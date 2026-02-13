VIDEO/FOTO „Săptămâna Iadului” la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale a Armatei României, la Vlădeni, lângă Brașov

18:20

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui BUTA ADINA-MARGARETA, în vârstă de 15 ani, care, la data de 11 februarie 2026, ar fi plecat de la domiciliul său, din localitatea Ticușu Vechi, județul Brașov și nu ar mai fi revenit până în prezent. „Semnalmente: înălțime – 1,65 m, păr [...]