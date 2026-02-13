MSC 2026 pune în discuţie tensiunile transatlantice şi autonomia militară a Europei

00:00

Federaţia Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical (FEPAM) susţine că menţinerea medicilor în România nu poate fi realizată prin măsuri administrative obligatorii, ci prin crearea unui cadru profesional funcţional şi predictibil, care să le permită construirea unei cariere pe termen lung. Reacţia organizaţiei vine după declaraţiile premierului Ilie Bolojan, care a afirmat că absolvenţii facultăţilor de medicină finanţate de stat ar trebui să rămână să lucreze în ţară cel puţin câţiva ani după terminarea studiilor.