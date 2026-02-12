Fraudarea fondurilor alocate prin MRR, în vizorul Curții de Conturi Europene. Interviu cu Lucian Romașcanu

14:30

Pentru o femeie care crede că este doar obosită vizita la medic i-a schimbat complet viața. A primit un diagnostic dur, iar acum ea a venit să povestească prin ce a trecut în ultima perioadă. Potrivit publicației britanice The Mirror, aparenta oboseală s-a dovedit a fi un adevărat coșmar pentru Georgiana Haywood, de 30 de […]