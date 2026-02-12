Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
ObservatorNews, 12 februarie 2026 19:50
Atenţie la maşinile second-hand. Suntem ţara unde se vând cele mai multe vehicule furate din străinătate. Poliţiştii au descoperit peste o mie anul trecut. Automobilele nemţeşti sunt cele mai vânate de hoţi.
Dosarul Epstein: peste 1.000 de oameni lucrează să ascundă numele lui Trump din milioanele de documente # ObservatorNews
Dosarul Epstein provoacă un scandal uriaş în Congresul Statelor Unite! Parlamentarii democraţi o acuză pe procuroarea generală a Statelor Unite că muşamalizează cel mai mare caz de trafic de persoane din istoria recentă şi încearcă să îi protejeze pe apropiaţii preşedintelui american. Sub preziunea acuzaţiilor, un oficial din administraţia Trump recunoaşte că a vizitat insula pedofilului, după ce a negat de mai multe ori legăturile cu Epstein.
Primăria Capitalei, salvată de la faliment de amenzi. Sancțiuni de 1.000 de lei pentru neplata parcării # ObservatorNews
În prag de faliment, Primăria Capitalei vânzează şoferii care nu plătesc parcarea. Poliţia Locală a dat peste 2.000 de amenzi în nici trei săptămâni. Primarul General speră că astfel de controale vor mai întrema bugetul local insuficient.
Frații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din România # ObservatorNews
Carrefour devine românesc. Fraţii Pavăl, fondatorii Dedeman, cumpără toate magazinele. Viitorii proprietari vor să păstreze numele şi promit mai multă marfă autohtonă. Preţul nu a fost încă anunţat, dar valoarea lanţului este estimată la peste 800 de milioane de euro.
Torturi de Valentine’s Day 2026: Cât costă un kilogram și ce modele romantice aleg îndrăgostiții # ObservatorNews
Cofetarii inventează torturi spectaculoase de Valentine's Day, iar îndrăgostiţii intră la cheltuieli. Declaraţiile de dragoste dulci, de culoare roz sau în formă de inimă se vând anul acesta cu preţuri direct proporţionale cu mare iubire pe care şi-o declară cuplurile.
Mielul de Paşte se scumpeşte: "Nu ştiu câţi îşi vor mai permite să cumpere un miel mare" # ObservatorNews
Austeritatea va marca şi sărbătorile de Paşte în acest an. Carnea de miel va fi mai scumpă cu 10 lei pe kilogram faţă de anul trecut, anunţă producătorii, care susţin că doar aşa pot face faţă cheltuielilor. Puşi în faţa preţurilor tot mai mari de la raft, mulţi români spun că vor cumpăra mai puţin ca altă dată, doar pentru gust şi tradiţie.
Tone de portocale cu pesticide, la vânzare. Poliţiştii au sigilat depozitele şi i-au ridicat pe importatori # ObservatorNews
Pericol uriaş pe rafturile magazinelor din România. Tone de portocale pline de pesticide periculoase au ajuns la vânzare. Importatorii au schimbat ambalajele şi etichetele pentru a lăsa impresia că fructele provin din Grecia, deşi fuseseră importate din Egipt. Poliţiştii au sigilat astăzi mai multe depozite şi i-au ridicat pe importatori pentru audieri.
Joi, la Bruxelles, a avut loc tragerea la sorţi pentru grupele UEFA Nations League, ediţia 2026-2027.
Actorul James Van Der Beek a preferat viaţa în familie, retras la ferma sa, departe de lumina reflectoarelor # ObservatorNews
Actorul James Van Der Beek, cunoscut pentru rolul său din serialul Dawson's Creek, a murit la 48 de ani, după o luptă cu cancerul. Faimosul actor lasă în urmă o soţie şi şase copii pentru care apropiaţii au strâns mai bine de un milion de dolari în semn de susţinere. Foştii săi colegi de platou i-au adus un ultim omagiu pe reţelele sociale.
Polițistul ajuns șef după ce tatăl său a dat șpagă, anchetat de DNA. Ar fi angajat pe pile o tânără apropiată # ObservatorNews
Acuzaţii de corupţie la vârful Poliţiei Sectorului 1. Şeful instituţiei a fost ridicat de mascaţi, pentru că ar fi măsluit un concurs de angajare pentru favorizarea unei tinere cu care avea o relaţie apropiată, potrivit surselor Observator. De altfel, poliţistul ar fi fost el însişi numit în trecut în funcţii de conducere după ce ar fi dat mită. Chiar tatăl său, fost şef al şcolii de subofiţeri de la Câmpina, colonel în rezervă, este cel care a mărturisit atunci totul.
România nu a acceptat inca invitaţia lui Donald Trump de a participa la prima şedinţă a Consiliului de Pace! Am avea se pare doar statut de observator daca nu suntem membri. Liderii europeni, inclusiv Nicuşor Dan, au participat în Belgia, la un summit unde au căutat soluţii pentru a reduce dependenţa militară, politică şi economică de Statele Unite.
Doi "suveraniști" de 46 de ani, care stau cu mama lor, sunt cei care l-au amenințat cu moartea pe Rebengiuc # ObservatorNews
Doi barbati gemeni din Bucureşti sunt acuzaţi că l-au ameninţat cu moartea pe Victor Rebengiuc, marele actor. Înaintea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, suspecţii i-au transmis că îl asasinează, nemulţumiţi că nu-l susţinea pe candidatul lor favorit. La percheziţii, poliţiştii au găsit în casa gemenilor mai multe pistoale.
Detalii şocante despre individul care a provocat cel mai sângeros atac armat din ultimii 40 de ani în Canada # ObservatorNews
Apar informaţii şocante despre individul care a provocat cel mai sângeros atac armat produs într-o şcoală canadiană din ultimii 40 de ani. Criminalul, în vârstă de 18 ani, abandonase şcoala, avea probleme mentale şi a dat foc inclusiv casei în care locuia. Poliţiştii îl ştiau - au mai avut intervenţii la domiciliul familiei. Armele cu care a ucis le-a furat chiar de la tatăl său. Primele victime au fost mama şi fratele său vitreg.
Poliţiştii dintr-o secţie din Cluj, ţinuţi în frig de o barză care şi-a făcut cuib pe coşul de fum # ObservatorNews
Expresia "a venit barza" are o cu totul altă însemnătate pentru poliţiştii unei comune din Cluj. Încă din toamnă, agenţii se încălzesc cu reşouri electrice sau, mai simplu, cu pături, pentru că o barză şi-a făcut cuib chiar în vârful coşului de evacuare a fumului. Desigur, poate vi se pare o situaţie hilară, dar dincolo de asta, procedura de mutare a cuibului nu e chiar atât de uşoară. Oamenii legii nu pot face nimic până nu primesc o derogare semnată de ministrul Mediului. În plus, la mijloc mai e şi migraţia berzelor.
Medicamentele pentru diabet, folosite pentru slăbit. Ce efecte secundare au și care sunt riscurile ascunse # ObservatorNews
Medicamente de slăbit, dezvoltate iniţial ca tratament pentru diabetici, se vând acum ca pâinea caldă, în toată lumea, inclusiv în România. Cu sau fără reţetă de la medic. Însă ceea ce sună ca un miracol vine şi cu reversul medaliei. Tratamentul fără analize riguroase, supraveghere medicală și schimbări reale ale stilului de viață poate afecta grav sănătatea. Şi nu sunt consecinţe doar la nivel fizic. Cele mai mari se resimt pe plan emoţional, pe tot restul vieţii.
Elvețienii votează limitarea populației la 10 milioane până în 2050. Ce presupune de fapt referendumul # ObservatorNews
Elveția va vota la vară dacă vor sau nu să introducă în Constituție o limită maximă a populației de 10 milioane de locuitori până în 2050. Propunerea reflectă îngrijorările larg răspândite privind imigrația ridicată, dar riscă să priveze țara de forța de muncă necesară și să afecteze relațiile cu Uniunea Europeană, explică Reuters. Referendumul este programat pentru 14 iunie, a anunțat guvernul în această săptămână.
Secretarul General al Guvernului îşi cere scuze după ce a comparat tăierea posturilor din Guvern cu Auschwitz # ObservatorNews
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), şi-a cerut scuze public, joi, după ce, în contextul reducerilor de posturi din Cancelaria premierului şi de la Secretariatul General al Guvernului a afirmat că nu face tăieri pentru că "oamenii au fost numere doar la Auschwitz". Oprea susţine că a pronunţat cuvinte care au fost interpretate greşit şi că nu a avut niciodată intenţia de a compara "reforma" premierului Ilie Bolojan cu "cea mai mare crimă a umanităţii, Holocaustul". Lideri PNL şi USR i-au cerut demisia din funcţie.
Confuzie la graniţa SUA cu Mexic, după ce "dronele cartelului mexican au încălcat spațiul aerian al SUA" # ObservatorNews
Confuzia crește cu privire la motivul pentru care Administrația Federală a Aviației a ordonat - și apoi a anulat - o închidere de 10 zile a spațiului aerian deasupra orașului El Paso, Texas.
O femeie din Germania, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară. Mai are 3 copii din prima căsătorie # ObservatorNews
O femeie din Germania este însărcinată cu gemeni pentru a treia oară, informează DPA, citată de Agerpres.
(P) Cum este un aparat dentar pentru adulți la clinica Dental Premier în București? # ObservatorNews
Aparatul dentar pentru adulți va corecta poziția dinților și va alinia mușcătura, aplicând forțe controlate conform unui plan ortodontic. Tratamentul de acest fel este realizat de către un medic stomatolog care va evalua starea fiecărui pacient și va realiza un plan de tratament personalizat.
Ucraina a lovit un mare arsenal rusesc din Volgograd. Evacuări după explozii puternice. VIDEO # ObservatorNews
Ucraina a lovit un important arsenal rusesc din regiunea Volgograd, unde sunt depozitate cantități mari de rachete, obuze de artilerie și alte materiale explozive. În urma atacului s-au produs explozii secundare puternice, iar autoritățile locale au emis ordine obligatorii de evacuare pentru locuitorii din orașul Kotluban, aflat în apropiere. Conform ucrainenilor, atacul ar fi fost efectuat cu rachete de croazieră FP-5 Flamingo. Volgograd se află la 600-700 de kilometri de linia frontului.
Provoacă dependenţă reţelele de socializare? Răspunsul şefului Instagram, într-un proces istoric # ObservatorNews
Adam Mosseri a depus mărturie într-un proces istoric din Los Angeles - în care giganții rețelelor sociale sunt acuzați de prejudicii - intentat de o femeie care a petrecut 16 ore pe zi pe aplicație.
Vremea de mâine 13 februarie. Temperaturi peste medie şi ceaţă dimineaţa. Maxime între 5 şi 13 grade # ObservatorNews
Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei de 13 februarie, în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi în general noros, cu ploi în Dobrogea și local în alte regiuni. La munte, pe arii restrânse, sunt așteptate precipitații mixte. Dimineața și noaptea, ceața își va face apariția pe spații restrânse.
O navă de război și o navă de alimentare ale Marinei SUA s-au ciocnit miercuri în apele din apropierea Americii de Sud, relatează The Wall Street Journal, citând un purtător de cuvânt al armatei americane.
Percheziţii la Comisia Europeană privind posibile nereguli în vânzarea unor clădiri către statul belgian # ObservatorNews
Sediile Comisiei Europene au fost percheziţionate joi la Bruxelles în cadrul unei anchete a Parchetului European privind posibile nereguli în vânzarea de active imobiliare către statul belgian, a declarat pentru AFP o sursă apropiată dosarului.
O mamă, obligată să plătească pensie alimentară tatălui pentru că fetiţa de 8 ani nu vrea să-l vadă pe bărbat # ObservatorNews
O fetiţă de 8 ani plăteşte, nevinovată, preţul războiului dintre părinţii ei. Pentru că nu vrea să-şi împartă copilăria între două case şi nu doreşte să-şi vadă tatăl, mama este obligată să-i plătească acestuia câte 500 de lei lunar. O aberaţie legislativă folosită, de multe ori, drept răzbunare în multe procese de divorţ.
O femeie, lovită pe trecere de un camion în Dej. Şoferul spune că n-a văzut semnul din cauza altuia mai mare # ObservatorNews
O situaţie incredibilă a provocat un accident teribil în Dej. Un camion a lovit o femeie pe trecere, iar victima a fost transportată în stare gravă la spital. Şoferul spune că n-a văzut indicatorul din cauza altuia mult mai mare, pus chiar în faţa celui de "Trecere de pietoni".
Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.
Instalații eoliene, distruse aproape simultan în mai multe județe. Sunt suspectate acte de sabotaj sau furt # ObservatorNews
Mai multe instalații folosite pentru dezvoltarea proiectelor eoliene, precum turnuri meteo și anemometre, ar fi fost distruse în ultimele zile în mai multe județe din România, în ceea ce par a fi acțiuni coordonate. Sunt luate în calcul scenariile unor furturi sau ale unor acte de sabotaj, potrivit surselor Observator.
PSD spune că se opune tăierilor salariale "fără excepții" și cere introducerea impozitului progresiv # ObservatorNews
PSD a transmis că se opune tăierilor "fără excepţii" a salariilor din sistemul bugetar şi nu va susţine o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar. Formaţiunea solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica simplistă de austeritate şi să susţină introducerea unor reforme structurale reale care să ţină cont de realităţile sociale şi economice din România. Potrivit social-democraţilor, o alternativă este introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetăţenii cu venituri mici.
SURSE Comisarul european pentru Justiţie i-a cerut explicaţii lui Bolojan despre pensiile magistraţilor # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe comisarul european pentru Justiţie, Michael McGrath, vizită în cadrul căreia au fost discutate principalele teme legate de statul de drept, funcţionarea sistemului judiciar şi reformele asumate de România în context european. Potrivit surselor Observator, Michael McGrath i-a cerut explicaţii premierului Ilie Bolojan despre reforma pensiilor magistraţilor şi deciziile CCR.
"Loveşte-l, Tolea, loveşte-l". Doi băieţi de 14 şi 15 ani din Caraş-Severin şi-au bătut şi jefuit prietenul # ObservatorNews
Un băiat de 15 ani şi un altul de 14 ani au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş, după ce au tâlhărit un prieten pe care l-au trântit la pămînt şi l-au lovit cu pumnii apoi i-au furat banii. Primul dintre ei este acuzat de tâlhărie, iar cel de-al doilea de complicitate la tâlhărie. Cel de-al doilea i-a strigat primului: "Loveşte-l Tolea, loveşte-l".
AUR anunţă, într-un comunicat, că mii de români au ieşit în stradă, joi, în peste 500 locații din țară pentru a protesta împotriva taxelor și impozitelor locale majorate de Guvernul Bolojan, dar și față de noul pachet de măsuri fiscale pregătit de Executiv.
Sportivul ucrainean poate fi prezent la Jocurile Olimpice, în ciuda descalificării de la probe. Decizia CIO # ObservatorNews
Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a decis joi să-i redea acreditarea ucraineanului Vladislav Gheraskevici, după ce l-a exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, pentru utilizarea unei căşti cu imagini ale sportivilor ucraineni ucişi în război, însă sportivul nu va avea voie să concureze, informează EFE.
Joi, la Bruxelles, are loc tragerea la sorţi a grupelor UEFA Nations League, ediţia 2026-2027, tragere la sorţi ce va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 12 februarie 2026.
Drama unei mame care a ajuns să-şi plătească fostul partener, pentru că fetița refuză să-şi vadă tatăl # ObservatorNews
O tânără îi plăteşte fostului partener de viaţă despăgubiri morale în fiecare lună, pentru că fetiţa lor, care a fost încredinţată mamei refuză să-şi vadă tatăl. Există un raport psihologic care arată că fetiţa se teme de tată, dar cu toate acestea, legea permite sancţiuni pentru părintele care nu respectă programul de vizită, stabilit în instanţă.
A doua opinie medicală, gratuită pentru pacienții asigurați. Legea a trecut de Parlament # ObservatorNews
Vești bune pentru pacienții români asigurați în sistemul de sănătate. Vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită, decontată de asigurările de sănătate. O lege care prevede asta a trecut de votul parlamentului.
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 12 februarie 2026, preţurile la benzină şi la motorină sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Pompier gălăţean, amendat şi lăsat pieton, pentru că nu a dat prioritate poliţiei. Mergeau la aceeaşi misiune # ObservatorNews
O poveste încâlcită stârneşte controverse la Galaţi. Un pompier voluntar s-a ales cu permisul reținut și cu o amendă în timp ce se îndrepta spre o misiune.
Cupa Mondială 2026. Lotul Paraguay: Diego Gomez este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
Cupa Mondială 2026. Lotul SUA: Christian Pulisic este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
Președinta CIO, în lacrimi, după scandalul descalificării sportivului ucrainean la Jocurile Olimpice # ObservatorNews
Scandal de proporţii la Jocurile Olimpice de Iarnă. Președinta CIO, Kirsty Coventry, a izbucnit în lacrimi după ce sportivul ucrainean Vladyslav Heraskevych a fost exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cu mai puțin de o oră înainte de startul probei de skeleton (sanie pe burtă pe zăpadă), pentru că a refuzat să renunțe la o cască interzisă, inscripționată cu imagini și mesaje în memoria sportivilor ucraineni uciși în războiul cu Rusia, relatează Daily Mail. Oficialii au considerat casca un "mesaj politic", interzis în timpul competiției.
Cupa Mondială 2026. Lotul Australiei: Alessandro Circati este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
La doar un an de la inaugurare, pe autostrada A7 au apărut deja primele probleme. În unele zone, asfaltul s-a tasat, iar șoferii spun că drumul a ajuns să aibă denivelări care se simt ca o "trambulină".
Îmbolnăviri în masă în rândul deputaților ucraineni: febră, diaree şi vărsături. S-ar fi intoxicat la cantină # ObservatorNews
Parlamentul Ucrainei și-a suspendat ședința din 12 februarie după ce zeci de deputați s-au îmbolnăvit brusc, acuzând febră mare, diaree şi vărsături. Din cauza lipsei de cvorum, aleșii nu au reușit să adopte nici măcar ordinea de zi, iar lucrările au fost amânate până pe 24 februarie.
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 13 februarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
Avertisment după perchezițiile la importatorii de portocale: Fructele foarte arătoase sunt tratate chimic # ObservatorNews
Percehziţii în această dimineaţă în Bucureşti şi în alte 2 judeţe după ce peste 12 tone de portocale cu un conţinut ridicat de pesticide au ajuns la vânzare în marile magazine de la noi din ţară. Fructele erau importate din Egipt, de aici şi canitatea de pesticide peste limita adimisă la noi în ţară. Însă ambalajele şi etichetele au fost falsificate, astfel încât să lase impresia că sunt aduse din Grecia.
Încă o dronă descoperită pe plajă, în apropierea staţiunii Costineşti. Autorităţile se află la faţa locului # ObservatorNews
O dronă a fost descoperită joi pe plajă, în apropierea staţiunii Costineşti. Autorităţile s-au deplasat la faţa locului pentru verificări.
