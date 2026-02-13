Ion Cristoiu: Șefii parchetelor au fost deja desemnați de Nicușor Dan. Consiliul European informal a recunoscut: Europa e în găleată!

18:00

Văzând că românii nu plătesc impozitele, 1500 de primării intră în grevă. Adică vor fi închise pentru câteva ore. Fiind băieți de învoială și ciozvârtă, domnii primari s-au solidarizat cam târziu cu populația despuiată până la ecorșeu. Chestia asta trebuia să se întâmple pe 5 ianuarie și să anunțe că nu deschid până pe 15.