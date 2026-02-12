Nicuşor Dan: Legea bugetului pe 2026 ar putea fi gata în câteva săptămâni. &#34;Coaliţia funcţionează&#34;

Newsweek.ro, 12 februarie 2026 22:20

Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că Legea bugetului pe 2026 ar putea fi gata în câteva săpt...

• • •

Acum o oră
22:20
22:10
CIO a pedepsit omagierea a 650 de sportivi ucraineni uciși de ruși. Eroii de pe casca sportivului descalificat Newsweek.ro
Sportivul ucrainean Vladyslav Heraskevych a fost descalificat din competiția de skeleton de la Jocur...
Acum 2 ore
21:50
Nicușor Dan, despre amânarea CCR la pensiile magistraților: „Evident că este o tergiversare, o vedem cu toții” Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a spus despre amânarea CCR, la legea privind pensiile magistrați...
21:40
Nicuşor Dan: Comisia s-a angajat să vină cu propuneri privind stabilirea preţului energiei Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, informează că Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri...
21:20
Două primării devin una singură. Economisesc banii ce se pierd pentru două administraţii Newsweek.ro
Două primării, cele ale comunelor Beltiug şi Socond, devin una singură. Ele economisesc astfel banii...
21:10
Cu cine a picat Naţionala de fotbal, în grupa Nations League? Este şi un mare fotbalist de la FC Barcelona Newsweek.ro
Cu cine a picat la tragerea la sorţi Naţionala de fotbal, în grupa competiţiei Nations League? Este ...
Acum 4 ore
20:50
Tanczos Barna, vicepremier UDMR: Nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare, în nici un caz Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR), spune că nu crede "că este momentul acum să ieşim de la guvernar...
20:40
Trump, blocat chiar de republicani. Au votat contra tarifelor impuse Canadei, în Camera Reprezentanţilor Newsweek.ro
Donald Trump a fost blocat chiar de către republicani. Aceştia au votat surprinzător contra tarifelo...
20:20
Putin a trasat „linii roșii” în privința Groenlandei. Cum va răspunde la sistemul Golden Dome al lui Trump Newsweek.ro
Ministrul rus de Externe a declarat că, dacă Groenlanda va fi militarizată și se vor implementa acol...
20:10
Cum respinge Tusk invitaţia lui Trump în Consiliul pentru Pace. &#34;Polonia, aliat fidel. Niciodată vasal&#34; Newsweek.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a explicat respingerea invitaţiei preşedintelui SUA, Donald Trump, ...
20:10
După luni de speculații, Angela Merkel face lumină. Adevărul despre o nouă candidatură Newsweek.ro
Biroul Angelei Merkel a respins speculațiile privind o revenire în politică. O candidatură la președ...
19:50
Nu mai arunca niciodată apa de la mozzarella! Descoperă ce minune ascunde acest truc minunat Newsweek.ro
Ceea ce aproape toată lumea aruncă este mult prea bun pentru a fi irosit: saramura ar putea îmbunătă...
19:40
Liderii Germaniei, Franţei şi Italiei caută drumul spre supravieţuirea economică a Europei, aflate în criză Newsweek.ro
Liderii Germaniei, Franţei şi Italiei, întruniţi la Castelul Alden Biesen, în Belgia, caută drumul s...
19:30
Percheziții la Comisia Europeană în cadrul unei anchete a EPPO privind vânzări imobiliare către statul belgian Newsweek.ro
Au loc percheziții la Comisia Europeană, în cadrul unei anchete a EPPO (Parchetul European, condus d...
19:20
Motivul pentru care îți este mai multă foame iarna. Are legătură cu lumina soarelui Newsweek.ro
Ți-ai mai fost foame în ultima vreme? Există un motiv pentru asta, potrivit experților în nutriție. ...
19:10
Cele „6 războaie” ale Chinei. Dacă Taiwan va cădea, Beijingul va captura Japonia și Filipine. Ce va face SUA? Newsweek.ro
Președintele taiwanez Lai Ching-te a avertizat că țări precum Japonia și Filipine ar putea fi următo...
19:10
Cum a reușit un bărbat să aducă în România droguri din SUA? Nu credea că va fi prins Newsweek.ro
Un bărbat a încercat să aducă droguri în România, din SUA. A crezut că nu va fi prins însă anchetato...
Acum 6 ore
18:50
Cum să nu te izolezi social atunci când treci printr-o perioadă stresantă? Rămâi conectat cu oamenii Newsweek.ro
Cum să nu te izolezi social atunci când treci printr-o perioadă stresantă? Rămâi conectat cu oamenii...
18:40
Leonardo Badea: Statutul de membru OCDE elimină barierele pentru marii investitori instituționali Newsweek.ro
Prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, spune că statutul viitor al României, de membru OCDE, eli...
18:30
Cocaină din Spania pentru cluburile din București. Patru tineri au fost reținuți Newsweek.ro
Patru tineri au fost prinși în flagrant întimp ce primeau droguri din Spania. Polițiștii și procuror...
18:20
Horoscop februarie de weekend: 4 zodii atrag abundență și noroc. Le ajută Mercur și Nodul Nord în Pești Newsweek.ro
Patru semne zodiacale atrag abundența și norocul în luna februarie. Mercur se află în conjuncție cu ...
18:10
Dominic Fritz anunță planuri mari pentru Timișoara: orașul ar putea deveni un centru al industriei de apărare Newsweek.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a discutat, împreună cu ministrul Economiei, Irineu Darău, cu peste...
18:10
Raport servicii secrete: Rusia a produs 7.000.000 de proiectile pentru un război cu NATO. Cât răgaz are Europa Newsweek.ro
Reorganizarea armatei Rusiei pe baza unităților de drone și a producției semnificative de muniție se...
17:50
Europa, în alertă după șocul Trump: liderii se reunesc la Munchen pe fondul tensiunilor transatlantice Newsweek.ro
Șocate de tarifele vamale și politica dură a lui Trump, puterile Europei se reunesc la Conferința de...
17:40
Retragere surpriză în Orientul Mijlociu. Armata SUA părăsește o bază strategică din Siria Newsweek.ro
Armata americană s-a retras de la baza al-Tanf, importantă strategic, din Siria, situată la graniţel...
17:30
FOTO Ruina fostei fabrici de medicamente din centrul Bucureștiului, vândută cu 5.000.000 €. „Crește” un bloc Newsweek.ro
La scurt timp după Revoluție, clădirea unei fabrici de medicamente aflată în centrul Bucureștiului, ...
17:20
PSD respinge tăierile de salarii la bugetari și propune impozitare progresivă: Tăierea nu e reformă! Newsweek.ro
PSD a transmis că se opune tăierilor "fără excepţii" a salariilor din sistemul bugetar şi nu va susţ...
17:10
Liderii din UE au început o reuniune informală pentru a căuta răspunsuri la multiplele crize Newsweek.ro
Liderii din UE au început o reuniune informală pentru a căuta răspunsuri la multiplele crize. Lideri...
17:00
Nuclearelectrica au aprobat continuarea proiectului cu NuScale pentru construcţia de reactoare nucleare Newsweek.ro
Acţionarii Nuclearelectrica au votat în AGA continuarea proiectului cu NuScale pentru construcţia de...
17:00
FOTO Inspectorii „ISCTR” din Polonia, șocați de un camion din România. Mergea cu remorca de 25 tone fără frâne Newsweek.ro
În cadrul unui control de rutină pe o autostradă, inspectorii ITD, echivalentul „ISCTR”-ului în Polo...
Acum 8 ore
16:50
China și-a relaxat controlul și a redus drastic tarifele pentru unele produse lactate din UE Newsweek.ro
China și-a relaxat controlul și a redus drastic tarifele pentru unele produse lactate din UE. În ciu...
16:40
Locatarii din bloc zic că că șefii Asociației de proprietari îi fură. Prime de sărbători, salariul casierului Newsweek.ro
Plata întreținerii la bloc stârnește mari controverse. Mulți proprietari se simt furați ba la factur...
16:30
Elveţia va decide prin referendum propunerea extremei drepte de a limita populaţia la 10 milioane Newsweek.ro
Elveţia va chema la urne alegătorii în această vară pentru a se pronunţa prin referendum asupra unei...
16:20
JO 2026 - Schi acrobatic: Surprinzătorul australian Cooper Woods, medaliat cu aur la movile masculin Newsweek.ro
JO 2026 - Schi acrobatic: Surprinzătorul australian Cooper Woods, medaliat cu aur la movile masculin...
16:10
VIDEO Călătorie de 3.000 km, din Germania până la Capul Nord, cu o mașină electrică de familie. Cât a consumat Newsweek.ro
O mașină electrică de familie, un Volkswagen ID.7 Tourer GTX (cea mai potentă versiune a Passat-ului...
15:50
Culmea licitațiilor de la Primărie: un singur loc de parcare scos la închiriat pentru locatari din 15 blocuri Newsweek.ro
Procedurile lansate anul acesta de Serviciul Administrare Parcări al Primăriei Iași au avut cel mai ...
15:50
România, lider militar regional în ierarhia militară Global Fire Power. Ungaria, Bulgaria și Serbia, în urmă Newsweek.ro
A apărut noul index, cel pe 2026, al Global Fire Power, iar România a pierdut un loc în ierarhia mil...
15:30
Dosarul Flux-Chirica-Harabagiu: un pas mare spre prescriere? S-a cerut schimbarea încadrării juridice Newsweek.ro
„Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: încetează procesul penal pornit împotriva inculpa...
15:30
În ce oraș au venit peste 10.000 de persoane numai în 2025. O treime din solicitări, pentru locuri de muncă Newsweek.ro
În 2025, Iașul a fost pentru mai bine de 10.000 de cetățeni străini locul în care au venit să studie...
15:30
Ciprian Ciucu își împarte biroul cu o pisicuță: „O să-i spun Cathy”. Povestea tristă a ghemotocului de blană Newsweek.ro
Ciprian Ciucu își împarte biroul de la Primăria Capitalei cu o nouă „angajată”: o pisicuță. „Am să-i...
15:00
Pensionar obligă Casa de Pensii să îi socotească 5 ani de condiții normale ca stagiu de cotizare grupa I. Cum? Newsweek.ro
O victorie importantă pentru un pensionar. El a obligat Casa de pensii în instanță să îi socotească ...
15:00
Ilie Bolojan, întrevedere cu Comisarul European pentru justiție. Reforma pensiilor speciale, pe agendă Newsweek.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit joi cu Comisarul European pentru justiție, Micha...
15:00
Piața imobiliară a luat-o razna în Bulgaria. În Sofia, prețul metrului pătrat a explodat cu 500 € într-un an Newsweek.ro
Piața imobiliară a luat-o razna în Bulgaria. În Sofia, prețul metrului pătrat a explodat cu 500 € în...
Acum 12 ore
14:30
FOTO Gropi, cratere... Bulevardele din București, ca după bombardament. Poliția a dat 7 amenzi Primăriei Newsweek.ro
Bulevardele din București sunt pline de gropi și cratere, arată ca după bombardament, după ger și ni...
14:30
David Popovici s-a întâlnit cu Victor Rebengiuc: „Recunoscător pentru acest moment” Newsweek.ro
Campionul mondial şi olimpic la nataţie David Popovici s-a întâlnit cu marele actor Victor Rebengiuc...
14:20
Patru case au fost evacuate în Prahova, după ce un autoturism a derapat şi a rupt o ţeavă de gaz Newsweek.ro
Autorităţile din judeţul Prahova au evacuat preventiv, joi, patru locuinţe din comuna Păuleşti, după...
14:10
Alertă pe litoralul românesc. O dronă a fost descoperită pe o plajă dintre Costinești și Tuzla Newsweek.ro
Autoritățile au declanșat verificări pe litoralul românesc după ce o dronă a fost descoperită pe pla...
14:00
Furtuni de vară în plină iarnă și zăpadă neașteptată lovesc sud-estul României. Meteorologii fac avertizarea Newsweek.ro
Furtuni de vară în plină iarnă și zăpadă neașteptată lovesc sud-estul României. Meteorologii lanseaz...
13:50
FOTO Primăriile din București, amendate de Poliție pentru gropile din asfalt. 30.000 de lei au de plată Newsweek.ro
Drumurile în București arată ca după bombardament. Sunt pline de gropi și pun în pericol siguranța c...
13:30
Câte zile libere au românii de Paște? Cum trebuie compensați angajații, dacă muncesc în aceste zile? Newsweek.ro
În 2026, Paștele Ortodox este sărbătorit pe 12 aprilie, iar românii vor beneficia de un weekend prel...
