Mihai Trăistariu, milionar în euro! A recunoscut singur câți bani face într-un an, doar din afaceri
Antena1, 13 februarie 2026 01:30
Mihai Trăistariu a recunoscut singur câți bani face într-un an, doar din afacerile sale. A dezvăluit că poate fi milionar în euro, dacă ar face un singur gest.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 30 minute
01:30
Mihai Trăistariu, milionar în euro! A recunoscut singur câți bani face într-un an, doar din afaceri # Antena1
Mihai Trăistariu a recunoscut singur câți bani face într-un an, doar din afacerile sale. A dezvăluit că poate fi milionar în euro, dacă ar face un singur gest.
Acum 2 ore
00:10
Peste 12 tone de portocale cu nivel ridicat de pesticide, la vânzare în hypermarket, după ce eticheta a fost schimbată # Antena1
Peste 12 tone de portocale cu nivel ridicat de pesticide au ajuns pe rafturile hypermarket-urilor, după ce eticheta lor de proveniență a fost schimbată.
Acum 6 ore
21:50
Care este structura anului școlar 2026-2027. Calendarul oficial anunțat de Ministerul Educației. Când e vacanță # Antena1
S-a decis care va fi structura anului școlar 2026-2027, iar anunțul oficial a fost făcut chiar de către reprezentanții Ministrului Educației. Află totul despre perioada de curs și vacanțe.
Acum 12 ore
17:20
La cine apelează Ramona Olaru atunci când are probleme. Ce detaliu a scos la iveală vedeta # Antena1
Ramona Olaru a dezvăluit pe cine se bazează atunci când are probleme. Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a scos la iveală detalii neștiute cum trece peste situațiile mai puțin plăcute din viața ei.
16:50
Mireasa, sezon 12. Ce a spus Lavinia după ce s-a speculat că este însărcinată. Fata a spus care e adevărul # Antena1
Lavinia și Adin au fost prezenți în platoul Mireasa, Capriciile Iubirii. Câștigătorii sezonului 12 Mireasa au pășit emoționați în platou și au povestit cum arată viața lor. Tânăra a văzut mi multe postări cu ea unde se spunea că ar fi însărcinată și a ținut să facă o precizare.
16:30
Mireasa, sezon 13. Tatăl lui Alan a intervenit telefonic în direct. De ce s-a supărat domnul Sercăianu # Antena1
Tatăl lui Alan a fost foarte supărat după ce doamna Cătălina a emis ipoteze referitoare la comportamentul energic al concurentului Mireasa. Domnul Sercăianu a intervenit telefonic în emisia live de pe 12 februarie.
16:30
Sarea devine inamicul oricărei persoane atunci când este folosită în exces. Adesea, majoritatea preparatelor ajung să nu mai fie consumate din cauza gustului mult prea sărat, însă există un truc prin care mâncare poate fi salvată în astfel de situații.
16:10
Mireasa, sezon 13. Cine este Ema, noua concurentă. Tânăra a intrat în casă alături de cățelușa sa # Antena1
Ema, noua concurentă a sezonului 13 Mireasa, a intrat în competiție în emisia de pe 12 februarie 2026, însoțită de cățelușa ei.
15:40
Andreea Bănică, atac dur la adresa influencerilor. Ce a „supărat-o” pe artistă: „Au niște aere...” # Antena1
Andreea Bănică a aruncat cu vorbe grele la adresa influencerilor, mai ales a celor din zona de parenting. Cântăreața nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față, fără pic de reținere, făcând referire la persoane celebre în mediul online.
15:40
Relatia cu institutiile statului presupune, de cele mai multe ori, respectarea unor proceduri clare si depunerea unor documente oficiale corect intocmite. Atunci cand aceste documente sunt emise intr-o alta limba decat romana sau trebuie utilizate in strainatate, intervine un element esential: traducatorul autorizat.
14:40
Mireasa, sezon 13. Paula, despre Sebastian: „Dacă vrea să rupă cunoașterea cu Roxana și se îndrepte spre mine, eu îl aștept” # Antena1
În emisia live de Mireasa de ăe 12 februarie 2026, Roxana a auziit-o pe Paula vorbind despre ea și Sebastian.
14:00
Motivul pentru care Laura Andreșan și Grasu XXL s-au despărțit. Ce a dezvăluit fosta parteneră a artistului # Antena1
Laura Andreșan și Grasu XXL au format un cuplu timp de 12 ani și au decis să se despartă în 2020.
13:50
Marina Dina se confruntă cu probleme de sănătate după Survivor 2026. Ce afecțiune mai veche i s-a declanșat # Antena1
Marina Dina se confruntă cu probleme de sănătate după ce a ieșit din competiția Survivor 2026. Fosta concurentă a scos în evidență că i s-a declanșat o afecțiune mai veche. Rămâi pe a1.ro pentru a afla despre ce este vorba.
13:30
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, vacanță de vis într-o destinație de lux de ziua ei. Unde au ajuns cei doi îndrăgostiți # Antena1
Sânziana Negru, câștigătoarea America Express, a împlinit de curând frumoasa vârstă de 38 de ani.
13:00
Lino Golden a programat deja nunta. Când va avea loc evenimentul și ce a declarat artistul # Antena1
Lino Golden, celebrul artist, s-a logodit de curând cu iubita lui și deja cei doi se pregătesc pentru nuntă.
Acum 24 ore
12:40
Trandafirii roz îți oferă una dintre cele mai clare forme de „mă gândesc la tine”, fără să împingă mesajul într-o direcție prea intensă. Îi alegi ușor, pentru că se potrivesc atât într-un context romantic, cât și într-un gest de apreciere, prietenie sau sprijin.
12:30
Exclusiv | Cum a fost pentru Răzvan Bănică să vadă proba „Gladiatorul” la televizor: „Volumul a fost dat la maxim”. Ce a dezvăluit # Antena1
Proba „Gladiatorul” de la Power Couple 2026 a ținut în suspans telespectatorii. Oamenii de acasă au așteptat cu nerăbdare să-i vadă pe concurenți într-un cadru desprins din filmele de acțiune. Până și Răzvan Bănică a urmărit scena cu sufletul la gură.
12:20
Familia Zmărăndescu a fost votată pentru eliminare, dar superputerea săptămânii i-a salvat încă o dată! # Antena1
Power Couple a fost aseară lider detașat de audiență!
12:00
România îşi află adversarii din grupele UEFA Nations League! Tragerea la sorți va fi LiveVIDEO pe AntenaPLAY, de la ora 19:00! # Antena1
Naționala de fotbal a României își va afla astăzi adversarele din grupa UEFA Nations League, ediţia 2026-2027. Tragerea la sorţi are loc la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall, începând cu ora 19:00, și va fi transmisă în direct în AntenaPLAY.
12:00
Mireasa, sezon 13. Aliz a plâns în hohote la auzul surorii. Ce părere are Beatrice despre gesturile fetei față de Dorian # Antena1
Aliz a plâns în emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 11 februarie 2026, auzindu-și sora la telefon.
11:10
Rezultate Loto azi, 12 februarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 12 februarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
10:50
Horoscop zilnic 13 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de vineri, 13 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
10:00
Mireasa, sezon 12. Emily și Liviu, despre viața în afara competiției. Tânăra a spus că nu prea a vorbit cu mama ei # Antena1
La Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 10 februarie 2025, Emily și Liviu au fost invitați speciali. Cei doi au vorbit despre viața lor din afara emisiunii Mireasa, iar Paula CHirilă a fost emoționată până la lacrimi să-i revadă
10:00
Doliu la Hollywood! Actorul James Van Der Beek a murit la vârsta de 48 de ani. Ce s-a întâmplat # Antena1
James Van Der Beek, celebrul actor din serialul Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani.
Ieri
01:20
Mihai Trăistariu regretă mesajul acid la adresa Andreei Bălan și chiar i-a transmis Andreei Bălan un mesaj de împăcare. Ce a zis # Antena1
După ce a avut o reacție critică la adresa Andreea Bălan, Mihai Trăistariu și-a pus cenușă în cap și a transmis un mesaj de împăcare pentru artistă. Descoperă ce a mărturisit celebrul cântăreț.
11 februarie 2026
18:10
Mireasa, sezon 12. Prietenia dintre cuplurile Emily-Liviu și Cristian-Denisa s-a destrămat. Ce au spus la două luni de la Finală # Antena1
Deși s-au susținut reciproc la finalul sezonului 12 Mireasa și au petrecut Revelionul împreună, cuplurile Liviu-Emily și Denisa-Cristian nu mai sunt prietene.
17:50
Patru zodii vor avea parte de un nou început din 15 februarie 2026. Nativii vor plânge de fericire # Antena1
Patru zodii vor avea parte de un nou început din 15 februarie 2026. Veștile bune vor aduce lacrimi în ochii nativilor.
17:40
Cum a ajuns un bărbat din Iași să plătească 162 de lei pentru o sticlă de apă de 0,5 litri! A arătat bonul cu dovada # Antena1
Un bărbat din Iași a avut parte de o surpriză de proporții atunci când s-a dus la magazin și și-a cumpărat o sticlă de apă, dar apoi descoperit că a plătit 162 de lei pe ea.
17:20
Maria și Cristian au dezvăluit sexul copilului. Câștigătorii sezonului 11 Mireasa au spus dacă așteaptă fetiță sau băiețel # Antena1
Maria și Cristian au făcut gender reveal. Câștigătorii sezonului 11 Mireasa au anunțat că așteaptă un băiețel.
17:10
Experții au descoperit „oceanele” ascunse din interiorul Pământului, care ar conține un element esențial pentru formarea vieții.
17:00
Vlad Gherman a dezvăluit cine aduce cei mai mulți bani în casă. Ce a scos la iveală despre veniturile soției sale, Oana Moșneagu # Antena1
Vlad Gherman a scos la iveală un detaliu neștiut din căsnicia lui Oana Moșneagu. Actorul a dezvăluit cine aduce cei mai mulți bani în casă.
16:50
De ce nu au mai apărut împreună Maria și Cristian. Câștigătorii sezonului 11 Mireasa au avut un motiv să lipsească din online # Antena1
Maria și Cristian nu au mai apărut împreună pe rețelele sociale din decembrie, fapt care i-a îngrijorat pe susținătorii lor. Câștigătorii sezonului 11 Mireasa au recunoscut că a fost o cauză a absenței lor.
16:30
Diferența dintre atleții olimpici și oamenii obișnuiți. Cum reușesc performanțele fantastice la competiții # Antena1
Diferența dintre atleții olimpici și oamenii obișnuiți e mai complexă decât își imaginează mulți, cu numeroși factori care sunt implicați în proces.
16:20
Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, anunț important la finalul emisiei live. Cine urmează să vină în casă # Antena1
La finalul emisiei live de Mireasa de pe 11 februarie 2026, Simona Gherghe a făcut un anunț important.
16:10
TJ Miles și Francisca, primele imagini cu fetița lor. Artista a născut în urmă cu puțin timp. Ce nume au ales pentru micuță # Antena1
TJ Miles și soția lui, Francisca, sunt mai fericiți ca niciodată de când au devenit părinți pentru prima oară. Artista a adus pe lume, în urmă cu puțin timp, o fetiță perfect sănătoasă.
16:10
Prima mașină electrică Ferrari a fost dezvăluită. Cum arată autoturismul creat de designerul iPhone # Antena1
Prima mașină electrică Ferrari are un design creat de Jony Ive, fostul director al departamentului de design din cadrul Apple în perioada în care a fost lansat iPhone-ul.
15:40
Catering la penitenciarul Jilava! Deținuții își comandă creveți, somon, pomana porcului și pastrame. Cum e posibil # Antena1
Catering la penitenciarul Jilava! Deținuții își comandă creveți, somon, pomana porcului și pastrame. Totul este condus de o femeie.
15:30
Mireasa, sezon 13. Dorian acuză un gest nepotrivit făcut de Aliz față de el la petrecere. Fata a fost foarte afectată și a plâns # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 11 februarie 2026, au fost difuzate imagini cu Aliz în lacrimi. Fata a plâns după ce Dorian i-a criticat gesturile față de el la petrecere.
15:10
Sabrina Ionescu, pe lista celor mai bine plătite sportive din lume în 2025. Pe ce loc se clasează sportiva româncă # Antena1
Sabrina Ionescu, jucătoarea de baschet, este în top 20 cel mai bine plătite sportive din lume în 2025.
15:00
Imagini incendiare cu Andreea Antonescu în costum de baie. Cât de bine arată după două nașteri # Antena1
Andreea Antonescu a făcut furori în mediul online cu ipostazele incendiare în care s-a lăsat filmată pe o plajă din Statele Unite ale Americii. Vedeta a îmbrăcat un costum de baie roșu care i-a scos în evidență atuurile fizice.
15:00
Mireasa, sezon 13. Conflict între Darius și Daniel. Spiritele s-au încins în casa băieților: „Ai ridicat tonul la mine” # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 11 februarie 2026 au fost difuzate imagini cu un conflict din casa băieților.
14:10
Cine e femeia care l-a acompaniat pe Elon Musk la o nuntă MAGA. Deja are copii cu cel mai bogat om din lume # Antena1
Mulți s-au întrebat cine e femeia care l-a acompaniat pe Elon Musk la o nuntă MAGA, la scurt timp după ce numele miliardarului a fost dezvăluit în dosarele Epstein.
13:50
Gică Hagi își vinde acțiunile de la Farul. Sportivul e pregătit să preia naționala României # Antena1
Gheorghe Hagi e pregătit să își vândă acțiunile de la Farul Constanța.
13:30
Cum arată Oana Radu după prima săptămână de dietă. Artista a dat jos 4 kilograme. Ce spune despre injecțiile de slăbit # Antena1
Oana Radu a apelat la ajutorul dietei pentru a scăpa de kilogramele nedorite. Artista a dat joc 4 kilograme în prima săptămână de regim. De asemenea, aceasta și-a spus și părerea despre injecțiile pentru slăbit.
13:20
Călin Donca a părăsit duminică, în săptămâna 5, competiția Survivor România 2026.
13:00
Mireasa, sezon 12. Emily și Liviu, despre viața în afara competiție. Tânăra a spus că nu prea a vorbit cu mama ei # Antena1
La Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 10 februarie 2025, Emily și Liviu au fost invitați speciali. Cei doi au vorbit despre viața lor din afara emisiunii Mireasa, iar Paula CHirilă a fost emoționată până la lacrimi să-i revadă
12:30
Delia și Irina Rimes, colaborarea pe care fanii o așteptau de ani de zile. Imagini din noul lor videoclip împreună # Antena1
Delia a postat recent pe contul ei de TikTok câteva momente din viitorul clip pe care urmează să îl lanseze alături de Irina Rimes.
12:20
În această seară, la Power Couple, proba de cuplu îi va purta... în al șaptelea cer! Emisiunea rămâne lider de audiență! # Antena1
O nouă săptămână în care limitele sunt depășite, fricile învinse, iar probele recompensate cu investițiile făcute.
11:40
Părerea sinceră a unui american despre România. De ce a lăudat meleagurile românești pe rețelele sociale # Antena1
Martel este americanul care a lăudat România pe rețelele sociale. Videoclipurile sale despre meleagurile românești au strâns o mulțime de reacții și aprecieri din partea oamenilor din mediul online.
11:40
Pacienții, victime sigure prinse între declarațiile politice și realitate Campania Observator Antena 1 # Antena1
Campania „Sănătatea, cu garda jos”, realizată de jurnalistul Observator Maria Rohnean, documentează aceste realități și le aduce în fața publicului fără filtre.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.