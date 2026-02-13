Google, anchetată de Comisia Europeană pentru posibile manipulări ale prețurilor la publicitate
TeleM Iași , 13 februarie 2026 09:50
Google este investigată de autorităţile europene de concurenţă în legătură cu modul în care vinde publicitate în cadrul motorului său de căutare în Europa, potrivit unei scrisori transmise advertiserilor şi consultate de Reuters. Google, anchetată de Comisia Europeană pentru posibile manipulări ale prețurilor la publicitate Comisia Europeană a indicat că are semnale privind posibile probleme
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
10:00
41% dintre mașinile verificate de RAR anul trecut în Suceava aveau probleme. 108 prezentau risc iminent de accident # TeleM Iași
Registrul Auto Român (RAR) a verificat, pe parcursul anului 2025, un număr de 1.895 de vehicule în județul Suceava, în cadrul acțiunilor de control tehnic desfășurate în trafic împreună cu Poliția Rutieră. Datele oficiale arată că 41,1% dintre autovehiculele oprite pentru control prezentau neconformități tehnice sau probleme legate de acte, iar 108 vehicule — reprezentând
10:00
Dispozitivele de înregistrare audio-video sunt alocate tuturor Inspectoratelor de Jandarmi din România, reprezentând un demers la nivel național.Jandarmii botoșăneni care sunt prezenți, zi de zi, în teren alături de cetățeni vor fi dotați cu dispozitive de înregistrare audio-video de tip body warn camera. Lt. Col. Ciobanu Ovidiu, ofițer specialist în organizarea de misiuni pe ordine
10:00
Ediția 2026 a Lunii Sculptorilor Români celebrează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Mai este doar o săptămână până la inaugurarea celor peste 30 de expoziții și evenimente conexe care vor întruni artiști, curatori și oameni de cultură din întreaga țară, în cadrul unui demers unic de radiografiere a sculpturii românești contemporane.
10:00
În ultimii ani, folosirea țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape a crescut alarmant în rândul tinerilor și adolescenților. Conform datelor recente, aproximativ 15 milioane de copii și adolescenți la nivel mondial folosesc deja aceste produse, o realitate îngrijorătoare care nu mai poate fi ignorată. Deși sunt adesea promovate ca alternative „mai sigure", realitatea
10:00
Industria de apărare a României trebuie să fie integrată în lanțurile internaționale de producție # TeleM Iași
Ministrul Apărării a spus că România a inițiat în acest sens demersuri de revitalizare a capacităților industriale interne prin utilizarea instrumentelor europene precum SAFE. Industria națională de apărare a României trebuie să fie integrată în lanțurile internaționale de producție și cooperare ca parte a consolidării bazei industriale euroatlantice – a afirmat joi, la reuniunea miniștrilor
10:00
Autostrada Unirii A8. Contestația depusă de o firmă italiană la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 2B Grințieș – Pipirig a fost respinsă de CNSC # TeleM Iași
CNIR a primit aviz favorabil pentru a semna contractul cu asocierea care va monitoriza cel mai dificil sector din Autostrada Unirii (A8). Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins plângerea depusă de firma italiană IRD Engineering, eliminând astfel blocajul juridic, scrie Apix.ro. Licitația pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul Grințieș – Pipirig a fost adjudecată
Acum 30 minute
09:50
Google, anchetată de Comisia Europeană pentru posibile manipulări ale prețurilor la publicitate # TeleM Iași
Google este investigată de autorităţile europene de concurenţă în legătură cu modul în care vinde publicitate în cadrul motorului său de căutare în Europa, potrivit unei scrisori transmise advertiserilor şi consultate de Reuters. Google, anchetată de Comisia Europeană pentru posibile manipulări ale prețurilor la publicitate Comisia Europeană a indicat că are semnale privind posibile probleme
09:50
În această dimineață, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, în județul Vrancea, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea
09:50
Guvernul a aprobat, joi, începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albiţa-Leuşeni din judeţul Vaslui, o investiţie de peste 250 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Executivului, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii 'Pod pe DN 24B km 42+092 peste râul Prut, Albiţa-Leuşeni, judeţul Vaslui'. Valoarea totală a investiţiei se ridică
09:50
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS # TeleM Iași
România a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce economia a scăzut în ultimele două trimistre din 2025, arată datele publicate joi de INS.În trimestrul IV-lea al anului 2025, PIB-ul a scăzut în termeni reali cu 1,9% față de trimestrul precedent. În plus, și trimestrul al III-lea al anului trecut a fost pe minus (-0,1%,
09:50
În următoarele zile, compania aeriană Rossiya Airlines va opera mai multe zboruri dus de la Havana și Varadero la Moscova. Rusia va suspenda temporar zborurile către Cuba după ce companiile aeriene au raportat dificultăți în realimentarea avioanelor pe insulă, potrivit Agenției Federale de Transport Aerian din Rusia, relatează Fox News. Rusia suspendă zborurile către Cuba din cauza sancțiunilor
09:50
Administraţia Naţională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 16 februarie – 16 martie. Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării. "Ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă, vremea va deveni deosebit de rece, cu nopți și dimineți geroase mai ales
09:40
Oamenii au protestat în mai multe cariere din judeţul Gorj, la Termocentrala Rovinari şi în faţa sediului companiei din municipiul Târgu Jiu. Zeci de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia au ieşit ieri în stradă, nemulțumiți că, spun ei, le-au fost tăiate veniturile şi bonurile de masă. Zeci de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia au ieşit
Acum 24 ore
14:40
În această dupa-amiaza, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Tecuci au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Munteni. La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD tip B. La momentul producerii incendiului, în interiorul camerei în care a izbucnit incendiul, se afla
14:20
Vatra Dornei se pregătește pentru un eveniment special dedicat sporturilor de iarnă. Pe 13 februarie 2026, Pârtia Veverița va găzdui o competiție de ski alpin și snowboard. Evenimentul aduce concurenți de toate vârstele, de la cei mici de 6 ani, până la seniori, categoria 61+. Pentru snowboard, proba se desfășoară în regim open, deschis tuturor
14:20
Consiliul Județean Suceava promovează destinația Bucovina la Târgul de Turism al României – ediția de primăvară 2026 # TeleM Iași
În perioada 12–15 februarie 2026, Consiliul Județean Suceava participă la Târgul de Turism al României, organizat la Romexpo București, cu un stand de 40 mp (Stand 60 – Pavilionul B2), dedicat promovării destinației turistice Bucovina. Vizitatorii sunt invitați să descopere oferte speciale pentru Sfintele Sărbători Pascale, care includ experiențe autentice și numeroase posibilități de petrecere
14:20
Suedia va patrula cu avioane de vânătoare în jurul Groenlandei ca parte a misiunii Arctic Sentry # TeleM Iași
Suedia va patrula în jurul Islandei și Groenlandei cu avioane de vânătoare Gripen, ca parte a misiunii NATO Arctic Sentry, a anunțat premierul suedez Ulf Kristersson. „Acest lucru întărește descurajarea, protejează interesele noastre comune și contribuie la stabilitatea într-o regiune crucială pentru Europa și cooperarea transatlantică", a declarat premierul Ulf Kristersson într-un comunicat, potrivit Reuters. O
14:10
Ceahlăul Piatra Neamț a rămas fără antrenor. Cristi Pustai, care a condus echipa la ultimele meciuri, a părăsit clubul, iar despărțirea a fost confirmată de președintele Angelo Alistar. Motivul principal: imposibilitatea efectuării de transferuri în această iarnă. Aceasta a influențat decizia lui Pustai, într-un sezon în care echipa se află pe locul 15 în Liga
14:10
Senatul a adoptat miercuri un proiect care le permite primăriilor să reabiliteze și întrețină adăposturile de protecție civilă din subsolurile blocurilor. Până acum, responsabilitatea revenea exclusiv locatarilor. Inițiativa răspunde degradării accentuate a buncărelor și îngrijorărilor legate de siguranța populației. Primăriile vor putea aloca fonduri sau executa lucrări la solicitarea asociațiilor de proprietari. Proiectul modifică Legea
14:10
Consiliul Județean Iași continuă în ritm susținut implementarea parcurilor industriale de la Lețcani, Holboca și Pașcani. Cel mai avansat proiect este parcul de la Lețcani. Recent, investiția a fost preluată de Iași Industrial Park, entitatea care va administra zona. Urmează concesionarea loturilor către companii, astfel încât lucrările viitorilor rezidenți să înceapă în 2026. La Holboca,
14:10
Proiectul de reabilitare a fostului Coloseum Bragadiru din Iași este temporar blocat. Terenul a fost restituit Parohiei Banu, iar primăria analizează acum soluții legale și parteneriate pentru a continua lucrările. Astfel investitia de aproape 3 milioane de euro este blocata pana cand se va clarifica situatia juridica a unuia dintre cele mai prestigioase cladiri istorice
14:00
Piața agroalimentară rămâne, pentru mulți ieșeni, principala sursă de produse proaspete, chiar dacă începutul de an aduce provocări pentru comercianți. Tarabele sunt pline, iar oferta este variată, de la legume și rădăcinoase, până la verdețuri și produse aduse direct de la producători locali. Produse proaspete, dar vânzări slabe la piețele din Iași Cu toate
14:00
Autoritățile din Vrancea au suspendat activitatea unui adăpost privat de câini din localitatea Suraia, după apariția în mediul online a unor imagini care arătau modul în care erau tratați și eutanasiați animalele. La momentul controlului, în adăpost se aflau aproximativ 205 câini. Măsura a fost luată de DSVSA Vrancea, împreună cu ANSVSA și reprezentanți ai
14:00
La aproape șase luni de la tragedia care a zguduit Vasluiul, ancheta privind moartea unui copil de doar un an și cinci luni continuă. În această dimineață, procurorii și polițiștii au efectuat percheziții la Primăria Vaslui, vizând birourile Direcției Gospodărire Urbană. Au fost ridicate mai multe documente, care urmează să fie analizate în perioada următoare.
12:10
Președintele Nicușor Dan înclină să nu participe la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington # TeleM Iași
Președintele Nicușor Dan înclină spre a nu participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump organizată la Washington, în 19 februarie, au transmis surse pentru Știrile PRO TV. Nu se cunoaște rolul pe care l-ar avea România la reuniune, au mai transmis sursele. De asemenea, există posibilitatea ca doar membri în
11:30
.Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență care permite companiilor americane să furnizeze Venezuelei echipamente și tehnologie pentru producția de petrol și gaze. În același timp, interzice orice tranzacții pentru Rusia și China. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC)
11:00
În cursul acestei zile, pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Iași intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul 4 al unui imobil din municipiul Iași, strada Hlincea. La locul solicitării au fost direcționate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială pentru salvări de la […] Articolul Intervenție la un incendiu produs la un apartament în municipiul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Evaziune fiscală de 2 milioane de lei: Percheziții în Iași, Brașov, București și alte 4 județe # TeleM Iași
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au desfășurat la 12 februarie 2026 un amplu set de 40 de percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală. Acțiunile au avut loc în județele Mureș (30), Brașov (2), Iași (2), Olt (2), Cluj (1), Argeș (1) și […] Articolul Evaziune fiscală de 2 milioane de lei: Percheziții în Iași, Brașov, București și alte 4 județe apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
10:00
Plan pentru Masivul Rarău: CJ Suceava pregătește un PUZ pentru turism și infrastructură durabilă # TeleM Iași
Consiliul Județean Suceava a demarat un proiect important pentru dezvoltarea durabilă a Masivului Rarău, unul dintre cele mai valoroase areale turistice și naturale din Bucovina. Pentru a reglementa utilizarea terenurilor și a amenajărilor turistice, adminis- trația județeană a contractat o firmă de specialitate care să întocmească un Plan de Urbanism Zonal (PUZ). Documentul urmărește identificarea […] Articolul Plan pentru Masivul Rarău: CJ Suceava pregătește un PUZ pentru turism și infrastructură durabilă apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Iașul are povești de dragoste vechi și noi, trăite pe străzi, ascunse în priviri sau păstrate în scrisori. Unele au fost spuse cu voce tare, altele au rămas nerostite. Te invităm să le descoperi – și poate să scrii și tu una nouă – într-o experiență urbană cu cafea și povești de dragoste. Pe data […] Articolul Tramvaiul Cafenea-Turistic devine Tramvaiul Iubirii apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
În perioada 9–14 februarie 2026, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează Școala de iarnă „Go Digital in Law”, ediția a III-a. „Go Digital in Law” este un eveniment unic la nivel internațional, care reunește peste 100 de participanți din peste 11 universități europene, alături de practicieni ai dreptului, reprezentanți […] Articolul Școala de iarnă „Go Digital in Law”, ediția a III-a apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Nemțenii care încasează pensia în cont bancar trebuie să știe că vor putea ridica banii de la bancomat în după amiaza de 12 februarie, virarea sumelor către instituțiile bancare fiind efectuată pe 11 februarie.„În atenția pensionarilor care își încasează drepturile de pensie prin cont bancar !!! În data de 11 februarie 2026 Casa Județeană de […] Articolul Când intră pensiile pe card. Casa de Pensii Neamț a făcut anunțul apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, alături de vicepreședintele CJ Iași, Marius Sorin DANGĂ, și administratorul public al județului Iași, Andrei Cazacu, s-a întâlnit cu directorul general Romeo Vatra și echipa de management a Aeroportului Iași pentru a discuta proiectele aflate în pregătire și direcțiile viitoare de investiții. Întâlnirea a avut ca obiectiv stabilirea priorităților […] Articolul Aeroportul Iași intră într-o nouă etapă de dezvoltare apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Este a doua cea mai mare finanțare din Uniunea Europeană, în cadrul Programului SAFE. Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a participat, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, la care miniștrii europeni ai apărării au dat votul final asupra programelor de reînarmare pentru opt state membre. România a primit a doua cea […] Articolul România primește aproape 17 miliarde de euro în cadrul Programului SAFE apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Sesiune de instruire anticorupţie cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iaşi # TeleM Iași
La data de 09 februarie 2026, ofițerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Judeţean Anticorupţie Iaşi au desfăşurat o activitate de instruire anticorupție cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iaşi. Activitatea a urmărit abordarea unor subiecte de interes ridicat pentru angajații din cadrul Poliției Județului Iaşi, precum: elemente de etică organizațională, […] Articolul Sesiune de instruire anticorupţie cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iaşi apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
ISU Bacău a intervenit în cursul acestei nopți, în jurul orei 02:26, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie situată pe strada Alexandru Ioan Cuza din comuna Letea Veche.La locul evenimentului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o […] Articolul Două persoane și-au pierdut viața într-un incendiu devastator în județul Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Șeful uneia dintre cele mai mari companii din România avertizează: Am intrat într-o criză. O să apară perioada de jale # TeleM Iași
România a intrat într-o criză, dar nu avem încă cifre care să ne spună că suntem acolo, a declarat, miercuri, Dan Ostahie, fondatorul şi directorul general al Altex România, la un eveniment de specialitate.”Cred că experienţa mea e legată de piaţa românească. Şi cred că, în momentul de faţă, ne îndreptăm spre o criză în […] Articolul Șeful uneia dintre cele mai mari companii din România avertizează: Am intrat într-o criză. O să apară perioada de jale apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
O nouă metodă de înşelăciune face victime în România. Escrocii se dau drept ”vecina” care vinde alimente # TeleM Iași
Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău au atras atenţia, miercuri, asupra unei noi metode de înşelăciune, până acum fiind identificate două victime în judeţ.Potrivit poliţiştilor, este vorba despre persoane care sună la uşile bătrânilor şi se dau drept vecini de bloc, cu intenţia de a le vinde diverse produse alimentare. În realitate, […] Articolul O nouă metodă de înşelăciune face victime în România. Escrocii se dau drept ”vecina” care vinde alimente apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Decizie definitivă ÎCCJ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul și nepotul său, în arest la domiciliu # TeleM Iași
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu, a decis, miercuri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a respins contestaţiile celor trei. Decizia este definitivă.Horaţiu Potra, fiul său Dorian Potra şi nepotul Alexandru Potra au fost arestaţi preventiv, în noiembrie, pentru tentativă la comiterea de acţiuni […] Articolul Decizie definitivă ÎCCJ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul și nepotul său, în arest la domiciliu apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Bugetul pentru securitatea socială reprezintă o treime din bugetul de stat total al Franței, cele mai importante alocări fiind dirijate către sistemul public de sănătate, pensii și ajutoare sociale. Guvernul francez a declarat război tuturor tipurilor de fraudă fiscală şi în domeniul ajutoarelor sociale, în încercarea de a contracara diversele metode de ocolire a legii […] Articolul Guvernul de la Paris vrea să reducă fraudele în domeniul ajutoarelor sociale apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunţat joi vânzarea unităţii sale din România către Pavăl Holding, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro, scrie Reuters.Potrivit Reuters, vânzarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a portofoliului, iniţiată în 2025 de grupul francez de supermarketuri. “Grupul îşi continuă transformarea şi se concentrează din […] Articolul Fraţii Pavăl, proprietarii Dedeman, cumpără Carrefour România apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Calendarul simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ce materii vor susţine elevii # TeleM Iași
Se apropie perioada testelor. A simulărilor examenelor naționale, mai exact. Elevii din toată ţara se pregătesc pentru primele teste decisive din acest an, fie că vorbim despre evaluarea de clasa a8a, fie despre bacalaureat. Avem şi calendarul, anunţat de ministerul Educaţiei. Simulările pentru Evaluarea Națională vor avea loc în perioada 16-18 martie, iar pentru Bacalaureat, între 23 și 26 […] Articolul Calendarul simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ce materii vor susţine elevii apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Costurile aferente unei noi consultaţii vor fi plătite de sistemul de asigurări de sănătate, prevede un proiect de lege adoptat de Camera Deputaţilor. Pacienţii asiguraţi vor avea dreptul, gratuit, la o a doua opinie medicală. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat, ieri, decizional de Camera Deputaţilor. Costurile aferente unei noi consultaţii […] Articolul Pacienţii cu CAS-ul plătit vor avea dreptul la o a doua opinie medicală apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra “riscului real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale cu preşedintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final ar putea duce la “destabilizarea” Europei, potrivit EFE, citată de Agerpres.“În fond, există un risc real -şi vorbesc despre fapte, nu despre presupuneri- […] Articolul Polonia ar putea ieşi din UE. Donald Tusk: “Există un risc real, nu presupuneri” apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Biletele de intrare la spectacolele Operei Iași din luna martie vor fi puse în vânzare astăzi # TeleM Iași
Opera Națională Română din Iași pune astăzi în vânzare biletele de intrare la spectacolele lunii martie. Tichetele pot fi achiziționate începând cu ora 12:00, de la Agenția Operei, care este situată în foaierul instituției, și de pe site-ul operaiasi.ro.Iată programul evenimentelor care vor avea loc luna viitoare la teatrul liric ieșean:3 martie, ora 18:30 – […] Articolul Biletele de intrare la spectacolele Operei Iași din luna martie vor fi puse în vânzare astăzi apare prima dată în TeleM Regional.
11 februarie 2026
15:20
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, FSLI, demarează săptămâna viitoare, între 16 și 20 februarie, o consultare în rândul membrilor săi privind posibilitatea declanșării unei greve generale în învățământul preuniversitar. Dacă majoritatea cadrelor didactice, a personalului auxiliar și a celui administrativ se va pronunța pentru grevă, există riscul ca simulările examenelor naționale să fie boicotate și, […] Articolul Angajații din învățământ, consultați pentru grevă generală în martie apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Un bărbat de 72 de ani din Cluj-Napoca a trăit, în ultimele săptămâni, o experiență care a oscilat între disperare și speranță. Primele semne au apărut atunci când bărbatul a început să își piardă claritatea vorbirii, iar familia observa că nu mai poate articula corect cuvintele. Ajuns la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, investigațiile imagistice […] Articolul Un bărbat a primit o nouă șansă la viață la Spitalul de Neurochirurgie apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027, județul Galați devine eligibil pentru finanțarea proiectelor de protecție împotriva inundațiilor. Autoritățile beneficiază de asistență tehnică europeană pentru pregătirea unui proiect major de reducere a riscului de inundații. Specialiști internaționali au evaluat terenul afectat de inundațiile din 2024, pe cursurile râurilor Suhu, Geru și Chineja, pentru a identifica soluții eficiente […] Articolul Galați pregătește proiect major de prevenire a inundațiilor cu sprijin european apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Zona Roșie Tehnologică Iași a fost evaluată ca pilon strategic pentru cercetare și inovare. Proiectul prevede înființarea unui parc științific de interes național, care va transforma Iașiul într-un hub european în domenii precum inteligența artificială, energie curată și biotehnologie. Zona Roșie Tehnologică (ZRT) a fost evaluată recent în Comisiile de învățământ și știință și tehnologie, […] Articolul Zona Roșie Tehnologică Iași: România își pregătește propriul hub științific apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Centrele militare județene ar putea trece în administrarea totală a Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, la începutul discuțiilor cu reprezentanții consiliilor județene, în cadrul Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. Potrivit premierului, transferul ar urma să fie inclus într-un proiect de […] Articolul Centrele militare județene trec în administrarea Ministerului Apărării din 2027 apare prima dată în TeleM Regional.
