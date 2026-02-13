România intră din nou sub un val de aer siberian: dimineţi şi nopţi geroase

09:30

România a intrat într-o criză, dar nu avem încă cifre care să ne spună că suntem acolo, a declarat, miercuri, Dan Ostahie, fondatorul şi directorul general al Altex România, la un eveniment de specialitate.”Cred că experienţa mea e legată de piaţa românească. Şi cred că, în momentul de faţă, ne îndreptăm spre o criză în […] Articolul Șeful uneia dintre cele mai mari companii din România avertizează: Am intrat într-o criză. O să apară perioada de jale apare prima dată în TeleM Regional.