Aeroportul El Paso din statul american Texas, închis temporar din cauza testării unei tehnologii laser anti-dronă

22:30

Trei sferturi dintre români, respectiv 76%, au puţină sau foarte puţină încredere în premierul Ilie Bolojan, potrivit unui sondaj realizat de ARA Public Opinion, la comanda Antena 3 CNN. La întrebarea privind nivelul de încredere în prim-ministru, 20% dintre respondenţi au declarat că au multă sau foarte multă încredere în Ilie Bolojan, iar 4% au […]