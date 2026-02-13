Peste 100.000 mașini Citroen C3 și C3 Aircross - rechemate

00:50

Conducerea ANAF a chemat la discuții companiile de curierat pe tema taxei pe care acestea trebuie să o colecteze la coletele provenind din afara UE, primite de clienți din România. Potrivit informațiilor Profit.ro, ANAF le-a avertizat că sumele pe care le-au colectat până acum sunt mici, în plus cu diferențe majore de la o companie la alta, iar după data de 25 februarie - termenul limită pentru depunerea declarațiilor fiscale aferente - vor urma controale amănunțite.