Nicuşor Dan: Legea bugetului pe 2026 ar putea fi gata în câteva săptămâni. "Coaliţia funcţionează"
Newsweek.ro, 12 februarie 2026 22:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că Legea bugetului pe 2026 ar putea fi gata în câteva săpt...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum o oră
22:20
22:10
CIO a pedepsit omagierea a 650 de sportivi ucraineni uciși de ruși. Eroii de pe casca sportivului descalificat # Newsweek.ro
Sportivul ucrainean Vladyslav Heraskevych a fost descalificat din competiția de skeleton de la Jocur...
Acum 2 ore
21:50
Nicușor Dan, despre amânarea CCR la pensiile magistraților: „Evident că este o tergiversare, o vedem cu toții” # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a spus despre amânarea CCR, la legea privind pensiile magistrați...
21:40
Nicuşor Dan: Comisia s-a angajat să vină cu propuneri privind stabilirea preţului energiei # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, informează că Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri...
21:20
Două primării devin una singură. Economisesc banii ce se pierd pentru două administraţii # Newsweek.ro
Două primării, cele ale comunelor Beltiug şi Socond, devin una singură. Ele economisesc astfel banii...
21:10
Cu cine a picat Naţionala de fotbal, în grupa Nations League? Este şi un mare fotbalist de la FC Barcelona # Newsweek.ro
Cu cine a picat la tragerea la sorţi Naţionala de fotbal, în grupa competiţiei Nations League? Este ...
Acum 4 ore
20:50
Tanczos Barna, vicepremier UDMR: Nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare, în nici un caz # Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR), spune că nu crede "că este momentul acum să ieşim de la guvernar...
20:40
Trump, blocat chiar de republicani. Au votat contra tarifelor impuse Canadei, în Camera Reprezentanţilor # Newsweek.ro
Donald Trump a fost blocat chiar de către republicani. Aceştia au votat surprinzător contra tarifelo...
20:20
Putin a trasat „linii roșii” în privința Groenlandei. Cum va răspunde la sistemul Golden Dome al lui Trump # Newsweek.ro
Ministrul rus de Externe a declarat că, dacă Groenlanda va fi militarizată și se vor implementa acol...
20:10
Cum respinge Tusk invitaţia lui Trump în Consiliul pentru Pace. "Polonia, aliat fidel. Niciodată vasal" # Newsweek.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a explicat respingerea invitaţiei preşedintelui SUA, Donald Trump, ...
20:10
După luni de speculații, Angela Merkel face lumină. Adevărul despre o nouă candidatură # Newsweek.ro
Biroul Angelei Merkel a respins speculațiile privind o revenire în politică. O candidatură la președ...
19:50
Nu mai arunca niciodată apa de la mozzarella! Descoperă ce minune ascunde acest truc minunat # Newsweek.ro
Ceea ce aproape toată lumea aruncă este mult prea bun pentru a fi irosit: saramura ar putea îmbunătă...
19:40
Liderii Germaniei, Franţei şi Italiei caută drumul spre supravieţuirea economică a Europei, aflate în criză # Newsweek.ro
Liderii Germaniei, Franţei şi Italiei, întruniţi la Castelul Alden Biesen, în Belgia, caută drumul s...
19:30
Percheziții la Comisia Europeană în cadrul unei anchete a EPPO privind vânzări imobiliare către statul belgian # Newsweek.ro
Au loc percheziții la Comisia Europeană, în cadrul unei anchete a EPPO (Parchetul European, condus d...
19:20
Ți-ai mai fost foame în ultima vreme? Există un motiv pentru asta, potrivit experților în nutriție. ...
19:10
Cele „6 războaie” ale Chinei. Dacă Taiwan va cădea, Beijingul va captura Japonia și Filipine. Ce va face SUA? # Newsweek.ro
Președintele taiwanez Lai Ching-te a avertizat că țări precum Japonia și Filipine ar putea fi următo...
19:10
Un bărbat a încercat să aducă droguri în România, din SUA. A crezut că nu va fi prins însă anchetato...
Acum 6 ore
18:50
Cum să nu te izolezi social atunci când treci printr-o perioadă stresantă? Rămâi conectat cu oamenii # Newsweek.ro
Cum să nu te izolezi social atunci când treci printr-o perioadă stresantă? Rămâi conectat cu oamenii...
18:40
Leonardo Badea: Statutul de membru OCDE elimină barierele pentru marii investitori instituționali # Newsweek.ro
Prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, spune că statutul viitor al României, de membru OCDE, eli...
18:30
Patru tineri au fost prinși în flagrant întimp ce primeau droguri din Spania. Polițiștii și procuror...
18:20
Horoscop februarie de weekend: 4 zodii atrag abundență și noroc. Le ajută Mercur și Nodul Nord în Pești # Newsweek.ro
Patru semne zodiacale atrag abundența și norocul în luna februarie. Mercur se află în conjuncție cu ...
18:10
Dominic Fritz anunță planuri mari pentru Timișoara: orașul ar putea deveni un centru al industriei de apărare # Newsweek.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a discutat, împreună cu ministrul Economiei, Irineu Darău, cu peste...
18:10
Raport servicii secrete: Rusia a produs 7.000.000 de proiectile pentru un război cu NATO. Cât răgaz are Europa # Newsweek.ro
Reorganizarea armatei Rusiei pe baza unităților de drone și a producției semnificative de muniție se...
17:50
Europa, în alertă după șocul Trump: liderii se reunesc la Munchen pe fondul tensiunilor transatlantice # Newsweek.ro
Șocate de tarifele vamale și politica dură a lui Trump, puterile Europei se reunesc la Conferința de...
17:40
Retragere surpriză în Orientul Mijlociu. Armata SUA părăsește o bază strategică din Siria # Newsweek.ro
Armata americană s-a retras de la baza al-Tanf, importantă strategic, din Siria, situată la graniţel...
17:30
FOTO Ruina fostei fabrici de medicamente din centrul Bucureștiului, vândută cu 5.000.000 €. „Crește” un bloc # Newsweek.ro
La scurt timp după Revoluție, clădirea unei fabrici de medicamente aflată în centrul Bucureștiului, ...
17:20
PSD respinge tăierile de salarii la bugetari și propune impozitare progresivă: Tăierea nu e reformă! # Newsweek.ro
PSD a transmis că se opune tăierilor "fără excepţii" a salariilor din sistemul bugetar şi nu va susţ...
17:10
Liderii din UE au început o reuniune informală pentru a căuta răspunsuri la multiplele crize # Newsweek.ro
Liderii din UE au început o reuniune informală pentru a căuta răspunsuri la multiplele crize. Lideri...
17:00
Nuclearelectrica au aprobat continuarea proiectului cu NuScale pentru construcţia de reactoare nucleare # Newsweek.ro
Acţionarii Nuclearelectrica au votat în AGA continuarea proiectului cu NuScale pentru construcţia de...
17:00
FOTO Inspectorii „ISCTR” din Polonia, șocați de un camion din România. Mergea cu remorca de 25 tone fără frâne # Newsweek.ro
În cadrul unui control de rutină pe o autostradă, inspectorii ITD, echivalentul „ISCTR”-ului în Polo...
Acum 8 ore
16:50
China și-a relaxat controlul și a redus drastic tarifele pentru unele produse lactate din UE # Newsweek.ro
China și-a relaxat controlul și a redus drastic tarifele pentru unele produse lactate din UE. În ciu...
16:40
Locatarii din bloc zic că că șefii Asociației de proprietari îi fură. Prime de sărbători, salariul casierului # Newsweek.ro
Plata întreținerii la bloc stârnește mari controverse. Mulți proprietari se simt furați ba la factur...
16:30
Elveţia va decide prin referendum propunerea extremei drepte de a limita populaţia la 10 milioane # Newsweek.ro
Elveţia va chema la urne alegătorii în această vară pentru a se pronunţa prin referendum asupra unei...
16:20
JO 2026 - Schi acrobatic: Surprinzătorul australian Cooper Woods, medaliat cu aur la movile masculin # Newsweek.ro
JO 2026 - Schi acrobatic: Surprinzătorul australian Cooper Woods, medaliat cu aur la movile masculin...
16:10
VIDEO Călătorie de 3.000 km, din Germania până la Capul Nord, cu o mașină electrică de familie. Cât a consumat # Newsweek.ro
O mașină electrică de familie, un Volkswagen ID.7 Tourer GTX (cea mai potentă versiune a Passat-ului...
15:50
Culmea licitațiilor de la Primărie: un singur loc de parcare scos la închiriat pentru locatari din 15 blocuri # Newsweek.ro
Procedurile lansate anul acesta de Serviciul Administrare Parcări al Primăriei Iași au avut cel mai ...
15:50
România, lider militar regional în ierarhia militară Global Fire Power. Ungaria, Bulgaria și Serbia, în urmă # Newsweek.ro
A apărut noul index, cel pe 2026, al Global Fire Power, iar România a pierdut un loc în ierarhia mil...
15:30
Dosarul Flux-Chirica-Harabagiu: un pas mare spre prescriere? S-a cerut schimbarea încadrării juridice # Newsweek.ro
„Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: încetează procesul penal pornit împotriva inculpa...
15:30
În ce oraș au venit peste 10.000 de persoane numai în 2025. O treime din solicitări, pentru locuri de muncă # Newsweek.ro
În 2025, Iașul a fost pentru mai bine de 10.000 de cetățeni străini locul în care au venit să studie...
15:30
Ciprian Ciucu își împarte biroul cu o pisicuță: „O să-i spun Cathy”. Povestea tristă a ghemotocului de blană # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu își împarte biroul de la Primăria Capitalei cu o nouă „angajată”: o pisicuță. „Am să-i...
15:00
Pensionar obligă Casa de Pensii să îi socotească 5 ani de condiții normale ca stagiu de cotizare grupa I. Cum? # Newsweek.ro
O victorie importantă pentru un pensionar. El a obligat Casa de pensii în instanță să îi socotească ...
15:00
Ilie Bolojan, întrevedere cu Comisarul European pentru justiție. Reforma pensiilor speciale, pe agendă # Newsweek.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit joi cu Comisarul European pentru justiție, Micha...
15:00
Piața imobiliară a luat-o razna în Bulgaria. În Sofia, prețul metrului pătrat a explodat cu 500 € într-un an # Newsweek.ro
Piața imobiliară a luat-o razna în Bulgaria. În Sofia, prețul metrului pătrat a explodat cu 500 € în...
Acum 12 ore
14:30
FOTO Gropi, cratere... Bulevardele din București, ca după bombardament. Poliția a dat 7 amenzi Primăriei # Newsweek.ro
Bulevardele din București sunt pline de gropi și cratere, arată ca după bombardament, după ger și ni...
14:30
Campionul mondial şi olimpic la nataţie David Popovici s-a întâlnit cu marele actor Victor Rebengiuc...
14:20
Patru case au fost evacuate în Prahova, după ce un autoturism a derapat şi a rupt o ţeavă de gaz # Newsweek.ro
Autorităţile din judeţul Prahova au evacuat preventiv, joi, patru locuinţe din comuna Păuleşti, după...
14:10
Alertă pe litoralul românesc. O dronă a fost descoperită pe o plajă dintre Costinești și Tuzla # Newsweek.ro
Autoritățile au declanșat verificări pe litoralul românesc după ce o dronă a fost descoperită pe pla...
14:00
Furtuni de vară în plină iarnă și zăpadă neașteptată lovesc sud-estul României. Meteorologii fac avertizarea # Newsweek.ro
Furtuni de vară în plină iarnă și zăpadă neașteptată lovesc sud-estul României. Meteorologii lanseaz...
13:50
FOTO Primăriile din București, amendate de Poliție pentru gropile din asfalt. 30.000 de lei au de plată # Newsweek.ro
Drumurile în București arată ca după bombardament. Sunt pline de gropi și pun în pericol siguranța c...
13:30
Câte zile libere au românii de Paște? Cum trebuie compensați angajații, dacă muncesc în aceste zile? # Newsweek.ro
În 2026, Paștele Ortodox este sărbătorit pe 12 aprilie, iar românii vor beneficia de un weekend prel...
