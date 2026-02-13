Horoscop 13 februarie 2026 (vineri)

Covasna Media, 13 februarie 2026 06:40

Horoscop 13 februarie 2026 (vineri)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum 5 minute
07:00
Dragostea care nu se vede la televizor. Despre „te iubesc”-ul spus prin curățatul zăpezii și biletul de pe masa din bucătărie Covasna Media
Dragostea care nu se vede la televizor. Despre „te iubesc”-ul spus prin curățatul zăpezii și biletul de pe masa din bucătărie
07:00
Sute de șoferi din județ au rămas fără certificate de înmatriculare în 2025 Covasna Media
Sute de șoferi din județ au rămas fără certificate de înmatriculare în 2025
07:00
Ce faci de Ziua Îndrăgostiților? Covasna Media
Ce faci de Ziua Îndrăgostiților?
Acum 30 minute
06:40
Horoscop 13 februarie 2026 (vineri) Covasna Media
Horoscop 13 februarie 2026 (vineri)
Acum 24 ore
17:20
Fumatul, cauza probabilă a incendiului izbucnit marți seara într-un apartament din Sfântu... Covasna Media
Fumatul, cauza probabilă a incendiului izbucnit marți seara într-un apartament din Sfântu...
15:40
Creativitatea prinde voce împotriva bullyingului! „Eroul din clasă”- concurs național de... Covasna Media
Creativitatea prinde voce împotriva bullyingului! „Eroul din clasă”- concurs național de...
14:30
Bilanț rutier în județul Covasna: 32 de accidente grave și șapte morți, în 2025 Covasna Media
Bilanț rutier în județul Covasna: 32 de accidente grave și șapte morți, în 2025
14:00
Jandarmeria Covasna continuă demersurile pentru siguranța competițiilor sportive Covasna Media
Jandarmeria Covasna continuă demersurile pentru siguranța competițiilor sportive
13:40
IPJ Covasna: mai puțină criminalitate, dar mai multe înșelăciuni în 2025 Covasna Media
IPJ Covasna: mai puțină criminalitate, dar mai multe înșelăciuni în 2025
13:00
Victimele violenței domestice cer ajutorul poliției în număr tot mai mare Covasna Media
Victimele violenței domestice cer ajutorul poliției în număr tot mai mare
12:40
Femeie din Sfântu Gheorghe, păcălită pe Facebook. A plătit 2.500 de lei pentru piese auto pe... Covasna Media
Femeie din Sfântu Gheorghe, păcălită pe Facebook. A plătit 2.500 de lei pentru piese auto pe...
Ieri
07:00
De la 3XL la mărimea M: povestea unei transformări radicale Covasna Media
De la 3XL la mărimea M: povestea unei transformări radicale
07:00
Tu cine vrei să fie „Superlativul” anului 2025? Mai sunt doar patru zile până la închiderea votului Covasna Media
Tu cine vrei să fie „Superlativul” anului 2025? Mai sunt doar patru zile până la închiderea votului
07:00
Peste 500 de sancțiuni pentru apeluri false la 112 în județul Covasna Covasna Media
Peste 500 de sancțiuni pentru apeluri false la 112 în județul Covasna
06:50
Un nou protest anunțat la Sfântu Gheorghe împotriva majorării taxelor și impozitelor Covasna Media
Un nou protest anunțat la Sfântu Gheorghe împotriva majorării taxelor și impozitelor
06:40
Horoscop 12 februarie 2026 (joi) Covasna Media
Horoscop 12 februarie 2026 (joi)
11 februarie 2026
22:30
Cupa României: Sepsi OSK iese din competiţie după faza grupelor Covasna Media
Cupa României: Sepsi OSK iese din competiţie după faza grupelor
19:20
„Joia gurmanzilor” la Sfântu Gheorghe; bonusuri şi reduceri de până la 25% Covasna Media
„Joia gurmanzilor” la Sfântu Gheorghe; bonusuri şi reduceri de până la 25%
17:30
Tânăr lovit de mașină în timp ce traversa pe strada 1 Decembrie 1918 Covasna Media
Tânăr lovit de mașină în timp ce traversa pe strada 1 Decembrie 1918
17:20
Salvatorii SMURD Covasna, 14 ani de misiuni contracronometru pentru viață Covasna Media
Salvatorii SMURD Covasna, 14 ani de misiuni contracronometru pentru viață
16:50
Structuri ale Forţelor Terestre participă la exerciţii militare în Poligonul de la Sfântu... Covasna Media
Structuri ale Forţelor Terestre participă la exerciţii militare în Poligonul de la Sfântu...
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Andrea: „După ce am devenit mamă, nu mai văd paciente, ci femei” Covasna Media
Andrea: „După ce am devenit mamă, nu mai văd paciente, ci femei”
06:40
Horoscop 11 februarie 2026 (miercuri) Covasna Media
Horoscop 11 februarie 2026 (miercuri)
10 februarie 2026
21:10
Incendiu într-un bloc de pe strada Vasile Goldiș. Două persoane au ajuns la spital Covasna Media
Incendiu într-un bloc de pe strada Vasile Goldiș. Două persoane au ajuns la spital
19:50
Figurină feminină veche de peste 7.500 de ani, descoperită de arheologi în apropierea... Covasna Media
Figurină feminină veche de peste 7.500 de ani, descoperită de arheologi în apropierea...
18:10
Șoferii Bolt din Sfântu Gheorghe, nemulțumiți de comisioane și tarife Covasna Media
Șoferii Bolt din Sfântu Gheorghe, nemulțumiți de comisioane și tarife
16:50
Tinerii din România, pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale Covasna Media
Tinerii din România, pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale
16:30
Anul trecut au avut loc peste 280 de incendii în județul Covasna. Scurtcircuitul electric este... Covasna Media
Anul trecut au avut loc peste 280 de incendii în județul Covasna. Scurtcircuitul electric este...
13:00
Expoziția Henning Lajos 65 la Galeria de Artă „Kádár László” din orașul Covasna Covasna Media
Expoziția Henning Lajos 65 la Galeria de Artă „Kádár László” din orașul Covasna
12:50
„Dacă aș fi un pârâu…”: concurs de creație literară pentru elevi, lansat de Hydrokov Covasna Media
„Dacă aș fi un pârâu…”: concurs de creație literară pentru elevi, lansat de Hydrokov
07:00
Din Sfântu Gheorghe, direct pe scena Eurovision. Interviu cu Razi, artistul care vrea să cucerească Europa Covasna Media
Din Sfântu Gheorghe, direct pe scena Eurovision. Interviu cu Razi, artistul care vrea să cucerească Europa
07:00
Asociația Izsák Művek continuă să sprijine persoanele aflate în nevoie, dar are nevoie de susținerea comunității Covasna Media
Asociația Izsák Művek continuă să sprijine persoanele aflate în nevoie, dar are nevoie de susținerea comunității
07:00
Aproape 10.000 de voturi în 4 zile. Superlativele OCV 2025 au pus județul în mișcare Covasna Media
Aproape 10.000 de voturi în 4 zile. Superlativele OCV 2025 au pus județul în mișcare
06:40
Horoscop 10 februarie 2026 (marți) Covasna Media
Horoscop 10 februarie 2026 (marți)
9 februarie 2026
18:20
A început votarea proiectelor înscrise în Programul de bugetare participativă susţinut de... Covasna Media
A început votarea proiectelor înscrise în Programul de bugetare participativă susţinut de...
17:00
Măsuri de prevenire pe fondul temperaturilor scăzute din județul Covasna Covasna Media
Măsuri de prevenire pe fondul temperaturilor scăzute din județul Covasna
16:00
Zăbala: șofer fără permis, cu mașină neînmatriculată și plăcuțe false, urmărit de... Covasna Media
Zăbala: șofer fără permis, cu mașină neînmatriculată și plăcuțe false, urmărit de...
15:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
11:20
Atenționări Cod galben de ger, vânt puternic și viscol Covasna Media
Atenționări Cod galben de ger, vânt puternic și viscol
07:00
Tóth-Birtan Csaba, omul care nu caută aplauze Covasna Media
Tóth-Birtan Csaba, omul care nu caută aplauze
07:00
Verdict final pentru Winter Rally Covasna 2026: competiția a fost anulată Covasna Media
Verdict final pentru Winter Rally Covasna 2026: competiția a fost anulată
06:40
Horoscop 9 februarie 2026 (luni) Covasna Media
Horoscop 9 februarie 2026 (luni)
7 februarie 2026
21:40
Cine sunt câștigătorii premiilor Best of Sepsi 2025 Covasna Media
Cine sunt câștigătorii premiilor Best of Sepsi 2025
06:40
Horoscop 7-8 februarie 2026 (previziuni pentru weekend) Covasna Media
Horoscop 7-8 februarie 2026 (previziuni pentru weekend)
6 februarie 2026
10:50
Măgar „recidivist” pe străzile orașului: Poliția Locală trage un semnal de alarmă Covasna Media
Măgar „recidivist” pe străzile orașului: Poliția Locală trage un semnal de alarmă
07:10
1,3 milioane de lei pentru noua suprafață de joc de la Arena Sepsi Covasna Media
1,3 milioane de lei pentru noua suprafață de joc de la Arena Sepsi
07:00
Start vot! Descoperă nominalizații la Superlativele OCV 2025 Covasna Media
Start vot! Descoperă nominalizații la Superlativele OCV 2025
07:00
Start la vot și la planuri de ieșit din casă Covasna Media
Start la vot și la planuri de ieșit din casă
06:40
Horoscop 6 februarie 2026 (vineri) Covasna Media
Horoscop 6 februarie 2026 (vineri)
5 februarie 2026
18:30
Lipsa medicilor anesteziști limitează activitatea Spitalului Municipal Târgu Secuiesc Covasna Media
Lipsa medicilor anesteziști limitează activitatea Spitalului Municipal Târgu Secuiesc
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.