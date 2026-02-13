Zaharova anunță că Rusia nu va participa la Consiliul lui Trump, însă „sunt consultări pentru formularea unei poziții oficiale”
Adevarul.ro, 13 februarie 2026 06:30
Rusia nu va trimite delegați la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, programată să aibă loc pe 19 februarie, la Washington. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în cadrul unei conferințe de presă.
România, far călăuzitor în protejarea planetei. The Guardian: „Doar Suedia poluează mai puțin” # Adevarul.ro
The Guardian scrie despre România că a reușit să decupleze creșterea economică de poluare mai rapid decât oriunde altundeva în Europa și, poate, chiar în lume.
Meseria râvnită de IT-iștii care caută noi joburi: „De muncă este suficient, dar nu în birouri confortabile” # Adevarul.ro
Mesajul ironic al unui român care a reclamat că tot mai mulți IT-iști își doresc să se reprofileze ca electricieni a stârnit dispute aprinse în mediul on-line. Mulți programatori susțin că meseria de electrician le-ar fi la îndemână, chiar și numai cu ajutorul unui curs de specializare.
Hunedoara și Oțelu Roșu, „înfrățite” prin oțel. Destinul fostelor centre metalurgice din sud-vestul României # Adevarul.ro
Aflate la o distanță de doar 80 de kilometri, orașele Hunedoara și Oțelu Roșu sunt apropiate și prin istoria lor industrială. Au fost centre siderurgice importante, iar combinatele lor, închise în ultimii ani, vor avea același patronat.
Ucraina, în pragul celui de-al cincilea an de război: negocieri fără final, alegeri fără pace? # Adevarul.ro
Procesul de negociere privind ieșirea din războiul ruso-ucrainean pare să fi devenit un scop în sine. În timp ce Ucraina își consumă resursele, Vladimir Putin câștigă timp, Donald Trump urmărește mize politice și financiare, iar Europa înaintează prin proceduri birocratice lente.
Asociația Română a Băncilor, Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor greșeli frecvente pe care utilizatorii le fac în mediul online și care pot duce la pierderi financiare, furt de date sau compromiterea conturilor personale.
Cea mai spectaculoasă gară din Banatul montan, renovată după un secol și jumătate. „Palatul” de la Băile Herculane # Adevarul.ro
Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire necesară modernizării gării din Băile Herculane, una dintre cele mai vechi și apreciate clădiri feroviare istorice din România, inaugurată în urmă cu un secol și jumătate.
Cum încearcă Germania să-și protejeze companiile de Apărare în fața Chinei, și chiar de SUA # Adevarul.ro
Germania caută alternative pentru industria sa de apărare, pe fondul unor îngrijorări tot mai mari privind dependența de rivali geopolitici.
Cancerele care vor deveni și mai frecvente până în 2040. Care sunt datele pentru România # Adevarul.ro
Incidența anumitor tipuri de cancer va crește până în 2040, iar impactul în ceea ce privește mortalitatea va fi și mai accentuat, conform Sistemului European de Informații cu privire la Cancer (ECIS).
Cercetătorii au analizat date provenite de la șase instrumente montate pe trei misiuni spațiale și au identificat un nou indiciu privind dispariția apei care a existat cândva pe Marte.
Economia României a crescut spectaculos în ultimul deceniu, ajungând pe locul 26 din 145 de țări # Adevarul.ro
România, alături de Vietnam și India, formează grupul de state care au impresionat, la nivel global, în ultimul deceniu cu performanțele economice. Au urcat spectaculos în clasamentul global al complexității economice și au înregistrat totodată creșteri ale PIB de peste 80%.
Macron spune că reluarea dialogului cu Putin „nu este o chestiune de zile”: „Lucrurile se pregătesc” # Adevarul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi, 12 februarie, că nu există o urgenţă în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanţa unei cooperări prealabile între europeni, transmite AFP.
Cum ar putea arăta lumea peste zece ani. Scenariile a aproape 450 de experți internaționali # Adevarul.ro
China depășește economic Statele Unite. Războiul Rusiei din Ucraina se transformă într-un conflict înghețat prelungit. Tensiunile din jurul Taiwanului escaladează și riscă să declanșeze un război mondial.
Nicușor Dan: „Pentru fiecare dintre cele trei Parchete, există persoane foarte interesante”. Ce spune despre „speculaţie” referitoare la Marius Voineag # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi seară că printre propunerile pentru şefiile celor trei Parchete se numără persoane „foarte interesante".
Motivul pentru care Casa Albă a şters o postare de pe contul vicepreşedintelui JD Vance referitoare la „genocidul armean” # Adevarul.ro
Casa Albă a şters marţi o postare făcută pe reţelele de socializare de pe contul vicepreşedintelui JD Vance care comemora masacrele armenilor drept „genocid", explicând că mesajul, care contrazice poziţia Turciei, aliată cu SUA, a fost postat din greşeală.
Suplimentele, sprijin real sau placebo în pregătirea pentru examen? „Ce îi spui creierului el asta va face”. Ce altceva ajută # Adevarul.ro
Stresul pregătirii pentru examen i-a cuprins și pe părinți, care caută soluții testate pentru a-i ajuta pe copii. Au pus pe listă, pe lângă meditații, administrarea diverselor suplimente de vitamine și minerale. Ce altceva este recomandat să nu piardă din vedere.
Cine sunt finaliștii Selecției Naționale Eurovision. Cea de-a unsprezecea piesă care va intra în finală va fi aleasă de fani # Adevarul.ro
Televiziunea Națională a anunțat joi seară cine sunt cei zece finaliști ai Selecției Naționale care vor concura pentru un loc în finala de la Viena a concursului Eurovision Song Contest.
Când empatia este folosită pentru a manipula. Cum depistezi un partener care confundă grija cu controlul # Adevarul.ro
Ai fost vreodată într-o relație de durată în care te-ai simțit constant confuză, epuizată sau deconectată de tine însuți? Pe de o parte, partenerul părea atent și empatic; pe de alta, apropierea dintre voi venea la pachet cu condiții nespuse, presiune emoțională și manipulare subtilă.
Judecator de la Tribunalul Vâlcea, acuzat de o grefieră că a agresat-o fizic și verbal. Sindicatul reacționează: „Grefierii nu sunt subordonați personali ai nimănui” # Adevarul.ro
Un incident grav a avut loc joi, 12 februarie, la Tribunalul Vâlcea. O grefieră reclamă că a fost agresată verbal și fizic de judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al instanței și candidat la conducerea Curții de Apel Pitești. Poliția a fost chemată să intervină.
Capcane sexuale, camere video ascunse și întâlniri la Moscova. Ce arată noile documente despre fosul miliardar pedofil Jeffrey Epstein # Adevarul.ro
Vizite repetate la Moscova. Referințe elogioase la Vladimir Putin. Femei tinere din Rusia. Relații cu oficiali conectați la Kremlin. Camere video ascunse. Solicitări de informații confidențiale.
Cum ar putea afecta un conflict extins în Orientul Mijlociu economia globală. Trei scenarii posibile # Adevarul.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea declanșa un nou șoc energetic, comparabil cu crizele petroliere din anii 1970, cu efecte semnificative asupra economiei mondiale, potrivit unei analize publicate de Bloomberg.
Situație disperată la CE Oltenia. Minerii au oprit lucrul după suspendarea bonurilor de masă și au amenințat că intră în greva foamei. Managerul companiei, huiduit de protestatari # Adevarul.ro
Un protest de amploare a izbucnit joi, 12 februarie, la Complexul Energetic Oltenia, unde sute de mineri au oprit activitatea în cariere, nemulțumiți că nu au mai primit bonurile de masă. Situația a dus la blocarea totală a producției de cărbune, afectând alimentarea termocentralelor din zonă.
FCSB, lăsată pe dinafara Cupei Românie de Gloria Bistrița. Campioana, blocată în Bănie de liderul Superligii # Adevarul.ro
Universitatea Craiova și FCSB au remizat, scor 2-2, în Cupa României la fotbal.
Nicușor Dan: Participarea României la Consiliul pentru Pace depinde de „un răspuns pe care organizatorii trebuie să ni-l dea” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară că nu a luat încă o decizie privind participarea sa la reuniunea Consiliului pentru Pace.
Nicușor Dan, despre lobby-ul făcut de George Simion în SUA: „Nu a fost primit de nimeni în Statele Unite” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a comentat joi seară acuzațiile potrivit cărora George Simion ar fi făcut lobby în Statele Unite pentru ca România să fie exclusă din programul Visa Waiver.
Discuțiile privind numirea șefilor SRI și SIE sunt suspendate din cauza tensiunilor politice. Nicușor Dan: „O să revenim la ele” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară că discuțiile la nivel înalt privind numirea șefilor serviciilor de informații sunt „suspendate în mod deliberat” în perioadele în care pe agenda publică există alte subiecte sensibile.
Horoscop vineri, 13 februarie. Zodia care vrea să reaprindă o veche flacără. Unii nativi acționează în forță pentru a-și atinge obiectivele # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 13 februarie.
Nicuşor Dan critică noua amânare a CCR privind legea pensiilor magistraţilor: „Evident, o tergiversare” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a catalogat drept „tergiversare” decizia Curţii Constituţionale de amânare, pentru a cincea oară, a unei decizii cu privire la constituţionalitatea legii pensiilor magistraţilor.
China interzice vânzarea mașinilor sub costul de producție. Efortul Beijingului de a pune capăt războiului preţurilor include și alte măsuri # Adevarul.ro
China a interzis producătorilor auto să stabilească prețurile de vânzare ale automobilelor sub costurile de producție, intensificându-şi măsurile de combatere a unui război prelungit al preţurilor care afectează cea mai mare piaţă auto din lume, transmite Bloomberg.
Fostul șef al armatei britanice cere Europei să devină „superputere militară” pentru a supraviețui fără SUA. Carter propune un plan în cinci puncte # Adevarul.ro
Europa nu își mai poate permite să se bazeze „din inerție” pe Statele Unite pentru propria securitate. Este avertismentul lansat de fostul șef al Statului Major al armatei britanice, generalul Sir Nick Carter, care cere creșterea rapidă a bugetelor pentru apărare și o regândire profundă a
Ciprian Ciucu a adoptat o pisică rănită, care va locui în biroul său de la Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, are de acum o pisică și la Primăria București. Edilul a adoptat o pisicuță de aproximativ patru luni, găsită abandonată pe stradă, grav rănită după ce a fost lovită de o mașină.
Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European: „Coborârea prețului energiei este o prioritate” # Adevarul.ro
Scăderea prețului energiei, sprijinirea companiilor și reducerea birocrației au fost principalele teme discutate la reuniunea informală a Consiliului European.
Statele Unite confirmă retragerea forţelor americane de la baza al-Tanf din Siria. Forţele siriene au preluat controlul # Adevarul.ro
Statele Unite au confirmat joi, 12 februarie, că şi-au retras forţele de la baza militară al-Tanf din sud-estul Siriei, lăsând armata siriană să preia controlul ei, transmite AFP.
Tanczos Barna, despre rotativa guvernamentală din 2027: Soarta lui Bolojan „depinde de PNL” # Adevarul.ro
Vicepremierul UDMR Tanczos Barna spune că Ilie Bolojan are șanse reale să prindă rotativa guvernamentală din 2027, subliniind că decizia ține exclusiv de PNL.
Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului grupului Ferrero, Michele Ferrero, a murit la vârsta de 87 de ani, în locuința sa din Italia.
Două comune se uneas pentru a reduce cheltuielile: „Dispare o poziție de primar, dispare un consiliu local, dispare viceprimar. Nu putem funcționa rostogolind datorii” # Adevarul.ro
Două comune din județul Satu Mare vor deveni prima structură administrativă din România care se unește voluntar, ca urmare a măsurilor de austeritate și a presiunilor bugetare
Proteste AUR în mai multe orașe din țară, pe fondul nemulțumirilor față de taxe. Manifestație de doar 12 minute în Oradea # Adevarul.ro
Mai multe proteste inițiate de AUR au avut loc joi, în orașe din țară, pe fondul nemulțumirilor legate de majorarea taxelor și impozitelor.
Opționalul „Ora cu și pentru animale” va fi introdus în școli la nivel național: „Va face din elevii de azi niște adulți responsabili” # Adevarul.ro
Elevii din clasele a V-a și a VI-a vor avea ocazia să învețe grija față de animale la școală. Opționalul „Ora cu și pentru animale” va fi introdus în școli la nivel național.
România are parte de adversari dificili în Liga Națiunilor. Coșmarul bosniac se întoarce # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a România și-a aflat grupa de Liga Națiunilor.
Un lider politic rus acuză Kremlinul de sabotaj informațional din cauza restricționării Telegram și îi numește „ticăloși” pe inițiatori # Adevarul.ro
Nemulțumirile față de încetinirea și blocarea aplicației Telegram iau amploare în Rusia. Pe 11 februarie, liderul partidului Rusia Justă, Serghei Mironov, s-a alăturat criticilor și a acuzat autoritățile de la Kremlin de sabotaj informațional.
„M-am dus bou și m-am întors vacă”. Primarii din țară, nemulțumiți după întâlnirea cu Bolojan: „Am vorbit degeaba acolo” # Adevarul.ro
Mulți primari de comune din țară care au participat săptămâna aceasta la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan s-au întors dezamăgiți în comunitățile rurale pe care le păstoresc.
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara # Adevarul.ro
După mai bine de două decenii în care a dominat scena politică din Turcia, președintele Recep Tayyip Erdogan se află, inevitabil, în fața întrebării care a fost mult timp evitată: cine îi va urma la conducere?
Protest neobișnuit în Baia Mare: Un deputat AUR a adus o capră îmbrăcată cu sigla PSD în fața primăriei: „Ei sunt cei vinovați” # Adevarul.ro
Un protest neobișnuit a avut loc joi, în fața Primăriei Baia Mare. Deputatul AUR Daniel Ciornei a venit însoțit de o capră îmbrăcată cu sigla PSD.
Orașul în care animalele pot fi înhumate alături de familiile lor. Totul a pornit de la un câine care a stat 10 ani la mormântul stăpânului său # Adevarul.ro
O poveste emoționantă a stat la baza adoptării unei noi legi care permite înhumarea animalelor de companie alături de familiile lor.
Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” a umplut Sala Palatului. Evenimentul, unul de excepție, a reprezentat o premieră absolută pentru țara noastră # Adevarul.ro
Sala Palatului a fost miercuri seară neîncăpătoare pentru cei aproximativ 4.000 de spectatori veniți la Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”. Evenimentul a prilejuit și o întâlnire memorabilă între două valori incontestabile ale României: Victor Rebengiuc și David Popovici.
Șase copii capturați se întorc la familiile lor din Rusia și Ucraina. Moscova mulțumește Melaniei Trump pentru implicare # Adevarul.ro
Încă șase copii se întorc la familiile lor din Rusia și Ucraina, a declarat joi comisarul prezidențial rus pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, care i-a mulțumit primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, pentru implicarea sa în acest proces.
Acțiunile liderului opoziției Peter Magyar au fost mult timp percepute drept ”one man show”. Acum el prezintă o echipă de profesioniști din economie și diplomație. Mulți dintre ei provin din apropierea lui Viktor Orban.
Trump ar putea fi invitat la parada militară de 9 Mai de la Moscova. Peskov: „Vom vedea dacă poate veni” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump ar putea fi invitat la parada militară organizată la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei.
Trei bărbați din Târgu Jiu, anchetați pentru incitare la ură și violență într-o transmisiune live # Adevarul.ro
Un bărbat de 31 de ani din Târgu Jiu este cercetat penal după ce ar fi transmis live pe o rețea de socializare și ar fi instigat publicul la discriminare, ură și violență.
Viktor Orban îi transmite lui Zelenski că aderarea la UE „se bazează pe merit”. Liderul ungar cere stoparea sprijinului financiar pentru Ucraina # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat joi că aderarea la Uniunea Europeană este „un proces bazat pe merit” și le-a transmis liderilor de la Kiev că statele membre sunt cele care stabilesc condițiile de aderare, nu țările candidate.
