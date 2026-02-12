Doi "suveraniști" de 46 de ani, care stau cu mama lor, sunt cei care l-au amenințat cu moartea pe Rebengiuc

19:00

Expresia "a venit barza" are o cu totul altă însemnătate pentru poliţiştii unei comune din Cluj. Încă din toamnă, agenţii se încălzesc cu reşouri electrice sau, mai simplu, cu pături, pentru că o barză şi-a făcut cuib chiar în vârful coşului de evacuare a fumului. Desigur, poate vi se pare o situaţie hilară, dar dincolo de asta, procedura de mutare a cuibului nu e chiar atât de uşoară. Oamenii legii nu pot face nimic până nu primesc o derogare semnată de ministrul Mediului. În plus, la mijloc mai e şi migraţia berzelor.