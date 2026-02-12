Adoptarea legii privind amnistia generală în Venezuela, cerută de SUA, a fost amânată
Digi24.ro, 12 februarie 2026 23:00
Adunarea Naţională a Venezuelei a amânat joi, după un vot în unanimitate, adoptarea unei legi de amnistie generală care ar fi dus la eliberarea deținuților politici din ţară, din cauza lipsei unui acord asupra a cel puţin unui articol, notează AFP, citată de Agerpres.
Acum 5 minute
23:20
„Trump știa”: SUA au furnizat în secret mii de terminale Starlink protestatarilor din Iran # Digi24.ro
Pe fondul amenințărilor repetate de a ataca Iranul în timpul protestelor pe scară largă împotriva regimului de luna trecută, președintele Donald Trump părea să dea înapoi după ce autoritățile iraniene au acceptat să oprească execuțiile. Dar The Wall Street Journal a relatat joi că administrația SUA a trimis în secret mii de terminale de comunicații prin satelit Starlink în Iran pentru a ajuta protestatarii să ocolească blocarea internetului. În ultimele luni, Departamentul de Stat a achiziționat câteva mii de terminale, majoritatea în ianuarie.
23:20
Eurovision 2026: Lista celor zece finaliști ai Selecției Naționale, anunțată de TVR. Cea de-a 11-a piesă va fi aleasă de fani # Digi24.ro
Televiziunea Naţională a anunţat joi seară cei zece finalişti ai Selecţiei Naţionale care vor concura pentru un loc în finala de la Viena a concursului Eurovision Song Contest. În perioada 9-11 februarie, 68 de artişti înscrişi în semifinala Selecţiei Naţionale au urcat pe scenă şi şi-au prezentat piesele live în faţa juriului.
Acum 15 minute
23:10
Nicușor Dan, despre interzicerea rețelelor sociale pentru copii: „Să lăsăm specialiştii să dezbată, înainte de o decizie politică” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, despre eventuala interzicere a rețelelor sociale pentru copii, că înainte de a se lua o decizie politică în acest sens, e necesară o dezbatere în rândul specialiștilor.
Acum 30 minute
23:00
23:00
Care au fost concluziile după reuniunea informală a liderilor Consiliului European. „Împărtăşim acelaşi sentiment de urgenţă” # Digi24.ro
O Uniune Europeană mai rapidă şi mai eficientă: liderii celor 27 de state membre ale UE s-au angajat joi, la summitul informal al liderilor Consiliului European, să aplice reforme pentru a redresa competitivitatea economiei, care să reziste mai bine presiunilor din partea Chinei şi a Statelor Unite.
Acum o oră
22:40
Aliaţii Ucrainei au promis un ajutor militar de 35 miliarde de dolari Kievului, în acest an, anunță ministrul britanic John Healey # Digi24.ro
Aliaţii Ucrainei, reuniţi joi la Bruxelles, s-au angajat deja să furnizeze Kievului ajutor militar în valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari în acest an, a dat asigurări ministrul britanic al apărării, John Healey, transmite AFP.
22:30
„Trebuie să muncim mai mult”: Val de ironii după ce Friedrich Merz a criticat munca part-time și numărul de concedii medicale # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declanșat o dispută politică riscantă cu cei aproximativ 46 de milioane de angajați din Germania, susținând că aceștia nu lucrează suficiente ore și își iau prea multe zile de concediu medical, ceea ce afectează creșterea economică, relatează POLITICO.
22:30
Va mai avea loc referendumul privind justiţia? Nicuşor Dan: Vrem să asigurăm certitudinea că „e ceva pe bune” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că se fac analize cu privire la referendumul pentru justiţie pe care l-a anunţat după izbucnirea scandalului public privind acest domeniu, generat de dezvăluirile din documentarul Recorder.
22:30
Macron spune că liderii europeni trebuie să pregătească împreună reluarea dialogului cu Putin. „Nu este o chestiune de zile” # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron spune că nu există o urgenţă în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanţa unei cooperări prealabile între liderii europeni.
Acum 2 ore
22:10
Sute de zboruri Lufthansa au fost anulate joi din cauza grevei piloţilor şi a însoţitorilor de bord # Digi24.ro
Aproape 800 de zboruri ale Lufthansa au fost anulate joi, după ce piloţii şi însoţitorii de bord au intrat în grevă, afectând aproximativ 100.000 de pasageri, relatează Reuters.
22:10
Tabloidul german Bild susține că Angela Merkel s-ar putea întoarce în politică pe un post de top. Ce spune fostul cancelar al Germaniei # Digi24.ro
A condus Germania timp de 16 ani: Angela Merkel (71 de ani, CDU) a fost mult timp una dintre cele mai populare personalități politice din Germania în calitate de cancelar. Nu a mai candidat la alegerile federale din 2021 și de atunci s-a retras din politică. Dar este posibil ca această retragere să ia sfârșit în curând? Tabloidul german BILD a aflat că în unele cercuri ale creștin-democraților din CDU circulă un zvon. Conform acestuia, Merkel ar putea primi o nouă funcție politică importantă.
22:00
Nicuşor Dan spune că discuțiile privind numirea şefilor serviciilor de informaţii au fost „suspendate în mod deliberat” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, că discuţiile la nivel înalt privind numirea şefilor serviciilor de informaţii „se suspendă în mod deliberat” atunci când alte subiecte şi „tensiuni” sunt pe agenda publică. Şeful statului a evitat să avanseze un termen la care va formula propuneri pentru aceste funcţii, explicând că nu doreşte să fie acuzat că nu le respectă.
22:00
Donald Trump a anunţat joi că a abrogat o lege care a servit drept fundament al luptei împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, marcând astfel o schimbare legislativă majoră, căreia i se opun deja numeroşi oameni de ştiinţă şi apărători ai mediului înconjurător, informează AFP.
21:50
Bugetul pe 2026 ar putea fi gata în câteva săptămâni, spune Nicușor Dan: „Coaliția funcționează mai bine decât percepția” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, după reuniunea informală a Consiliului European desfășurată la Castelul Alden Biesen din Belgia, că problema bugetului pentru 2026 este „foarte importantă” și că se va implica în momentul în care discuțiile vor începe.
21:50
Ce informații așteaptă Nicușor Dan pentru a ști dacă merge la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, după reuniunea informală a liderilor Consiliului European, că decizia privind o eventuală participare la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, la care a fost invitat, o va lua după ce va primi informații de la partea americană privind statutul pe care îl va avea la această reuniune.
21:30
Nicușor Dan: „Nu se pune problema ca, administrativ, în cadrul UE să existe categorii diferite de țări” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan spune că „nu se pune problema” ca în mod administrativ în cadrul UE să existe categorii diferite de țări, dar sunt grupuri de state care colaborează îndeaproape pe anumite domenii. Șeful statului a răspuns la o întrebare legată de Europa „cu două viteze”, propunere făcută recent de Germania.
21:30
Nicușor Dan, despre noua amânare a CCR pentru pensiile magistraților: „Evident că este o tergiversare, o vedem cu toții” # Digi24.ro
Nicușor Dan a declarat, joi seara, că nu vrea să comenteze prea mult decizia CCR de a amâna din nou luarea unei decizii cu privire la pensiile magistraților, dar a subliniat faptul că este „evident”, că acest lucru „este o tergiversare, o vedem cu toții”.
21:30
Nicușor Dan, după ce Simion a fost acuzat că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: Nu a fost primit de nimeni în SUA # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a comentat, joi seară, acuzațiile lansate de omul de afaceri Dragoș Sprânceană că George Simion a făcut lobby în SUA ca România să fie scoasă din Visa Waiver. „N-a fost primit de nimeni în Statele Unite. Asta e relevant pentru credibilitatea pe care oamenii aceștia o au,” a declarat Nicușor Dan.
Acum 4 ore
21:20
Comisia Europeană promite să vină cu propuneri privind scăderea prețului energiei, anunță Nicușor Dan după Consiliul European informal # Digi24.ro
Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului energiei, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, după ce a participat la reuniunea Consiliului European informal, desfășurată la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei.
21:00
Încă 10 kilometri de cale ferată au fost daţi în circulaţie pe cel mai avansat tronson din magistrala CFR, între Timişoara şi Lugoj # Digi24.ro
21:00
Nicușor Dan spune că România ar putea adera la zona euro în 3-4 ani: „Ar fi benefic pentru țara noastră” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară că în următorii 3-4 ani România ar putea adera la zona moneda euro.
20:40
La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 februarie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro).
20:40
Compania ucraineană Naftogaz vrea să obţină fonduri americane pentru repararea instalaţiilor distruse de ruși # Digi24.ro
Compania ucraineană de petrol şi gaze Naftogaz vrea să obţină fonduri americane pentru restaurarea şi renovarea instalaţiilor sale, după distrugerile provocate de atacurile ruseşti, a declarat joi directorul său general, Sergii Koretskyi.
20:30
Dodon și Plahotniuc au negociat un acord secret care prevedea federalizarea Republicii Moldova. „Eu trebuie să mă consult cu Moscova” # Digi24.ro
O înregistrare video prezentată la ședința de miercuri din dosarul „Kuliok” îi arată pe fostul președinte Igor Dodon și pe oligargul Vladimir Plahotniuc discutând despre federalizarea Republicii Moldova, relatează Ziarul de Gardă.
20:30
Tanczos Barna critică amânările CCR privind pensiile speciale: „N-ar fi trebuit să tragă de timp, e cea mai proastă variantă” # Digi24.ro
Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a declarat, joi, la Europa FM, că ar fi fost binevenită o decizie, nu o amânare din partea Curţii Constituţionale pe reforma pensiilor magistraţilor, el menţionând că cea mai proastă variantă este amânarea.
20:20
Israelul le-a cerut cetățenilor iranieni să contacteze armata israeliană sau serviciul de informații externe Mossad pentru a-și oferi cooperarea, potrivit unui comunicat publicat în limba farsi pe rețeaua X.
20:10
Idei de cadouri și experiențe de Valentine’s Day: Inspirație pentru Ziua Îndrăgostiților 2026 # Digi24.ro
Ziua Îndrăgostiților, celebrată pe 14 februarie, este un prilej de a arăta iubire și afecțiune prin gesturi, cadouri sau momente petrecute împreună. Iată câteva idei inspirate de cadouri pentru a marca această zi specială.
20:10
Autorităţile chineze au interzis joi producătorilor auto să stabilească preţurile de vânzare ale automobilelor sub costurile de producţie, intensificându-şi măsurile de combatere a unui război prelungit al preţurilor, care afectează cea mai mare piaţă auto din lume.
20:10
Fostul ministru de interne al Franței Bruno Retailleau, candidat la prezidenţiale, promite un referendum privind imigraţia # Digi24.ro
Candidat declarat la alegerile prezidenţiale din 2027 din Franţa, fostul ministru de interne Bruno Retailleau a promis joi că "va supune direct referendumului mai multe proiecte legislative majore" dacă va fi ales, în special pentru "a reduce drastic imigraţia", relatează AFP.
20:00
Naţionala României va înfrunta Polonia, Bosnia şi Suedia în grupa B4 a Ligii Naţiunilor, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc, joi, la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall, relatează News.ro.
19:50
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de anul viitor. Depinde de PNL # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, joi, că în opinia sa Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de anul viitor, ca premeir, el adăugând că depinde de PNL, pentru că este singura formaţiune care poate să facă această schimbare. Barna a menţionat că lucrează zilnic cu premierul Bolojan şi e mult mai puţin flexibil decât alţii.
19:40
Bărbatul acuzat că l-ar fi ameninţat cu moartea pe actorul Victor Rebengiuc a fost plasat sub control judiciar # Digi24.ro
Procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de un bărbat, de 46 de ani, acuzat că l-ar fi ameninţat pe actorul Victor Rebengiuc.
19:40
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze Rafale # Digi24.ro
Ministerul indian al Apărării a aprobat, joi, achiziţia a încă în jur de 100 de avioane de luptă franceze Rafale, un „jalon foarte important” către un contract „istoric”, salutat de preşedinţa franceză. Anunțul vine cu câteva zile înaintea vizitei pe care o va efectua între 17 şi 19 februarie Emmanuel Macron în ţara asiatică, cu ocazia unui summit pe tema inteligenţei artificiale, transmite AFP, potrivit Agerpres.
19:40
Tanczos Barna: Nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare. Ne-ar ajuta un pic de încredere reciprocă în coaliţie # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna spune că nu este momentul acum ca UDMR să iasă de la guvernare. El mai spune că e nevoie de „un pic de linişte şi un pic de încredere reciprocă în interiorul coaliţiei”, cu mai puține dispute.
Acum 6 ore
19:10
Guvernul înăsprește controlul substanțelor stupefiante și psihotrope. Alexandru Rogobete: Limităm riscul de trafic și consum abuziv # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, modificarea Legii nr. 339/2005 privind regimul substanțelor stupefiante și psihotrope, în vederea alinierii la reglementările internaționale și a combaterii apariției noilor substanțe psihoactive. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că șase substanțe noi au fost incluse sub control strict, iar Hexahidrocannabinolul (HHC) a fost reîncadrat, măsurile urmărind „limitarea riscului de trafic și consum abuziv” și întărirea controlului în circuitul legal.
19:10
Misterul crimelor de la Petrohan: Înşelăciune sau o sectă? Ce a descoperit până acum ancheta asupra cazului tulburător din Bulgaria # Digi24.ro
La începutul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduită de o descoperire macabră care avea să se transforme într-unul dintre cele mai tulburătoare cazuri din istoria recentă a ţării. Pe 2 februarie, autorităţile au găsit trei bărbaţi morţi în cabana montană Petrohan: Ivailo Ivanov, în vârstă de 49 de ani, Decio Vasilev, în vârstă de 45 de ani, şi Plamen Stattev, în vârstă de 51 de ani. O săptămână mai târziu, groaza s-a adâncit când alte trei cadavre au fost descoperite într-o rulotă abandonată sub vârful Okolciţa: Ivailo Kaluşev, în vârstă de 51 de ani, speleolog de renume mondial şi autoproclamat lider spiritual, Nikolai Zlatkov, în vârstă de 22 de ani, şi Aleksandar Makulev, în vârstă de 15 ani, găsit cu degetele ambelor mâini împreunate. Ceea ce iniţial părea a fi un incident tragic s-a transformat rapid într-o reţea complexă de presupuse abuzuri sexuale, practici de tip cult, eşecuri instituţionale şi implicări politice.
19:10
Un tribunal din Kazan a ordonat unui bărbat pe nume Iisus Hristos să revină la numele anterior # Digi24.ro
În Rusia, Tribunalul Districtual Novo-Savinovski din Kazan a admis cererea procuraturii și a ordonat unui localnic care își schimbase numele în Iisus Petrovici Hristos să revină la numele său anterior, Evgheni Petrovici Cekulaev, relatează postul de televiziune Dojd, citat de newsmaker.md.
19:10
Emisarul lui Trump la Minneapolis a anunțat sfârșitul operațiunii anti-imigraţie: „Această comunitate este mai sigură” # Digi24.ro
Emisarul preşedintelui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunţat joi încheierea operaţiunii masive de control asupra imigraţiei în acest oraş din nordul Statelor Unite, marcată în ianuarie de moartea a doi cetăţeni americani, relatează AFP, potrivit Agerpres.
19:10
Nuclearelectrica a dat aprobare finală pentru reactoarele modulare de la Doiceşti. „România își consolidează poziţia în Europa” # Digi24.ro
Nuclearelectrica SA a dat joi, aprobarea finală pentru reactoarele modulare mici (SMR) de la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa, aşa încât proiectul intră în cea de-a treia etapă de dezvoltare. Prin această decizie, România marchează cel mai avansat demers la nivel european, în dezvoltarea unui proiect SMR. Obiectivul este ca proiectul să devină operaţional la începutul următorului deceniu.
19:00
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și Slovacia: „Budapesta nu a exprimat niciun protest” # Digi24.ro
În urma atacului aerian pe care l-a lansat, Rusia a avariat pe 27 ianuarie oleoductul „Drujba” care traversează Ucraina, ceea ce a dus la întreruperea livrărilor către Ungaria, a declarat ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sibiga. „Știm că partea maghiară se pregătește să se plângă din nou de problemele legate de tranzitul petrolului rusesc prin oleoductul „Drujba” (n.red. Prietenia, în traducere), a scris Sibiga pe X. „Nu putem decât să le recomandăm să se adreseze cu aceste fotografii „prietenilor” lor din Moscova”.
18:40
Un nou scandal la Muzeul Luvru: Doi angajați arestați într-o anchetă privind o rețea de fraudă cu bilete # Digi24.ro
O operaţiune a Poliţiei franceze a fost desfăşurată marţi pentru destructurarea unei reţele de fraudă cu bilete la Muzeul Luvru din Paris, care ar putea fi una de amploare, în timp ce doi angajaţi ai instituţiei muzeale au fost arestaţi, au dezvăluit joi mai multe surse citate de AFP.
18:30
Cursul opţional „Ora cu şi pentru animale” va fi introdus în şcoli în toată țara. Ce vor învăța elevii # Digi24.ro
Opţionalul şcolar „Ora cu şi pentru animale”, iniţiat de Direcţia pentru Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov şi mai multe ong-uri din domeniu, printre care Fundaţia Visul Luanei, va fi introdus în şcoli la nivel naţional.
18:20
Data procesului pentru defăimare al lui Trump împotriva BBC a fost stabilită. Un judecător din Florida a respins cererea de amânare # Digi24.ro
Un judecător federal american a stabilit pentru februarie 2027 data începerii procesului pentru defăimare lansat de preşedintele american Donald Trump împotriva BBC, în care liderul de Casa Albă solicită 10 miliarde de dolari de la postul public de televiziune britanic pentru un montaj video controversat cu unul dintre discursurile sale.
18:10
„Ca în 1941”. Un fost șef NATO cere trecerea economiilor în regim de război. Când crede că va ataca Rusia o țară din Alianță # Digi24.ro
Țările europene trebuie să-și treacă economiile în regim militar pentru a face față unei posibile agresiuni din partea Rusiei, a declarat fostul premier al Danemarcei și fostul secretar general al NATO (în perioada 2009-2014) Anders Fogh Rasmussen. Potrivit acestuia, punctul slab al Bătrânului Continent constă în echiparea deficitară a propriilor forțe armate și în producția militară slabă.
18:10
Parlamentarii USR îi cer comisarului european pe Justiţie o evaluare mai exigentă în mecanismul privind statul de drept în România # Digi24.ro
Parlamentarii USR au avut o întrevedere, joi, cu Michael McGrath, comisarul european responsabil de portofoliul Democraţie, justiţie, stat de drept şi protecţia consumatorului, aflat în vizită la Bucureşti, prilej cu care au atras atenţia asupra efectelor „negative clare” pe care le au asupra sistemului judiciar Legile Justiţiei adoptate în urmă cu patru ani.
17:50
Guvernul a suspendat temporar contractarea proiectelor din Politica de Coeziune 2021-2027 până la aprobarea bugetului pe 2026 # Digi24.ro
Guvernul a aprobat joi, prin ordonanță de urgență, suspendarea temporară a procedurii de contractare a proiectelor finanțate prin Politica de Coeziune 2021-2027, măsura urmând să fie aplicată până la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul 2026, potrivit unui comunicat al Executivului.
17:50
Radu Miruță: Industria de apărare a României trebuie integrată în lanțurile internaționale de producție # Digi24.ro
Industria națională de apărare a României trebuie să devină parte a lanțurilor internaționale de producție, iar deciziile strategice în acest sens trebuie susținute atât la București, cât și la Bruxelles, a afirmat Radu Miruță într-o postare publicată joi pe Facebook.
17:50
USR și PNL acuză PSD că blochează reforma administrației. Seidler: „În Coaliție a fost acord”. Muraru: „Tergiversări de 150 de zile” # Digi24.ro
Reprezentanții USR și PNL susțin că social-democrații blochează reforma administrației, deși a existat consens în ședințele Coaliției de guvernare cu privire la tăierile de cheltuieli din primării și alte instituții. Într-o discuție cu Digi24.ro, Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, a declarat că dacă nu ar fi căzut de acord, nu ar fi anunțat public pachetul, în timp ce vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spune că, de peste 150 de zile, PSD găsește motive pentru a tergiversa reforma.
17:50
Marea Britanie oferă Ucrainei 1000 de rachete pentru a ajuta Kievul să se apere de atacurile rușilor # Digi24.ro
Ucraina va primi din Marea Britanie 1000 de rachete ușoare multifuncționale pentru întărirea apărării antiaeriene în condițiile atacurilor masive ale Rusiei asupra sectorului energetic, a informat Ministerul Apărării al Regatului Unit. Este vorba despre rachetele Martlet, care pot fi utilizate de pe diverse platforme și sisteme portabile de apărare antiaeriană.
17:40
Sportiv ucrainean, exclus de la Jocurile Olimpice după ce a refuzat să renunțe la o cască dedicată victimelor războiului # Digi24.ro
Sportivul ucrainean de skeleton Vladîslav Heraskevîci a fost exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă după ce a refuzat să renunțe la o cască memorială dedicată ucrainenilor uciși în războiul cu Rusia. Decizia, care implică retragerea acreditării și obligativitatea de a părăsi competiția, a stârnit controverse, în condițiile în care sportivul a anunțat că o va contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, iar critici din lumea sportului susțin că sancțiunea este nedreaptă.
