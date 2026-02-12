Administrația Trump a abrogat o lege din 2009 care stă la baza tuturor reglementărilor climatice din SUA

18:10

De mai bine de un an, trupele lui Putin nu au mai reușit să cucerească nicio „fortăreață” urbană din Ucraina, iar înaintarea lor pe câmpul de luptă rămâne extrem de lentă. Totuși, Rusia pare acum să fie pe punctul de a finaliza ocuparea a trei zone strategice, pe care le-ar putea folosi pentru a lansa […]