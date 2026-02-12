Doi "suveraniști" de 46 de ani, care stau cu mama lor, sunt cei care l-au amenințat cu moartea pe Rebengiuc
Doi barbati gemeni din Bucureşti sunt acuzaţi că l-au ameninţat cu moartea pe Victor Rebengiuc, marele actor. Înaintea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, suspecţii i-au transmis că îl asasinează, nemulţumiţi că nu-l susţinea pe candidatul lor favorit. La percheziţii, poliţiştii au găsit în casa gemenilor mai multe pistoale.
Polițistul ajuns șef după ce tatăl său a dat șpagă, anchetat de DNA. Ar fi angajat pe pile o tânără apropiată # ObservatorNews
Acuzaţii de corupţie la vârful Poliţiei Sectorului 1. Şeful instituţiei a fost ridicat de mascaţi, pentru că ar fi măsluit un concurs de angajare pentru favorizarea unei tinere cu care avea o relaţie apropiată, potrivit surselor Observator. De altfel, poliţistul ar fi fost el însişi numit în trecut în funcţii de conducere după ce ar fi dat mită. Chiar tatăl său, fost şef al şcolii de subofiţeri de la Câmpina, colonel în rezervă, este cel care a mărturisit atunci totul.
România nu a acceptat inca invitaţia lui Donald Trump de a participa la prima şedinţă a Consiliului de Pace! Am avea se pare doar statut de observator daca nu suntem membri. Liderii europeni, inclusiv Nicuşor Dan, au participat în Belgia, la un summit unde au căutat soluţii pentru a reduce dependenţa militară, politică şi economică de Statele Unite.
Doi "suveraniști" de 46 de ani, care stau cu mama lor, sunt cei care l-au amenințat cu moartea pe Rebengiuc # ObservatorNews
Detalii şocante despre individul care a provocat cel mai sângeros atac armat din ultimii 40 de ani în Canada # ObservatorNews
Apar informaţii şocante despre individul care a provocat cel mai sângeros atac armat produs într-o şcoală canadiană din ultimii 40 de ani. Criminalul, în vârstă de 18 ani, abandonase şcoala, avea probleme mentale şi a dat foc inclusiv casei în care locuia. Poliţiştii îl ştiau - au mai avut intervenţii la domiciliul familiei. Armele cu care a ucis le-a furat chiar de la tatăl său. Primele victime au fost mama şi fratele său vitreg.
Poliţiştii dintr-o secţie din Cluj, ţinuţi în frig de o barză care şi-a făcut cuib pe coşul de fum # ObservatorNews
Expresia "a venit barza" are o cu totul altă însemnătate pentru poliţiştii unei comune din Cluj. Încă din toamnă, agenţii se încălzesc cu reşouri electrice sau, mai simplu, cu pături, pentru că o barză şi-a făcut cuib chiar în vârful coşului de evacuare a fumului. Desigur, poate vi se pare o situaţie hilară, dar dincolo de asta, procedura de mutare a cuibului nu e chiar atât de uşoară. Oamenii legii nu pot face nimic până nu primesc o derogare semnată de ministrul Mediului. În plus, la mijloc mai e şi migraţia berzelor.
Medicamentele pentru diabet, folosite pentru slăbit. Ce efecte secundare au și care sunt riscurile ascunse # ObservatorNews
Medicamente de slăbit, dezvoltate iniţial ca tratament pentru diabetici, se vând acum ca pâinea caldă, în toată lumea, inclusiv în România. Cu sau fără reţetă de la medic. Însă ceea ce sună ca un miracol vine şi cu reversul medaliei. Tratamentul fără analize riguroase, supraveghere medicală și schimbări reale ale stilului de viață poate afecta grav sănătatea. Şi nu sunt consecinţe doar la nivel fizic. Cele mai mari se resimt pe plan emoţional, pe tot restul vieţii.
Elvețienii votează limitarea populației la 10 milioane până în 2050. Ce presupune de fapt referendumul # ObservatorNews
Elveția va vota la vară dacă vor sau nu să introducă în Constituție o limită maximă a populației de 10 milioane de locuitori până în 2050. Propunerea reflectă îngrijorările larg răspândite privind imigrația ridicată, dar riscă să priveze țara de forța de muncă necesară și să afecteze relațiile cu Uniunea Europeană, explică Reuters. Referendumul este programat pentru 14 iunie, a anunțat guvernul în această săptămână.
Secretarul General al Guvernului îşi cere scuze după ce a comparat tăierea posturilor din Guvern cu Auschwitz # ObservatorNews
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), şi-a cerut scuze public, joi, după ce, în contextul reducerilor de posturi din Cancelaria premierului şi de la Secretariatul General al Guvernului a afirmat că nu face tăieri pentru că "oamenii au fost numere doar la Auschwitz". Oprea susţine că a pronunţat cuvinte care au fost interpretate greşit şi că nu a avut niciodată intenţia de a compara "reforma" premierului Ilie Bolojan cu "cea mai mare crimă a umanităţii, Holocaustul". Lideri PNL şi USR i-au cerut demisia din funcţie.
Confuzie la graniţa SUA cu Mexic, după ce "dronele cartelului mexican au încălcat spațiul aerian al SUA" # ObservatorNews
Confuzia crește cu privire la motivul pentru care Administrația Federală a Aviației a ordonat - și apoi a anulat - o închidere de 10 zile a spațiului aerian deasupra orașului El Paso, Texas.
O femeie din Germania, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară. Mai are 3 copii din prima căsătorie # ObservatorNews
O femeie din Germania este însărcinată cu gemeni pentru a treia oară, informează DPA, citată de Agerpres.
Ucraina a lovit un mare arsenal rusesc din Volgograd. Evacuări după explozii puternice. VIDEO # ObservatorNews
Ucraina a lovit un important arsenal rusesc din regiunea Volgograd, unde sunt depozitate cantități mari de rachete, obuze de artilerie și alte materiale explozive. În urma atacului s-au produs explozii secundare puternice, iar autoritățile locale au emis ordine obligatorii de evacuare pentru locuitorii din orașul Kotluban, aflat în apropiere. Conform ucrainenilor, atacul ar fi fost efectuat cu rachete de croazieră FP-5 Flamingo. Volgograd se află la 600-700 de kilometri de linia frontului.
Provoacă dependenţă reţelele de socializare? Răspunsul şefului Instagram, într-un proces istoric # ObservatorNews
Adam Mosseri a depus mărturie într-un proces istoric din Los Angeles - în care giganții rețelelor sociale sunt acuzați de prejudicii - intentat de o femeie care a petrecut 16 ore pe zi pe aplicație.
Vremea de mâine 13 februarie. Temperaturi peste medie şi ceaţă dimineaţa. Maxime între 5 şi 13 grade # ObservatorNews
Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei de 13 februarie, în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi în general noros, cu ploi în Dobrogea și local în alte regiuni. La munte, pe arii restrânse, sunt așteptate precipitații mixte. Dimineața și noaptea, ceața își va face apariția pe spații restrânse.
O navă de război și o navă de alimentare ale Marinei SUA s-au ciocnit miercuri în apele din apropierea Americii de Sud, relatează The Wall Street Journal, citând un purtător de cuvânt al armatei americane.
Percheziţii la Comisia Europeană privind posibile nereguli în vânzarea unor clădiri către statul belgian # ObservatorNews
Sediile Comisiei Europene au fost percheziţionate joi la Bruxelles în cadrul unei anchete a Parchetului European privind posibile nereguli în vânzarea de active imobiliare către statul belgian, a declarat pentru AFP o sursă apropiată dosarului.
O mamă, obligată să plătească pensie alimentară tatălui pentru că fetiţa de 8 ani nu vrea să-l vadă pe bărbat # ObservatorNews
O fetiţă de 8 ani plăteşte, nevinovată, preţul războiului dintre părinţii ei. Pentru că nu vrea să-şi împartă copilăria între două case şi nu doreşte să-şi vadă tatăl, mama este obligată să-i plătească acestuia câte 500 de lei lunar. O aberaţie legislativă folosită, de multe ori, drept răzbunare în multe procese de divorţ.
O femeie, lovită pe trecere de un camion în Dej. Şoferul spune că n-a văzut semnul din cauza altuia mai mare # ObservatorNews
O situaţie incredibilă a provocat un accident teribil în Dej. Un camion a lovit o femeie pe trecere, iar victima a fost transportată în stare gravă la spital. Şoferul spune că n-a văzut indicatorul din cauza altuia mult mai mare, pus chiar în faţa celui de "Trecere de pietoni".
Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.
Instalații eoliene, distruse aproape simultan în mai multe județe. Sunt suspectate acte de sabotaj sau furt # ObservatorNews
Mai multe instalații folosite pentru dezvoltarea proiectelor eoliene, precum turnuri meteo și anemometre, ar fi fost distruse în ultimele zile în mai multe județe din România, în ceea ce par a fi acțiuni coordonate. Sunt luate în calcul scenariile unor furturi sau ale unor acte de sabotaj, potrivit surselor Observator.
PSD spune că se opune tăierilor salariale "fără excepții" și cere introducerea impozitului progresiv # ObservatorNews
PSD a transmis că se opune tăierilor "fără excepţii" a salariilor din sistemul bugetar şi nu va susţine o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar. Formaţiunea solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica simplistă de austeritate şi să susţină introducerea unor reforme structurale reale care să ţină cont de realităţile sociale şi economice din România. Potrivit social-democraţilor, o alternativă este introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetăţenii cu venituri mici.
SURSE Comisarul european pentru Justiţie i-a cerut explicaţii lui Bolojan despre pensiile magistraţilor # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe comisarul european pentru Justiţie, Michael McGrath, vizită în cadrul căreia au fost discutate principalele teme legate de statul de drept, funcţionarea sistemului judiciar şi reformele asumate de România în context european. Potrivit surselor Observator, Michael McGrath i-a cerut explicaţii premierului Ilie Bolojan despre reforma pensiilor magistraţilor şi deciziile CCR.
"Loveşte-l, Tolea, loveşte-l". Doi băieţi de 14 şi 15 ani din Caraş-Severin şi-au bătut şi jefuit prietenul # ObservatorNews
Un băiat de 15 ani şi un altul de 14 ani au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş, după ce au tâlhărit un prieten pe care l-au trântit la pămînt şi l-au lovit cu pumnii apoi i-au furat banii. Primul dintre ei este acuzat de tâlhărie, iar cel de-al doilea de complicitate la tâlhărie. Cel de-al doilea i-a strigat primului: "Loveşte-l Tolea, loveşte-l".
AUR anunţă, într-un comunicat, că mii de români au ieşit în stradă, joi, în peste 500 locații din țară pentru a protesta împotriva taxelor și impozitelor locale majorate de Guvernul Bolojan, dar și față de noul pachet de măsuri fiscale pregătit de Executiv.
Sportivul ucrainean poate fi prezent la Jocurile Olimpice, în ciuda descalificării de la probe. Decizia CIO # ObservatorNews
Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a decis joi să-i redea acreditarea ucraineanului Vladislav Gheraskevici, după ce l-a exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, pentru utilizarea unei căşti cu imagini ale sportivilor ucraineni ucişi în război, însă sportivul nu va avea voie să concureze, informează EFE.
Joi, la Bruxelles, are loc tragerea la sorţi a grupelor UEFA Nations League, ediţia 2026-2027, tragere la sorţi ce va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 12 februarie 2026.
Drama unei mame care a ajuns să-şi plătească fostul partener, pentru că fetița refuză să-şi vadă tatăl # ObservatorNews
O tânără îi plăteşte fostului partener de viaţă despăgubiri morale în fiecare lună, pentru că fetiţa lor, care a fost încredinţată mamei refuză să-şi vadă tatăl. Există un raport psihologic care arată că fetiţa se teme de tată, dar cu toate acestea, legea permite sancţiuni pentru părintele care nu respectă programul de vizită, stabilit în instanţă.
A doua opinie medicală, gratuită pentru pacienții asigurați. Legea a trecut de Parlament # ObservatorNews
Vești bune pentru pacienții români asigurați în sistemul de sănătate. Vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită, decontată de asigurările de sănătate. O lege care prevede asta a trecut de votul parlamentului.
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 12 februarie 2026, preţurile la benzină şi la motorină sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Scandal la JO: Președinta CIO, în lacrimi. Reacţia ucraineanului descalificat pentru casca "politică" # ObservatorNews
Scandal de proporţii la Jocurile Olimpice de Iarnă. Președinta CIO, Kirsty Coventry, a izbucnit în lacrimi după ce sportivul ucrainean Vladyslav Heraskevych a fost exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cu mai puțin de o oră înainte de startul probei de skeleton (sanie pe burtă pe zăpadă), pentru că a refuzat să renunțe la o cască interzisă, inscripționată cu imagini și mesaje în memoria sportivilor ucraineni uciși în războiul cu Rusia, relatează Daily Mail. Oficialii au considerat casca un "mesaj politic", interzis în timpul competiției.
Pompier gălăţean, amendat şi lăsat pieton, pentru că nu a dat prioritate poliţiei. Mergeau la aceeaşi misiune # ObservatorNews
O poveste încâlcită stârneşte controverse la Galaţi. Un pompier voluntar s-a ales cu permisul reținut și cu o amendă în timp ce se îndrepta spre o misiune.
Cupa Mondială 2026. Lotul Paraguay: Diego Gomez este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start
Cupa Mondială 2026. Lotul SUA: Christian Pulisic este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start
Președinta CIO, în lacrimi, după scandalul descalificării sportivului ucrainean la Jocurile Olimpice # ObservatorNews
Cupa Mondială 2026. Lotul Australiei: Alessandro Circati este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start
La doar un an de la inaugurare, pe autostrada A7 au apărut deja primele probleme. În unele zone, asfaltul s-a tasat, iar șoferii spun că drumul a ajuns să aibă denivelări care se simt ca o "trambulină".
Îmbolnăviri în masă în rândul deputaților ucraineni: febră, diaree şi vărsături. S-ar fi intoxicat la cantină # ObservatorNews
Parlamentul Ucrainei și-a suspendat ședința din 12 februarie după ce zeci de deputați s-au îmbolnăvit brusc, acuzând febră mare, diaree şi vărsături. Din cauza lipsei de cvorum, aleșii nu au reușit să adopte nici măcar ordinea de zi, iar lucrările au fost amânate până pe 24 februarie.
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 13 februarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
Avertisment după perchezițiile la importatorii de portocale: Fructele foarte arătoase sunt tratate chimic # ObservatorNews
Percehziţii în această dimineaţă în Bucureşti şi în alte 2 judeţe după ce peste 12 tone de portocale cu un conţinut ridicat de pesticide au ajuns la vânzare în marile magazine de la noi din ţară. Fructele erau importate din Egipt, de aici şi canitatea de pesticide peste limita adimisă la noi în ţară. Însă ambalajele şi etichetele au fost falsificate, astfel încât să lase impresia că sunt aduse din Grecia.
Încă o dronă descoperită pe plajă, în apropierea staţiunii Costineşti. Autorităţile se află la faţa locului # ObservatorNews
O dronă a fost descoperită joi pe plajă, în apropierea staţiunii Costineşti. Autorităţile s-au deplasat la faţa locului pentru verificări.
După apartamente şi terenuri, ANAF scoate la licitaţie o ambulanţă. Maşina va fi vândută pentru 16.500 de lei, la a patra strigare, potrivit anunţului publicat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - AJFP Neamţ.
13 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 13 februarie de-a lungul timpului.
La 6 luni de la moartea unui copil, percheziţii la Primăria Vaslui. Se caută un responsabil # ObservatorNews
La aproape şase luni după ce un copil a murit electrocutat pe spaţiul verde în centrul oraşului, s-au făcut noi percheziţii la Vaslui. Poliţiştii au căutat probe în birourile Direcției Gospodărire Urbană din cadrul Primăriei. Vă reamintesc, în septembrie anul trecut, a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă după ce un copil de 1 an și 5 luni a murit pentru că a atins un spot luminos aflat într-un spațiu verde.
Mulți șoferi uită să verifice data expirării ITP-ului. Dacă sunt opriți de poliție, consecințele pot fi costisitoare și imediate. Sancțiunile includ amendă mare și reținerea documentelor.
13 februarie, Sfântul Cuvios Martinian. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Vineri, 13 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Cuvios Martinian, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Escrocheria "locul de muncă". Cum îţi fură hackerii datele şi banii în plin sezon al angajărilor # ObservatorNews
Specialiştii în securitate informatică din cadrul Bitdefender au avertizat asupra unei noi campanii de înşelătorie. Hackerii exploatează sezonul angajărilor de la începutul anului, în care trimit e-mail-uri care imită procesul de recrutare al unor companii cunoscute pentru a colecta date sensibile şi să facă plăţi frauduloase, scrie Agerpres.
Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că s-a decis forma finală a structurii anului şcolar 2026 - 2027, iar cursurile vor începe în 7 septembrie şi se vor termina în 18 iunie. Clasele terminale de liceu şi clasele a VIII-a vor încheia cursurile mai repede, urmând ca elevii să susţină examenele naţionale. Aşa-numita vacanţă de schi, din luna februarie, va putea fi stabilită tot într-un interval de 3 săptămâni, deşi propunerea iniţială a fost să se reducă intervalul la două săptămâni.
Sfântul Valentin 2026. Cele mai frumoase şi originale mesaje pentru persoana iubită # ObservatorNews
De Sfântul Valentin 2026, cuvintele pot deveni cel mai prețios cadou. Un mesaj sincer, trimis pe 14 februarie, poate spune mai mult decât orice surpriză materială.
