ucraina, iar înaintarea lor pe câmpul de luptă rămâne extrem de lentă. Totuși, Rusia pare acum să fie pe punctul de a finaliza ocuparea a trei zone strategice, pe care le-ar putea folosi pentru a lansa […]
Acum 30 minute
18:00
Bolojan nu se lasă: reforma pensiilor magistraților a fost abordată cu comisarul UE pe Justiție # Aktual24
Reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și sustenabilitatea acestora, în contextul angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au fost discutate, joi, la Palatul Victoria, în cadrul întrevederii dintre prim-ministrul Ilie Bolojan și comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a adus în discuție „reforma pensiilor de […]
17:50
17:50
Sondaj, românii sunt foarte speriați de un eventual război: ”România prezintă o îngrijorare masivă faţă de conflictele internaţionale şi războaie (58%), mult peste media globală de 36%” # Aktual24
Consumatorii români sunt „copleşiţi” de frica de război şi de instabilitatea economică într-o proporţie mai mare decât cei din alte ţări, dar mai preocupaţi de sănătate decât media globală, reiese dintr-un studiu de specialitate, dat joi publicităţii și citat de Agerpres. Îngrijorările tot mai mari legate de război, de siguranţa şi presiunea economică ocupă tot […]
Acum o oră
17:40
Finala calificării în Bănie. FCSB atacă Universitatea Craiova în ultimul meci din grupa Cupei României # Aktual24
Stadionul Ion Oblemenco găzduiește în această seară, de la ora 20:30, cel mai important duel al ultimei runde din Cupa României. Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc într-o partidă decisivă pentru soarta grupei, deoarece este ultima șansă pentru bucureșteni de a continua drumul spre trofeu. Calculele calificării. Victoria este singura variantă pentru FCSB Bucureștenii se […]
17:20
Procurorii DIICOT, din Structura Centrală, au dispus reținerea a patru bărbați suspectați de trafic internațional de droguri. Inculpații au vârste cuprinse între 20 și 32 de ani, iar doi dintre membrii grupului sunt recidiviști cu un istoric penal bogat. 400 de grame de cocaină ascunse printre haine din colete poștale Drogurile au fost procurate direct […]
17:20
Tranzacție majoră: portul Giurgiulești din Republica Moldova ajunge sub controlul României # Aktual24
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat joi că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul portului Giurgiuleşti (GIFP), către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, deţinută de statul român, informează un comunicat de presă al instituţiei financiare internaţionale. Potrivit BERD, încheierea tranzacţiei este iminentă. La finele anului trecut, BERD a semnat […]
Acum 2 ore
17:10
”Fabricat în Europa”. Liderii UE au convenit că reformele trebuie implementate fără întârziere. Macron și Merz, în dispută privind inițiativa „Cumpărați produse europene” # Aktual24
Europa se află în fața unui moment critic: liderii săi recunosc urgența unor reforme care să prevină declinul economic și să transforme blocul într-o putere independentă, dar divergențele dintre Franța și Germania conturează o dezbatere aprinsă despre viitorul strategic al Uniunii Europene, relatează Bloomberg. Divergențele franco-germane: „Fabricat în Europa” versus pragmatism Președintele francez Emmanuel Macron […]
16:50
Bucureștiul sub spectrul falimentului termic. Termoenergetica are datorii de 1,8 miliarde de lei # Aktual24
Termoenergetica se află într-o situație financiară critică. Oficialii companiei avertizează că societatea municipală supraviețuiește cu greu de la o lună la alta, iar datoria către producătorul Electrocentrale București a explodat la cifra record de 1,8 miliarde de lei. Termoenergetica, datorii de 1,8 miliarde de lei Suma a crescut vertiginos de la 1,5 miliarde înregistrate la […]
16:40
Două țări UE au început, peste noapte, să pună piedici noilor sancțiuni ale UE asupra petrolului rusesc # Aktual24
Grecia și Malta sunt obstacole majore în adoptarea noilor sancțiuni împotriva petrolului rusesc, punând sub semnul întrebării eficiența măsurilor UE și impactul asupra industriei energetice europene, potrivit Bloomberg. Îngrijorările Greciei și Maltei Grecia și Malta și-au exprimat rezervele în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor UE, unde a fost prezentat ultimul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. […]
16:20
Elevii și părinții au primit confirmarea oficială a noii structuri școlare. Anul școlar 2026-2027 va avea o durată totală de 36 de săptămâni, iar cursurile vor începe pe data de 7 septembrie 2026. Elevii vor încheia cursurile pe data de 18 iunie 2027. Vacanța mobilă din februarie Una dintre cele mai importante noutăți vizează vacanța […]
Acum 4 ore
16:10
Președintele Israelului trage un semnal de alarmă privind un val de antisemitism „înfricoșător și alarmant” în Australia, ca urmare a atacului de la Bondi Beach # Aktual24
Președintele israelian Isaac Herzog, aflat în vizită în Australia pentru a sprijini comunitatea evreiască afectată de atentatul de la Bondi, a calificat joi antisemitismul din această țară drept „înfricoșător și îngrijorător”, deși există „o majoritate tăcută de australieni care doresc pacea”, scrie France24. Un val de ură antisemită în Australia Vizita lui Herzog în Australia […]
16:10
Primarul Ploieștiului i-a închis gura lui George Simion: ”Dacă sunteți de opoziție, de ce AUR la Ploiești votează cot la cot cu PSD? E la remorca PSD” # Aktual24
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a avut o replică ”antologică” în fața lui George Simion, relatează presa locală, după ce liderul AUR a năvălit ăn biroul primarului alături de Andrei Gușă, șeful AUR Ploiești. Simion s-a aflat la Ploiești unde a participat la un miting cu vreo 200 de membri AUR. Manifestanții s-au strâns […]
15:50
Vestea mult așteptată de pacienții români asigurați a primit în sfârșit confirmarea oficială. Parlamentul a adoptat recent legea care permite accesul la a doua opinie medicală gratuită. Consultația va fi decontată integral prin sistemul asigurărilor de sănătate. Cine poate solicita a doua opinie fără costuri suplimentare Dreptul se aplică persoanelor asigurate care se confruntă cu […]
15:40
Aproape una din trei nave din așa-numita flotă din umbră nu arborează un pavilion național corespunzător. Acest lucru afectează peste 500 de petroliere care transportă petrol sau produse petroliere rusești, de exemplu, eludând astfel sancțiunile. Aceasta este concluzia unei anchete internaționale. Pavilionul unei nave indică țara în care este înregistrată și sub a cărei jurisdicție […]
15:40
Negoiță, victorie în instanță, se poate întoarce la primărie. Judecătorul a revocat controlul judiciar dispus de DNA # Aktual24
Tribunalul București a dispus joi revocarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune în dosarul în care este vizat Robert Negoiță, soluția fiind definitivă. „În dosarul 4235/3/2026, s-a admis plângerea formulată de inculpatul N.R.S. împotriva ordonanței nr. 237/2/P/2025 din data de 5 februarie 2026 a DNA și s-a revocat, în consecință, măsura controlului judiciar pe cauțiune. Soluția […]
15:40
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, susține în CV-ul public că a ocupat patru funcții de director în companii din Austria și România, însă documente oficiale analizate de NewsCenter.ro arată că a fost înregistrat cu această funcție doar într-o singură firmă, deținută de familia sa. Potrivit sursei citate, din cele patru companii menționate în CV, […]
15:20
Guvernul a adoptat astăzi un proiect de lege pentru regimul substanțelor stupefiante. Ioana Dogioiu a anunțat clarificarea statutului juridic pentru toate preparatele psihotrope. Actul normativ urmărește armonizarea legislației naționale cu marile tratate internaționale. Doar farmaciștii autorizați vor gestiona rețetele speciale Farmaciile românești vor avea o schimbare majoră, care vizează modul funcționează zilnic. Eliberarea și prepararea […]
15:10
Comisia Europeană nu ar fi trebuit să acorde Ungariei 10 miliarde de euro în 2023. Cazul a ajuns la Curtea de Justiție a UE # Aktual24
Comisia Europeană ar trebui să anuleze decizia de a elibera 10 miliarde de euro către Ungaria în 2023, potrivit unui consilier juridic senior al Curții Supreme a Europei. Curtea de Justiție a UE examinează o plângere a Parlamentului European conform căreia Comisia și-a încălcat propriile reguli atunci când a deblocat finanțarea pentru Ungaria în decembrie […]
15:10
Moscova s-a supărat. Rusia nu va trimite pe nimeni la reuniunea Consiliului pentru Pace al lui Trump # Aktual24
Rusia nu intenționează să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace creat la inițiativa președintelui american Donald Trump, a declarat de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Zaharova a menționat că lucrările la formarea poziției Rusiei cu privire la Consiliul pentru Pace sunt în curs de desfășurare, relatează publicația rusă […]
15:00
„Nu este treaba mea”. Șeful NATO afirmă că este responsabilitatea țărilor europene să decidă dacă vor să reia dialogul cu Kremlinul # Aktual24
Europa se află în fața unei decizii istorice: trebuie să reluăm dialogul cu Rusia sau să menținem izolarea diplomatică? Secretarul general al NATO, Mark Rutte, subliniază că fiecare țară europeană trebuie să decidă singură, după aproape patru ani de întrerupere a contactelor cu Kremlinul din cauza invaziei Rusiei în Ucraina. „Nu este treaba mea să […]
14:40
„Rănile ar trebui vindecate.” Președintele iranian face apel la reconciliere după tulburările violente # Aktual24
În Iran, consecințele tulburărilor reprimate, care au lăsat mii de morți, se simt încă. Președintele Peseschkian s-a adresat acum poporului iranian, dar discursul său nu a fost întâmpinat cu entuziasm. Președintele iranian Massoud Peseshkian a făcut apel la „vindecarea rănilor” în urma tulburărilor sângeroase din țară. „Au fost răni amare, dar ar trebui vindecate și […]
14:20
Aproximativ 150 de oameni au ieșit în stradă, joi, în fața Palatului Administrativ din Arad, pentru a protesta față de majorările de taxe și impozite aplicate din acest an. Protestul a fost anunțat anterior pe rețele sociale, iar participanții s-au adunat cu pancarte cu mesaje precum ‘Ajunge cu impozitele sufocante’, ‘Respect pentru oameni’, ‘Bolojan, demisia!’. […]
Acum 6 ore
14:10
”Suntem nebuni”. Macron îl numește pe Musk „supra-subvenționat” și îndeamnă Europa să sprijine industria internă # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a invocat miercuri sprijinul SUA pentru Starlink-ul lui Elon Musk ca argument pentru investițiile publice în industria europeană, provocând un răspuns din partea celui mai bogat om din lume, după ce l-a numit „supra-subvenționat”. Vorbind la un summit industrial din orașul belgian Anvers, Macron a pledat pentru o abordare de competitivitate […]
14:10
Percheziții în Capitală în cazul amenințărilor la adresa lui Victor Rebengiuc. Doi indivizi trebuie să răspundă # Aktual24
Procurorii au efectuat joi dimineață percheziții la domiciliile a două persoane din București, fiind suspectați că l-au amenințat direct pe cunoscutul actor Victor Rebengiuc. Acțiunea a fost coordonată de reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Mandatele au fost puse în aplicare cu sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor de investigații criminale. […]
14:10
Peste 9 milioane de români folosesc TikTok, anunță date oficiale. România, pe primele locuri în Europa la utilizarea TikTok-ului # Aktual24
Platforma TikTok are peste 200 de milioane de utilizatori activi lunar în Europa, dintre care aproximativ 9,1 milioane se află în România, potrivit datelor publice recente ale companiei. Cu acest nivel de utilizare, România se numără printre statele Uniunii Europene cu cel mai ridicat consum al platformei, raportat la populație. Numărul utilizatorilor europeni a crescut […]
13:40
În 2025, profiturile Mercedes au scăzut abrupt cu 57% față de anul precedent. Care este cauza # Aktual24
Producătorul german de mașini de lux Mercedes-Benz Group a raportat joi o scădere abruptă a profitului pe întregul an și a avertizat asupra unor vremuri dificile, după un an marcat de concurența intensă din partea rivalilor chinezi și de costurile vamale globale. Producătorul auto a înregistrat un profit operațional pe întregul an de 5,8 miliarde […]
13:10
Percheziții DNA într-un dosar în care apar Uber și Bolt. Evaziune de peste 3 milioane euro # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, joi, cinci percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, în care sunt vizate 11 persoane, prejudiciul estimat fiind de peste 18.000.000 de lei, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Potrivit anchetatorilor, există suspiciuni că mai multe persoane fizice, fără calitate oficială, ar fi administrat prin interpuși societăți comerciale cu obiect […]
13:10
Organizațiile patronale solicită liderilor UE să ia măsuri „urgente și îndrăznețe” pentru reducerea prețurilor la energie # Aktual24
Prețurile ridicate la energie din Europa frânează industriile mari consumatoare de energie, iar Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri urgente pentru a reduce costurile energiei, au cerut liderii din industrie după un summit de la Anvers, miercuri. „Prețurile energiei electrice din UE rămân în continuare mai mari decât în țările concurente. Costurile cu decarbonizarea sunt […]
13:00
Programul sportivilor români de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, 11 februarie. Ștafeta luptă pentru glorie # Aktual24
Ziua de joi aduce noi emoții pentru fanii sporturilor de iarnă din România. Sportivii noștri intră în arenele olimpice pentru probele de schi fond și sanie. Delegația tricoloră vizează performanțe solide pe zăpada și gheața din Italia. Delia Reit atacă marea finală în proba feminină de schi fond Cursa de zece kilometri stil liber este […]
12:40
Trump interzice Venezuelei să încheie acorduri petroliere cu Rusia. Kremlinul sare ca ars: „Discriminare” # Aktual24
Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență care permite companiilor americane să furnizeze Venezuelei echipamente și tehnologie pentru producția de petrol și gaze. În același timp, interzice orice tranzacții pentru Rusia și China. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a emis trei licențe care stabilesc condiții pentru tranzacțiile cu guvernul venezuelean, compania petrolieră de stat […]
Acum 8 ore
12:10
Referendum controversat în Elveția: Se va decide asupra limitării populației la 10 milioane de locuitori # Aktual24
Elvețienii urmează să se pronunțe prin referendum asupra unui plan care ar limita creșterea populației țării la 10 milioane de locuitori, un proiect care a stârnit dezbateri aprinse atât în mediul politic, cât și în societatea civilă, relatează Financial Times. Inițiativa, susținută de un grup de cetățeni și parlamentari conservatori, are ca scop „menținerea calității […]
11:30
Victor Ciutacu a câştigat procesul cu CNCD în cazul Iulia Marin. Curtea de Apel i-a anulat amenda de 10.000 de lei # Aktual24
Victor Ciutacu de la postul de televiziune România TV a câştigat procesul intentat Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), după ce fusese amendat cu 10.000 de lei pentru declaraţii făcute în contextul morţii jurnalistei Iulia Marin. Curtea de Apel Bucureşti a decis anularea hotărârii CNCD nr. 364 din 11 septembrie 2024, prin care fusese aplicată […]
11:10
Un important politician rus critică restricțiile impuse de regimul Putin aplicației Telegram: „Ce faceți, idioților? Pentru băieții de pe front e singura legătură cu lumea!” # Aktual24
Restricțiile impuse de Rusia asupra aplicației de mesagerie Telegram au stârnit reacții furioase din partea criticilor și utilizatorilor, care avertizează că măsurile ar putea afecta comunicațiile pe câmpul de luptă și ar putea împiedica soldații să păstreze legătura cu familiile lor. Telegram este un canal extrem de popular pentru comunicarea publică și privată și a […]
11:00
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la un test rapid de consum de cocaină: ”În viața mea nu am consumat” – VIDEO # Aktual24
Primarul PSD al Sectorului 3, Robert Negoiță, a ieșit pozitiv, joi, la un test rapid de consum de cocaină. Testul a fost efectuat chiar pe holurile tribunalului, fiind efectuat la insistențele protestatarului Marian Tivilic ”Ceaușescu”. Deși testul a ieșit pozitiv, avocatul lui Robert Negoiță a intervenit și a spus că este ”neconcludent”. ”Stimate domn, în […]
10:50
Pavăl Holding, la un pas să cumpere Carrefour România. Prețul este de peste 800 milioane euro # Aktual24
Compania franceză Carrefour a anunțat joi că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding, grupul controlat de antreprenorii Adrian și Dragoș Pavăl, pentru vânzarea operațiunilor sale din România, potrivit unui comunicat al companiei și informațiilor publicate de Startupcafe.ro. Potrivit Carrefour, tranzacția face parte din procesul de revizuire strategică inițiat de grup la începutul anului […]
10:40
Pentagonul testează integrarea fără restricții a inteligenței artificiale pe rețelele militare clasificate, în ciuda avertismentelor experților în domeniu # Aktual24
Departamentul Apărării al SUA (Pentagonul) își intensifică presiunea asupra companiilor de inteligență artificială (AI) pentru a integra cele mai avansate modele direct pe rețelele militare clasificate, fără multe dintre restricțiile de utilizare pe care firmele le impun în mod normal. Acest demers marchează un punct de cotitură în modul în care armata americană intenționează să […]
10:20
SURSE Președintele înclină să nu meargă la Washington, la Consiliul pentru Pace: ”Dacă mergem doar să ne uităm la cum dezbat cei care sunt membri, atunci, nu” # Aktual24
Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că președintele României, Nicușor Dan, analizează oportunitatea participării la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată la Washington pe 19 februarie. Potrivit surselor, „există argumente și pentru a merge, și pentru a refuza participarea”. Deși inițial șeful statului ar fi luat în calcul deplasarea în Statele Unite, în prezent „balanța înclină […]
Acum 12 ore
10:10
Bătaie ca-n filme în Parlamentul turc, după ce Erdogan l-a numit ministru al Justiției pe un procuror care a „vânat” liderii opoziției – VIDEO # Aktual24
Un conflict fizic a izbucnit miercuri în Parlamentul Turciei după ce parlamentarii partidului de guvernământ AK și cei ai opoziției au intrat în altercații privind numirea unui ministru al Justiției în cadrul unei remanieri a cabinetului. Tensiunile au atins punctul culminant atunci când legislatorii opoziției au încercat să blocheze depunerea jurământului de către Akın Gürlek, […]
09:50
SURSE Președintele este convins că PSD nu va pleca de la guvernare: ”Vrea doar să-l slăbească pe Bolojan” # Aktual24
Surse din Administrația Prezidențială au explicat pentru aktual24.ro care este poziția președintelui față de scandalul permanent întreținut de PSD în legătură cu măsurile anunțate de Ilie Bolojan. ”PSD nu pare să își dorească să iasă din coaliția de guvernare, ci doar să il slăbească pe Bolojan”, consideră Nicușor Dan. Dan susține măsurile propuse de premier. […]
09:40
Oficialii iranieni consideră că o confruntare cu SUA este iminentă, iar negocierile nu fac decât să o întârzie # Aktual24
Mai mulți oficiali iranieni consideră că o nouă confruntare cu Statele Unite este inevitabilă, iar discuțiile diplomatice actuale pot doar să amâne o eventuală acțiune militară americană, conform unui oficial european care menține contacte cu conducerea iraniană. „Iranienii au ajuns la capătul drumului și ei știu asta”, a declarat sursa europeană, citată de The Washington […]
09:40
SURSE Cum comentează președintele noua amânare provocată de CCR: ”S-au schimbat polii de putere” # Aktual24
Surse de la Cotroceni au relatat pentru aktual24.ro care este poziția președintelui Nicușor Dan după noua amânare provocată de CCR pe legea pensiilor magistraților. ”Pare că la CCR s-au cam schimbat polii de putere dacă 8 din 9 judecători au decis amânarea”, este poziția actuala a președintelui. Ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat, miercuri, după noua […]
09:10
MApN ne liniștește: Fragmentele de dronă găsite pe plaja din Mamaia ar putea proveni de la tragerile din poligon # Aktual24
Fragmentele de dronă descoperite luni, 9 februarie, pe plaja din zona Hotelului Victoria, stațiunea Mamaia, județul Constanța, ar putea proveni din tragerile desfășurate în poligonul Capu Midia, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN). Potrivit instituției, citate de ProTV, în săptămâna 2–6 februarie, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front, au avut loc trageri de luptă asupra […]
08:50
Aeroportul El Paso din statul american Texas, închis temporar din cauza testării unei tehnologii laser anti-dronă # Aktual24
Administrația Federală pentru Aviație (FAA) din Statele Unite a decis să închidă temporar aeroportul din El Paso pentru toate zborurile, după ce la baza militară Fort Bliss, aflată în apropiere, au fost efectuate teste cu o tehnologie laser anti-dronă. Decizia a fost luată din motive de siguranță, pentru a preveni orice risc asupra traficului aerian […]
08:40
Poliția mexicană va folosi câini roboți pentru a asigura securitatea la Cupa Mondială de Fotbal din această vară # Aktual24
Autoritățile din Guadalupe, statul Nuevo León, au achiziționat patru câini roboți care vor fi integrați într-o unitate specială denumită K9-X, urmând să sprijine forțele de ordine în asigurarea securității la Cupa Mondială FIFA 2026. Potrivit Interesting Engineering, roboții vor fi utilizați pentru detectarea timpurie a amenințărilor și pentru evaluarea situațiilor periculoase înainte ca polițiștii să […]
08:20
Marcel Ciolacu, atac dur la Bolojan: „Păi, băi ipocritule, tu nu înțelegi că ai făcut o șmecherie, că sunt cifre diferite? Tu ai făcut o șmecherie din pix” # Aktual24
Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat un nou atac la adresa actualei coaliții de guvernare, criticând atât direcția economică, cât și lipsa unei strategii coerente după încheierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Într-o intervenție televizată la România TV, acesta a avertizat că simpla politică de tăieri de cheltuieli, fără măsuri de stimulare economică, […]
08:10
„Călin Georgescu nu se va asocia cu doamna colonel sub acoperire Anca Alexandrescu și cu domnul informator George Simion”, afirmă afaceristul Dragoș Sprînceană # Aktual24
Omul de afaceri Dragoș Sprînceană a lansat un atac dur la adresa Ancăi Alexandrescu și a liderului AUR, George Simion, într-o intervenție televizată în care a vorbit despre jocurile de culise din politica românească și despre susținerea candidaților la alegerile prezidențiale. „Se pare că am deranjat foarte mult când am spus că domnul Călin Georgescu […]
07:50
„Ucraina va organiza alegeri doar după încetarea focului și obținerea de garanții de securitate”, afirmă Volodimir Zelenski # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că țara sa nu va organiza alegeri prezidențiale decât după instaurarea unei „încetări a focului” cu Rusia și după implementarea unor „garanții de securitate” solide, respingând informațiile potrivit cărora Kievul ar pregăti în curând un scrutin și un referendum privind un eventual acord de pace. Într-o conferință de […]
07:40
Institutul Gallup va înceta să mai măsoare popularitatea președinților SUA, după ce Donald Trump a acuzat sondajele de „cifre trucate” # Aktual24
Renumitul institut american de sondaje Gallup va înceta să măsoare și să publice ratingurile de aprobare ale președinților Statelor Unite, punând capăt unei tradiții care a durat aproape 90 de ani, a relatat miercuri publicația Axios. Decizia marchează o schimbare semnificativă în activitatea uneia dintre cele mai vechi și mai influente instituții de sondare a […]
07:30
Vladimir Putin a subordonat Garda Națională – Rosgvardia – Statului Major al armatei, condus de generalul Gherasimov # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care subordonează Rosgvardia – Garda Națională a Federației Ruse – Statului Major General, condus de generalul Valeri Gherasimov, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi. Informația apare într-o analiză publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Recompensă pentru loialitatea lui Gherasimov Potrivit raportului, decretul semnat […]
