ANUNȚ Marele premiu la Loto 6/49, câștigat cu un bilet de doar 28 lei FOTO

13:00

Sute de reprezentanți ai principalelor ramuri industriale din Europa, printre care BASF, cel mai mare producător de substanțe chimice din lume, și ArcelorMittal, cea mai mare companie siderurgică de pe continent, precum și mai multe companii energetice, au solicitat miercuri într-o declarație comună, Uniunii Europene (UE) să acționeze urgent pentru a reduce prețurile la energie, susținând că acest lucru este esențial pentru ca industriile europene să concureze cu SUA și China.