Revoluția Inteligenței Artificiale pe piața muncii: Ce locuri de muncă ar putea să dispară și ce oportunități apar
BizBrasov.ro, 12 februarie 2026 04:50
Revoluția Inteligenței Artificiale pe piața muncii: Ce locuri de muncă ar putea să dispară și ce oportunități apar. Schimbarea pe care o aduce inteligența artificială în piața muncii nu mai este o promisiune vagă, ci o realitate care se vede în modul în care se scriu emailuri, se analizează date, se generează conținut, se procesează [...]
Acum 10 minute
05:50
Avertisment pentru proiectul de reabilitare a Castelului Brukenthal din județul Brașov. Specialiștii cer conservare, nu demolări # BizBrasov.ro
Proiectul de reabilitare a Castelului Brukenthal de la Sâmbăta de Jos intră într-o nouă etapă de analiză. După ce, în luna decembrie, Comisia Zonală a Monumentelor Istorice (CZMI) din cadrul Direcției Județene de Cultură a semnalat multiple lacune în documentație, la finalul lunii ianuarie s-a decis trimiterea dosarului către Comisia Națională a Monumentelor Istorice (CNMI) [...]
Acum 30 minute
05:40
Costul de amenajare a creșei din locul depoului de tramvaie a fost majorat, conform devizului depus de către constructor la Compania Națională de Investiții, care gestionează proiectul. Astfel, potrivit unui anunț de pe platforma de licitații publice, prețul plătibil anteprenorului se majorează cu suma de 57.765,16 lei (exclusiv TVA) și ajunge la un total de [...]
05:40
Afaceriștii olandezi care au amenajat un complex turistic în Vama Buzăului reiau investițiile și vor să amenajeze mai multe bungalow-uri # BizBrasov.ro
După proiectul futurist Valley 21, demarat acum mai bine de 15 ani de către oameni de afaceri olandezi în Vama Buzăului, aceștia reiau investițiile în comuna brașoveană. Acum, intenția investitorilor olandezi este de a amenaja un nou complex turistic format din nouă bungalow-uri, pe un teren de peste 10.000 mp din satul Dălghiu, respectiv din [...]
Acum o oră
05:10
Alimentele încălzite la microunde pot cauza cancer? Mituri și ce arată datele științifice # BizBrasov.ro
Alimentele încălzite la microunde pot cauza cancer? Mituri și ce arată datele științifice. Afirmațiile virale potrivit cărora alimentele încălzite la microunde ar emite radiații cancerigene continuă să circule intens pe rețelele sociale. Specialiștii spun însă că aceste temeri nu au fundament științific, iar utilizarea corectă a cuptoarelor cu microunde este considerată sigură, conform OncoDaily. Microundele folosesc [...]
05:10
Cel mai mare jaf bancar din România a avut loc la Brașov. Hoții au fugit cu un milion de dolari și 300 de cocoșei de aur # BizBrasov.ro
Imediat după al Doilea Război Mondial, de la filiala Băncii Naționale din Brașov, trei gangsteri au furat un milion de dolari și 300 de cocoșei de aur, o sumă considerabilă în acele vremuri. Suma de bani, calculată la cursul de atunci al pieței, clasează lovitura pe primul loc în topul spargerilor de până acum din [...]
Acum 2 ore
04:50
Filtrul de carbon la hotă: La cât timp se schimbă și ce trebuie să știi dacă folosești hota intens? # BizBrasov.ro
În orice bucătărie modernă, hota este cel mai util electrocasnic atunci când vine vorba de evacuarea mirosurilor puternice, a fumului și a vaporilor de grăsime care însoțesc prepararea meselor. Dar pentru ca această piesă esențială să funcționeze eficient, are nevoie de o componentă la fel de importantă: filtrul de carbon activ. Filtrul de carbon este extrem de eficient în cazul anumitor [...]
04:50
Acum 12 ore
18:20
Polițiștii brașoveni caută o adolescentă de 15 ani, care a dispărut de acasă. Dacă o vedeți, sunați la 112! # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui BUTA ADINA-MARGARETA, în vârstă de 15 ani, care, la data de 11 februarie 2026, ar fi plecat de la domiciliul său, din localitatea Ticușu Vechi, județul Brașov și nu ar mai fi revenit până în prezent. „Semnalmente: înălțime – 1,65 m, păr [...]
17:50
BMW recheamă în service sute de mii de mașini, din cauza unei componente defecte, care ar putea provoca un incendiu/ Proprietarii pot verifica online, dacă autoturismul lor este vizat # BizBrasov.ro
Producătorul german de automobile de lux BMW a anunţat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de mașini vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu, transmite DPA, potrivit Agerpres. În Germania, rechemarea vizează un total de 28.582 de automobile, potrivit BMW. Producătorul de [...]
17:20
În județul Brașov, în perioada 2 februarie-8 februarie 2026 au fost raportate 2.450 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost înregistrate 2.541 de cazuri. Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, este vorba despre: -204 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 214 cazuri în săptămâna de supraveghere 26.01-01.02.2026; -1880 de [...]
Acum 24 ore
16:30
Panică generată de un fake-news în comuna Sânpetru: se construiește un hub pentru armata ucraineană împotriva Rusiei # BizBrasov.ro
O informație falsă apărută pe rețelele de socializare a stârnit neliniște în rândul locuitorilor din comuna Sânpetru, după ce într-un grup local s-a susținut că în localitate ar urma să fie construit un hub destinat armatei ucrainene, în contextul războiului din regiune. Primarul comunei, Marian Arhire, a reacționat public și a dezmințit categoric existența unui [...]
16:30
Brașovenii sunt deschiși să vorbească despre educație și să își povestească experiența pe care au avut-o în anii de liceu. Reportajul prezentat de „Generația lui John” prezintă o serie de interviuri realizate în 7 februarie 2026, în centrul vechi al Brașovului, potrivit generatialuijohn.ro. Echipa a stat de vorbă cu oameni de toate vârstele, inclusiv cu [...]
16:20
Odată cu preluarea de către Mega Image, vânzările Profi au crescut. Urmează deschiderea de noi magazine # BizBrasov.ro
Preluarea lanțului de magazine Profi de către Mega Image, parte a grupului olandezo-belgian Ahold Delhaize, a accelerat deja vânzările europene ale grupului, fiind calculată acum o creștere de aproape 11% pentru ultimul trimestru al anului trecut. Profi a generat vânzări nete de 2,8 miliarde euro în 2025, din care a contribuit în ultimele trei luni [...]
16:20
O școală din Constanța plătește 99.600 de lei pentru o tabără în Brașov. Contractul, atribuit prin cumpărare directă unei firme din Ilfov # BizBrasov.ro
Școala Gimnazială Ion Creangă Albești, județul Constanța, a atribuit pe data de 11 februarie 2026 un contract prin cumpărare directă privind furnizarea de servicii de organizare tabere pentru copii în județul Brașov. Pachetul include cazare cu pensiune completă, transport tur-retur pe ruta Cotu-Văii – Albești, județul Constanța – locație, precum și organizarea de excursii la [...]
16:00
15:40
FOTO Atenție, șoferi! De astăzi, se circulă pe un pod provizoriu pe DN1A, între Săcele și Cheia, în zona Brădet # BizBrasov.ro
Începând de astăzi, se circulă pe un pod provizoriu pe DN1A, între Săcele și Cheia, în zona Brădet, anunță drumarii brașoveni. „Devierea a fost necesară pentru începerea lucrărilor de reconstrucție a vechiului pod de peste râul Tărlung. Lucrările vor dura aproximativ un an, după care circulație se va muta pe noul pod”, au transmis reprezentanții [...]
15:20
Administratorul public al județului Brașov, făcut „albie de porci” de o „organizație” condusă de un fost pușcăriaș # BizBrasov.ro
Administratorul public al județului Brașov, făcut „albie de porci” de o „organizație” condusă de un fost pușcăriaș. Funcția de Administrator Public al unui județ este una destul de complexă. Cine este în această funcție este responsabil de coordonarea aparatului de specialitate din instituție, direcțiile subordonate și implementarea proiectelor de dezvoltare a județului. Această poziție gestionează [...]
14:50
Al treilea monument dedicat luptei anticomuniste a brașovenilor. Primăria va finanța realizarea unui ansamblu monumental dedicat celor care în 1987 au ieșit în stradă pentru a striga „Jos comunismul!“ # BizBrasov.ro
Acesta va fi amplasat în scuarul de vizavi de Spitalul Județean și va fi susținut financiar de primărie. „Noi trăim astăzi în libertate și datorită sacrificiului acestor oameni. De aceea noi ca și comunitate, dar și ca țară, suntem datori să-i cinstim și să marcăm acest moment ca unul dintre cele mai importante din istoria [...]
14:10
Brașovul anilor ’60, prezentat în volumul „Pisica de la ora cinci”. Lansarea cărții va avea loc mâine # BizBrasov.ro
Joi, 12 februarie, de la ora 18:00, la Librăria Libris „Șt. O. Iosif” din Brașov, Rodica Bretin lansează volumul „Pisica de la ora cinci”, apărut în colecția Corint Fiction. Construit ca un roman-puzzle din 18 narațiuni, „Pisica de la ora cinci” reconstituie Brașovul anilor ’60 prin fragmente de memorie, scene de viață cotidiană și întâmplări [...]
13:50
Țeapa cu marca înregistrată, noua lovitură dată de hackeri pentru patronii din România # BizBrasov.ro
Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică îi avertizează pe patronii de firme că au fost semnalate o serie de Emailuri frauduloase în numele Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). În aceste emailuri, destinatarii sunt informați că trebuie să achite urgent o taxă de înregistrare sau menținere a mărcii, sub amenințarea pierderii dreptului de folosință [...]
13:50
În ce condiții o firmă devine inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare. Precizări ANAF # BizBrasov.ro
Începând cu data de 1 ianuarie 2026, firmele pot fi declarate inactive fiscal de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în situația în care nu depun situațiile financiare anuale într-un termen de maximum 5 luni după termenul legal de depunere. Măsura rezultă din modificările aduse Codului de procedură fiscală prin legislația privind eficientizarea resurselor [...]
13:30
VIDEO Razie a polițiștilor prin Brașov: 80 de persoane legitimate și 70 de mașini trase pe dreapta # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, au organizat ieri, în intervalul orar 12.00-13.30, pe întreg municipiul Brașov, mai multe acțiuni de control. „Au fost integrați peste 20 de polițiști, care au urmărit respectarea legislației, identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care încalcă prevederile acesteia. În urma activităților întreprinse de polițiști, [...]
13:30
Doi brașoveni au ajuns în arestul poliției, după ce și-au vărsat nervii pe fostele partenere # BizBrasov.ro
Doi brașoveni au ajuns în arestul poliției, după ce și-au vărsat nervii pe fostele partenere. Luni în jurul orelor 18.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 3 Poliție, au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 45 de ani, din municipiul Brașov, cu privire la faptul că fostul partener a manifestat [...]
12:50
Finanțare istorică în valoare de 10 milioane de euro – bani de la Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea turismului românesc # BizBrasov.ro
Finanțare istorică în valoare de 10 milioane de euro – bani de la Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea turismului românesc Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, brașoveanul Irineu Darău, anunţă că s-a reuşit finanţarea Organizaţiilor de Management al Destinaţiei cu fonduri europene, prin PNRR, bugetul fiind de 10 milioane de euro. „OMD-urile trebuie să fie motoarele [...]
12:20
Mai multă mâncare românească în magazinele Kaufland din toată țara: „Astăzi, tot mai mulți români aleg conștient produsele locale” # BizBrasov.ro
Kaufland România lansează campania națională „Te strigă Kaufland”, o inițiativă adresată producătorilor locali și micilor furnizori din agricultură și industria alimentară. Campania face parte dintr-un demers amplu de susținere a producției autohtone și de simplificare a procesului de listare pentru producătorii care își doresc să ajungă pe rafturile magazinelor din întreaga țară, arată un comunicat [...]
11:50
Evoluție spectaculoasă a unei școli din județul Brașov. Directorul instituției: „Dacă le arătăm copiilor că suntem buni şi că îi înţelegem, avem automat sprijinul lor şi al părinţilor. Viitorul şcolii arată aşa cum îl facem noi” # BizBrasov.ro
Invitat în emisiunea Viitor pentru România de la Prima News, profesorul Daniel Petrule, director al Şcolii Gimnaziale din Sânpetru a vorbit despre transformarea profundă prin care a trecut şcoala pe care o conduce, despre rolul leadershipului educaţional şi despre parteneriatul cu Asociaţia pentru Valori în Educaţie (AVE), organizaţie care sprijină şcolile din România prin programe [...]
11:40
Brașovul nu este între cele mai bogate orașe din țară în ceea ce privește bugetul local. Ce venituri proprii are municipiul raportat la alte mari municipalități din țară # BizBrasov.ro
Primăria din Cluj-Napoca e cea mai bogată din țară după cea din Capitală, la mare distanță de următoarele clasate, cu buget dublu față de oricare din următoarele din clasament. 903 de localități din țară au avut în 2024, împreună, un buget total de 6,47 de miliarde de lei. Este bugetul avut de București în acest [...]
11:40
CCR a amânat pentru a 5-a oară decizia privind pensiile magistraților. Surpriza a venit de la proaspătul tătic Gheorghe Stan, judecătorul care și-a luat concediu paternal chiar când Curtea trebuie să ia o decizie # BizBrasov.ro
CCR a amânat pentru a 5-a oară decizia privind pensiile magistraților. Surpriza a venit de la proaspătul tătic Gheorghe Stan, judecătorul care și-a luat concediu paternal chiar când Curtea trebuie să ia o decizie. Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară reforma pensiilor magistraților, iar noua dată anunțată pentru luarea undei decizii este 18 [...]
11:30
O figurină veche de peste 7.500 de ani, descoperită de arheologi în apropiere de Sfântu Gheorghe: „Figurina, înaltă de doar 6 centimetri, a fost modelată dintr-un lut amestecat cu pleavă și nisip, apoi arsă la o temperatură ridicată” # BizBrasov.ro
O mică fugurină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe de către o echipă de arheologi de la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni. Descoperirea a fost făcută în timpul cercetărilor preventive din zona Arcuș – Platoul Târgului (Vásártető), acolo unde urma să se extindă o zonă [...]
11:10
Șoșoacă, chemată peste 2 săptămâni la audieri în Parlamentul European în legătură cu solicitarea procurorilor de ridicare a imunității. Când s-ar putea da un vot în plenul de la Bruxelles # BizBrasov.ro
Șoșoacă, chemată peste 2 săptămâni la audieri în Parlamentul European în legătură cu solicitarea procurorilor de ridicare a imunității. Când s-ar putea da un vot în plenul de la Bruxelles. Eurodeputata Șoșoacă va fi invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European pentru a fi audiată în cazul ridicării imunității sale, solicitată de [...]
10:50
Escalada, un mod de relaxare la Brașov: Cât costă să mergi la cățărat, după ore multe petrecute la birou # BizBrasov.ro
Tot mai multe persoane aleg antrenamentele în sălile de escaladă, la Brașov. Este o adevărată relaxare, după ore multe petrecute la locul de muncă, iar satisfacția nu vine neapărat din faptul că ești la înălțime, ci din reușita unui traseu dificil, dus până la capăt. Pereții înclinați, nivelul de dificultate și dorinţa de a ajunge [...]
10:30
Cancelaria premierului anunţă că la guvern s-au făcut economii de 10 milioane de lei în 2025 faţă de anul precedent. Fiecare „demnitar” își conduce acum mașina de serviciu # BizBrasov.ro
Cancelaria premierului anunţă că la guvern s-au făcut economii de 10 milioane de lei în 2025 faţă de anul precedent. Fiecare „demnitar” își conduce acum mașina de serviciu. Cancelaria prim-ministrului anunţă, miercuri, economii de 10 milioane de lei în 2025 comparativ cu anul precedent. Datele financiare evidenţiază o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 lei, [...]
10:30
CFR Călători, prin Sucursala Regională Brașov, a lansat o licitație pentru achiziția de servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor din incinta Depoului Brașov, cu o valoare estimată de 1.211.684 lei fără TVA și vizează asigurarea protecției permanente a zonei, printr-o firmă specializată, conform cerințelor din caietul de sarcini. Serviciile includ paza obiectivelor și a [...]
10:10
Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule a avut loc, miercuri dimineaţă, pe DN 1, la Comarnic, un bărbat decedând în urma impactului, transmite Agerpres. „Din primele cercetări, poliţiştii au constatat că un bărbat de 64 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Naţional 1 (E60), către Bucureşti, iar în [...]
09:50
Clădirea simbol în care funcționează Prefectura și CJ Brașov, între birocrație și finanțare europeană. Comisia Monumentelor Istorice impune noi condiții # BizBrasov.ro
Proiectul de reabilitare a Palatului Administrativ de pe Bulevardul Eroilor, clădire în care funcționează Consiliul Județean Brașov și Instituția Prefectului, se află de mai multe luni în etapa obținerii avizului din partea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI) Brașov. Investiția, anunțată încă de acum câțiva ani, vizează restaurarea uneia dintre cele mai reprezentative clădiri istorice [...]
09:50
Brașovul se aprinde în roșu pentru 112. 22 de ani de la operaționalizarea sistemului de urgență în România # BizBrasov.ro
România marchează astăzi, 11 februarie, Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112 și 22 de ani de la operaționalizarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență, administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). La Brașov, momentul este marcat simbolic prin iluminarea în roșu a literelor de pe Tâmpa și a clădirii Primăriei. Municipalitatea se alătură [...]
09:40
Incendiu aseară într-un bloc de locuinţe din Sfântu Gheorghe. Doi octogenari au ajuns în spital, iar 40 de persoane au fost evacuate # BizBrasov.ro
Incendiu aseară într-un bloc de locuinţe din Sfântu Gheorghe. Doi octogenari au ajuns în spital, iar 40 de persoane au fost evacuate. Un incendiu a izbucnit aseară într-un apartament de la etajul 1 al unui bloc de locuinţe din cartierul Simeria din Sfântu Gheorghe. Doi soţi, vârstnici, au fost transportaţi la spital, femeia având o [...]
09:40
Ieri
05:50
Planul pentru ansamblul rezidențial proiectat în locul fostei fabrici Tino din Brașov nu a fost avizat. Urbaniștii au cerut mai puține etaje la clădiri și diversificarea funcțiunilor complementare # BizBrasov.ro
Dezvoltatorul care a cumpărat vechea fabrică de încălțăminte Tino, și are în plan construcția unui ansamblu rezidențial, continuă procedura de avizare pentru demolarea vechilor construcții și implementarea noului proiect. Astfel, la finalul anului trecut, Planul Urbanistic de Detaliu aferent dezvoltării de pe strada Avram Iancu a fost în analiza Comisie Tehnice de Amenajarea Teritoriului și [...]
05:40
Proiectul spectaculos pentru reabilitarea Cascadei Tamina, reluat. Până acum, a fost blocat de problema „conviețuirii” dintre turiști și urși # BizBrasov.ro
Inițiat încă din 2016, proiectul de reabilitare a cascadei Tamina nu a mai fost implementat, din cauza a tot felul de sincope birocratice. Acum, administratorul, Regia Publică a Pădurilor Săcele a reluat avizarea lucrărilor, iar documentațiile tehnice ar urma să fie analizate de către comisiile de specialitate ale Direcției Județene de Mediu. Proiectul inițial s-a [...]
05:40
Primăria Brașov a cumpărat energie electrică pentru domeniul schiabil din Poiana Brașov de la o firmă controlată de gigantul energetic de stat al Ungariei # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a încheiat un contract în vederea furnizării de energie electrică pentru domeniul schiabil din Poiana Brașov. Vorbim de energia necesară atât pentru alimentarea instalațiilor de producerea a zăpezii artificiale, cât și de cea pentru alimentarea instalațiilor de transport pe cablu deținute de municipalitate și cele de nocturnă. Contractul a fost semnat cu MVM [...]
05:30
Bullying sau doar o ceartă între copii? Semnele care îi ajută pe părinți să facă diferența # BizBrasov.ro
Bullyingul între copii este adesea confundat cu tachinările în joacă ori cu certurile care apar inevitabil între colegi. Diferența stă în intenție, repetitivitate și dezechilibru de putere. Când această graniță nu este clară, părinții pot trece cu vederea semne reale de suferință sau, dimpotrivă, pot interveni prea repede în situații obișnuite – o ceartă pentru o [...]
05:10
Medicamentele și condusul: ce substanțe îți pot crea probleme la control și cum te protejezi # BizBrasov.ro
Medicamentele și condusul: ce substanțe îți pot crea probleme la control și cum te protejezi. Pentru mulți șoferi, cea mai mare surpriză la controalele rutiere este că nu trebuie să fi consumat droguri ilegale, ca să ai o problemă. Există medicamente perfect legale, unele luate cu prescripție, altele fără, care pot afecta capacitatea de a [...]
04:50
Creditele ipotecare cu cele mai bune dobânzi în 2026. Ghid complet pentru cei care vor să cumpere sau să refinanțeze # BizBrasov.ro
Creditul ipotecar rămâne principalul instrument financiar prin care românii își cumpără o locuință. Într-un an marcat de stabilizarea dobânzilor și de creșterea cererii în marile orașe, interesul pentru dobânzile fixe este tot mai mare, mai ales în rândul celor care caută predictibilitate pe termen lung. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, soldul creditelor [...]
04:10
Oamenii care au investit în criptomonedele lui Donald Trump și-au pierdut aproape toți banii # BizBrasov.ro
Oamenii care au investit în criptomonedele lui Donald Trump și-au pierdut aproape toți banii. Piața criptomonedelor se află în degringoladă în ultima perioadă, lucru care a afectat dramatic inclusiv prețurile celor două tokenuri digitale lansate de președintele american Donald Trump și soția sa, Melania Trump, relatează Gizmodo. Prețul criptomonedei $TRUMP, lansată de președintele SUA cu doar [...]
10 februarie 2026
17:50
Proiectul „Muzeul virtual al artei sub comunism. Perspective asupra unui patrimoniu controversat”: Peste 500 de lucrări din colecția Muzeului de Artă, digitizate și disponibile publicului # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, anunță finalizarea proiectului „Muzeul virtual al artei sub comunism. Perspective asupra unui patrimoniu controversat”, desfășurat începând cu luna august 2025. „Muzeul virtual al artei sub comunism a pornit de la o problemă concretă a Muzeului de Artă Brașov, [...]
17:20
Școlile speciale din județul Brașov și Palatul Copiilor, dotate cu materiale și echipamente didactice în valoare de 1,7 milioane de lei, fonduri din PNRR # BizBrasov.ro
Instituţiile de învăţământ special din judeţul Braşov şi Palatul Copiilor vor fi dotate cu materiale şi echipamente didactice cumpărate de administraţia judeţeană cu fonduri atrase din PNRR. Reprezentanții Consiliului Județean Brașov au semnat 12 contracte de furnizare a materialelor necesare dotării sălilor de clasă, laboratoarelor, sălilor de sport, cabinetelor şi atelierelor din cadrul Centrului Şcolar [...]
16:30
Curtea de Apel Timișoara a decis că raportul ANI, care îl declara pe Dominic Fritz incompatibil, rămâne valabil. Primarul Timișoarei: „Decizia nu este definitivă și o voi contesta” # BizBrasov.ro
Curtea de Apel Timișoara a respins, astăzi, cererea de repunere pe rol a cauzei formulate de Dominic Fritz, astfel că raportul de evaluare al Agenției Naționale de Integritate (ANI) rămâne valabil. Dominic Fritz este obligat și să plătească 5.269 de lei cheltuieli de judecată. „Decizia nu este definitivă și o voi contesta la Înalta Curte [...]
16:30
Lovitură procedurală în dosarul deschis de ANAF fostului președinte Iohannis. Procesul se mută la Tribunalul Hunedoara # BizBrasov.ro
Dosarul deschis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) împotriva familiei fostului președinte Klaus Iohannis, având ca obiect „acțiune în răspundere delictuală” și „îmbogățire fără justă cauză”, a fost strămutat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. Decizia a fost luată marți de Curtea de Apel Alba Iulia, la solicitarea Fiscului, și este definitivă. „Admite cererea [...]
16:10
Cum au evoluat lucrările la creșa și grădinița ce se construiesc în locul fostului depou de tramvaie al Brașovului. Unde sunt întârzieri # BizBrasov.ro
Primăria Brașov continuă investițiile în infrastructura educațională, cu obiectivul de a asigura tuturor brașovenilor acces la creșă, grădiniță și școală în apropierea locuinței. Strategia administrației locale vizează atât creșterea capacității rețelei școlare, cât și reducerea traficului urban, prin dezvoltarea unităților de învățământ în cartierele rezidențiale. După finalizarea, anul trecut, a lucrărilor la grădinițele din cartierele [...]
