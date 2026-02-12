Prețurile argintului și implicațiile lor pentru economie (opinie Laurian Lungu)
Financial Intelligence, 12 februarie 2026 17:50
În anii '70, frații Hunt, niște investitori foarte bogați, au ajuns la concluzia că inflația va eroda valoarea […]
Acum 30 minute
17:50
În anii '70, frații Hunt, niște investitori foarte bogați, au ajuns la concluzia că inflația va eroda valoarea […]
Acum 2 ore
16:40
Ștefan Nanu, Alina-Mirela Petre și Valeriu Steriu, propunerile statului pentru Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea # Financial Intelligence
Ștefan Nanu, Alina-Mirela Petre și Valeriu Steriu sunt propunerile Ministerului Finanțelor, pentru Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea, în vederea […]
Acum 4 ore
16:10
Marius Dan, Franklin Templeton, despre perspectivele unui nou mandat de administrator la Fondul Proprietatea: “Ne dorim stabilitate, continuitate şi vizibilitate; Dacă acţionarii îşi doresc un mandat de un an, atunci termenii comerciali sunt alţii decât pentru patru ani” # Financial Intelligence
Franklin Templeton International Services – Sucursala Bucureşti aşteaptă votul acţionarilor Fondului Proprietatea din 26 februarie privind durata noului […]
15:50
Comisia Europeană a atras marți 11 miliarde euro prin a doua tranzacție sindicalizată din 2026, prin două tranșe […]
15:40
Acționarii Nuclearelectrica au decis adoptarea Deciziei Finale de Investiție în proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) NuScale de la Doicești # Financial Intelligence
Acționarii Nuclearelectrica au decis adoptarea Deciziei Finale de Investiție în proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) NuScale de la […]
15:30
România, Republica Tăierilor (Text pamflet, dedicat Republicii Tăierilor Permanente) – Alin Tișe # Financial Intelligence
Ilie, dragă Ilie, Îți scriu această scrisoare de aici, de la Cluj, și ți-o trimit la București, nu […]
15:30
Poliția belgiană – descinderi la Comisia Europeană în legătură cu vânzarea unor proprietăți, relatează FT # Financial Intelligence
Poliția belgiană a făcut joi o descindere la sediul Comisiei Europene în legătură cu posibile nereguli în vânzarea […]
14:50
László Borbély: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a atras aproximativ 25 milioane euro din fonduri europene în ultimii opt ani și jumătate, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență – video # Financial Intelligence
Rețea de 2300 de experți în dezvoltare durabilă în momentul de față În cadrul celei de-a V-a ediții […]
Acum 6 ore
14:10
Electro-Alfa International atrage BERD și NN Pensii în acționariat, marcând una dintre cele mai de succes listări antreprenoriale din România # Financial Intelligence
Electro-Alfa International, companie ce are capital majoritar românesc cu peste 35 de ani de experiență și unul dintre […]
13:50
Fondul Proprietatea a returnat peste 29,2 miliarde de lei acționarilor prin dividende, returnări de capital și programe de răscumpărare de acțiuni, pe perioada mandatului Franklin Templeton (comunicat) # Financial Intelligence
Fondul Proprietatea (FP), unul dintre cei mai importanți emitenți de pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București […]
13:20
Nicuşor Dan despre participarea la Consiliul pentru Pace: Suntem încă în discuţii cu partea americană # Financial Intelligence
România poartă discuţii cu partea americană pe tema participării la Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc […]
13:10
Biofarm a semnat vânzarea imobilului din Bd. Iancu de Hunedoara, pentru 5 milioane de euro # Financial Intelligence
Biofarm a semnat vânzarea imobilului din Bd. Iancu de Hunedoara, pentru 5 milioane de euro, potrivit unui raport […]
13:10
Leventer Medical Group inaugurează Băneasa Tumor Center, proiect medical dedicat tratamentului integrat al patologiilor tumorale, realizat printr-o investiție de peste 30 de milioane de euro # Financial Intelligence
Leventer Medical Group anunță deschiderea oficială a spitalului privat Băneasa Tumor Center, un proiect dedicat tratamentului integrat al […]
12:50
MAE: România va prelua, începând cu 1 iulie 2026, președinția în exercițiu a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) # Financial Intelligence
România va prelua de la Bulgaria, începând cu 1 iulie 2026, președinția în exercițiu a Procesului de Cooperare […]
12:40
Nicuşor Dan: Europa cu mai multe viteze – ţări care au anumite idei se coordonează; Nu trebuie să avem vreo îngrijorare; Nu există vreo intenţie la nivel de reglementare în interiorul UE pentru regimuri diferite între ţări # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, în Belgia, că nu există vreo intenţie de reglementare în interiorul Uniunii […]
Acum 8 ore
11:20
Caracas şi Washington încheie un acord energetic pe termen lung în timpul unei vizite istorice în SUA # Financial Intelligence
Venezuela şi SUA au anunţat miercuri un parteneriat energetic pe termen lung, convenit între preşedinta interimară a ţării […]
11:10
Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, cere împrumuturi comune ale UE pentru apărare # Financial Intelligence
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat într-un interviu publicat miercuri de platforma germană Table Media că susţine […]
11:10
Vladimir Putin anunţă noi măsuri pentru promovarea “valorilor tradiţionale” şi creşterea ratei natalităţii # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat un nou pachet de măsuri pentru promovarea "valorilor tradiţionale" şi creşterea ratei […]
10:50
Federația Patronală a Energiei și Institutul Diplomatic Român lansează cea de-a doua ediție a programului „Diplomație Energetică” # Financial Intelligence
Federația Patronală a Energiei (FPE), în parteneriat cu Institutul Diplomatic Român (IDR), anunță lansarea celei de-a doua ediții […]
10:40
Carrefour anunță vânzarea Carrefour România către Pavăl Holding, pe baza unei valori a companiei de 823 milioane de euro # Financial Intelligence
Carrefour anunță că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding în vederea transferului operațiunilor sale din România. […]
10:20
Horia CARDOȘ, Agroland Group: Acordul UE-Mercosur va deschide ușa marii piețe europene pentru producători care respectă foarte puțin din ceea ce sunt forțați să respecte producătorii europeni # Financial Intelligence
Să produci în Uniunea Europeană, mai ales în zona de food, este foarte complicat, costisitor și, în fiecare […]
Acum 12 ore
08:40
Fintech-ul brazilian Agibank a atras 240 de milioane de dolari în cadrul unui IPO, care a acesat piața de capital din SUA # Financial Intelligence
Agibank a anunțat miercuri că a strâns 240 de milioane de dolari în cadrul ofertei publice inițiale (IPO) […]
08:40
Ursula von der Leyen a anunțat noi reguli în UE care vor direcționa bani publici către industriile strategice # Financial Intelligence
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat la European Industry Summit din Antwerp că Industrial Accelerator […]
08:40
ANRE și RAAEY consolidează cooperarea bilaterală pentru o reglementare mai conectată în Europa de Sud-Est # Financial Intelligence
George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei din România (ANRE), și Konstantinos Tsimaras, președintele Autorității […]
08:30
Proprietarii chinezi ai Waldorf Astoria intenționează să vândă hotelul emblematic din New York (WSJ); prețul este estimat să depășească un miliard de dolari # Financial Intelligence
Proprietarii chinezi ai emblematicului hotel Waldorf Astoria din New York City se pregătesc să scoată la vânzare hotelul […]
08:10
Diferența de gen la riscul de sărăcie al celor care lucrează, maximă în România # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean România a înregistrat în anul 2024 cea mai mare diferență între femei și bărbați (diferență […]
07:30
Strategia de dezvoltare a României până în 2050[1]/Renașterea Carpaților[2]: de la convergență periferică la proiecție strategică regională (opinie Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
„Statele nu decad din lipsă de resurse, ci din lipsă de voință strategică."— Henry Kissinger Autor: Corneliu Pivariu […]
07:20
Trump organizează un summit cu lideri din America Latină pe 7 martie la Miami (Casa Albă) # Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va întâlni cu mai mulţi lideri latino-americani în cursul unui summit care […]
07:10
Gallup, renumitul institut de sondaje american, va înceta să evalueze popularitatea preşedinţilor # Financial Intelligence
Renumitul institut american de sondaje Gallup va înceta să măsoare popularitatea preşedinţilor, punând capăt unei practici vechi de […]
07:10
SUA: Congresul îi administrează o înfrângere lui Trump în privinţa taxelor sale vamale # Financial Intelligence
Mai mulţi membri republicani ai Camerei Reprezentanţilor din SUA l-au sfidat pe Donald Trump miercuri şi au votat […]
06:50
Protest spontan la Cariera Roșia – minerii au refuzat să intre în schimbul III # Financial Intelligence
Minerii de la Cariera Roșia, unitate aparținând Complexului Energetic Oltenia (CEO), au declanșat miercuri seara un protest spontan, […]
06:40
Trei persoane – pe lista pentru șefia SRI și SIE; numirile ar putea fi făcute luna aceasta (surse) # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan ia în considerare trei persoane pentru funcțiile de directori la Serviciul Român de Informații și […]
06:40
Participarea României la reuniunea Consiliului de Pace – în funcție de rolul țării noastre în acest format (surse) # Financial Intelligence
România ar putea fi reprezentată la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din 19 februarie doar în cazul […]
06:40
Producţia netă de energie electrică a Hidroelectrica a scăzut cu 15% anul trecut # Financial Intelligence
Producţia netă de energie electrică a Hidroelectrica a scăzut cu 15% anul trecut, la 11.847 GWh, pe fondul […]
Acum 24 ore
21:30
Codirlaşu (CFA România): Într-un astfel de mediu, de stagflaţie, pot apărea falimente în anumite sectoare # Financial Intelligence
Într-un astfel de mediu, de stagflaţie, pot apărea falimente în anumite sectoare, iar o precauţie suplimentară ar putea […]
20:30
A face din Europa o “putere independentă” este “singura” soluţie, declară Macron # Financial Intelligence
A face din Europa o "putere independentă" este "singura" soluţie în faţa ameninţărilor economice din partea Chinei şi […]
20:10
Franţa: Decizia în procesul Marinei Le Pen va fi pronunţată în ziua de 7 iulie # Financial Intelligence
Verdictul în procesul în apel al Marinei Le Pen şi al altor membri ai partidului său Rassemblement national […]
20:10
Consiliul UE deschide calea pentru asistenţă financiară prin programul SAFE pentru opt state membre. România beneficiază de 16,68 miliarde euro # Financial Intelligence
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care pun la dispoziţia a opt state […]
20:10
Secretarul american al apărării nu va participara la reuniunea de joi a NATO # Financial Intelligence
Secretarul american al apărării Pete Hegseth nu va participa la reuniunea ministerială a NATO din această săptămână, astfel […]
19:30
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR) propune, dacă AUR ajunge la guvernare: Revenirea la cota standard de TVA de 19% și la cea redusă de 9%; Reducerea impozitului pe dividende de 8%; Impozit pe cifra de afaceri de 1% pentru orice firmă cu cifră de afaceri mai mică de 250.000 euro/anual # Financial Intelligence
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a atras atenția luni, într-o conferință de presă organizată la Palatul Parlamentului, că […]
Ieri
18:00
Germania susţine un acord negociat între Washington şi Teheran privind programul nuclear iranian # Financial Intelligence
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat miercuri că rămâne angajat faţă de găsirea unei soluţii negociate […]
18:00
Europarlamentarii acuză Comisia că abandonează reforma fiscală sub presiunea statelor membre # Financial Intelligence
Comisarul european pentru taxare Wopke Hoekstra a fost confruntat luni seară cu o frustrare profundă din partea membrilor […]
17:50
Proiect de hotărâre de Guvern pentru supravegherea extinsă a entităților deținute de grupul Lukoil în România; Bugheanu Ion – Bogdan, desemnat în calitate de supraveghetor # Financial Intelligence
Ministerul Energiei a publicat, azi, un proiect de hotărâre de Guvern pentru instituirea măsurii de supraveghere extinsă asupra […]
17:50
Donald Tusk avertizează că luptele interne din ţara sa ar putea duce la ieşirea Poloniei din UE # Financial Intelligence
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra "riscului real" ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza […]
17:30
Premierul italian Giorgia Meloni şi cancelarul german Friedrich Merz, noul cuplu forte al UE (analiză France Presse) # Financial Intelligence
De la acorduri comerciale la automobile, şefa guvernului italian Giorgia Meloni şi cancelarul german Friedrich Merz îşi unesc […]
17:10
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a salutat "lupta împotriva corupţiei" din cadrul armatei, a relatat miercuri presa de stat, […]
17:10
Danemarca promite o "contribuţie substanţială" la noua misiune NATO lansată miercuri pentru consolidarea securităţii în Arctica, a declarat […]
16:20
Consiliul Europei îi retrage imunitatea diplomatică fostului său secretar general norvegian, permițând poliției să investigheze legăturile sale cu Jeffrey Epstein # Financial Intelligence
Poliția examinează dacă au fost primite cadouri, călătorii, împrumuturi Dosarele arată planurile din 2014 ale familiei Jagland de […]
16:10
Polonia şi Italia afirmă că nu se vor alătura “Consiliului pentru Pace” al lui Trump # Financial Intelligence
Polonia şi Italia nu se vor alătura "Consiliului pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump, au anunţat miercuri […]
16:00
CAB respinge cererea de suspendare din funcție a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș # Financial Intelligence
Judecătoarea Olimpiea Crețeanu de la Curtea de Apel București a respins, miercuri, ca nefondată, cererea depusă de o […]
