Ion Cristoiu: Șefii parchetelor au fost deja desemnați de Nicușor Dan. Consiliul European informal a recunoscut: Europa e în găleată!
ActiveNews.ro, 13 februarie 2026 09:50
Jurnalul meu video | 12 februarie 2026: Șefii parchetelor au fost deja desemnați de Nicușor Dan. Consiliul European informal a recunoscut: Europa e în găleată.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
09:50
Ion Cristoiu: Șefii parchetelor au fost deja desemnați de Nicușor Dan. Consiliul European informal a recunoscut: Europa e în găleată! # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 12 februarie 2026: Șefii parchetelor au fost deja desemnați de Nicușor Dan. Consiliul European informal a recunoscut: Europa e în găleată.
Acum o oră
09:20
Călin Georgescu rupe tăcerea la Tribunalul București: ”Dacă s-ar desecretiza ședința CSAT, în 24 de ore ar intra toți la pușcărie” # ActiveNews.ro
Un nou termen important a avut loc astăzi pentru Călin Georgescu la Tribunalul București! Magistrații vor analiza contestația formulată de avocații candidatului interzis asupra deciziei de prelungire a controlului judiciar.
Acum 2 ore
09:00
Astăzi începe Conferința de Securitate de la München, însă atmosfera nu mai seamănă deloc cu reuniunile comode ale elitei globaliste din ultimii ani. În spatele discursurilor diplomatice se ascunde o frică reală.
Acum 8 ore
02:10
”Un guvern de ipocriți și apologeți ai pedofililor”. Premierul britanic Keir Starmer implicat într-un nou scandal cu pedofili # ActiveNews.ro
Premierul britanic Sir Keir Starmer se află în centrul unui nou scandal privind numirea în Camera Lorzilor a unui consilier care avea legături cu un pedofil condamnat. Totul la doar câteva zile după ce a încercat să-și pună cenușă-n cap din cauza legăturilor Lordului Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein.
Acum 12 ore
23:10
Mărturisitorii: Parintele-martir Gheorghe Cotenescu, profesorul de psaltică al Părintelui Justin Pârvu și al Patriarhilor Iustin și Teoctist, preot militar și secretar al lui Iorga (4 iulie 1886 - 12 februarie 1965) # ActiveNews.ro
Prin energia, entuziasmul și dăruirea de care a dat în permanență dovadă în extraordinara sa viață, preotul Gheorghe I. Cotenescu se înscrie la loc de seamă în galeria personalităților Bisericii strămoșești și neamului românesc.
22:20
Președintele american Donald Trump a anunțart căi că abrogă un text adoptat la începutul președinției lui Barack Obama - care servește drept fundament în lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite -, un pas înapoi major care urmează să aplice o lovitură puternică luptei împotriva modificărilor climatice ale primei puteri mondiale, relatează AFP.
21:30
UE adoptă o rezoluție care recunoaște bărbații care se identifică drept femei ca fiind femei cu drepturi depline. Rezoluția nu are efect pentru România. Mișcarea de Rezistență informează cum au votat europarlamentarii români # ActiveNews.ro
Parlamentul European a adoptat pe 12 februarie 2026, o rezoluție care recomandă recunoașterea bărbaților care se identifică drept femei ca fiind, legal și social, femei. Documentul, parte a priorităților UE pentru cea de-a 70-a sesiune a Comisiei ONU
21:30
Gândul dezvăluie că deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie # ActiveNews.ro
Gândul dezvăluie că deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie
21:20
UE adoptă o rezoluție care recunoaște bărbații care se identifică drept femei ca fiind femei cu drepturi depline. Rezoluția nu are efect pentru România. Mișcare de Rezistență informează cum au votat europarlamentarii români # ActiveNews.ro
Parlamentul European a adoptat pe 12 februarie 2026, o rezoluție care recomandă recunoașterea bărbaților care se identifică drept femei ca fiind, legal și social, femei. Documentul, parte a priorităților UE pentru cea de-a 70-a sesiune a Comisiei ONU
Acum 24 ore
20:50
UE adoptă o rezoluție care recunoaște bărbații care se identifică drept femei ca fiind femei cu drepturi depline: cum au votat europarlamentarii români # ActiveNews.ro
Parlamentul European a adoptat pe 12 februarie 2026, o rezoluție care recomandă recunoașterea bărbaților care se identifică drept femei ca fiind, legal și social, femei. Documentul, parte a priorităților UE pentru cea de-a 70-a sesiune a Comisiei ONU
20:10
”Un guvern de ipocriți și apologeți ai pedofililor”..Premierul britanic Keir Starmer implicat într-un nou scandal cu pedofili # ActiveNews.ro
Premierul britanic Sir Keir Starmer se află în centrul unui nou scandal privind numirea în Camera Lorzilor a unui consilier care avea legături cu un pedofil condamnat. Totul la doar câteva zile după ce a încercat să-și pună cenușă-n cap din cauza legăturilor Lordului Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein.
19:10
La noi se închid, la ei renasc. Trump obligă armata SUA să cumpere energie pe cărbune pentru securitatea națională. Departamentul de Energie va aloca 175 de milioane de dolari pentru modernizarea centralelor pe cărbune # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a cerut Pentagonului să achiziționeze energie electrică produsă din cărbune, invocând securitatea națională. Decizia sa vizează acorduri pe termen lung pentru bazele militare și marchează o nouă „ofensivă împotriva” energiilor regenerabile.
18:20
La doar 16 ani, sclavă sexuală și „incubator uman” pentru bebeluși pe care nu i-a mai văzut niciodată.Jurnalele codificate din dosarele Epstein ascund povestea terifiantă a unei adolescente # ActiveNews.ro
În timp ce mare parte a mass-media se concentrează asupra oamemilor poltici și celebrităților menționate în dosarele Epstein, există documente care dezvăluie un adevăr poate și mai cutremurător.
18:20
Cunoscut pentru rolurile sale din seriale turcești de succes, actorul Kanbolat Görkem a încetat din viață la vârsta de 45 de ani
17:50
La doar 16 ani, sclavă sexuală și „incubator uman” pentru bebeluși pe care nu i-a mai văzut niciodatăJurnalele codificate din dosarele Epstein ascund povestea terifiantă a unei adolescente # ActiveNews.ro
În timp ce mare parte a mass-media se concentrează asupra oamemilor poltici și celebrităților menționate în dosarele Epstein, există documente care dezvăluie un adevăr poate și mai cutremurător.
17:00
Asociația Calea Neamului vă așteaptă joi, 12 februarie, de la ora 17, la un miting în fața Prefecturii Brașov împotriva "taxelor Bolojan”: ”Guvernul alege să acorde facilități fiscale marilor companii și multinaționalelor” # ActiveNews.ro
Un stat cu cetățeni zdrobiți de plăți și dări nu este unul puternic, ci unul slab. Nu este pentru români, ci pentru ocupația străină.
16:30
Nicolae Federiuc: Nu Mitropolia „Moldovei”, care-i a Moscovei de fapt, a restabilit bisericile noastre, ci Mișcarea de Eliberare Națională # ActiveNews.ro
În satul meu de baștină, Caracui, după ocupația sovietică, biserica a fost distrusă. S-a întâmplat în vara anului 1961, după ce, anterior, fusese închisă, iar preotul oprit de la slujire.
15:40
Proteste AUR în peste 500 de locații din țară împotriva taxelor Guvernului Bolojan și a Anulării Alegerilor. "DEMISIA!" - "Desecretizați, nu mai amânați!" # ActiveNews.ro
Astăzi, începând cu ora 12, românii din întreaga țară au început să iasă în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile față de măsurile fiscale ale Guvernului Ilie Bolojan și împotriva anulării alegerilor.
15:40
Bogdan Tiberiu Iacob: Surpriză: Ungaria anchetează anularea alegerilor din România și promite un raport complet # ActiveNews.ro
Într-un context european marcat de acuzații de manipulare electorală, think-tank-ul unguresc MCC Bruxelles a anunțat ieri lansarea Observatorului pentru Interferența în Democrație (DIO), o inițiativă menită să expună influențele externe asupra alegerilor.
15:20
Președintele ”teleleu” și ”depinde”. Nicușor Dan încă se mai gândește dacă România va accepta invitația la Consiliul Păcii. Avocatul Toni Neacșu: ”România are la conducere un practicant al înțelepciunii Zen de Temu” # ActiveNews.ro
Participarea României la Consiliul pentru Pace din 19 februarie, organizat la Washington, rămâne incertă, a declarat Nicușor Dan, precizând că decizia va fi luată în funcție de statutul care va fi acordat țării noastre.
14:50
ID DIGITAL OBLIGATORIU. Canada se transformă într-un lagăr digital – guvernul investește miliarde de dolari pentru supraveghere totală # ActiveNews.ro
Guvernul Canadei vrea să introducă un sistem de ID digital, dar implementarea lui va fi extrem de costisitoare și complicată. Inițial se estimase că va costa 1,8 miliarde de dolari, însă acum se estimează că va ajunge la 6,64 miliarde.
14:50
Proteste în peste 500 de locații din țară împotriva taxelor Guvernului Bolojan și a Anulării Alegerilor # ActiveNews.ro
Astăzi, începând cu ora 12, românii din întreaga țară au început să iasă în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile față de măsurile fiscale ale Guvernului Ilie Bolojan și împotriva anulării alegerilor.
13:50
Ideologia Woke nu a murit. Dimpotrivă,ea pare mai vie ca oricând. Și mai idioată ca oricând. Gata să urce pe noiculmi ale prostiei ticăloase.
13:40
”Mario Draghi susține federalizarea Europei, dar fără a întreba popoarele, prin vot democratic, dacă sunt de acord” - De la UE la URSS # ActiveNews.ro
Mario Draghi,fost prim-ministru al Italiei, fost președinte al Băncii Centrale Europene șiactual consilier economic pe lângă Comisia Europeană, promovează tot maiputernic ideeafederalizării Europei.
13:40
”Desecretizați, nu mai amânați!” – ”Demisia!” - AUR ÎN STRADĂ CONTRA GUVERNULUI BOLOJAN. George Simion: ”E al doisprezecelea ceas!” # ActiveNews.ro
Astăzi, începând cu ora 12, românii din întreaga țară au început să iasă în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile față de măsurile fiscale ale Guvernului Ilie Bolojan și împotriva anulării alegerilor.
12:50
”Desecretizați, nu mai amânați!” – Piperea în stradă la București, Simion transmite de la Ploiești: ”E al doisprezecelea ceas” # ActiveNews.ro
Astăzi, începând cu ora 12, românii din întreaga țară au început să iasă în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile față de măsurile fiscale ale Guvernului Ilie Bolojan și împotriva anulării alegerilor.
12:40
”Desecretizați, nu mai amânați!” – Piperea în stradă la București, Simion transmite de la Ploiești: „E al doisprezecelea ceas” # ActiveNews.ro
Astăzi, începând cu ora 12, românii din întreaga țară au început să iasă în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile față de măsurile fiscale ale Guvernului Ilie Bolojan și împotriva anulării alegerilor.
11:50
„Mario Draghi susține federalizarea Europei, dar fără a întreba popoarele, prin vot democratic, dacă sunt de acord” - De la UE la URSS # ActiveNews.ro
Mario Draghi,fost prim-ministru al Italiei, fost președinte al Băncii Centrale Europene șiactual consilier economic pe lângă Comisia Europeană, promovează tot maiputernic ideeafederalizării Europei.
11:30
Ion Cristoiu: Cazul Călin Georgescu - Justiția dă startul proceselor pentru delictul de gândire. Amânând o Decizie, CCR îi dă una peste bot lui Ilie Bolojan # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 11 februarie 2026: Cazul Călin Georgescu: Justiția dă startul proceselor pentru delictul de gândire. Amânând o Decizie, CCR îi dă una peste bot lui Ilie Bolojan
11:00
Arestat pentru o binecuvântare: preot francez, reținut după ce a apărat o biserică medievală de la demolare # ActiveNews.ro
Un preot francez a fost reținut de poliție timp de peste 24 de ore după ce a binecuvântat o biserică despre care se spune că este în pragul demolării.
10:30
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunțat joi vânzarea unității sale din România către Paval Holding, într-o tranzacție de 823 de milioane de euro.
Ieri
10:00
O delegație oficială a Statelor Unite, condusă de Secretarul Educației Linda McMahon, va participa pe 22 februarie la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano. În grup se află ambasadorul SUA în Italia...
09:30
Canada se transformă într-un lagăr digital – guvernul investește miliarde de dolari pentru supraveghere totală # ActiveNews.ro
Guvernul Canadei vrea să introducă un sistem de ID digital, dar implementarea lui va fi extrem de costisitoare și complicată. Inițial se estimase că va costa 1,8 miliarde de dolari, însă acum se estimează că va ajunge la 6,64 miliarde.
09:00
Atac sângeros comis de un transgender într-o școală din Canada: zece morți și zeci de răniți # ActiveNews.ro
Un atac armat grav a avut loc în localitatea Tumbler Ridge, din provincia British Columbia, Canada, unde un tânăr care se identifica drept transgender a deschis focul asupra mai multor persoane.
08:40
În contextul informațiilor vehiculate în mediul online și preluate de unele instituții media referitoare la presupuse inițiative civice, inclusiv organizarea unor mitinguri sau implicarea Bisericii în susținerea unor demersuri cu caracter politic, Arhiepiscopia Tomisului face următoarele precizări:
08:30
Sondaj: Dezastru pentru Bolojan – 76% dintre români nu au încredere în premier. AUR urcă pe valul nemulțumirii # ActiveNews.ro
Trei sferturi dintre români (76%) au foarte puțină încredere în premierul Ilie Bolojan, iar 78% sunt nemulțumiți de activitatea acestuia în fruntea Executivului, arată un sondaj realizat de ARA Public Opinion.
06:50
În contextul informațiilor vehiculate în mediul online și preluate de unele instituții media referitoare la presupuse inițiative civice, inclusiv organizarea unor mitinguri sau implicarea Bisericii în susținerea unor demersuri cu caracter politic, Arhiepiscopia Tomisului face următoarele precizări:
06:30
Valerian Stan: Un coșmar inevitabil. Călin Georgescu pătimește o mizerie a Parchetului dintre cele prin care a trecut și președintele Trump, pe care aceiași globaliști sataniști l-au vrut îngenunchiat # ActiveNews.ro
Instanța a decis că procesul lui Călin Georgescu poate începe pe fond (după o procedură de complet în divergență - interesant!). Ce a făcut până acum Parchetul e o mizerie, dintre cele prin care a trecut și președintele Trump, pe care aceiași globaliști sataniști l-au vrut îngenunchiat.
00:40
Noile surprize ale academicianului Constantin Barbu, cel mai mare scriitor român de azi: a terminat de scris încă o carte în 100 de volume! # ActiveNews.ro
Dar surprizele academicianului Constantin Barbu se țin lanț: în acest ianuarie profesorul și cercetătorul remarcabil a reușit să găsească în arhive din Vatican și alte țări ale lumii manuscrise care conțin cuvinte și expresii în limba scită, limba dacă și limba tracă, în premieră.
00:30
Noile surprize ale academicianului Constantin Barbu: a terminat de scris încă o carte în 100 de volume! # ActiveNews.ro
Dar surprizele academicianului Constantin Barbu se țin lanț: în acest ianuarie profesorul și cercetătorul remarcabil a reușit să găsească în arhive din Vatican și alte țări ale lumii manuscrise care conțin cuvinte și expresii în limba scită, limba dacă și limba tracă, în premieră.
11 februarie 2026
23:30
Ca să ne ferim de acest lucru, marii povățuitori ai ortodoxiei ne învață să nu părăsim niciodată cu totul obișnuitele forme de rugăciune, pentru că chiar cei care au ajuns până la această tăcere contemplativă, socoteau necesar când simțeau primejdia unei slăbănogiri duhovnicești, din nou să întrebuințeze rugăciuni, până când rugăciunea va
22:30
Infarct mortal la volan, la 50 de ani, în Florești și accident cumplit la Ciortești soldat cu pierderea a trei vieți: șoferul Sorin Iacob, de 45 de ani, soția sa, căpitan Diana Iacob, de 36 de ani și copilul lor nenăscut. Autopsia indică ”ruptură cardiacă # ActiveNews.ro
Un bărbat în vârstă de 50 de ani și-a pierdut viața marți, 10 februarie 2026, după ce i s-a făcut rău în timp ce conducea pe DN1-E60, pe strada Avram Iancu din comuna Florești, județul Cluj. În aceeași zi, a avut loc la Ciortești, în județul Vaslui, un alt accident asemănător, soldat, din păcate, cu pierderea a trei vieți, între care un copil nenăscut.
22:00
Actorul James Van Der Beek a murit la 48 de ani. Cancer colorectal în stadiul 3. Avea 6 copii # ActiveNews.ro
James Van Der Beek, actorul cunoscut pentru rolul din serialul pentru adolescenți „Dawson's Creek” și din filme precum „Varsity Blues”, a încetat din viață, scrie presa din SUA. Avea 48 de ani.
21:40
Marian Dumitru: După Paris 2024, simbolismul satanist devine tot mai direct. Nu e doar artă, e o declarație. Care este mesajul? - VIDEO # ActiveNews.ro
Ați văzut ce s-a întâmplat la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă? După Paris 2024, simbolismul devine tot mai direct. Nu e doar artă, e o declarație. Cazanul olimpic, geometria sacră sau un mesaj ascuns în plină vedere? Tu ce crezi: este doar spectacol sau un ritual modern?
20:50
Economia SUA mai puternică după un an cu Trump președinte. Evoluție surprinzătoare la început de an: explozie de noi locuri de muncă și șomaj sub așteptări # ActiveNews.ro
În ultimul an, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat o serie de politici care au impulsionat zona afacerilor, a lanțurilor de aprovizionare și, mai ales locurile de muncă.
20:40
Ochiade discromate: Top 10 destinații din România propuse de Clubul Presei de Turism - FIJET România, ediția 2026 # ActiveNews.ro
După cum este știutRomânia este o țară care merită să fie promovată turistic, dar puțini sunt ceicare investesc în această cauză.
20:00
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 a stârnit o indignare masivă pe rețelele de socializare, mulți remarcând că globaliștii nu s-au putut abține nici acum să afișeze simboluri sataniste.
19:00
Deputații AUR sunt opriți să vorbească și să voteze în plen, deși sunt prezenți și au acest drept. Microfoane tăiate, intervenții blocate, vot refuzat # ActiveNews.ro
AUR acuză majoritatea parlamentară că încearcă să reducă opoziția la tăcere și să le blocheze dreptul la vot în plen. Mai multe plângeri au fost adresate președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, din partea celor de la AUR, în care se cere să li se respecte drepturile.
18:40
Davos, cuibușor de nebunii. Fostul CEO Google, Eric Schmidt, în vârstă de 70 de ani, în amor cu fiica de 27 de ani a unui politician german # ActiveNews.ro
Miliardarul american Eric Schmidt, fost CEO al Google (70 de ani) are o legătură romantică cu Gloria-Sophie Burkandt, în vârstă de 27 de ani, fiica premierului Bavariei.
18:00
Văzând că românii nu plătesc impozitele, 1500 de primării intră în grevă. Adică vor fi închise pentru câteva ore. Fiind băieți de învoială și ciozvârtă, domnii primari s-au solidarizat cam târziu cu populația despuiată până la ecorșeu. Chestia asta trebuia să se întâmple pe 5 ianuarie și să anunțe că nu deschid până pe 15.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.