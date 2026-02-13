Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
Fanatik, 13 februarie 2026
FCSB a fost eliminată din Cupa României după ce a scos doar o remiză cu Universitatea Craiova. Ce a spus Mihai Stoica în privința duelului cu oltenii din SuperLiga.
Uluitor! Ce condiții au avut de înfruntat jucătorii FCSB-ului la Craiova: „A fost olimpiada de scuipat. Așa ceva nu s-a întâmplat în viața lor” # Fanatik
Jucătorii de la FCSB au fost surprinși de atmosfera ostilă de pe „Ion Oblemenco”. Mihai Stoica a dezvăluit că suporterii oltenilor au recurs la gesturi reprobabile după ce fotbaliștii campioanei au intrat pe teren.
Real Madrid se luptă pe două fronturi și va avea meciuri foarte importante în următoarea perioadă, însă antrenorul Alvaro Arbeloa nu se va putea baza pe un jucător esențial până în aprilie.
Mihai Stoica l-a distrus în direct pe arbitrul Horațiu Feșnic, după U Craiova – FCSB 2-2: „E henț cât soarele din Andaluzia. Trebuie să ai o problemă cu Gigi să nu vezi” # Fanatik
Mihai Stoica nu s-a mai abținut și l-a făcut praf pe Horațiu Feșnic. Ce a spus președintele campioanei României despre „centralul” român după 2-2 cu Universitatea Craiova în Cupă.
Cupa României, o afacere ratată pentru FCSB! Bilanț dezastruos al campioanei în ultimul deceniu # Fanatik
FCSB a câștigat o singură dată competiția organizată de FRF, în ultimii zece ani, timp în care a bifat câteva contraperformanțe notabile pentru un club cu pretenții
Directorul sportiv al Universităţii Craiova propune un nou jucător la echipa națională: “A revenit la forma de dinainte! E fotbalist mare” # Fanatik
Cu câteva săptămâni până la meciul de baraj cu Turcia pentru Cupa Mondială din 2026, un oficial al Universității Craiova propune un nou jucător la echipa națională. Ar fi o revenire printre ”tricolori”.
Un milion de români la închisoare. Un senator AUR și-a modificat propriul proiect la o zi după depunere ca să-l facă mai dur # Fanatik
Un senator a depus un proiect de lege care risca să trimită aproape un milion de persoane la închisoare, după care a revenit cu o nouă formă a legii, cu pedepse și mai dure.
Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 13 februarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează ultimele mutări pe piața transferurilor # Fanatik
Vineri, 13 februarie, de la ora 17:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului GIOVANNI SHOW, unde Cristi Coste va sta față în față cu Ioan Becali.
Situație bizară în grupa României din Liga Națiunilor! UEFA a intervenit și a schimbat adversarul „tricolorilor”: „Nu se poate!” # Fanatik
Situație bizară la tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor! România trebuia să întâlnească un alt adversar, însă UEFA a intervenit. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Vedetele de sute de milioane de euro care vin la Bucureşti în Liga Naţiunilor! România, misiune imposibilă?! # Fanatik
Joi, de la ora 19:00, România și-a aflat viitoarele adversare din următoarea ediție de UEFA Nations League. Care sunt cei mai importanți jucători ai naționalelor contra cărora România se va lupta pentru un loc în Liga A
Jucătorii out din lot de la FCSB, antrenament pe „Ion Oblemenco”! Cum au apărut Cisotti şi Graovac. Video # Fanatik
În cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Cupei României Betano, FCSB e cu gândul mai mult la derby-ul cu Craiova din campionat. Cisotti și Graovac nu au făcut parte din lot, dar s-au antrenat pe „Oblemenco”
Care este miza financiară a celor opt echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei României. FRF a pus la bătaie o sumă cu multe zerouri # Fanatik
Opt echipe au rămas în cursa pentru câștigarea Cupei României, după terminarea partidelor din grupele competiției organizate de FRF, în care au fost destule surprize
Revista Fanatik 773! Gigi Becali, misionar în Africa. Exclusiv: mega-interviu cu Olimpiu Moruțan. Culisele exploziei lui Cristi Chivu. „Vraciul” lui Ronaldo # Fanatik
A apărut revista FANATIK 773! Nu ratați un mega-interviu exclusiv cu Olimpiu Moruțan. Culisele exploziei lui Cristi Chivu. Gigi Becali, misionar în Africa. „Vraciul” lui Ronaldo.
Cine este românul cu performanțe remarcabile în fotbalul românesc cu care Mihai Stoica s-a împăcat după nu mai puțin de 18 ani. Dezvăluiri făcute de oficialul de la FCSB.
Românii o dau în gropi la propriu și își riscă viețile. Haos pe șosele: „Îți apare când nu te aștepți” # Fanatik
Drumurile din România devin tot mai periculoase, iar gropile pot provoca accidente în fracțiuni de secundă. Titi Aur explică de ce o simplă evitare a unei denivelări se poate transforma într-o tragedie.
Mesajul obscen cu care un copil l-a primit pe Florin Tănase pe „Ion Oblemenco”: „Dă-mi tricoul tău să mă…”. Foto # Fanatik
Printre fanii Craiovei a apărut un mesaj vulgar în timpul partidei cu FCSB din Cupa României Betano! Ce i-a transmis un copil lui Florin Tănase printr-un banner
Gest uluitor făcut de echipa lui Răzvan Lucescu în memoria fanilor greci care au murit în România # Fanatik
PAOK Salonic a luat o decizie importantă, după ce șapte suporteri ai echipei elene și-au găsit sfârșitul pe un drum din România, în timp ce se îndreptau spre Franța
Antrenorul lui Metalist Harkov, prima reacție după oferta lui Cătălin Cîrjan de 4 milioane de euro: „Invenții” # Fanatik
Antrenorul lui Metalist Harkov a oferit prima reacție despre oferta primită de Dinamo pe numele lui Cătălin Cîrjan. Ce a transmis Mladen Bartulovic despre jucătorul român.
Valeriu Iftime, reacție virulentă după acuzațiile de blat de la FCSB – FC Botoșani 2-1: ”Mi-a stat inima! Atunci când ești important, te boxează toți” # Fanatik
Nu puține au fost vocile care au vorbit despre un blat la meciul FCSB - FC Botoșani 2-1. Cum a răspuns acestor acuzații Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor.
Cum arată iahtul de peste 10 milioane de dolari al lui Dragoș Sprînceană, unde a petrecut cu ambasadorul României în SUA. Pentru ce sumă colosală l-a scos la închiriat # Fanatik
Milionarul Dragoș Sprînceană deține un iaht de lux în Florida, unde a organizat o petrecere la care a participat Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.
FCSB a remizat cu Universitatea Craiova, 2-2, în Bănie, rezultat care înseamnă eliminarea trupei bucureștene din Cupa României, iar unul dintre jucătorii bucureșteni a avut un mesaj pentru Gigi Becali.
Elias Charalambous, extrem de nemulțumit după ce FCSB a fost eliminată din Cupa României Betano: „Nu știu cât de corect este”. Ce a declarat despre accidentarea lui Florin Tănase # Fanatik
Elias Charalambous a reacționat la finalul partidei Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Gruparea „roș-albastră” a părăsit Cupa României Betano în faza grupelor, iar tehnicianul e de părere că echipa sa nu a fost tratată corect.
S-a câștigat marele premiu de 4.5 milioane de euro la Loto 6/49! Cât a costat biletul câștigător # Fanatik
Marele premiu la loto 6/49, în valoare de 4.5 milioane de euro, a fost câștigat după tragerea efectuată joi, 12 februarie. Suma plătită pentru biletul câștigător este incredibilă.
Luca Băsceanu i-a pus gând rău campioanei după ce a fost în centrul controverselor în U Craiova – FCSB 2-2: „Sper să nu le dăm nicio șansă!”. Ce au spus restul jucătorilor # Fanatik
Prin vocea lui Gigi Becali, FCSB a contestat vehement arbitrajul din meciul cu Universitatea Craiova. Ce a declarat Luca Băsceanu la finalul partidei, după ce golul controversat al oltenilor a plecat de la el
Patronul FCSB a avut un singur remarcat după meciul cu Universitatea Craiova: „Mi-a plăcut!” Ce se întâmplă cu Dawa # Fanatik
Gigi Becali a scos în evidență prestația unui singur jucător după partida Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Patronul campioanei a dezvăluit și în ce situație se află Joyskim Dawa.
Cristi Balaj a dat verdictul despre faza explozivă din Universitatea Craiova – FCSB 2-2! A fost sau nu henţ la Băsceanu?! Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj le-a dat o veste proastă celor de la FCSB. Roș-albaștrii au cerut henț la golul din care U Craiova a făcut 2-1, dar fostul arbitru FIFA i-a luat apărarea lui Feșnic. De ce nu a intervenit VAR
Gigi Becali l-a distrus pe Octavian Popescu: „Săracul, nu mai e fotbalist!” Ce a spus de Matei Popa # Fanatik
Gigi Becali l-a făcut praf pe Octavian Popescu, cel care a ratat cea mai mare ocazie a FCSB-ului în remiza de la Craiova, din Cupa României Betano, scor 2-2. Patronul campioanei l-a lăudat pe Matei Popa
Pontul zilei de vineri, 13 februarie. Bet Builder de cotă 3,20 la Superbet pentru Petrolul Ploiești – FC Argeș # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 13 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,20 la meciul Petrolul Ploiești - FC Argeș.
Nimeni nu știe cine a fost prima soție a lui Giovanni Becali: „Machedoancă din Tunari! A cântat Gil Dobrică” # Fanatik
Puțină lume din Românie știe că Giovanni Becali a mai fost căsătorit înainte de mariajul actual cu Stella Becali. Impresarul a vorbit, la FANATIK, despre prima sa soție.
FCSB a remizat cu Universitatea Craiova, 2-2, în Bănie, și a fost eliminată din Cupa României în urma acestui rezultat, iar acum campioana României rămâne doar cu lupta pentru SuperLiga.
Biletul zilei la pariuri de vineri, 13 februarie 2026, poate aduce un câștig de 588 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Saudi League și Eredivisie.
Cine este David Popa, puștiul care a marcat pentru FCSB pe „Ion Oblemenco”. Gigi Becali l-a comparat cu Gică Hagi # Fanatik
Introdus pe parcurs în partida dintre Universitatea Craiova și FCSB, David Popa (18 ani) a reușit să înscrie pentru gruparea „roș-albastră”. Ce declara Gigi Becali despre tânărul fotbalist.
Cum arată tabloul sferturilor de finală din Cupa României Betano. Când se joacă derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj. Program complet # Fanatik
Tabloul sferturilor de finală din Cupa României este acum complet, după finalul fazei grupelor. Cum arată cele 4 dueluri și când vor avea loc partidele.
Controversă uriaşă de arbitraj la Universitatea Craiova – FCSB! Campioana a cerut un henţ, VAR nu a intervenit # Fanatik
Universitatea Craiova a făcut 2-1 în meciul cu FCSB din Cupa României Betano după o fază controversată. Florin Ștefan a marcat, dar roș-albaștrii au cerut henț la Luca Băsceanu
David Popovici, întâlnire neașteptată cu unul dintre cei mai importanți români. „Nu se uită niciodată” # Fanatik
David Popovici a avut parte de un moment de neuitat alături de un artist de renume din România. Ce a spus înotătorul de 21 de ani despre această șansă unică.
Protest la Universitatea Craiova – FCSB! De la ce a pornit gestul fanilor din Peluza Nord. Video # Fanatik
Fanii din Peluza Nord Craiova au fost prezenți la duelul cu FCSB din Cupa României Betano, însă nu au coborât în primele rânduri în semn de protest. De la ce a pornit totul.
Oltenii s-au “răzbunat” pe Meme Stoica, după suspendarea lui Baiaram: managerul FCSB a rămas fără permis la Craiova! Exclusiv # Fanatik
Oficialul de la FCSB, Mihai Stoica, a rămas fără permis de conducere înainte de duelul pe care echipa bucureșteană l-a avut cu Universitatea Craiova, în Bănie.
Oamenii momentului din România, în vizunea lui Mitică Dragomir. Cum arată topul celor mai puternici oameni din ţară şi cine face cu adevărat jocurile.
Florin Tănase, accidentat după doar 7 minute în Universitatea Craiova – FCSB! Reacția lui Mihai Stoica # Fanatik
FCSB a început cum nu se putea mai prost meciul cu Universitatea Craiova, din Cupa României, asta după ce Florin Tănase a părăsit terenul accidentat după câteva minute.
Scene reprobabile înainte de Universitatea Craiova – FCSB! Ștefan Târnovanu, scuipat la ieşirea de la vestiare. Video exclusiv # Fanatik
Ștefan Târnovanu a fost ținta suporterilor olteni înainte de startul partidei dintre Craiova și FCSB din Cupa României Betano! Portarul campioanei a fost scuipat de unul dintre suporterii gazdelor
Salvatorul fetiței din Craiova, prezent la derby-ul dintre Universitatea și FCSB: „Nu sunt un erou”. Video # Fanatik
Mădălin Popescu, craioveanul care l-a ajutat pe indianul Vipan Kumar să salveze o fetiță de la înec în luna ianuarie, a fost prezent pe „Ion Oblemenco” pentru partida dintre Universitatea și FCSB din Cupa României Betano.
Ce spune Dennis Politic după primirea ostilă din partea suporterilor lui Dinamo: „Am văzut banii înainte de meci” # Fanatik
Dennis Politic nu a fost iertat de suporterii lui Dinamo, care îl consideră trădător pentru transferul la FCSB, din vară, iar actualul jucător de la Hermannstadt a avut o reacție sinceră.
Feyenoord s-a duelat în acest sezon de Europa League cu FCSB și a pierdut meciul de la București, 3-4, iar acum olandezii sunt gata de un transfer important.
Duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din runda a 3-a a grupelor Cupei României, a adus o schimbare de ultim moment pentru bucureșteni în formula de start.
Medicul care salvează îngeri, avertisment pentru părinții din România. Dr. Mihai Craiu: „Sunt boli care nu ar trebui să mai existe” # Fanatik
Doctorul Mihai Craiu, medicul care are grijă de îngerași, trage un semnal de alarmă pentru părinții din România: marele pericol care ne paște din punct de vedere sanitar
Fanatik SuperLiga, vineri, 13 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de colecție după Universitatea Craiova – FCSB și FC Hermannstadt – Dinamo # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție, vineri, 13 februarie, ora 13:30. Cristi Coste îi va avea invitați în platou pe Marius Mitran, Sabin Ilie și Super-Gigi.
Cum a apărut Ştefan Baiaram la Universitatea Craiova – FCSB la o zi după suspendarea primită la Comisia de Disciplină. Video exclusiv # Fanatik
Ștefan Baiaram a fost suspendat de Comisia de Disciplină pentru că a scuipat un suporter dinamovist, dar nu putea lipsi de la U Craiova - FCSB din Cupa României Betano. Cum a apărut starul oltean
Universitatea Craiova fără patru titulari cu FCSB! „Greii” care nu au prins lotul în meciul de Cupă # Fanatik
Mai mulți jucători foarte importanți de la Universitatea Craiova au fost lăsați în afara lotului de către antrenorul Filipe Coelho pentru partida cu FCSB din Cupa României Betano. Despre cine este vorba.
O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de Matematică din București. Reacția profesorilor: ”E nepregătită și ne amenință” # Fanatik
Universitatea București se confruntă cu acuzații fără precedent de discriminare și hărțuire din partea unei masterande la Facultatea de Matematică și Informatică
Scandal la Dinamo – Hermannstadt. Danny Armstrong și Dorinel Munteanu, la un pas de bătaie la marginea terenului. Politic a intervenit în conflict. Video # Fanatik
Un nou scandal antrenor - jucător, gata să explodeze în Cupa României Betano. Danny Armstrong a avut un gest golănesc la adresa antrenorului lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu
