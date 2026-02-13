MSC 2026 pune în discuţie tensiunile transatlantice şi autonomia militară a Europei
Bursa, 13 februarie 2026 07:50
Responsabilii politici din domeniul securităţii transatlantice se vor reuni începând de vineri, pentru trei zile, la Conferinţa anuală de Securitate de la Munchen (MSC), pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la angajamentul Statelor Unite faţă de apărarea europeană sub preşedinţia lui Donald Trump, problemă ce alimentează tensiunea în Europa.
Acum 10 minute
08:00
Un număr record de companii care importă produse în Statele Unite nu reuşesc să acopere cerinţele federale privind garanţiile vamale necesare pentru plata taxelor comerciale impuse în cadrul politicii tarifare a preşedintelui Donald Trump, transmite CNBC.
08:00
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a cerut joi Serbiei să abandoneze amendamentele legislative considerate a submina independenţa sistemului judiciar, avertizând că sprijinul financiar din partea UE ar putea fi reconsiderat, notează AFP.
08:00
SUA şi Taiwan au semnat acord pentru reducerea taxelor vamale şi facilitarea comerţului bilateral # Bursa
Washingtonul şi Taipei au semnat joi acordul comercial dezvăluit la mijlocul lunii ianuarie şi care urmează să reducă de la 20% la maximum 15% taxele vamale asupra mărfurilor taiwaneze care intră în Statele Unite.
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:30
Preşedintele american Donald Trump ameninţă joi Iranul că, dacă nu acceptă un acord cu privire la programul său nuclear, vor exista consecinţe and #8222;foarte traumatizante and #8221;, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu îşi exprima un and #8222;anumit scepticism and #8221; faţă de şansele încheierii unui acord.
07:30
Uniunea Europeană ia în calcul modificarea regulilor privind fuziunile, pentru a facilita aprobarea tranzacţiilor la nivel paneuropean, în încercarea de a permite companiilor din blocul comunitar să câştige dimensiune şi să concureze mai eficient cu rivalii din afara UE, potrivit unor surse apropiate discuţiilor, citate de Reuters.
07:30
CS Rapid anunţă, joi, că fosta sportivă Cristina Vărzaru este noul manager al secţiei de handbal a clubului bucureştean.
07:20
Google, parte a grupului Alphabet, este investigată de autorităţile europene de concurenţă în legătură cu modul în care vinde publicitate în cadrul motorului său de căutare în Europa, potrivit unei scrisori transmise advertiserilor şi consultate de Reuters.
07:20
Guvernul Statelor Unite a înregistrat în ianuarie un deficit bugetar mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, pe fondul unei creşteri spectaculoase a veniturilor din tarife vamale, în contextul în care Curtea Supremă urmează să se pronunţe asupra legalităţii acestora, relatează CNBC, potrivit Agerpres.
07:10
Un acord bilateral a fost anunţat joi între Franţa şi Norvegia, în vederea ajutării Ucrainei în conflictul de aproape patru ani cu Rusia, prin care Oslo cumpără un and #8222;volum mare and #8221; de bombe planante franceze, confirmă ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin.
Acum 2 ore
07:00
Echipa României s-a clasat, joi, pe locul 9 în proba de sanie ştafetă din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
07:00
Naţionala României va înfrunta Polonia, Bosnia şi Suedia în grupa B4 a Ligii Naţiunilor, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc, joi, la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall.
06:50
Tragerea la sorţi pentru întâlnirile din Grupele Mondiale I şi II din Cupa Davis a avut loc joi, la Londra. România, cap de serie 6 al acestei faze şi revenită în Grupa Mondială II, va înfrunta în deplasare selecţionata Indoneziei, în weekend-ul 18-20 septembrie, pentru a urca în play-off-ul pentru eşalonul superior.
Acum 4 ore
06:00
După o perioadă de ajustări, piaţa imobiliară locală intră în 2026 cu o încredere sporită din partea investitorilor români, care au devenit un factor esenţial în susţinerea lichidităţii şi stabilităţii pieţei, manifestând un interes crescut atât pentru activele generatoare de venit, cât şi pentru proiectele de tip brownfield, se arată în raportul lansat ieri, 12 februarie, de compania de consultanţă şi servicii imobiliare CBRE.
Acum 12 ore
00:00
Compania farmaceutică americană Moderna a anunţat că Agenţia pentru Alimente şi Medicamente din Statele Unite (FDA) a refuzat să examineze cererea de autorizare pentru vaccinul său antigripal bazat pe tehnologia ARN mesager (ARNm), primul de acest tip dezvoltat de companie, informează AFP.
00:00
Păsările din întreaga lume, deja afectate de schimbările climatice şi de agricultura intensivă, se confruntă cu o ameninţare suplimentară: zgomotul produs de activităţile umane.
00:00
Federaţia Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical (FEPAM) susţine că menţinerea medicilor în România nu poate fi realizată prin măsuri administrative obligatorii, ci prin crearea unui cadru profesional funcţional şi predictibil, care să le permită construirea unei cariere pe termen lung. Reacţia organizaţiei vine după declaraţiile premierului Ilie Bolojan, care a afirmat că absolvenţii facultăţilor de medicină finanţate de stat ar trebui să rămână să lucreze în ţară cel puţin câţiva ani după terminarea studiilor.
00:00
Creditul acordat gospodăriilor din Statele Unite a atins un nou record şi în T4 2025, de 18,78 trilioane de dolari, pe fondul unei creşteri trimestriale de 191 de miliarde, după un avans de 197 de miliarde de dolari în trimestrul precedent, conform ultimului raport de la Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) (vezi graficul 1).
00:00
BP Plc (British Petroleum) intră într-o nouă etapă strategică, marcată de suspendarea răscumpărărilor de acţiuni şi prioritizarea consolidării bilanţului, într-un context de preţuri mai scăzute ale petrolului.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,64%.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,0020 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0934 lei/euro.
00:00
Consiliul UE validează controversa: procurorul din and #8222;Pfizergate and #8221;, promovat la Parchetul European # Bursa
Consiliul Uniunii Europene a validat-o miercuri pe Jennifer Vanderputten ca procuror european cu rang deplin din partea Belgiei la Parchetul European, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei de instituţia respectivă.
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei.
00:00
Răspuns la interogaţia din BURSA: 'A făcut bine România că nu a intrat în zona euro? and #8221; # Bursa
În articolul din Bursa, din 11/02/2026, dl. Florian Goldstein afirmă, în esenţă, că, după criza financiară din anii 2007-2008, ţările din zona euro au pierdut privilegiul de a beneficia cam de acelaşi nivel de dobândă pentru împrumuturile în euro de pe pieţele financiare internaţionale, indiferent de disciplina fiscală, bugetară şi financiară a fiecărei ţări.
00:00
Economia globală pe care am cunoscut-o în primele două decenii ale secolului al XXI-lea - o piaţă deschisă unde capitalul circula liber, tehnologia se răspândea rapid, iar preţurile şi dobânzile tindeau spre convergenţă - nu mai există. În locul ei a apărut o lume fragmentată în blocuri economice strategice care îşi apără tehnologia, finanţarea şi lanţurile de aprovizionare prin reguli incompatibile şi interese divergente.
00:00
Despre scrisoarea adresată celor 27 de şefi de stat/guvern din ţările membre ale UE de către plina de sine nulitate politică din fruntea Comisiei Europene este vorba.
00:00
Publicarea de către Departamentul de Justiţie (DOJ) american a celor 3,5 milioane de documente şi fişiere din dosarele Epstein, dintre care unele au fost ulterior retrase şi altele modificate sub pretextul anonimizării unor victime, a ridicat starea de iritare în rândul societăţii civile din SUA, care aştepta un aşa-numit moment al adevărului.
00:00
Pachetele Combo - produsul principal al companiei Christian Tour la Târgul de Turism; Care sunt destinaţiile verii # Bursa
Pachetele de tip Combo reprezintă principalul produs cu care compania Christian Tour participă la Târgul de Turism al României, ce se desfăşoară în aceste zile la Romexpo.
00:00
Bursele europene au crescut ieri, investitorii urmărind în continuare raportările companiilor din regiune.
00:00
00:00
* Tranzacţii de 128 milioane lei, peste cele din sesiunea anterioară
00:00
FP, bilanţ la 15 ani de la listare: 29,2 miliarde lei - dividende şi răscumpărări de acţiuni # Bursa
* Remus Vulpescu, BVB: and #8222;Fondul a pledat cu succes în favoarea reformei pieţei de capital şi a companiilor aflate în portofoliul Fondului şi al căror acţionar majoritar este Statul român and #8221;* Victor Ponta, fost premier: and #8222;Cred că piaţa de capital este singurul domeniu care ar putea să ajute România and #8221;* Ludovic Orban, fost premier: and #8222;Companiile de stat nu pot fi restructurate de stat; singura formă reală de restructurare este privatizarea, preferabilă fiind privatizarea prin listare pe bursă and #8221;
12 februarie 2026
21:40
Preşedintele Nicuşor Dan cataloghează decizia Curţii Constituţionale de a amâna din nou luarea unei decizii privind constituţionalitatea actului normativ care modifică pensiile magistraţilor drept o and #8221;tergiversare and #8221; şi aminteşte că societatea românească îşi doreşte o tranşare a problemei pe care instanţa nu o dezleagă din punctul de vedere al constituţionalităţii de mai multe luni
21:30
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că abrogă un text adoptat la începutul preşedinţiei lui Barack Obama - care serveşte drept fundament în lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite -, un pas înapoi major care urmează să aplice o lovitură puternică luptei împotriva modificărilor climatice ale primei puteri mondiale
21:20
Nicuşor Dan: 'Comisia va propune scăderea preţului energiei şi un sistem unic pentru companii' # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, după participarea la reuniunea informală a Consiliului European, că printre subiectele abordate se numără competitivitatea statelor europene în competiţia economică globală, sistemul unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa, dar şi politicile economice care să contracareze practicile neconcurenţiale
21:20
Nicuşor Dan: 'Trecerea la euro creşte productivitatea firmelor prin integrarea economică mai largă' # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că aderarea României la zona euro ar fi benefică pentru companiile româneşti cărora le-ar creşte productivitatea
21:10
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu, a avut, joi, o primă întâlnire cu reprezentanţii Sindicatului funcţionarilor parlamentari şi al personalului contractual din AEP pe tema măsurilor de reducere a cheltuielilor publice şi de ajustare a structurii personalului
20:50
Kremlinul a declarat joi că analizează ce sprijin poate oferi Cubei, afectată de o criză severă de combustibil, şi a respins ameninţările preşedintelui american Donald Trump privind impunerea de tarife ţărilor care furnizează petrol insulei din Caraibe
20:40
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au venit ţinându-se de mână la summitul informal al Uniunii Europene, joi, la castelul belgian Alden Biesen, o încercare de a minimaliza divergenţe de fond între Franţa şi Germania cu privire la o relansare a economiei europene
20:30
Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a declarat, joi, că nu crede că este momentul acum ca UDMR să iasă de la guvernare
20:20
Guvernul a aprobat joi, prin ordonanţă de urgenţă, suspendarea procedurii de contractare a proiectelor finanţate prin Politica de Coeziune 2021-2027
20:10
Un protest spontan a fost declanşat joi la Complexul Energetic Oltenia, unde sute de mineri au oprit activitatea în cariere, nemulţumiţi că nu au primit bonurile de masă
20:00
Ţara noastră şi Bulgaria construiesc and #8222;autostrada albastră and #8221;, proiect strategic pentru comerţ # Bursa
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioşteanu, anunţă că s-au depus oferte pentru proiectarea şi execuţia proiectului and #8221;Fast Danube 2 and #8221;, proiect supranumit şi and #8221;autostrada albastră and #8221;
19:40
Compania Conpet, cel mai mare transportator de ţiţei din România, anunţă că, în urma atacului cibernetic care a avut loc la începutul acestei luni asupra infrastructurii IT a societăţii, este posibil ca date personale aflate în computerele firmei să fi intrat în posesia hackerilor
19:30
Investitorii în energie eoliană atrag atenţia că asistă la o campanie de distrugere a mai multor echipamente, printre care turnuri meteo şi anemometre, în mai multe judeţe din ţară, o situaţie nemaiîntâlnită până acum în România
19:10
Compania antreprenorială, Electro-Alfa International, a încheiat Oferta Publică Iniţială (IPO) la Bursa de Valori Bucureşti şi a marcat una dintre cele mai importante listări antreprenoriale din România. Compania a atras aproximativ 580 milioane RON (echivalentul a 115 milioane EUR) prin emiterea a circa 66 milioane de acţiuni
Acum 24 ore
19:00
Acţionarii Nuclearelectrica aprobă investiţia finală în reactoarele modulare mici de la Doiceşti # Bursa
Acţionarii SN Nuclearelectrica SA au aprobat astăzi, 12 februarie 2026, decizia finală de investiţie în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti
18:50
Proiectul SMR de la Doiceşti primeşte decizia finală de investiţie şi intră în etapa a treia # Bursa
Acţionarii SN Nuclearelectrica SA au aprobat astăzi, 12 februarie 2026, decizia finală de investiţie în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti
18:40
În sectorul construcţiilor industriale, logistice şi comerciale, deciziile au fost mult timp dominate de un indicator simplu: preţul pe metru pătrat. Presiunea bugetelor şi a termenelor de livrare a făcut ca acest criteriu să pară suficient, mai ales în cazul proiectelor de mari dimensiuni
18:00
După şapte ani, aşteptarea a luat sfârşit - WIZZ Youth Challenge revine! Wizz Air, cea mai importantă companie aeriană din România, invită studenţii curajoşi şi creativi din Europa şi din întreaga lume să păşească pe scena internaţională şi să modeleze viitorul aviaţiei
