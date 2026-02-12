S-a câștigat marele premiu de 4.5 milioane de euro la Loto 6/49! Cât a costat biletul câștigător
Fanatik, 13 februarie 2026 00:20
Marele premiu la loto 6/49, în valoare de 4.5 milioane de euro, a fost câștigat după tragerea efectuată joi, 12 februarie. Suma plătită pentru biletul câștigător este incredibilă.
Acum 5 minute
00:50
Elias Charalambous, extrem de nemulțumit după ce FCSB a fost eliminată din Cupa României Betano: „Nu știu cât de corect este”. Ce a declarat despre accidentarea lui Florin Tănase # Fanatik
Elias Charalambous a reacționat la finalul partidei Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Gruparea „roș-albastră” a părăsit Cupa României Betano în faza grupelor, iar tehnicianul e de părere că echipa sa nu a fost tratată corect.
Acum o oră
00:20
00:10
Luca Băsceanu i-a pus gând rău campioanei după ce a fost în centrul controverselor în U Craiova – FCSB 2-2: „Sper să nu le dăm nicio șansă!”. Ce au spus restul jucătorilor # Fanatik
Prin vocea lui Gigi Becali, FCSB a contestat vehement arbitrajul din meciul cu Universitatea Craiova. Ce a declarat Luca Băsceanu la finalul partidei, după ce golul controversat al oltenilor a plecat de la el
Acum 2 ore
23:50
Patronul FCSB a avut un singur remarcat după meciul cu Universitatea Craiova: „Mi-a plăcut!” Ce se întâmplă cu Dawa # Fanatik
Gigi Becali a scos în evidență prestația unui singur jucător după partida Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Patronul campioanei a dezvăluit și în ce situație se află Joyskim Dawa.
23:40
Cristi Balaj a dat verdictul despre faza explozivă din Universitatea Craiova – FCSB 2-2! A fost sau nu henţ la Băsceanu?! Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj le-a dat o veste proastă celor de la FCSB. Roș-albaștrii au cerut henț la golul din care U Craiova a făcut 2-1, dar fostul arbitru FIFA i-a luat apărarea lui Feșnic. De ce nu a intervenit VAR
23:20
Gigi Becali l-a distrus pe Octavian Popescu: „Săracul, nu mai e fotbalist!” Ce a spus de Matei Popa # Fanatik
Gigi Becali l-a făcut praf pe Octavian Popescu, cel care a ratat cea mai mare ocazie a FCSB-ului în remiza de la Craiova, din Cupa României Betano, scor 2-2. Patronul campioanei l-a lăudat pe Matei Popa
23:20
Pontul zilei de vineri, 13 februarie. Bet Builder de cotă 3,20 la Superbet pentru Petrolul Ploiești – FC Argeș # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 13 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,20 la meciul Petrolul Ploiești - FC Argeș.
23:20
Nimeni nu știe cine a fost prima soție a lui Giovanni Becali: „Machedoancă din Tunari! A cântat Gil Dobrică” # Fanatik
Puțină lume din Românie știe că Giovanni Becali a mai fost căsătorit înainte de mariajul actual cu Stella Becali. Impresarul a vorbit, la FANATIK, despre prima sa soție.
23:10
FCSB a remizat cu Universitatea Craiova, 2-2, în Bănie, și a fost eliminată din Cupa României în urma acestui rezultat, iar acum campioana României rămâne doar cu lupta pentru SuperLiga.
Acum 4 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 13 februarie 2026, poate aduce un câștig de 588 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Saudi League și Eredivisie.
22:40
Cine este David Popa, puștiul care a marcat pentru FCSB pe „Ion Oblemenco”. Gigi Becali l-a comparat cu Gică Hagi # Fanatik
Introdus pe parcurs în partida dintre Universitatea Craiova și FCSB, David Popa (18 ani) a reușit să înscrie pentru gruparea „roș-albastră”. Ce declara Gigi Becali despre tânărul fotbalist.
22:30
Cum arată tabloul sferturilor de finală din Cupa României Betano. Când se joacă derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj. Program complet # Fanatik
Tabloul sferturilor de finală din Cupa României este acum complet, după finalul fazei grupelor. Cum arată cele 4 dueluri și când vor avea loc partidele.
22:10
Controversă uriaşă de arbitraj la Universitatea Craiova – FCSB! Campioana a cerut un henţ, VAR nu a intervenit # Fanatik
Universitatea Craiova a făcut 2-1 în meciul cu FCSB din Cupa României Betano după o fază controversată. Florin Ștefan a marcat, dar roș-albaștrii au cerut henț la Luca Băsceanu
21:50
David Popovici, întâlnire neașteptată cu unul dintre cei mai importanți români. „Nu se uită niciodată” # Fanatik
David Popovici a avut parte de un moment de neuitat alături de un artist de renume din România. Ce a spus înotătorul de 21 de ani despre această șansă unică.
21:40
Protest la Universitatea Craiova – FCSB! De la ce a pornit gestul fanilor din Peluza Nord. Video # Fanatik
Fanii din Peluza Nord Craiova au fost prezenți la duelul cu FCSB din Cupa României Betano, însă nu au coborât în primele rânduri în semn de protest. De la ce a pornit totul.
21:40
Oltenii s-au “răzbunat” pe Meme Stoica, după suspendarea lui Baiaram: managerul FCSB a rămas fără permis la Craiova! Exclusiv # Fanatik
Oficialul de la FCSB, Mihai Stoica, a rămas fără permis de conducere înainte de duelul pe care echipa bucureșteană l-a avut cu Universitatea Craiova, în Bănie.
21:10
Oamenii momentului din România, în vizunea lui Mitică Dragomir. Cum arată topul celor mai puternici oameni din ţară şi cine face cu adevărat jocurile.
21:10
Florin Tănase, accidentat după doar 7 minute în Universitatea Craiova – FCSB! Reacția lui Mihai Stoica # Fanatik
FCSB a început cum nu se putea mai prost meciul cu Universitatea Craiova, din Cupa României, asta după ce Florin Tănase a părăsit terenul accidentat după câteva minute.
21:00
Scene reprobabile înainte de Universitatea Craiova – FCSB! Ștefan Târnovanu, scuipat la ieşirea de la vestiare. Video exclusiv # Fanatik
Ștefan Târnovanu a fost ținta suporterilor olteni înainte de startul partidei dintre Craiova și FCSB din Cupa României Betano! Portarul campioanei a fost scuipat de unul dintre suporterii gazdelor
Acum 6 ore
20:50
Salvatorul fetiței din Craiova, prezent la derby-ul dintre Universitatea și FCSB: „Nu sunt un erou”. Video # Fanatik
Mădălin Popescu, craioveanul care l-a ajutat pe indianul Vipan Kumar să salveze o fetiță de la înec în luna ianuarie, a fost prezent pe „Ion Oblemenco” pentru partida dintre Universitatea și FCSB din Cupa României Betano.
20:40
Ce spune Dennis Politic după primirea ostilă din partea suporterilor lui Dinamo: „Am văzut banii înainte de meci” # Fanatik
Dennis Politic nu a fost iertat de suporterii lui Dinamo, care îl consideră trădător pentru transferul la FCSB, din vară, iar actualul jucător de la Hermannstadt a avut o reacție sinceră.
20:30
Feyenoord s-a duelat în acest sezon de Europa League cu FCSB și a pierdut meciul de la București, 3-4, iar acum olandezii sunt gata de un transfer important.
20:00
Duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din runda a 3-a a grupelor Cupei României, a adus o schimbare de ultim moment pentru bucureșteni în formula de start.
19:50
Medicul care salvează îngeri, avertisment pentru părinții din România. Dr. Mihai Craiu: „Sunt boli care nu ar trebui să mai existe” # Fanatik
Doctorul Mihai Craiu, medicul care are grijă de îngerași, trage un semnal de alarmă pentru părinții din România: marele pericol care ne paște din punct de vedere sanitar
19:40
Fanatik SuperLiga, vineri, 13 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de colecție după Universitatea Craiova – FCSB și FC Hermannstadt – Dinamo # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție, vineri, 13 februarie, ora 13:30. Cristi Coste îi va avea invitați în platou pe Marius Mitran, Sabin Ilie și Super-Gigi.
19:40
Cum a apărut Ştefan Baiaram la Universitatea Craiova – FCSB la o zi după suspendarea primită la Comisia de Disciplină. Video exclusiv # Fanatik
Ștefan Baiaram a fost suspendat de Comisia de Disciplină pentru că a scuipat un suporter dinamovist, dar nu putea lipsi de la U Craiova - FCSB din Cupa României Betano. Cum a apărut starul oltean
19:00
Universitatea Craiova fără patru titulari cu FCSB! „Greii” care nu au prins lotul în meciul de Cupă # Fanatik
Mai mulți jucători foarte importanți de la Universitatea Craiova au fost lăsați în afara lotului de către antrenorul Filipe Coelho pentru partida cu FCSB din Cupa României Betano. Despre cine este vorba.
Acum 8 ore
18:50
O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de Matematică din București. Reacția profesorilor: ”E nepregătită și ne amenință” # Fanatik
Universitatea București se confruntă cu acuzații fără precedent de discriminare și hărțuire din partea unei masterande la Facultatea de Matematică și Informatică
18:50
Scandal la Dinamo – Hermannstadt. Danny Armstrong și Dorinel Munteanu, la un pas de bătaie la marginea terenului. Politic a intervenit în conflict. Video # Fanatik
Un nou scandal antrenor - jucător, gata să explodeze în Cupa României Betano. Danny Armstrong a avut un gest golănesc la adresa antrenorului lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu
18:40
Nu l-au iertat! Fanii lui Dinamo, primire „specială” pentru Dennis Politic. Jucătorul de la FCSB, într-o imagine alături de Gigi Becali. Foto # Fanatik
Dennis Politic, cel care a fost căpitan al lui Dinamo în sezonul trecut, a avut parte de o primire specială din partea suporterilor bucureșteni la duelul din Cupa României.
18:00
Autoritățile din Curtea de Argeș cer, de urgență, două milioane de euro de la Ilie Bolojan, în criza apei. Când se termină lucrările la Barajul Vidraru: „S-au dat socotelile peste cap” # Fanatik
Autoritățile de la Curtea de Argeș, unde oamenii nu mai au apă potabilă la robinet de mai bine de 4 luni, cer bani, în regim de urgență, de la premierul Bolojan. Noutăți de la fața locului
18:00
Dacia Sandriders se retrage din Dakar după victoria din 2026! Reacţia constructorului român. Exclusiv # Fanatik
Decizie confirmată! După succesul răsunător de la începutul anului 2026, Dacia Sandriders alege să se retragă din faimosul Raliu Dakar. Primele reacții din partea constructorului
17:30
După Bolojan, urmează Nicușor Dan. Cum s-a schimbat puterea pe scena politică. „Un președinte slab devine o țină automat” # Fanatik
Evenimentele ultimelor luni arată o schimbare a polilor de putere pe scena politică. Cu un premier încolțit, următorul la rând este șeful statului, care plătește greșelile trecute
17:20
De față cu soțul ei a spus că îl iubește pe Novak Djokovic. Cine este femeia care nu s-a ferit de cuvinte # Fanatik
Aflată în compania partenerului de viață a mărturisit că îl adoră pe jucătorul de tenis Novak Djokovic. Pasul pe care vrea să-l facă tânăra din Serbia.
17:10
Tragedie fără margini! 1 mort și 32 de răniți după ce un autobuz care transporta o echipă întreagă s-a răsturnat # Fanatik
Sportul american a fost lovit de o veste tragică. Un accident de autobuz s-a soldat cu un deces și 32 de persoane rănite. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum 12 ore
16:40
Structura anului școlar 2026-2027. Când sunt anunțate vacanțele și ce îi îngrijorează pe părinți # Fanatik
Ministerul Educației a publicat forma finală a structurii anului școlar 2026-2027, care a fost și avizată. Ce spun părinții și ce îngrijorări au cu privire la calendar
16:30
Lisav Eissat este unul dintre jucătorii despre care s-a vorbit intens în această perioadă de mercato. Iată că acum a venit și anunțul că internaționalul român a semnat.
16:20
Al Hazem – Al Okhdood, live video în campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică vrea să pună capăt serie de meciuri fără victorie # Fanatik
Marius Șumudică își continuă lupta pentru a o salva de la retrogradare pe Al Okhdood. Urmează meciul din deplasare cu Al Hazem, din etapa a 22-a a campionatului Arabiei Saudite. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
16:00
Adrian Mititelu, ajutor pentru FCSB înainte de derby-urile cu rivalul Mihai Rotaru: „Îi așteptăm și pe cei de la Dinamo să se antreneze la bază!”. Exclusiv # Fanatik
Adrian Mititelu a oferit un ajutor pentru FCSB înainte de derby-urile cu CSU Craiova. Ce mesaj a transmis patronul FCU Craiova rivalului Mihai Rotaru.
15:50
Frații Pavăl cumpără Carrefour și intră în istoria marilor tranzacții făcute de români. Cum schimbă mega-vânzarea anului harta retailului din țara noastră # Fanatik
Tranzacția anului în România, preluarea de Carrefour de către Pavăl Holding, intră direct în Top 5 al celor mai mari tranzacţii de pe piaţa internă şi pe locul 2 în topul achiziţiilor făcute de o companie românească.
15:10
Oltenii iau cu asalt „Ion Oblemenco”! Câți fani vor fi prezenți la Universitatea Craiova – FCSB și ce se întâmplă cu Peluza Nord # Fanatik
Oltenii se pregătesc să ia cu asalt „Oblemenco” la derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, însă prezența Peluzei Nord rămâne incertă. Câți suporteri sunt anunțați la ora meciului.
14:50
Tone de portocale periculoase în România, cu etichetă de Grecia: „Statul să modifice legislația”. Cum ajung atât de ușor fructele cu pesticide în țară # Fanatik
Peste 12 tone de portocale importate din Egipt au ajuns în România cu etichete false „origine Grecia” Cine e vinovat și cum ajung astfel de produse pe raft?
14:40
„Vom înainta o plângere către CNCD!”. Dinamo primește o lovitură, după scandalul dintre Baiaram și suporteri # Fanatik
Controversa de după Dinamo - Universitatea Craiova continuă. Ștefan Baiaram este protejat după ce a primit o suspendare de două etape. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
14:30
Un club important din SuperLiga a intrat în insolvență după o decizie luată săptămâna trecută de instanță. Cum au comentat șefii grupării această hotărâre.
14:20
Lewis Hamilton, pus la zid pentru relația cu Kim Kardashian. Cuplul anului 2026, sortit eșecului? # Fanatik
Lewis Hamilton este criticat dur după ce s-a afișat cu Kim Kardashian. Cea mai nouă relație din showbiz, la un pas să se strice din cauza comentariilor?
14:00
Profitabilitate și transferuri pe baza raportului UEFA! Campionatele surpriză care înregistrează pierderi uriașe și exemplul „Jambor – Rapid”. Analiză Bogdan Baratky # Fanatik
Analiză Bogdan Tudor Baratky pe baza raportului UEFA! Care sunt campionatele care se situează pe plus și care sunt ligile care suferă pierderi importante.
13:40
Dezvăluiri explozive din vestiarul lui Real Madrid! Jucătorul hărțuit de colegi: ”Este o victimă. Nu l-au acceptat!” # Fanatik
Real Madrid este considerat cel mai mare club din lume, dar lucrurile nu sunt deloc roz. Au apărut acuzații că un jucător important este hărțuit de colegi.
13:40
Victimele lui Kristof Lajos, ”antrenorul de genii”, revoltate de sentința dată de instanță. De ce i s-au redus anii de pușcărie și ce face familia fraților agresați: „Decizia e blândă” # Fanatik
Nemulțumire după decizia definitivă a Curții de Apel București în dosarul abuzatorului Kristof Lajos, cunoscut ca ”antrenorul de genii”. Ce pregătește familia victimelor
13:30
Fotbalistul atipic din Superligă. „Maestru” în Football Manager, inspirat de Kobe Bryant: „Am citit cărțile despre el” # Fanatik
„Sentimentul de a fi campion e unic”, ne-a spus mijlocașul de 23 de ani, care a câștigat titlul în Superliga alături de Farul, echipa la care a crescut. Ajuns în Giulești în 2024, Grameni a […]
13:20
Titlul, marea dorință din Bănie! Silviu Lung ridică miza înainte de „dubla“ Universitatea Craiova – FCSB: „Ni-l dorim foarte mult!“. Exclusiv # Fanatik
Silviu Lung vorbește înainte de „dubla“ Universitatea Craiova – FCSB despre marele atu al oltenilor, orgoliile unui astfel de derby și obiectivul suprem din Bănie: titlul de campioană.
