Marco Rubio a ajuns în Germania: ”Lumea veche a dispărut – trăim acum într-o nouă eră a geopoliticii”

Un bărbat în vârstă de 50 de ani și-a pierdut viața marți, 10 februarie 2026, după ce i s-a făcut rău în timp ce conducea pe DN1-E60, pe strada Avram Iancu din comuna Florești, județul Cluj. În aceeași zi, a avut loc la Ciortești, în județul Vaslui, un alt accident asemănător, soldat, din păcate, cu pierderea a trei vieți, între care un copil nenăscut.