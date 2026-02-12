Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor
Gândul, 12 februarie 2026 19:20
Psiholgii susțin că pot fi reperate mari diferențe de caracter între oameni, doar după felul în care își aranjează banii în portofel, între cei care-i înghesuie la nimereală și cei pedanți. Obiceiul banal de a-ți aranja bancnotele din portofel în ordinea valorii lor dezvăluie anumite lucruri despre personalitatea ta. Psihologii spun astfel că aranjarea banilor […]
• • •
Acum 5 minute
19:50
Înalta Curte de Casație și Justiție anunță organizarea celei de-a doua runde de dezbateri cu societatea civilă, parte a unui mecanism de comunicare și consultare permanentă demarat spre finalul anului 2025. „Instanța supremă a demarat un mecanism de comunicare și consultare permanentă cu societatea civilă, contactul direct și schimbul deschis de opinii fiind cea mai […]
19:50
Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan # Gândul
Deblocarea situaţiei de la Curtea de Argeş se află pe masa guvernului. Conform unui document aflat în posesia Gândul, primăria Curtea de Argeş a transmis o adresă prin care l-a înştiinţat pe premierul Ilie Bolojan, precum şi alte ministere abilitate, despre ce s-a întâmplat cu apa potabilă de la reţeaua publică şi solicită aproape 2 […]
Acum 10 minute
19:40
Guvernul pregătește preluarea activelor gigantului rusesc Lukoil, cu două săptămâni înaintea de impunerea sancțiunilor SUA # Gândul
Guvernul pregătește preluarea sub supraveghere extinsă a activelor Lukoil, cu două săptămâni înainte de expirarea termenului limită pentru aplicarea sancțiunilor Statelor Unite, transmite Mediafax. Un proiect de hotărâre de Guvern pus în transparență decizională de Ministerul Energiei prevede implementarea măsurii supravegherii extinse – după ce a reglementat cadrul de aplicare și în cazul sancțiunilor internaționale […]
19:40
Un protest neobișnuit a avut loc joi, în fața Primăriei Baia Mare. Parlamentarul AUR Daniel Ciornei a venit însoțit de o capră îmbrăcată cu sigla PSD. Ciornei a explicat că gestul este „un simbol”, susţinând că PSD a votat „cu două mâini” măsurile de austeritate, iar seara „pozează în apărători ai românilor la televiziuni, că […]
Acum 30 minute
19:20
Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță” # Gândul
Tensiunile din fostul nucleu USR revin în prim-plan, după un schimb public de acuzații între Cristian Ghinea și Vlad Gheorghe, ajunși în tabere politice diferite. Conflictul, alimentat de resentimente mai vechi, a degenerat într-un duel de declarații dure, cu trimiteri la presupuse jocuri de culise și alianțe controversate. Schimbul de replici dintre cei doi a […]
19:20
Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor # Gândul
Psiholgii susțin că pot fi reperate mari diferențe de caracter între oameni, doar după felul în care își aranjează banii în portofel, între cei care-i înghesuie la nimereală și cei pedanți. Obiceiul banal de a-ți aranja bancnotele din portofel în ordinea valorii lor dezvăluie anumite lucruri despre personalitatea ta. Psihologii spun astfel că aranjarea banilor […]
19:20
Rețeta delicioasă de colțunași, celebră în zona Deltei Dunării. Trebuie doar câteva ingrediente simple, pe care le găsești în orice magazin # Gândul
O rețetă de colțunași, foarte populară în Republica Moldova, Ucraina și Rusia, este pregătită și de gospodinele de la noi, din zona Deltei Dunării. Este foarte ușor de realizat, chiar și de către cei cu mai puțină experiență în bucătărie. Cunoscută și sub numele de vareniki, această rețetă de colțunași are un gust delicios și […]
Acum 2 ore
18:50
VIDEO | Varianta Ali Baba, 2026. Un turc a jefuit un magazin de bijuterii și a dispărut în trombă călare pe măgar # Gândul
Jaf în varianta Ali Baba, 2026. Scene desprinse mai degrabă dintr-un desen animat au fost surprinse de camerele de vedere dintr-un oraș din Turcia. În mileniul trei, în care infractorii apelează la cele mai sofisticate și spectaculoase metode oferite de tehnologia momentului, inclusiv AI, un hoț turc a jefuit un magazin de bijuterii și a […]
18:40
Verdict dur pentru rapidiștii antrenați de Costel Gâlcă: „Nu au un atacant de careu. Koljić este expirat” # Gândul
Grigore Sichitiu, fost colaborator al lui Mircea Lucescu în Giulești, e necruțător cu actuala echipa a Rapidului. CFR Cluj şi Rapid au remizat, scor 1-1, dar clujenii merg mai departe în Cupa României. Verdict dur pentru Rapidul antrenat de Costel Gâlcă: „Nu au un atacant de careu. Koljić este expirat” De asemenea, în campionat, jocul […]
18:40
Viorica Dăncilă a sărbătorit Anul Nou Chinezesc. „Intrăm în anul Calului de Foc, un semn rar care întruchipează energie, curaj și transformare” # Gândul
Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului, marcând începutul oficial al Noului An Lunar Chinezesc. Viorica Dăncilă a celebrat eventimentul la recepția organizată de Ambasada Republicii Populare Chineze la București și Casa Româno-Chineză. Dăncilă a sărbătorit Anul Nou Chinezesc Anul Calului de Foc este considerat una […]
18:20
Fraudarea fondurilor alocate prin MRR, în vizorul Curții de Conturi Europene. Interviu cu Lucian Romașcanu # Gândul
Interviu cu Lucian Romascanu, membru al Curții de Conturi Europene (ECA) prilejuit de publicarea raportului „Combaterea fraudei în cadrul MRR: un șantier deschis”. Reporter: Pe data de 11.02.2026 Curtea Europeană de Conturi a publicat raportul special nr. 06/2026 „Combaterea fraudei în cadrul MRR: un șantier deschis”. Ce ne puteți spune despre acest raport în contextul […]
18:20
A compara învelitorile „în general” este greșit fără condiții inițiale. În practică, diferențele se văd în trei lucruri: cum lucrează materialul în structură (după ce schemă preia încărcarea), ce cerințe are față de baza de montaj și pantă, și cât de sensibil este la erori în noduri (suprapuneri, racorduri, treceri, fixări). Dacă vorbim strict pe […]
18:20
Aliații NATO nu cred că SUA mai este capabilă să descurajeze inamicii. Politicile lui Donald Trump i-a făcut pe europeni sceptici # Gândul
Potrivit unui sondaj publicat de POLITICO, realizat în colaborare cu firma de cercetare de piață Public First și publicat joi, 12 februarie, încrederea aliaților tradiționali în capacitatea de descurajare a Statelor Unite este în declin. Studiul, efectuat pe un eșantion de peste 10.000 de adulți din SUA, Canada, Marea Britanie, Franța și Germania, indică faptul […]
18:10
CTP face inventarul greșelilor de la televiziuni din ultimele trei zile. „Mă opresc, că m-a luat durerea de cap” # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține că degradarea limbii române din mass-media reflectă, în opinia sa, declinul general al societății. După ce a urmărit timp de trei zile posturile de televiziune de știri, acesta afirmă că a identificat zeci de erori lingvistice frecvente, pe care le-a sintetizat într-un comentariu public. Cristian Tudor Popescu susține că indicatorii […]
Acum 4 ore
17:50
Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia # Gândul
Marea Britanie a anunțat un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina în valoare totală de 540 de milioane de lire sterline, concentrat pe consolidarea capacităților de apărare aeriană și furnizarea de rachete modulare. Anunțul a fost făcut joi de secretarul britanic al apărării, John Healey, în cadrul unei întâlniri a Grupului de Contact pentru […]
17:50
Francezii, supărați că România ar putea acorda Germaniei contracte SAFE pentru Armata Română care pot depăși 6 miliarde de euro # Gândul
Companii din industria de apărare din Franța, dar și din alte state, își exprimă nemulțumirea față de posibilitatea ca România să atribuie Germaniei contracte SAFE pentru Armata Română în valoare de peste 6 miliarde de euro, în timp ce firmele din Hexagon ar urma să primească proiecte de sub 2 miliarde de euro, relatează Mediafax. […]
17:50
Postul Paștelui 2026, pentru ortodocși, începe 23 februarie și continuă până pe 11 aprilie. Catolicii vor respecta perioada de postire între 2 martie și 4 aprilie. Postul Mare este cea mai lungă și mai riguroasă perioadă de abstinență și pregătire spirituală din calendarul ortodox, dedicată curățirii sufletești, rugăciunii și pregătirii pentru marea sărbătoare a Învierii […]
17:40
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la Europa Connect – România Digitală:”România are resursele și competențele necesare pentru a accelera dezvoltarea” # Gândul
Bogdan Badea, CEO-ul Hidroelectrica, a subliniat, în cadrul conferinței Europa Connect – România Digitală, potențialul solid al României de a valorifica fondurile europene și tehnologia modernă pentru a susține dezvoltarea economică și transformarea sectorului energetic. În intervenția sa, acesta a evidențiat faptul că România beneficiază de oportunități importante de finanțare, care pot deveni un motor […]
17:40
Marco Sozzi, un tânăr italian în vârstă de 22 de ani din Origgio, provincia Varese, a ales o meserie mai puțin obișnuită pentru generația sa, preferând să devină cioban la oi, în loc să urmeze cariere mai convenționale. El nici măcar nu provine dintr-o familie cu tradiții în păstorit, dar recunoaște că a fost mereu […]
17:40
Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii # Gândul
Parlamentul Ucrainei și-a suspendat, joi, activitatea din cauza unor suspiciuni de „otrăvire“ în rândul deputaților. Într-un mesaj postat pe contul său de Telegram, deputatul Mykola Tyshchenko a declarat că sala de ședințe era, astăzi, goală, iar ordinea de zi nu a putut fi realizată. „Deputății au fost otrăviți, iar activitatea parlamentului ucrainean a fost suspendată, […]
17:30
Nicușor Dan îl ține în suspans pe Donald Trump. Doru Bușcu: Trebuia să facă un zoom cu cei de la Washington # Gândul
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a abordat problema poziției ambigue a lui Nicușor Dan la invitația președintelui Americii de a face parte din Consiliul pentru Pace. Invitatul lui Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu, apreciază că șeful statului ar fi trebuit să fie mai diplomat și să nu pericliteze […]
17:30
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
17:30
Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste” # Gândul
Fostul președinte al Consiliului Județean Buzău Lucian Romașcanu a transmis pe Facebook primul mesaj după ce a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi. Romașcanu a spus că va reprezenta România „cu cinste”. Reamintim că Lucian Romașcanu, fost președinte al Consiliului Județean Buzău și fost purtător de cuvânt al PSD, a fost numit […]
17:20
Elevii care primesc burse de merit vor primi mai puțini bani în luna februarie, deoarece calculul se face în funcție de numărul de zile de școală din luna precedentă. Bursa de merit este de 450 de lei/lună; dar în luna ianuarie au fost cinci zile de vacanță, motiv pentru care elevii „eminenți” vor primi doar […]
17:10
Ce alimente să nu ții în frigider. De ce nu e bine să fie depozitate la temperaturi scăzute # Gândul
Unele alimente nu trebuie ținute în frigider. Temperatura scăzută le modifică gustul și textura. Deși avem tendința de a pune diverse alimente la frigider, nu toate au nevoie să fie păstrate la rece. Astfel pâinea nu trebuie păstrată la frigider, pentru că temperatura scăzută îi modifică gustul și textura. Ciocolata este un alt produs care […]
17:10
Succesiunea dinastiei Kim: Liderul de la Phenian se pregătește să își desemneze fiica drept moștenitoarea Coreei de Nord # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un pare să facă pași pentru a consolida poziția fiicei sale drept succesoare, existând chiar și indicii că aceasta începe să aibă un cuvânt de spus în chestiuni de politică, au spus joi parlamentari sud-coreeni, citând un briefing al serviciilor de informații. Agenția Națională de Informații (NIS) din Coreea de Sud […]
17:10
Ungurii anchetează anularea alegerilor din România pentru a preveni o situație similară la ei în țară și arată pașii care duc la manipularea lor # Gândul
Think-tank-ul maghiar MCC Brussels a lansat Democracy Interference Observatory pentru a monitoriza influența instituțiilor Uniunii Europene asupra alegerilor naționale, cu un accent deosebit pe investigarea alegerilor din România din decembrie 2024. Organizație susține că acțiunile Comisiei Europene și utilizarea Digital Services Act (DSA) au influențat anularea rezultatelor din primul tur de scrutin din decembrie 2024. Democracy […]
17:00
Demisii în serie la Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. Care sunt motivele care alungă medicii # Gândul
Fosta şefă a Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, medicul Mariana Sporiş, a demisionat din funcţie după ce, în urmă cu o săptămână, Fundaţia Metropolis şi-a retras proiectul de renovare a pavilionului în care funcţionează această secţie a unităţii medicale. Informaţia a fost confirmată, joi, de către conducerea SCJU Braşov, care […]
17:00
După ridicarea controlului judiciar, Negoiță și-a reluat atribuțiile de primar: „Justiția funcționează” # Gândul
Robert Negoiță s-a întors în Primăria Sectorului 3, după ridicarea controlului judiciar. Prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare, filmat din biroul primăriei, edilul le-a mulțumit românilor pentru susținerea din ultima perioadă. Robert Negoiță și-a reluat atribuțiile de primar Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi […]
17:00
Revoluția votului din SUA: Cum vrea Trump să aleagă doar „americanii“. Femeile și tinerii cu venituri mici, printre cei care ar putea fi privați de drepturi # Gândul
Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, a votat, miercuri, adoptarea „SAVE America Act“, un proiect de lege electorală radicală pe care președintele Donald Trump insistă ca Congresul să o adopte, relatează NBC News. Votul a fost de 218-213, republicanii votând în unanimitate pentru, iar toți democrații, cu excepția unuia, votând împotrivă. Singurul democrat care […]
16:50
10 oameni de știință au coborât în „Fântâna Iadului” din Yemen. Ce s-a întâmplat cu 8 dintre ei # Gândul
E de ajuns să te uiți la Puțul Barhout – o prăpastie naturală din Yemen – ca să înțelegi de ce această formațiune cavernoasă a inspirat nenumărate legende despre blesteme antice și spirite malefice. E o gaură imensă și adâncă în mijlocul deșertului și întunecată precum tăciunele, defapt o dolină formată de dizolvarea naturală a rocilor de calcar. […]
16:50
16:40
Ciprian Șerban, pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6. „Obiectivul nostru rămâne clar” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat că a vizitat șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6. Ministrul Transporturilor, pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa Ministrul transporturilor a analizat, alături de directorul Metrorex și echipele tehnice din partea constructorului, stadiul lucrărilor pentru a […]
16:30
Ritmul de dezvoltare a României, viteza de 40 km la oră a tirurilor pe Valea Oltului. Doru Bușcu: Vestea proastă este că nu vin investitorii # Gândul
Joi, a fost confirmată oficial plecarea companiei Carrefour din România. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a analizat riscul plecării marilor investiții străine directe, în contextul în care actualele măsuri de austeritate ale Guvernului încurajează plecarea multinaționalelor. Jurnalistul Doru Bușcu a avertizat că relocarea capitalului multinaționalelor este un risc pentru […]
16:20
Ciucu nu renunță la obiceiurile de sector, odată ajuns primar general. Postează în continuare pisici pe rețelele de socializare # Gândul
Primarul General, Ciprian Ciucu, a publicat pe Facebook mai multe poze cu o pisică pe care a salvat-o după ce a suferit un accident de mașină, iar bucureștenii au reacționat printr-un val de comentarii. Ciucu a transmis că noua pisică, pe nume Catchy, va împărți biroul cu el. Edilul a ținut să precizeze că a […]
16:10
Multă lumea caută cea mai sănătoasă variantă de pâine feliată care se comercializează în magazinele din România. Pâinea a fost și este un aliment de bază pentru români. Din ce în ce mai mulți clienți caută în magazine diferite tipuri de pâine care să fie cât mai sănătoase și benefice pentru organism. Multă lume preferă […]
16:10
Primarul Ciucu postează poze cu pisici pe Facebook. Bucureștenii îl întreabă în comentarii de problemele orașului # Gândul
Primarul General, Ciprian Ciucu, a publicat pe Facebook mai multe poze cu o pisică pe care a salvat-o după ce a suferit un accident de mașină, iar bucureștenii au reacționat printr-un val de comentarii. Ciucu a transmis că noua pisică, pe nume Catchy, va împărți biroul cu el. Edilul a ținut să precizeze că a […]
16:10
Primarul care şi-a dat foc la primărie a fost condamnat la închisoare cu executare. Edilul are de plătit şi despăgubiri de aproape 500.000 de lei # Gândul
Fostul primar al comunei Beleți-Negrești, Mihai Marin, acuzat că a dat foc primăriei în noaptea de 12 spre 13 decembrie 2021, a aflat xdecizia magistraţilor într-o primă sentință. După ce a declarat că a dat foc din cauza „disensiunilor acumulate cu diferiți angajați”, şi-a schimbat varianta şi a spus că totul a fost o înscenare. […]
16:10
Ministrul Agriculturii spune că nu mai suportă o tăiere de 10% din fondul de salarii și nu a semnat ordonanţa: „Noi ne-am făcut reorganizarea” # Gândul
Mai mulți miniștri refuză să semneze ordonanța care le-ar tăia bugetele, punând în pericol întreaga reformă a administrației, un proiect important pentru reducerea deficitului bugetar. Printre aceștia se numără și Florin Barbu, ministerul Agriculturii, care a transmis că nu mai poate suporta încă o tăiere de 10% din fondul de salarii. Ministrul Agriculturii spune că […]
16:00
Leguma-campioană la conținutul de fibre, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Motivul pentru care mulți români se feresc de ea # Gândul
Voi știați care este leguma-campioană la conținutul de fibre, dar față de care mulți români se feresc? Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție ce valoare nutritivă are, precum și motivul pentru care oferă senzația de balonare, după consum. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție leguma bogată în fibre de care mulți […]
Acum 6 ore
15:50
Dogioiu, după ce un sondaj a arătat că 76% dintre români nu au încredere în Bolojan: „Nu a fost mare înghesuială la preluarea acestei poziții” # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre sondajul potrivit căruia trei sferturi dintre români, respectiv 76%, spun că și-au pierdut încrederea în premierul Ilie Bolojan, că „nu a fost mare înghesuială la preluarea poziției de prim-ministru”. „Sondajele de opinie sunt poze ale momentului, nici măcar ele nu sunt unitare între ele. […]
15:50
Măsurile de austeritate, un eșec previzibil. Doru Bușcu: În guvernarea Bolojan nu a existat niciun plan și nici inteligență # Gândul
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! a găzduit un dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu, pe tema crizei economice pe care românii o resimt tot mai acut. În opinia lui Doru Bușcu, mandatul lui Ilie Bolojan a păcătuit de la bun început prin faptul că nu a avut un plan bine definit, […]
15:50
Kovesi investighează Comisia Europeană. Percheziții la sediul executivului european și 23 de locații # Gândul
Poliția belgiană a efectuat o percheziție la sediul Comisiei Europene în cadrul unei anchete privind potențiale nereguli în vânzarea de active imobiliare. Perchezițiile se desfășoară chiar în timpul reuniunii informale a Consiliului European, de la Castelul Alden-Biesen, relatează Mediafax. Procurorii Laurei Codruța Kovesi au un dosar cu o miză de 900 de milioane de euro. Potrivit […]
15:40
Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze, transmite G4Media. Decizia instanţei este definitivă, astfel încât Negoiţă se poate întoarce la Primărie. La data de 5 februarie, […]
15:40
Valeriu Zgonea, la conferința EUROPA CONNECT România Digitală:”Reglementarea nu este o frână a digitalizării, este direcția ei” # Gândul
Președintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Valeriu Zgonea, a subliniat că transformarea digitală a României nu ține doar de tehnologie, ci de integrarea acesteia în economie și societate, de consolidarea capacității instituționale și de cooperarea între autorități. Declarația a fost făcută în cadrul Conferinței Europa Connect – România Digitală, în cadrul căreia […]
15:30
Droguri noi pe lista substanțelor interzise în România. Care sunt noile substanţe de pe listă # Gândul
Noul proiect de lege aprobat în şedinţa de joi a guvernului are legătură cu regimul juridic al preparatelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, Textul de lege aduce modificări și completează Legea nr. 339/2005 care se referă la aceste aspecte. Proiectul de lege clarifică regimul juridic al preparatelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, pentru […]
15:30
Două nave ale Marinei SUA s-au ciocnit în zona Caraibelor. Armata americană vorbește despre doi răniți. Cauza coliziunii „rare“ nu este clară # Gândul
Două nave ale Marinei SUA, din zona Caraibelor, s-au ciocnit, în timpul unei operațiuni de realimentare, a declarat un purtător de cuvânt al armatei Statelor Unite, relatează The Wall Street Journal. Două persoane au fost rănite în timpul incidentului care a avut loc miercuri după-amiază. Potrivit sursei citate, distrugătorul ma din clasa Arleigh Burke și […]
15:20
13 februarie 2026, sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox. Cine a fost Sfântul Cuvios Martinian # Gândul
Sfântul Cuvios Martinian este sărbătorit în calendarul creștin ortodox vineri, 13 februarie. Despre el, în „Viețile Sfinților” se spun următoarele: „Aproape de cetatea Cezareei Palestinei este un munte, care se numește locul Corabiei, în care s-au nevoit mulți viețuitori în pustie. Într-acela a fost fericitul și vrednicul de laude Sfântul Martinian, monahul, cel plin de […]
15:20
Premieră în administrația locală. Două comune din țară au decis să se unească pentru a face față măsurilor de austeritate impuse de Bolojan. Cum s-a decis cine va fi primarul # Gândul
Primele două comune din ţară care au decis să se unească şi să treacă mai uşor peste criza provocată de guvernul condus de Ilie Bolojan sunt din judeţul Satu Mare. Negocierile pentru unificare au început acum o lună şi au fost demarate de către deputatul Adrian Cozma, preşedinte PNL Satu Mare. Cele două localităţi, cât […]
15:20
Limită la retragerile de cash de la bancomat pentru români în SUA. Ce comisioane se percep și care este plafonul zilnic # Gândul
Românii care ajung în Statele Unite și au nevoie rapid de numerar trebuie să știe că retragerile și depunerile la U.S. Bank pot fi realizate simplu, însă există reguli clare privind taxele, limitele zilnice și tipurile de operațiuni permise la bancomate, relatează Capital. Clienții U.S. Bank au la dispoziție o rețea extinsă de bancomate, atât […]
