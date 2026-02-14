Medic de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată

07:20

Mașina ta are nevoie de reparații, dar tu n-ai timp de pierdut prin mai multe service-uri?La Radman Vianor, rezolvi totul într-un singur loc! În punctul nostru de lucru de pe Șoseaua Iași–Tomești, găsești toate serviciile pentru mașina ta:– mecanică auto – de la intervenții simple la lucrări complexe,– diagnoză computerizată,– electrică auto,– vopsitorie și tinichigerie,– [...] The post Cu Radman Vianor, mașina ta este gata de drum în cel mai scurt timp! first appeared on IasiTV Life.