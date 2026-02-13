România a intrat în recesiune tehnică. Ce arată datele Institutului Național de Statistică
Digi24.ro, 13 februarie 2026 09:20
Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025, relevă datele transmise, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Acum 5 minute
09:40
Ce pierderi au avut trupele lui Kim Jong Un, trimise în Ucraina. Doar 1.000 de soldați s-au întors acasă, acum vor pleca din nou # Digi24.ro
Trei soldați din cinci trimiși în Ucraina de Kim Jong Un, să lupte de partea Rusiei au fost răniți sau uciși. Serviciile secrete sud-coreene au dat publicității câteva cifre.
Acum 30 minute
09:20
Nicuşor Dan: Pentru fiecare dintre cele 3 parchete există candidați foarte interesanți. Am văzut comentarii, nu sunt de aceeaşi opinie # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că unii dintre procurorii care s-au înscris pentru funcţiile de conducere în marile parchete sunt „persoane foarte interesante” şi se arată „optimist” că acestea vor dinamiza activitatea parchetelor.
09:20
Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025, relevă datele transmise, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:10
O țară din Balcani anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump. Câte țări au confirmat până acum și câte au refuzat # Digi24.ro
Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis nu se va alătura Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, a cărui primă reuniune este programată pentru 19 februarie la Washington, anunță cotidianul grec Ekathimerini, citând purtătorul de cuvânt al guvernului Pavlos Marinakis.
Acum o oră
09:00
Percheziţii în Maramureş şi Satu Mare, într-un dosar de viol și agresiune sexuală. Sunt vizaţi un cadru didactic şi doi foști elevi # Digi24.ro
Şase percheziţii au loc, vineri dimineaţă, în judeţele Maramureş şi Satu Mare, într-un dosar privind infracţiunile de viol, viol în formă continuată, agresiune sexuală şi agresiune sexuală în formă continuată, fiind vizaţi un cadru didactic şi doi foşti elevi.
09:00
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii martie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 16 februarie - 16 martie. Vremea rece persistă și în următoarele zile, în timp ce luna mărțișorului vine cu temperaturi ușor mai ridicate.
Acum 2 ore
08:40
Rubio, înaintea Conferinţei de la Munchen: „Cred că europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem împreună” # Digi24.ro
Rubio, înaintea Conferinţei de la Munchen: „Cred că europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem împreună”
08:30
„Putin este diavolul. Poate fi ajutat doar să sară de la balcon”. Rusul din spatele Ethereum, despre războiul din Ucraina: O agresiune # Digi24.ro
La aproape patru ani de la începutul conflictului, creatorul Ethereum, Vitalik Buterin, și-a declarat susținerea pentru Ucraina, calificând războiul drept o „agresiune criminală”, nu o „situație complexă în care ambele părți s-au comportat urât”.
08:30
Japonia a confiscat o barcă de pescuit chinezească în zona sa economică exclusivă, pe fondul unei dispute cu Beijingul # Digi24.ro
Autoritățile din Japonia au confiscat o barcă de pescuit chineză și l-au arestat pe căpitanul acesteia, o mișcare care ar putea alimenta o dispută diplomatică în curs de desfășurare între Tokio și Beijing, potrivit The Guardian.
08:20
Cod galben de ceaţă densă în localităţi din 24 de judeţe, inclusiv în Bucureşti, vineri dimineaţa # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în localităţi din 24 de judeţe, inclusiv în Bucureşti.
08:20
Cei mai populari lideri mondiali în rândul publicului american. Zelenski este pe prima poziție. Pe ce loc se află Vladimir Putin # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a clasat pe primul loc într-un clasament de popularitate din Statele Unite, anunță TPWorld.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 13 februarie
Acum 4 ore
07:10
„Germania nu se mai poate ascunde în spatele Americii”: Cum resimte poporul german înstrăinarea dureroasă de Statele Unite # Digi24.ro
Pentru Germania, care se consideră cel mai riguros gardian al statului de drept din Europa și care are un atașament emoțional față de relația cu SUA, atacurile repetate ale administrației Trump la adresa alianței NATO și a Uniunii Europene au fost cu atât mai dureroase. Acțiunile Washingtonului, pe care comunitatea germanilor atlantiști le resimte ca pe o trădare, răstoarnă vechea arhitectură de securitate a continentului și alimentează o cursă a înarmării nemaivăzută din vremea Războiului Rece.
07:10
Moșii de Iarnă 2026: Ce trebuie să conțină pachetele de pomană. Preotul explică obiceiurile interzise pe 14 februarie # Digi24.ro
Moșii de Iarnă, denumiți în tradiția creștin-ortodoxă și Sâmbăta Morților, reprezintă un reper liturgic important dedicat pomenirii celor trecuți la cele veșnice, fiind celebrați anual înaintea începerii Postului Paștelui. În anul 2026, această zi este marcată la 14 februarie.
07:10
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici” # Digi24.ro
Doi români au fost arestați de către temutul FSB și expulzați din Rusia. Știrea a făcut înconjurul internetului, ocazie cu care lumea a aflat că aceștia sunt vloggeri și erau într-o „expediție de cunoaștere”. Digi24.ro a încercat să vadă experiența și impresia acestora despre țara dictatorului chiar din filmările făcute de către aceștia timp de 30 de zile. „E libertate aici”
07:10
Începe cel mai important eveniment internațional pe probleme de securitate. Temele discutate în cadrul Conferinței de la Munchen # Digi24.ro
Cea mai importantă conferinţă anuală internaţională pe probleme de securitate se desfăşoară începând de astăzi până pe 15 februarie, la Hotel Bayerischer Hof din Munchen, sub conducerea preşedintelui conferinţei, ambasadorul Wolfgang Ischinger, prilej cu care numeroşi lideri politici şi experţi abordează cele mai importante probleme actuale de securitate de pe mapamond.
07:10
Cum vrea China să creeze un „Drum Polar al Mătăsii” prin Arctica: „O nouă frontieră crucială pentru competiția sa geopolitică” # Digi24.ro
Capabil să spargă banchize de până la 2,5 metri grosime, cel mai recent spărgător de gheață arctic al Chinei este un simbol puternic al ambițiilor Beijingului în nordul îndepărtat, unde tensiunile au crescut din cauza încercărilor președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, notează Financial Times.
07:10
Alocație universală pentru toți copiii din Spania. 100 de mii de români ar putea beneficia de acești bani # Digi24.ro
Guvernul Spaniei vrea alocație universală - de 200 de euro - pentru toți copiii sub 18 ani. Alocația s-ar acorda lunar și ar putea ajunge și la peste 100 de mii de copii români. Autoritățile speră ca astfel să reducă nivelului sărăciei infantile din Regatul Iberic, unul dintre cele mai mari din Europa.
07:10
„Vin polonezii”. Varșovia își etalează puterea economică în Germania: „Începem să vedem, în sfârșit, o inversare” # Digi24.ro
Când directorul polonez din domeniul tehnologiei, Jacek Swiderski, studia în Germania în anii 1990, părea puțin probabil ca țara sa natală să iasă într-o zi din umbra vecinului său mai mare și mai bogat. Polonia abia se scutura de comunism, economia sa deschizându-se către investitorii străini. Totuși, trei decenii mai târziu, compania de internet pe care a fondat-o și pe care încă o conduce se extinde prin achiziționarea unei mari platforme de călătorii din Germania, scrie Bloomberg.
07:10
Marina SUA admite că actuala strategie privind grupurile de atac ale portavioanelor trebuie regândită. Principala problemă detectată # Digi24.ro
Marina SUA are în plan să schimbe modelul tradițional al grupurilor sale de atac ale portavioanelor. Această inițiativă a șefului operațiunilor navale, amiralul Daryl Caudle, vizează formarea unor forțe specializate care ar putea oferi o mai mare flexibilitate armatei.
07:10
Omul de afaceri Dan Ostahie avertizează că România riscă o recesiune tehnică: „Când se intră în criză, nu simțim” # Digi24.ro
Omul de afaceri Dan Ostahie a declarat, joi, la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că România se îndreaptă spre o criză economică și că este „foarte posibil” să intre într-o recesiune tehnică, în contextul reducerii consumului și al dezechilibrelor bugetare. El a susținut însă că măsurile de reducere a cheltuielilor publice sunt necesare pentru corectarea deficitului și pentru stabilizarea economiei.
07:10
„Super-avionul” de 100 de miliarde de euro al Europei, un proiect în pragul colapsului. Cine a blocat inițiativa franco-germană # Digi24.ro
Sistemul Aerian de Luptă al Viitorului (FCAS) ar urma să fie cel mai avansat avion de vânătoare al Europei – rapid, letal și flancat de un roi de drone de atac. La aproape un deceniu de când a fost anunțat, însă, proiectul de 100 de miliarde de euro arată mai degrabă ca un „divorț complicat” și un simbol al relației defectuoase dintre Germania și Franța – „motorul” Uniunii Europene.
07:10
Aliații NATO nu mai consideră că SUA contribuie la descurajarea inamicilor. „Cei mai sceptici” membri, conform unui sondaj Politico # Digi24.ro
Reputația în declin a Statelor Unite ridică noi întrebări cu privire la stabilitatea ordinii globale care a existat timp de decenii și la puterea acestei țări pe scena mondială, scrie Politico.
07:10
Cum pot atacatorii să-ți folosească datele biometrice. Specialiștii IT explică cum să te protejezi de fraude și atacuri digitale # Digi24.ro
În societatea digitală actuală, în care telefoanele te recunosc după față, aplicațiile bancare permit autentificarea prin amprentă, iar camerele din spațiile publice pot identifica automat persoane, informațiile biometrice au devenit un instrument al confortului digital, dar și un factor de risc major pentru securitate.
07:10
Cel mai mare împrumut SAFE din UE este în pericol din cauza războiului politic dintre președintele și premierul Poloniei # Digi24.ro
Polonia vrea să împrumute o sumă enormă - 43,7 miliarde de euro - în cadrul programului SAFE al UE de împrumuturi pentru arme, dar planul este sub semnul întrebării din cauza unui conflict între președintele naționalist al țării, Karol Nawrocki, și premierul Donald Tusk, scrie Politico.
07:10
Valentine’s Day 2026: Cum afectează „Ziua Îndrăgostiților” starea emoțională a oamenilor, explicațiile specialiștilor în psihologie # Digi24.ro
Valentine’s Day a depășit demult statutul de simplă „zi a îndrăgostiților”. Pe 14 februarie, gesturile romantice, cadourile, mesajele și declarațiile de iubire se îmbină cu așteptări sociale și presiuni subtile. Cum poate fi abordată această zi astfel încât să nu afecteze starea emoțională.
Acum 12 ore
00:10
Când speră Diana Buzoianu să fie adoptată reforma Romsilva. „Am ajuns într-un punct în care toate partidele suntem aliniate” # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că speră că săptămâna viitoare va fi adoptată Hotărârea de Guvern care vizează reforma Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva. Diana Buzoianu anunţă modificări în contractul colectiv de muncă din Romsilva, dar şi măsuri ferme pentru reducerea tăierilor ilegale din păduri.
00:10
Liderul opoziției din Ungaria acuză o campanie de denigrare „în stil rusesc” orchestrată de guvernul lui Viktor Orban # Digi24.ro
Péter Magyar, figura principală care se opune lui Viktor Orbán din Ungaria în alegerile viitoare, a declarat că o înregistrare video a unor scene intime, cu care a fost amenințat, este o campanie de denigrare „în stil rusesc” a aparatului de stat. Magyar, al cărui partid de centru-dreapta, Tisza, conduce în sondaje înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, a declarat că jurnaliștii au primit marți un link care arăta o cameră supravegheată de camere video, scrie TVPWorld.
12 februarie 2026
23:40
Maria Franca Ferrero, văduva lui Michele Ferrero, a murit la vârsta de 87 de ani, în locuinţa sa din Alba, provincia Cuneo, din nord-vestul Italiei, informează presa italiană, citată de News.ro.
23:20
„Trump știa”: SUA au furnizat în secret mii de terminale Starlink protestatarilor din Iran # Digi24.ro
Pe fondul amenințărilor repetate de a ataca Iranul în timpul protestelor pe scară largă împotriva regimului de luna trecută, președintele Donald Trump părea să dea înapoi după ce autoritățile iraniene au acceptat să oprească execuțiile. Dar The Wall Street Journal a relatat joi că administrația SUA a trimis în secret mii de terminale de comunicații prin satelit Starlink în Iran pentru a ajuta protestatarii să ocolească blocarea internetului. În ultimele luni, Departamentul de Stat a achiziționat câteva mii de terminale, majoritatea în ianuarie.
23:20
Eurovision 2026: Lista celor zece finaliști ai Selecției Naționale, anunțată de TVR. Cea de-a 11-a piesă va fi aleasă de fani # Digi24.ro
Televiziunea Naţională a anunţat joi seară cei zece finalişti ai Selecţiei Naţionale care vor concura pentru un loc în finala de la Viena a concursului Eurovision Song Contest. În perioada 9-11 februarie, 68 de artişti înscrişi în semifinala Selecţiei Naţionale au urcat pe scenă şi şi-au prezentat piesele live în faţa juriului.
23:10
Nicușor Dan, despre interzicerea rețelelor sociale pentru copii: „Să lăsăm specialiştii să dezbată, înainte de o decizie politică” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, despre eventuala interzicere a rețelelor sociale pentru copii, că înainte de a se lua o decizie politică în acest sens, e necesară o dezbatere în rândul specialiștilor.
23:00
Adunarea Naţională a Venezuelei a amânat joi, după un vot în unanimitate, adoptarea unei legi de amnistie generală care ar fi dus la eliberarea deținuților politici din ţară, din cauza lipsei unui acord asupra a cel puţin unui articol, notează AFP, citată de Agerpres.
23:00
Care au fost concluziile după reuniunea informală a liderilor Consiliului European. „Împărtăşim acelaşi sentiment de urgenţă” # Digi24.ro
O Uniune Europeană mai rapidă şi mai eficientă: liderii celor 27 de state membre ale UE s-au angajat joi, la summitul informal al liderilor Consiliului European, să aplice reforme pentru a redresa competitivitatea economiei, care să reziste mai bine presiunilor din partea Chinei şi a Statelor Unite.
22:40
Aliaţii Ucrainei au promis un ajutor militar de 35 miliarde de dolari Kievului, în acest an, anunță ministrul britanic John Healey # Digi24.ro
Aliaţii Ucrainei, reuniţi joi la Bruxelles, s-au angajat deja să furnizeze Kievului ajutor militar în valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari în acest an, a dat asigurări ministrul britanic al apărării, John Healey, transmite AFP.
22:30
„Trebuie să muncim mai mult”: Val de ironii după ce Friedrich Merz a criticat munca part-time și numărul de concedii medicale # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declanșat o dispută politică riscantă cu cei aproximativ 46 de milioane de angajați din Germania, susținând că aceștia nu lucrează suficiente ore și își iau prea multe zile de concediu medical, ceea ce afectează creșterea economică, relatează POLITICO.
22:30
Va mai avea loc referendumul privind justiţia? Nicuşor Dan: Vrem să asigurăm certitudinea că „e ceva pe bune” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că se fac analize cu privire la referendumul pentru justiţie pe care l-a anunţat după izbucnirea scandalului public privind acest domeniu, generat de dezvăluirile din documentarul Recorder.
22:30
Macron spune că liderii europeni trebuie să pregătească împreună reluarea dialogului cu Putin. „Nu este o chestiune de zile” # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron spune că nu există o urgenţă în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanţa unei cooperări prealabile între liderii europeni.
22:10
Sute de zboruri Lufthansa au fost anulate joi din cauza grevei piloţilor şi a însoţitorilor de bord # Digi24.ro
Aproape 800 de zboruri ale Lufthansa au fost anulate joi, după ce piloţii şi însoţitorii de bord au intrat în grevă, afectând aproximativ 100.000 de pasageri, relatează Reuters.
22:10
Tabloidul german Bild susține că Angela Merkel s-ar putea întoarce în politică pe un post de top. Ce spune fostul cancelar al Germaniei # Digi24.ro
A condus Germania timp de 16 ani: Angela Merkel (71 de ani, CDU) a fost mult timp una dintre cele mai populare personalități politice din Germania în calitate de cancelar. Nu a mai candidat la alegerile federale din 2021 și de atunci s-a retras din politică. Dar este posibil ca această retragere să ia sfârșit în curând? Tabloidul german BILD a aflat că în unele cercuri ale creștin-democraților din CDU circulă un zvon. Conform acestuia, Merkel ar putea primi o nouă funcție politică importantă.
22:00
Nicuşor Dan spune că discuțiile privind numirea şefilor serviciilor de informaţii au fost „suspendate în mod deliberat” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, că discuţiile la nivel înalt privind numirea şefilor serviciilor de informaţii „se suspendă în mod deliberat” atunci când alte subiecte şi „tensiuni” sunt pe agenda publică. Şeful statului a evitat să avanseze un termen la care va formula propuneri pentru aceste funcţii, explicând că nu doreşte să fie acuzat că nu le respectă.
22:00
Donald Trump a anunţat joi că a abrogat o lege care a servit drept fundament al luptei împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, marcând astfel o schimbare legislativă majoră, căreia i se opun deja numeroşi oameni de ştiinţă şi apărători ai mediului înconjurător, informează AFP.
21:50
Bugetul pe 2026 ar putea fi gata în câteva săptămâni, spune Nicușor Dan: „Coaliția funcționează mai bine decât percepția” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, după reuniunea informală a Consiliului European desfășurată la Castelul Alden Biesen din Belgia, că problema bugetului pentru 2026 este „foarte importantă” și că se va implica în momentul în care discuțiile vor începe.
21:50
Ce informații așteaptă Nicușor Dan pentru a ști dacă merge la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, după reuniunea informală a liderilor Consiliului European, că decizia privind o eventuală participare la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, la care a fost invitat, o va lua după ce va primi informații de la partea americană privind statutul pe care îl va avea la această reuniune.
21:30
Nicușor Dan: „Nu se pune problema ca, administrativ, în cadrul UE să existe categorii diferite de țări” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan spune că „nu se pune problema” ca în mod administrativ în cadrul UE să existe categorii diferite de țări, dar sunt grupuri de state care colaborează îndeaproape pe anumite domenii. Șeful statului a răspuns la o întrebare legată de Europa „cu două viteze”, propunere făcută recent de Germania.
21:30
Nicușor Dan, despre noua amânare a CCR pentru pensiile magistraților: „Evident că este o tergiversare, o vedem cu toții” # Digi24.ro
Nicușor Dan a declarat, joi seara, că nu vrea să comenteze prea mult decizia CCR de a amâna din nou luarea unei decizii cu privire la pensiile magistraților, dar a subliniat faptul că este „evident”, că acest lucru „este o tergiversare, o vedem cu toții”.
21:30
Nicușor Dan, după ce Simion a fost acuzat că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: Nu a fost primit de nimeni în SUA # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a comentat, joi seară, acuzațiile lansate de omul de afaceri Dragoș Sprânceană că George Simion a făcut lobby în SUA ca România să fie scoasă din Visa Waiver. „N-a fost primit de nimeni în Statele Unite. Asta e relevant pentru credibilitatea pe care oamenii aceștia o au,” a declarat Nicușor Dan.
21:20
Comisia Europeană promite să vină cu propuneri privind scăderea prețului energiei, anunță Nicușor Dan după Consiliul European informal # Digi24.ro
Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului energiei, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, după ce a participat la reuniunea Consiliului European informal, desfășurată la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei.
21:00
Încă 10 kilometri de cale ferată au fost daţi în circulaţie pe cel mai avansat tronson din magistrala CFR, între Timişoara şi Lugoj # Digi24.ro
Încă 10 kilometri de cale ferată au fost daţi în circulaţie pe cel mai avansat tronson din magistrala CFR, între Timişoara şi Lugoj
21:00
Nicușor Dan spune că România ar putea adera la zona euro în 3-4 ani: „Ar fi benefic pentru țara noastră” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară că în următorii 3-4 ani România ar putea adera la zona moneda euro.
