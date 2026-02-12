O țară din Europa propune să își limiteze populația la 10 milioane de locuitori. Cetățenii sunt chemați la referendum
StirileProtv.ro, 12 februarie 2026 23:00
Elvețienii vor vota pe 14 iunie o propunere de limitare a populației la 10 milioane de locuitori până în 2050, pe fondul îngrijorărilor legate de imigrație, măsură care ar putea afecta forța de muncă și relațiile cu UE.
Acum 30 minute
23:00
Acum o oră
22:50
Dan, despre Simion și eliminarea României din Visa Waver: "Mulțumea SUA că ne-au scos. Nu l-a primit nimeni în Statele Unite"
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nu are informaţii privind implicarea liderului AUR, George Simion, anterior deciziei luate de administraţia de la Washington de a scoate România din programul Visa Waiver.
22:50
Universitatea Craiova și Gloria Bistrița s-au calificat, joi seara, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, după meciurile din ultima etapă a Grupei B.
22:40
Rusia a încercat să „blocheze complet" WhatsApp pentru a-i forța pe ruși să folosească Max, aplicația de mesagerie a statului
Serviciul de mesagerie online WhatsApp a acuzat miercuri guvernul Rusiei de încercarea de a "bloca complet" aplicaţia, informează dpa.
22:30
JO de iarnă: Descalificat din cauza căştii comemorative, ucraineanul Vladislav Heraskevich a sesizat TAS
Vladislav Heraskevich, descalificat joi de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina pentru că a vrut să poarte o cască în memoria mai multor sportivi morți în conflictul cu Rusia, a sesizat Tribunalul de Arbitraj Sportiv, a anunțat TAS într-un comunicat.
22:30
Cine sunt finaliști din rândul cărora va fi ales reprezentantul României la Eurovision. O piesă va fi aleasă de fani
Televiziunea Naţională a anunţat joi seară cei zece finalişti ai Selecţiei Naţionale care vor concura pentru un loc în finala de la Viena a concursului Eurovision Song Contest.
Acum 2 ore
22:00
Emmanuel Macron, despre reluarea dialogului cu Putin: „Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc"
Președintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi că nu există o urgență în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanța unei cooperări prealabile între europeni, transmite AFP.
22:00
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că România îşi poate propune să respecte indicatorii necesari pentru adoptarea monedei euro într-un termen de trei-patru ani.
21:40
Nicuşor Dan: Pensiile magistraţilor reprezintă o problemă care trenează. Îmi doresc o asumare din partea CCR
Pensiile magistraților reprezintă o problemă care a persistat în societatea românească și care nu mai poate fi amânată, a declarat joi președintele Nicușor Dan.
21:30
Horoscop 13 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune. O să găsim acel echilibru interior ca să ne calmăm, să mergem mai departe cu încredere în noi, să facem față tuturor încercărilor cu care o să ne confruntăm.
21:30
Energie mai ieftină și nou sistem pentru companii. Nicușor Dan, despre planurile Comisiei Europene după reuniunea informală
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, după reuniunea informală a Consiliului European, că discuțiile au vizat competitivitatea economică a UE, un sistem unic de înregistrare a companiilor în Europa și măsuri împotriva practicilor neconcurențiale.
21:30
Biserica Ortodoxă Română a fost recunoscută oficial în Italia. "Reafirmarea unei relații speciale"
Biserica Ortodoxă Română a fost recunoscută oficial de către statul italian, statut care îi conferă astfel toate drepturile cuvenite cultelor, inclusiv finanțare.
Acum 4 ore
21:10
Emmanuel Macron și Friedrich Merz s-au ținut de mână la summitul informal UE, în pofida divergențelor. FOTO
Emmanuel Macron și Friedrich Merz s-au afișat ținându-se de mână la summitul informal al Uniunii Europene, într-un gest menit să atenueze divergențele economice dintre Paris și Berlin.
21:10
Raport: Propaganda pro-Kremlin folosește dosarele Epstein pentru teorii despre Ucraina și trafic de copii
Conturi pro-Kremlin de pe rețelele sociale folosesc noul val de documente despre Jeffrey Epstein pentru a relansa acuzații la adresa Ucrainei și teorii privind traficul de copii, arată un raport publicat de Institutul pentru Dialog Strategic din Londra.
21:00
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 12 februarie 2026. S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de 4,5 mil. euro
Joi, 12 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. La tragerea Loto 6/49 s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro).
21:00
Jocurilor Olimpice de iarnă 2026: România, locul 9 la sanie ştafetă, la fel ca în 2022
Echipa României s-a clasat, joi, pe locul 9 în proba de sanie ștafetă din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
20:30
Tanczos Barna: „Nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare, în niciun caz"
Vicepremierul UDMR Tánczos Barna a declarat, joi, că nu crede că este momentul ca UDMR să iasă de la guvernare.
20:30
România devine lider european în industria nucleară. Proiectul care aduce energie pe 60 de ani și 4.000 de locuri de muncă
România devine lider european în noua industrie nucleară, prin aprobarea finală pentru construirea centralei nucleare de la Doicești, care va funcționa cu tehnologia americană SMR. Proiectul va genera 4.000 de locuri de muncă.
20:30
FC Dinamo Bucureşti şi FC Hermannstadt s-au calificat în sferturile Cupei României
FC Dinamo București și FC Hermannstadt s-au calificat, joi seara, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, după ce echipa din Capitală a câștigat cu 2-0 (0-0) în fața sibienilor, pe Stadionul Arcul de Triumf, în Grupa D.
20:20
Top 10 cărți romantice de citit de Valentine's Day. Poveștile care au făcut milioane de inimi să tresară
De Ziua Îndrăgostiților, cititorii pot descoperi cele mai apreciate povești de dragoste din literatură, de la romane clasice la bestseller-uri moderne, titluri care au captivat milioane de cititori și continuă să inspire emoție și pasiune.
20:20
O femeie din UK a primit amendă la trei ani după ce s-a întors de două ori în aceeași zi în parcarea unui supermarket
O femeie din Marea Britanie a primit o amendă de 115 euro la trei ani după ce s-a întors de două ori în parcarea unui supermarket. Ea refuză să plătească și a aflat că este „prea târziu” pentru a o contesta.
20:00
Autoritățile canadiene caută să afle motivele tânărului care a omorât 5 copii, inclusiv și pe mama și fratele său vitreg
Poliția canadiană încearcă să afle ce motive a avut transgenderul în vârstă de 18 ani să deschidă focul într-o școală, iar apoi să se sinucidă.
19:50
Regatul Unit trimite Ucrainei un ajutor de 500 de milioane de lire pentru apărarea aeriană împotriva atacurilor rusești
Regatul Unit va ajuta Ucraina să se apere mai bine împotriva atacurilor aeriene ruseşti care îi distrug infrastructura energetică, printr-un pachet de aproximativ 500 de milioane de lire sterline.
19:50
Piața auto din România explodează: 110.000 de mașini electrice și hibride vor fi înmatriculate în 2026. Vedetele anului
Sunt tot mai multe mașini prietenoase cu mediul pe străzile României, iar în acest an înmatriculările vor atinge un nivel record, de 110.000 de unități.
19:50
ISW: Putin se simte amenințat de propriul regim. Decretul prin care încearcă să se pună la adăpost
Vladimir Putin se simte amenințat din interiorul propriului regim, motiv pentru care a trecut în subordinea armatei două instituții majore de securitate ale Rusiei, apreciază Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
19:40
O vacanță pe litoralul românesc sau una în Grecia, dilema românilor. Ce fac operatorii pentru a-i ține în țară
Românii își fac planuri de vacanță și anul acesta pe litoralul nostru, dar și pe plajele din sudul Europei. Caută soare, distracție și, mai presus de toate, un raport corect între prețuri și servicii.
19:30
Cine plătește avocații gimnastei Ana Maria Bărbosu în lupta pentru recucerirea medaliei olimpice. "Nu e lăsată în aer"
Federația Română de Gimnastică va plăti avocații care o reprezintă pe gimnasta Ana Maria Bărbosu în lupta juridică de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru recucerirea medaliei de bronz primită la Jocurile Olimpice de la Paris.
19:30
Summit UE informal în Belgia. Liderii vor să accelereze reformele economice pentru a rezista Chinei şi lui Trump
Liderii europeni s-au retras într-un castel din Belgia ca să afle ce trebuie făcut ca să nu rămână în urmă, într-o lume în care economia a devenit armă geopolitică.
19:30
Pamela Anderson, apariție fără machiaj la New York Fashion Week. Ținuta elegantă cu care a atras toate privirile. FOTO
Pamela Anderson și-a continuat aparițiile pe covorul roșu fără machiaj, afișându-și frumusețea naturală la prezentarea Tory Burch din cadrul Săptămânii Modei de la New York.
19:30
Uniți în și de sărăcie. Primarii comunelor din rural discută deja de fuziuni pentru reducerea costurilor
Dacă primarii nu reușesc să taie din cheltuieli și să fie performanți până în 2028, unele comune s-ar putea comasa, astfel încât să fie reduse posturile și bugetul, propun autoritățile centrale.
19:30
O nouă materie opțională se introduce în școlile din România din anul școlar următor, la clasele a V-a și a VI-a
O nouă materie opțională va fi introdusă din anul școlar următor la clasele a V-a și a VI-a. La ”Ora cu și pentru animale” copiii vor învăța cum să îngrijească necuvântătoarele, să le înțeleagă comportamentul și să dezvolte empatie față de ele.
Acum 6 ore
19:20
Unul dintre frații gemeni ridicați de Poliție a fost plasat sub control judiciar după ce l-a amenințat pe Victor Rebengiuc
Doi frați gemeni din București au fost ridicați joi de ofițerii Serviciului de Investigații Criminale, pentru că unul dintre ei l-ar fi amenințat cu moartea pe renumitul actor Victor Rebengiuc.
19:20
Viktor Orban cere ca Uniunea Europeană să-și prioritizeze economia: Nu vă mai trimiteți banii Ucrainei
Premierul ungar Viktor Orban a cerut joi, la summitul informal al Celor 27 dedicat competitivității, ca Uniunea Europeană să-și prioritizeze propria economie și să nu mai trimită fonduri Ucrainei, potrivit AFP.
19:20
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner rămâne în arest în dosarul în care e acuzată că și-a sfătuit o clientă să-și ucidă mama
Fosta iubită a milionarului din Sibiu, torturat și ucis de 3 tâlhari, rămâne în arest preventiv. Este decizia Curții de Apel Alba Iulia, după ce femeia, care este suspectă într-un alt caz, contestase măsura.
18:20
După 15 ani de șomaj, o femeie din Belgia și-a găsit jobul visurilor și câștigă dublu. „Lucrez trei zile pe săptămână"
După 15 ani de șomaj și temeri legate de discriminare, o femeie stabilită în Belgia a găsit un loc de muncă înainte ca indemnizația să-i expire, câștigând dublu față de ajutorul social.
18:20
Furtuna Nils lovește Europa. Un milion de locuințe fără curent în Franța și alerte de cod roșu în mai multe țări
Fenomenele meteo extreme se țin lanț în Peninsula Iberică, Franța și Italia. Vântul a avut la rafală 180 de km pe oră și a provocat distrugeri semnificative.
18:10
Radu Oprea (PSD), după ce a afirmat că „oamenii au fost numere doar la Auschwitz": Cuvinte care au fost interpretate greşit
Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, și-a cerut scuze public joi după ce a comparat reducerile de posturi cu faptul că „oamenii au fost numere doar la Auschwitz”.
18:00
O femeie din Germania este însărcinată cu gemeni pentru a treia oară, fără să fi apelat la FIV
O femeie din Germania este însărcinată cu gemeni pentru a treia oară, informează DPA.
17:50
Povestea câinelui care a trăit 10 ani lângă mormântul stăpânului și este sursă de inspirație pentru o nouă lege, în Brazilia
Un câine care a trăit 10 ani în cimitirul din São Paulo unde era îngropat stăpânul său a inspirat o lege care permite acum înhumarea animalelor de companie alături de familiile lor în acest stat brazilian.
17:50
Emisarul lui Donald Trump, Tom Homan, anunţă sfârşitul operaţiunilor ICE la Minneapolis
Emisarul președintelui american Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunțat joi încheierea operațiunilor amplificate ale agenției federale pentru imigrație (ICE) în acest oraș din statul Minnesota, după săptămâni de proteste și violențe.
17:40
Un suspect în cazul jafului de la Poșta din Timișoara a fost adus din Italia. Prejudiciul de 10 milioane de lei, recuperat
Unul dintre cei trei indivizi implicați care ar fi fost implicat în jaful de la Poșta din Timișoara, de anul trecut, a fost adus din Italia. Cele zece milioane de lei au fost recuperate integral în scurt timp.
17:40
Pompieri voluntari din Galați trimiși prin 112 să stingă un incendiu, trași pe dreapta de un polițist supărat. Ce a urmat
Polițiștii și pompierii voluntari dintr-o comună din Galați au intrat în conflict după un incident pe un drum județean.
17:40
POLITICO. Merz, mesaj către germani: "Nu mai fiți atât de leneși". Cancelarul dă un exemplu la care nu s-ar fi gândit nimeni
Merz le cere germanilor să muncească mai mult și atrage astfel o reacție negativă vehementă. Cancelarul oferă, surprinzător, ca model pe greci, în condițiile în care nemții au ajuns pe penultimul loc în Uniunea Europeană ca ore de muncă prestate.
Acum 8 ore
17:20
Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule
Aproape 40% dintre mașinile verificate anul trecut de Inspectorii Registrului Auto Român prezentau deficiențe tehnice majore sau periculoase, reprezentând un risc semnificativ pentru siguranța rutieră.
17:10
Liderii europeni se întâlnesc la Conferința de Securitate de la Munchen pentru a riposta politicii lui Donald Trump
Șocate de tarifele vamale și politica dură a lui Trump, puterile Europei se reunesc la Conferința de Securitate de la Munchen, la un an de la discursul incendiar al vicepreședintelui JD Vance despre relațiile transatlantice tensionate.
16:50
O familie din Australia s-a trezit cu casa distrusă când s-a întors din vacanță. Reparațiile costă peste 100.000 de dolari
Un instalator trage un semnal de alarmă pentru toți proprietarii de locuințe, după ce un simplu furtun flexibil spart a provocat pagube de aproximativ 100.000 de dolari unei familii din Australia.
16:40
O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor
Există o lege mai puțin cunoscută care se aplică atât rezidenților, cât și turiștilor, pe insula italiană Capri. Sticlele și alte obiecte din plastic de unică folosință sunt interzise, iar cei care le folosesc riscă amenzi de până la 500 de euro.
16:40
Cine este Sophia Kirkby, sportiva americană care își caută iubirea la JO de iarnă 2026. A primit peste 600 de propuneri
Sophia Kirkby a concurat la proba de dublu feminin la sanie la Jocurile Olimpice de Iarnă, însă sportiva din Team USA a avut în vizor și găsirea unui partener romantic.
16:30
Semnificația florilor oferite cadou. Ce simbolizează. Ce flori oferim în funcție de persoană și ocazie
Fiecare floare, prin culoarea și tipul său, transmite un mesaj specific, iar alegerea potrivită poate adăuga o notă profundă oricărui cadou.
16:30
Armata americană s-a retras de la baza al-Tanf, importantă strategic, din Siria, situată la graniţele cu Iordania şi Irak, a confirmat joi Ministerul Apărării de la Damasc, transmite dpa.
