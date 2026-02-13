România a intrat în recesiune tehnică. Ce arată datele Institutului Național de Statistică

22:10

A condus Germania timp de 16 ani: Angela Merkel (71 de ani, CDU) a fost mult timp una dintre cele mai populare personalități politice din Germania în calitate de cancelar. Nu a mai candidat la alegerile federale din 2021 și de atunci s-a retras din politică. Dar este posibil ca această retragere să ia sfârșit în curând? Tabloidul german BILD a aflat că în unele cercuri ale creștin-democraților din CDU circulă un zvon. Conform acestuia, Merkel ar putea primi o nouă funcție politică importantă.