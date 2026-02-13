Loialitate dincolo de moarte: Câinele care și-a păzit stăpânul timp de 10 ani la cimitir schimbă legile în Brazilia
IasiTV Life, 13 februarie 2026 06:40
Povestea incredibilă a lui Bob Coveiro, un patruped care a refuzat să-și părăsească stăpânul chiar și după moarte, a schimbat definitiv legislația în cel mai populat stat din Brazilia. Timp de un deceniu, cimitirul din Taboão da Serra a fost casa lui Bob. Deși familia a încercat în repetate rânduri să-l ducă acasă, câinele revenea [...]
• • •
Acum 30 minute
06:40
Loialitate dincolo de moarte: Câinele care și-a păzit stăpânul timp de 10 ani la cimitir schimbă legile în Brazilia # IasiTV Life
Loialitate dincolo de moarte: Câinele care și-a păzit stăpânul timp de 10 ani la cimitir schimbă legile în Brazilia # IasiTV Life
Acum o oră
06:10
O amplă rețea de fraudă alimentară a fost destructurată de Poliția Capitalei, după ce doi importatori au inundat piața cu 12 tone de portocale toxice. Profitând de cererea uriașă din perioada sărbătorilor, aceștia au falsificat documentele de proveniență, schimbând originea fructelor din Egipt în Grecia pentru a evita controalele sanitare stricte ale Uniunii Europene. Analizele [...]
Acum 2 ore
06:00
VIDEO. Incendiu violent în localitatea Munteni: Un bărbat imobilizat a fost salvat de vecini # IasiTV Life
VIDEO. Incendiu violent în localitatea Munteni: Un bărbat imobilizat a fost salvat de vecini # IasiTV Life

Pompierii Detașamentului Tecuci au intervenit ieri după-amiază pentru a lichida un incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Munteni. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Până la sosirea echipajelor, un bărbat imobilizat la pat, aflat în camera unde s-au manifestat flăcările, a fost extras la timp de [...]
Acum 12 ore
19:50
Acum e momentul cheieRedirecționarea impozitului pe venit rămâne cea mai simplă cale prin care poți contribui la salvarea vieții copiilor născuți prematur și la susținerea educației celor care provin din medii defavorizate. Poți întoarce 3,5% din impozitul plătit la stat pentru a sprijini viața și copilăria celor mici. Este un gest simplu, care nu costă nimic [...]
Acum 24 ore
17:20
Iașul se îmbogățește cu o nouă destinație pentru iubitorii de mâncare urbană: brandul Ramore Fresh Food și-a deschis un restaurant în oraș, aducând un concept modern bazat pe preparate proaspete, gusturi intense și combinații inspirate din bucătăria street-food. Restaurantul situat pe strada Cuza Vodă nr. 56 promite să devină un punct de atracție pentru cei [...]
10:00
Pe 14 februarie 2026, de Ziua Îndrăgostiților, CTP îi invită pe ieșeni la o plimbare ghidată live, susținută de ghizii IașiTravel, care vor vorbi despre marile povești de dragoste ale Iașului, într-o experiență urbană cu cafea inclusă și un moment de liniște dedicat scrisului. "Vei putea scrie o scrisoare de iubire – către tine, pentru [...]
09:50
O carieră reală începe cu descoperirea vocației în gimnaziu. Pactul pentru Tineri rescrie destinul elevilor vulnerabili # IasiTV Life
O carieră reală începe cu descoperirea vocației în gimnaziu. Pactul pentru Tineri rescrie destinul elevilor vulnerabili # IasiTV Life

România pierde anual zeci de mii de elevi care abandonează școala, mai exact meseriașii, tehnicienii, antreprenorii și contribuabilii de mâine — resursa de care depinde dezvoltarea ei economică. În ultimii ani, peste 100.000 de liceeni au părăsit sistemul educațional, iar consecințele se resimt deja pe piața muncii, prin deficitul tot mai accentuat de specialiști și [...]
09:40
Biletele de intrare la spectacolele Operei Iași din luna martie vor fi puse în vânzare astăzi # IasiTV Life
Biletele de intrare la spectacolele Operei Iași din luna martie vor fi puse în vânzare astăzi # IasiTV Life

Opera Națională Română din Iași pune astăzi în vânzare biletele de intrare la spectacolele lunii martie. Tichetele pot fi achiziționate începând cu ora 12:00, de la Agenția Operei, care este situată în foaierul instituției, și de pe site-ul operaiasi.ro. Vedeți și Expoziție de plante exotice la Grădina Botanică Iată programul evenimentelor care vor avea loc [...]
Ieri
03:20
Ministerul Educației și Cercetării anunță începutul vacanței intermodulare pentru unitățile de învățământ din Iași. Elevii vor încheia cursurile vineri, 13 februarie, și vor relua activitatea didactică luni, 23 februarie. Decizia privind perioada acestei vacanțe mobile a aparținut Inspectoratului Școlar Județean, conform autonomiei acordate în intervalul februarie-martie. Totodată, unitățile de învățământ au libertatea de a finaliza [...]
03:10
Putna, inclusă oficial în topul celor mai bune 10 destinații turistice din România în 2026 # IasiTV Life
Putna, inclusă oficial în topul celor mai bune 10 destinații turistice din România în 2026 # IasiTV Life

Bucovina strălucește din nou pe harta turistică a țării. Putna a fost desemnată una dintre cele mai atractive destinații din România pentru anul 2026, într-un top dominat de locuri cu o puternică încărcătură istorică și naturală. Jurnaliștii de turism au plasat comuna suceveană pe un onorant loc opt, într-o listă selectă care include destinații consacrate [...]
02:50
Atenție la „vecina” binevoitoare: Noua metodă de înșelăciune care îi lasă pe români fără bani # IasiTV Life
Atenție la „vecina" binevoitoare: Noua metodă de înșelăciune care îi lasă pe români fără bani # IasiTV Life

IPJ Bacău avertizează populația, în special persoanele vârstnice, cu privire la o nouă formă de înșelăciune. Escrocii apelează la încrederea locatarilor, pretinzând că locuiesc în același bloc, pentru a le vinde sacoșe cu alimente (pește și pui). În realitate, conținutul este mult mai ieftin decât suma pretinsă, iar greutatea produselor este falsificată. Exemplul unei bătrâne [...]
02:40
Succes internațional: Gecile purtate la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, create de o tânără din Iași. # IasiTV Life
Succes internațional: Gecile purtate la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, create de o tânără din Iași. # IasiTV Life

Imaginea sportivilor defilând plini de optimism la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă a avut o semnificație aparte pentru o tânără din Iași. Gecile purtate de aceștia sunt rodul muncii Ilincăi Lungu, designer 3D la Adidas. Proiectul, dezvoltat sub îndrumarea atentă a experților în echipamente de performanță, a fost unul de lungă durată, Ilinca aflând de [...]
02:30
Iașul se îmbracă în iubire: „Tramvaiul Iubirii” revine pe traseu cu daruri pentru cupluri! # IasiTV Life
Iașul se îmbracă în iubire: „Tramvaiul Iubirii" revine pe traseu cu daruri pentru cupluri! # IasiTV Life

Atmosfera romantică a Iașului prinde viață într-un mod cu totul special de Ziua Îndrăgostiților. Orașul cu cele mai frumoase povești culturale și literare își invită locuitorii să descopere latura sa sentimentală printr-un eveniment aparte: „Tramvaiul Iubirii", o plimbare ghidată ce îmbină cafeaua, poveștile și magia scrisorilor scrise de mână. Pe 14 februarie 2026, ghizii IașiTravel [...]
11 februarie 2026
16:30
INVITAT / Prof. CĂTĂLIN ȘTIRBU – Antrenor CSM Iași 2020
14:50
INVITAT / OLTIȚA CÎNTEC – Teatrolog
07:10
INVITAT / Adrian Ambrose – Fondator "Fabricat în RO"
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
CNIR anunță interes major pentru A8: Nouă oferte depuse pentru contractul de supervizare pe sectorul Târgu Neamț – Iași # IasiTV Life
CNIR anunță interes major pentru A8: Nouă oferte depuse pentru contractul de supervizare pe sectorul Târgu Neamț – Iași # IasiTV Life

Nouă companii au depus oferte pentru monitorizarea lucrărilor pe segmentul Târgu Frumos – Lețcani (A8). Contractul de supervizare acoperă o perioadă extinsă, incluzând 60 de luni de garanție a lucrărilor, pe lângă cele de execuție. Ofertele au fost depuse de: 1. EGIS Romania 2. TECNIC Consulting Engineering Romania 3. IRD Engineering 4. Consitrans 5. Asocierea Romconstruct SA (lider),Civil Engineering [...]
06:30
O zi obișnuită s-a transformat într-o scenă de coșmar marți, în municipiul Dorohoi. O femeie în vârstă de 48 de ani a murit după ce a căzut de la etajul IV al blocului în care locuia, situat pe Aleea Victoriei. Deși echipajul de ambulanță sosit la fața locului a transportat-o de urgență la Spitalul Municipal, [...]
06:20
O gospodărie din Ciurbești a fost la un pas de a fi distrusă în totalitate în urma unui incendiu izbucnit în marți dimineață. Flăcările, care s-au manifestat cu violență la nivelul acoperișului, au fost observate în jurul orei prânzului, declanșând o intervenție masivă a salvatorilor ieșeni. Peste 14 subofițeri și un ofițer au acționat la [...]
06:10
VIDEO. Controversă la vârful Ministerului Culturii după ce ministrul a fost înregistrat insultând corpul artistic # IasiTV Life
VIDEO. Controversă la vârful Ministerului Culturii după ce ministrul a fost înregistrat insultând corpul artistic # IasiTV Life

O scenă incredibilă a avut loc marți în fața Teatrului Național București. Ministrul Culturii, Andras Demeter (UDMR), a fost înregistrat în timp ce folosea un limbaj jignitor la adresa actorilor care îi contestau măsurile. Deși este el însuși actor de profesie, demnitarul a afișat o atitudine sfidătoare, numindu-i „proști" pe colegii de breaslă aflați în [...]
06:00
„Drum lin printre îngeri!” O comunitate întreagă în doliu după moartea fulgerătoare a căpitanului Iacob Diana # IasiTV Life
„Drum lin printre îngeri!" O comunitate întreagă în doliu după moartea fulgerătoare a căpitanului Iacob Diana # IasiTV Life

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui au confirmat decesul colegei lor, căpitan Iacob Diana, în urma unui accident rutier petrecut pe raza comunei Ciortești. Ofițerul, apreciat pentru parcursul profesional ireproșabil și dedicarea față de instituție, se afla în județul Iași în momentul producerii tragediei. „Cu profund regret anunțăm trecerea în neființă a colegei noastre, căpitan [...]
10 februarie 2026
13:50
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Habil FLORIN MITU – Șef Clinica de Recuperare Medicală Cardiovasculară
12:50
INVITAT / LAURENȚIU IVAN – Director general SC Servicii Publice Iași
11:10
Primarul suspendat al comunei botoșănene Drăgușeni a fost trimis în judecată de procurorii DNA Suceava. Eugen Nechita este în arest preventiv, el fiind acuzat de luare de mită în formă continuată. Vedeți și Un autobuz CTP de pe traseul 27B, proiectat pe contrasens după o coliziune cu un autoturism Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în [...]
07:30
INVITAT / Dragoș Andrei Cantea – Director artistic Între 1 și 8 martie, festivalul Classix revine la Iași cu ediția a VII-a, propunând publiculuiconcerte inedite și formate curajoase, dedicate tuturor generațiilor. Pe 7 martie,la Sala Unirii, festivalul aduce o premieră absolută: spectacolul „Vulpița cea Isteață",conceput pentru întreaga familie – copii, părinți și bunici. Ideea unui [...]
06:10
Situație alarmantă în spitalele din sud-estul României! Pacienții sunt trimiși dintr-un județ în altul pentru că nu are cine să-i trateze # IasiTV Life
Situație alarmantă în spitalele din sud-estul României! Pacienții sunt trimiși dintr-un județ în altul pentru că nu are cine să-i trateze # IasiTV Life

În timp ce marile orașe se laudă cu tehnologie de ultimă oră, județe întregi din sud-estul țării rămân în beznă medicală după ora 20:00. O banală gardă de neurologie a devenit un lux la Ploiești, Giurgiu sau Călărași, forțând ambulanțele să transforme transferul pacienților cu AVC într-un veritabil „ping-pong" între județe. La SJU Ploiești, cinci [...]
05:50
Echipa UAIC a obținut a doua medalie de aur la etapa europeană a prestigiosului concurs de programare ICPC # IasiTV Life
Echipa UAIC a obținut a doua medalie de aur la etapa europeană a prestigiosului concurs de programare ICPC # IasiTV Life

Echipa Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC) – TheOnesWhoKnock, formată din Andrei Boacă, Alexandru Gheorghieș și Robert Popa, studenți în anul al II-lea la studii de licență, Facultatea de Informatică a UAIC, a câștigat a doua medalie de aur la etapa europeană a concursului ICPC (International Collegiate Programming Contest), cel mai prestigios concurs de [...]
05:50
Anchetă în curs la Mamaia după găsirea unor fragmente de dronă. Se încearcă reconstituirea traseului prin radare # IasiTV Life
Anchetă în curs la Mamaia după găsirea unor fragmente de dronă. Se încearcă reconstituirea traseului prin radare # IasiTV Life

Autoritățile române au demarat o anchetă amplă după ce fragmente metalice
05:30
Un autobuz CTP de pe traseul 27B, proiectat pe contrasens după o coliziune cu un autoturism # IasiTV Life
Un accident de circulație a avut loc în zona Continental, pe sensul de mers către Spitalul „Providența”. În eveniment au fost implicate un autobuz al Companiei de Transport Public (CTP), care circula pe traseul 27B, și un autoturism. Potrivit primelor informații, cauza accidentului a fost neacordarea de prioritate. Șoferul autoturismului a pătruns de pe o [...] The post Un autobuz CTP de pe traseul 27B, proiectat pe contrasens după o coliziune cu un autoturism first appeared on IasiTV Life.
05:20
Protest în administrația locală: Peste 1.300 de primării intră de marți în grevă de avertisment # IasiTV Life
O criză administrativă majoră se prefigurează începând de marți, când peste 1.300 de comune din România vor intra în grevă de avertisment. Mișcarea, coordonată de Asociația Comunelor din România (ACoR), reprezintă o reacție directă la reforma propusă de Executivul condus de Ilie Bolojan, reformă ce prevede restructurări masive de personal și reduceri bugetare. Edilii acuză [...] The post Protest în administrația locală: Peste 1.300 de primării intră de marți în grevă de avertisment first appeared on IasiTV Life.
9 februarie 2026
15:40
INVITAT / Pr.paroh RADU BRÂNZĂ – Parohia ”Sf. Haralambie” Iași The post DEZBATEREA ZILEI / HRAMUL SFÂNTULUI HARALAMBIE first appeared on IasiTV Life.
15:20
Consiliul Național al Dizabilității din România a trimis o scrisoare deschisă premierului # IasiTV Life
Cinci federații naționale pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, împreună cu 232 de organizații neguvernamentale și 455 de semnatari individuali, au transmis o scrisoare deschisă prim-ministrului Ilie Bolojan, prin care solicită reintroducerea scutirilor de impozit pentru locuință, teren și mijloc de transport, precum și majorarea indemnizațiilor de handicap. Vedeți și Mortalitatea infantilă în România a [...] The post Consiliul Național al Dizabilității din România a trimis o scrisoare deschisă premierului first appeared on IasiTV Life.
14:10
INVITAT / Prof. NUCU ANTOHI – Coordonator CRSSE Iași The post CONTRAATAC / LUPTĂ LA PROPRIU ȘI LA FIGURAT ÎN SUPERLIGA first appeared on IasiTV Life.
13:40
Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează, în perioada 13 februarie (ora 11.00) – 15 martie, în compartimentele complexului de sere din Grădina Botanică, cea de-a 51-a ediţie a expoziţiei de plante exotice. Vedeți și „Vals și tango – dialogul inimilor”: concert la Palat oferit de Opera Iași Genericul acestei [...] The post Expoziție de plante exotice la Grădina Botanică first appeared on IasiTV Life.
13:30
INVITAT / ROXANA NECULA – Viceprimar municipiu Iași The post DEZBATEREA ZILEI / IAȘI, orașul celor 10 viceprimari first appeared on IasiTV Life.
13:20
Ești antreprenor din Iași? Dacă nu îți controlezi fiscal firma, statul o va face în locul tău # IasiTV Life
2026 e un an de mari încercări pentru tine, ca patron din Iași. În fiecare săptămână stau față în față cu antreprenori din Iași care au muncit enorm ca să ajungă unde sunt, dar care simt că, din punct de vedere fiscal, lucrurile scapă tot mai mult de sub control. Cum arată realitatea ta acum [...] The post Ești antreprenor din Iași? Dacă nu îți controlezi fiscal firma, statul o va face în locul tău first appeared on IasiTV Life.
09:20
Opera Națională Română din Iași propune publicului o nouă întâlnire în Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași la un concert intitulat „Vals și tango – dialogul inimilor”. Spectacolul va avea loc loc mâine, începând cu ora 18:30. Vedeți și Evenimente care vor avea loc în Arhiepiscopia Iaşilor, în perioada 8-14 februarie 2026 Evenimentul, [...] The post „Vals și tango – dialogul inimilor”: concert la Palat oferit de Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
07:30
Municipalitatea ieșeană continuă programul anual de ocrotire a persoanelor vulnerabile pe durata iernii. În parteneriat cu Asociația Emaus, a fost amenajat un spațiu de odihnă în cadrul Băii Publice, destinat celor fără adăpost. Poliția Locală Iași monitorizează constant zonele publice și intervine atât din oficiu, cât și la sesizarea cetățenilor, pentru a îndruma persoanele aflate [...] The post Lupta cu gerul în Iași: Refuzul dramatic al unei femei de a fi salvată din stradă first appeared on IasiTV Life.
07:30
Atenție, șoferi! Se anunță 15 cm de zăpadă și polei. Gerul pune stăpânire pe România de luni # IasiTV Life
ANM a emis o nouă informare meteo, valabilă de luni, 9 februarie, până marți, 10 februarie. Iată la ce trebuie să se aștepte locuitorii din principalele regiuni: Citiți și Lupta cu gerul în Iași: Refuzul dramatic al unei femei de a fi salvată din stradă Recomandări: Verificați sistemele de încălzire, asigurați-vă că aveți anvelope de [...] The post Atenție, șoferi! Se anunță 15 cm de zăpadă și polei. Gerul pune stăpânire pe România de luni first appeared on IasiTV Life.
07:20
Mașina ta are nevoie de reparații, dar tu n-ai timp de pierdut prin mai multe service-uri?La Radman Vianor, rezolvi totul într-un singur loc! În punctul nostru de lucru de pe Șoseaua Iași–Tomești, găsești toate serviciile pentru mașina ta:– mecanică auto – de la intervenții simple la lucrări complexe,– diagnoză computerizată,– electrică auto,– vopsitorie și tinichigerie,– [...] The post Cu Radman Vianor, mașina ta este gata de drum în cel mai scurt timp! first appeared on IasiTV Life.
07:20
Autoturism cuprins de flăcări la Vlăsinești: Intervenție rapidă a pompierilor pentru stingerea incendiului # IasiTV Life
Un incendiu auto a mobilizat duminică după amaiză forțele de intervenție în localitatea Vlăsinești. Alerta a fost dată de o localnică, aceasta observând fum ieșind de sub capota unui vehicul parcat. La fața locului au acționat pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere, sprijiniți de voluntarii SVSU Vlăsinești. Echipajele au constatat că [...] The post Autoturism cuprins de flăcări la Vlăsinești: Intervenție rapidă a pompierilor pentru stingerea incendiului first appeared on IasiTV Life.
07:10
EU SĂNĂTOS / Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iași – Clinica de UrologiePresiune, urgențe, responsabilitate # IasiTV Life
INVITAT / Profesor universitar doctor CĂTĂLIN PRICOP – Medic primar Urologie The post EU SĂNĂTOS / Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iași – Clinica de UrologiePresiune, urgențe, responsabilitate first appeared on IasiTV Life.
8 februarie 2026
05:40
INVITAT / Pr. paroh SEBASTIAN TEACU – Parohia ”Sf. Nicolae” Ciurchi The post LUMINA ORTODOXIEI / PILDA ÎNTOARCERII FIULUI RISIPITOR first appeared on IasiTV Life.
6 februarie 2026
16:40
Evenimente care vor avea loc în Arhiepiscopia Iaşilor, în perioada 8-14 februarie 2026 # IasiTV Life
Duminică, 8 februarie – Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor) Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Pângărați. Vedeți și Burse de 500.000 de euro pentru 1.110 elevi din județul Iași Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va săvârși Sfânta Liturghie la Parohia [...] The post Evenimente care vor avea loc în Arhiepiscopia Iaşilor, în perioada 8-14 februarie 2026 first appeared on IasiTV Life.
16:30
Mașina ta are nevoie de reparații, dar tu n-ai timp de pierdut prin mai multe service-uri?La Radman Vianor, rezolvi totul într-un singur loc! În punctul nostru de lucru de pe Șoseaua Iași–Tomești, găsești toate serviciile pentru mașina ta:– mecanică auto – de la intervenții simple la lucrări complexe,– diagnoză computerizată,– electrică auto,– vopsitorie și tinichigerie,– [...] The post Cu Radman Vianor, mașina ta este gata de drum în cel mai scurt timp! first appeared on IasiTV Life.
16:20
INVITAT / Lect. Univ. Dr. Marin Gherman – politolog și jurnalist (Cernăuți, Suceava) The post POLITICA LA IAȘI / Despre situația din Ucraina first appeared on IasiTV Life.
16:00
O veste importantă pentru locuitorii regiunii Moldovei: lanțul apreciat de drogherii dm a deschis joi, 5 februarie, ușile celui mai mare magazin din această zonă, situat în Palas Mall Iași! Noul magazin are o suprafață de aproximativ 713 metri pătrați, dintre care peste 580 de metri pătrați sunt dedicați spațiului de vânzare. Această extindere promite [...] The post Reduceri și cadouri, la redeschiderea magazinului dm din Palas Mall Iași first appeared on IasiTV Life.
12:00
Fundația Tinmar continuă angajamentul său față de educație și performanță prin extinderea programului „Educație pentru Viitor”, care susține excelența în rândul elevilor din România. În acest an, județul Iași devine epicentrul unei noi etape a proiectului, prin acordarea a 1.110 burse de merit elevilor cu rezultate remarcabile la învățătură, provenind din toate localitățile județului. Vedeți [...] The post Burse de 500.000 de euro pentru 1.110 elevi din județul Iași first appeared on IasiTV Life.
09:30
Viceprimarul Roxana Necula a lansat o acțiune în premieră pentru Iași, dedicată studenților: ”viceprimar pentru o săptămână”. ”Iașul mai fain mâine începe azi, cu oameni tineri puși pe treabă. De aceea, cu dorința de a face echipă cu tinerii ieșeni, lansez , un mini-program de training, de tip , dedicat studenților. Programul se adresează îndeosebi [...] The post Viceprimar pentru o săptămână: start înscrieri! first appeared on IasiTV Life.
