Contul TikTok al Realitatea Plus a fost închis definitiv. Anca Alexandrescu acuză: „Este un pas spre dictatură”
Aktual24, 13 februarie 2026 11:20
Contul de TikTok al Realitatea Plus a fost închis definitiv, potrivit unui anunț publicat de reprezentanții postului. Măsura a venit la scurt timp după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis sancționarea televiziunii cu întreruperea emisiei pentru trei ore. Contul, acuzat că difuza știri false și dezinformări Reprezentanții postului susțin că blocarea contului de […]
• • •
Acum 30 minute
11:20
11:10
Marco Rubio va purta discuții cu guvernele din Ungaria și Slovacia despre oprirea importurilor de energie rusească # Aktual24
Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat că intenționează să discute cu autoritățile din Ungaria și Slovacia despre achiziționarea de resurse energetice din Rusia, în special despre reducerea sau oprirea importurilor de energie rusească în aceste două state din Europa Centrală. Anunțul a fost făcut înainte ca Rubio să plece spre Conferința […]
Acum o oră
10:40
Statele Unite și-au trimis cel mai mare portavion spre Golful Persic, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Iranul # Aktual24
Statele Unite au decis să relocheze portavionul nuclear USS Gerald R. Ford — cel mai mare portavion din flota americană — din zona Caraibelor spre Orientul Mijlociu. În zona Golfului Persic se află deja portavionul USS Abraham Lincoln și alte nave de război, ca parte a consolidării prezenței militare în regiune în condițiile tensiunilor crescute cu Republica Islamică Iran, relatează […]
10:40
Bolojan explică, fără propagandă și atacuri politice, cauzele recesiunii tehnice. Diferență majoră față de discursul violent al lui Grindeanu # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a explicat, vineri, care sunt cauzele recesiunii tehnice, fără a lansa atacuri politice și mesaje propagandistice. ”Traversăm o perioadă de corecție economică necesară pentru a avea o economie mai stabilă și mai puternică, care să aducă prosperitate pe termen lung”, spune Bolojan. ”Creșterea economică a României în 2025 a fost de 0,6%, […]
Acum 2 ore
10:20
Grindeanu dă vina pe Bolojan pentru recesiunea tehnică și amenință iar cu prăbușirea guvernării: ”Încăpățânare dusă la absurd, obsesie permanentă pentru imagine” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dat vina pe premierul Ilie Bolojan pentru că România a intrat în recesiune tehnică. ”Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc”, a amenințat Grindeanu. ”După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce […]
10:10
Un crater uriaș a apărut, ziua în amiaza mare, lângă un șantier de metrou din Shanghai – VIDEO # Aktual24
Un incident spectaculos și potențial periculos a avut loc recent în Shanghai, China, unde un crater masiv s a deschis brusc pe o arteră rutieră intens circulată din districtul Minhang, în apropierea unui șantier de construcție pentru o nouă linie de metrou. Incidentul a fost surprins pe camerele de supraveghere și s-a viralizat pe rețelele […]
10:10
Moise Guran explică cine a provocat recesiunea: ”Când a fost chemat pompierul Ilie Bolojan, deja ardea cam totul” # Aktual24
Cunoscutul analist Moise Guran afirmă că probleme în economia României au început la finalul anului 2022, iar guvernarea ulterioară a lui Marcel Ciolacu a agravat situația. ”Vă reamintesc, în 2024, cheltuiala statului cu salariile bugetarilor a crescut cu +24%. Celorlalți le-au crescut doar prețurile, insecuritatea”, subliniază Guran. ”Știrea de azi nu este că România a […]
10:00
Economia României a înregistrat o creștere de 0,6% în anul 2025 comparativ cu 2024, însă a intrat în recesiune tehnică la finalul anului, după două trimestre consecutive de contracție, potrivit datelor semnal publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Conform datelor ajustate sezonier, Produsul Intern Brut a scăzut cu 1,9% în trimestrul IV 2025 […]
09:40
Secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr.: „Nu mă tem de microbi, pe vremuri prizam cocaină de pe scaune de WC” # Aktual24
Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a stârnit controverse după ce a relatat într-un podcast că nu se teme de microbi, amintindu-și de perioada în care „obișnuia să prizeze cocaină de pe scaune de WC”. Declarația, făcută în timpul interviului pentru podcastul This Past Weekend w/ Theo Von, a fost preluată de revista […]
Acum 4 ore
09:10
Raport al Rezervei Federale din SUA: Americanii suportă prețul pentru aproape toate taxele vamale impuse de Donald Trump # Aktual24
Un raport recent al Rezervei Federale din New York (NY Fed) arată că cetățenii americani plătesc aproape toate taxele vamale impuse de președintele Donald Trump pe importuri. Conform analizei, aproximativ 90% din impactul tarifelor este resimțit direct de consumatori și companii din Statele Unite, contrazicând afirmațiile administrației Trump că sarcina ar reveni în principal exportatorilor […]
08:50
Anchetă în Rada Supremă a Ucrainei, după suspiciuni că deputații ar fi fost otrăviți cu mâncarea de la cantină # Aktual24
În Rada Supremă, instituția parlamentară a Ucrainei, a început o anchetă după ce mai mulți deputați au prezentat pe 12 februarie simptome severe de rău. Serviciul de presă al parlamentului a indicat că o posibilă cauză ar fi rotavirusul, dar și alte infecții intestinale acute sau intoxicarea alimentară sunt luate în calcul. Au fost prelevate […]
08:20
Un pompier voluntar din Galați, care se grăbea cu mașina la un incendiu, lăsat fără permis şi amendat fiindcă nu i-a dat prioritate unui polițist # Aktual24
Un incident șocant a avut loc recent în comuna Drăgușeni, județul Galați, când un pompier voluntar a fost sancționat pentru presupusa nerespectare a semnalelor luminoase ale unei autospeciale de poliție. Echipajul de pompieri era dotat corespunzător Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Galați, citat de cotidianul local Monitorul de Galați, mașina condusă de pompier folosea […]
08:20
Autoritățile locale din New Mexico vor investiga dacă există cadavre de copii îngropate pe domeniul Zorro Ranch, care i-a aparținut lui Epstein # Aktual24
Un nou val de controverse a izbucnit în jurul fostului domeniu al lui Jeffrey Epstein, Zorro Ranch, situat în Santa Fe County, New Mexico, după ce comisarul pentru terenuri de stat, Stephanie Garcia Richard, a solicitat o investigație oficială. Investigația, declanșată de e-mailuri din „dosarul Epstein” Aceasta a venit în urma documentelor recente care conțin […]
08:10
Sportivul Vladislav Heraskevici, suspendat de la Olimpiadă pentru că purta pe cască imagini ale sportivilor uciși în Ucraina, a contestat decizia la TAS # Aktual24
Scheletonistul ucrainean Vladislav Heraskevici a contestat la Curtea de Arbitraj Sportiv (TAS) decizia de a fi exclus din competiția de skeleton a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Sportivul solicită fie reintroducerea imediată în concurs, fie posibilitatea de a efectua o manșă oficială supravegheată de TAS, până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Gestul, un omagiu […]
07:50
Președintele Nicușor Dan critică noua amânare a CCR privind pensiile magistraților: „Evident că e o tergiversare” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a criticat public decizia Curtea Constituțională a României (CCR) de a amâna din nou pronunțarea asupra legii care modifică pensiile magistraților, calificând situația drept o „tergiversare” și subliniind că societatea așteaptă de luni de zile o soluție clară. „O problemă pe care societatea o vrea rezolvată” Declarațiile au fost făcute joi […]
07:40
Deputații argentinieni au aprobat proiectul lui Javier Milei privind reducerea de la 16 la 14 ani a vârstei răspunderii penale # Aktual24
Camera Deputaților din Argentina a aprobat un proiect de lege inițiat de președintele Javier Milei care prevede reducerea vârstei răspunderii penale de la 16 la 14 ani. Inițiativa legislativă, adoptată după dezbateri aprinse, urmează să fie analizată de Senatul Argentinei, care va avea ultimul cuvânt înainte ca modificarea să intre în vigoare. Votul din Camera […]
Acum 6 ore
07:20
Președinta interimară a Venezuelei, Nancy Rodriguez, promite alegeri libere după căderea lui Nicolas Maduro # Aktual24
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că se angajează să organizeze alegeri „libere și corecte”, într-un moment de profundă instabilitate politică. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat postului american NBC News și vine la mai mult de o lună după capturarea fostului președinte Nicolás Maduro de către autoritățile americane. Rodríguez, care a preluat […]
07:10
Barack Obama avertizează că americanii vor fi „mai puțin sănătoși” după revocarea legilor climatice de către regimul Trump # Aktual24
Fostul președinte american Barack Obama a criticat dur decizia administrației conduse de Donald Trump de a revoca fundamentul juridic al unor reglementări-cheie privind emisiile de gaze cu efect de seră, avertizând că americanii vor fi „mai puțin în siguranță” și „mai puțin sănătoși”. Declarația, publicată pe platforma X, vine în contextul unei schimbări majore de […]
Acum 12 ore
23:40
După declarațiile lui Trump, Herzog afirmă că „Israel este un stat suveran” și că încă nu a fost luată nicio decizie privind grațierea premierului Netanyahu # Aktual24
După ce președintele american Donald Trump a declarat că președintelui israelian Isaac Herzog ar trebui să-i fie „rușine” că nu l-a grațiat pe premierul Benjamin Netanyahu, biroul lui Herzog declară că nu a luat încă nicio decizie în această privință, potrivit The Times of Israel. „Este rușinos că nu o acordă (grațierea). Ar trebui să […]
23:20
Rusia anunță că a blocat WhatsApp în cadrul unei represiuni mai ample împotriva rețelelor sociale # Aktual24
Rusia a confirmat că a blocat aplicația de mesagerie instantanee WhatsApp în țară, îndrumând în schimb cetățenii ruși să utilizeze aplicația Max, susținută de stat. Vestea vine la câteva zile după ce s-a aflat că autoritățile ruse restricționează accesul la Telegram, o altă aplicație de mesagerie instantanee utilizată de milioane de oameni în Rusia, inclusiv […]
23:00
Administrația Trump anunță încheierea măsurilor federale de aplicare a legii privind imigrația în Minnesota, însă peste 2.000 de ofițeri federali vor mai rămâne pe străzi # Aktual24
Administrația Trump pune capăt represiunii împotriva imigrației din Minnesota, care a dus la mii de arestări, proteste violente și împușcări fatale a doi cetățeni americani în ultimele două luni, a declarat joi țarul frontierelor, Tom Homan. Operațiunea denumită de Departamentul pentru Securitate Internă „cea mai mare acțiune de aplicare a legii privind imigrația din istorie” […]
Acum 24 ore
22:30
Două nave ale Marinei mexicane încărcate cu ajutoare umanitare au acostat în Cuba, în timp ce blocada SUA declanșează o criză energetică # Aktual24
Două nave ale Marinei mexicane, încărcate cu ajutoare umanitare, au acostat, joi, în Cuba, în contextul în care blocada americană agravează criza energetică de pe insulă. Navele au sosit la două săptămâni după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu tarife vamale țările care vând sau furnizează petrol Cubei, determinând insula să raționalizeze energia […]
22:10
Un judecător federal american interzice temporar Pentagonului să-l sancționeze pe senatorul Mark Kelly pentru videoclipul în care îndeamnă militarii să se opună ordinelor ilegale # Aktual24
Un judecător federal a blocat temporar, joi, sancționarea de către Pentagon a senatorului democrat Mark Kelly, fost pilot al Marinei, pentru participarea la un videoclip care îi îndemna pe militari să se opună ordinelor ilegale. Judecătorul districtual american Richard Leon a decis că oficialii Pentagonului au încălcat dreptul la liberă exprimare al lui Kelly, garantat […]
21:50
Când va adopta și România moneda euro, răspunsul președintelui Dan: ”Condiţiile sunt însă cele pe care le cunoaştem” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că România îşi poate propune să respecte indicatorii necesari pentru adoptarea monedei euro într-un termen de trei-patru ani. Precizările au venit după ce preşedintele a fost întrebat în ce măsură consideră că este oportună începerea unei discuţii serioase despre adoptarea monedei unice. „Trecerea României la euro e benefică. Cu cât economia […]
21:40
Cum funcționează Sunray, noua armă laser a Ucrainei. Aceasta încape în portbagajul unei mașini # Aktual24
Pentru a se apăra împotriva dronelor rusești, Ucraina lucrează la o nouă armă laser, relatează revista americană „The Atlantic”. Soldații ucraineni ar fi făcut o demonstrație a modelului, numit „Sunray”. Conform relatării, prototipul seamănă cu un fel de telescop cu camere și încape în portbagajul unei mașini. Spre deosebire de filmele de la Hollywood, arma […]
21:40
Nicușor Dan: ”Speculațiile privind influența lui Marius Voineag asupra altor parchete sunt fără fundament”. Ce spune despre CCR # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, la Bruxelles, că există candidați „interesanți” pentru funcțiile de conducere din parchete și a respins speculațiile legate de rolul actualului șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, în contextul candidaturii acestuia pentru o funcție la Parchetul General. „Mi se pare că sunt niște oameni foarte interesanți printre […]
21:30
Președintele Dan, usturător la adresa lui Simion: ”Cel care mulţumea că ne-au scos din Visa Waiver nu a fost primit de nimeni în SUA” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a reacționat ironic la adresa lui George Simion, joi seară, când a fost întrebat dacă liderul AUR a făcut lobby în SUA ca România să fie dată afară din Visa Waiver. ”Au apărut în spaţiul public acuzaţii din partea unui afacerist SUA care spunea că GS în campania electorală a făcut lobby […]
21:30
Administrația Trump a abrogat o lege din 2009 care stă la baza tuturor reglementărilor climatice din SUA # Aktual24
Administrația Trump a abrogat, joi, o descoperire științifică care a fost mult timp baza acțiunilor SUA de reglementare a emisiilor de gaze cu efect de seră și de combatere a schimbărilor climatice, cea mai agresivă mișcare a președintelui de a renunța la reglementările climatice, potrivit Associated Press. Regulamentul adoptat de Agenția pentru Protecția Mediului revocă […]
21:20
Laburiștii britanici, aflați la guvernare, cer inversarea Brexitului. Ar fi „cel mai mare premiu” # Aktual24
Ministrul de finanțe, Rachel Reeves, a semnalat că Partidul Laburist va insista din ce în ce mai mult pentru a inversa cele mai grave aspecte ale Brexitului, susținând că o integrare mai strânsă cu UE este „marele premiu”. Reeves, care a făcut parte din campania pentru un al doilea referendum pentru a opri Brexitul, a […]
21:10
Concesii dureroase pentru Kremlin? Costul ascuns al conflictului din Ucraina: dependența tot mai mare a Rusiei # Aktual24
Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, prezentat de Vladimir Putin drept o luptă pentru „suveranitate”, riscă să transforme însă Federația Rusă într-un stat tot mai dependent economic și strategic de China, într-un context în care sancțiunile occidentale, costurile uriașe ale conflictului și izolarea financiară redesenează profund echilibrul de putere de la Moscova. În timp ce […]
20:50
Cei care l-au amenințat pe Victor Rebengiuc sunt frați gemeni care, la 46 de ani, locuiesc cu mama lor. Reacția lui Rebengiuc: ”Cu ce putere, de unde drept să ameninţi tu oamenii care îşi manifestă părerile lor personale?” – VIDEO # Aktual24
Cei doi indivizi care l-au amenințat cu moartea pe actorul Victor Rebengiuc sunt doi frați gemeni, transmit televiziunile de știri. La vârsta de 46 de ani, cei doi încă locuiesc cu mama lor. Unul dintre ei a fost reținut, joi, și apoi plasat în control judiciar. El a continuat să amenințe, iată dialogul cu reporterul […]
20:50
Un tânăr de 25 de ani și un adolescent de 16 ani din localitatea Cubulcut, județul Bihor, au fost reținuți de polițiștii de la Protecția Animalelor după ce au lovit cu brutalitate un cal și l-au supus la efort extrem, doar ca să se distreze, potrivit Bihoreanul. Cazul a ieșit la iveală după ce imaginile […]
20:50
Abonament de călătorie pe mijloacele de transport în comun vechi de 99 de ani descoperit în clădirea Primăriei Oradea # Aktual24
Un abonament de tramvai vechi de aproape 100 de ani a fost descoperit sub pardoseala Primăriei Oradea de muncitorii care reabilitează clădirea. „În timpul lucrărilor de reabilitare a clădirii Primăriei, a ieșit la iveală o adevărată piesă de istorie: un abonament de tramvai din anul 1927”, a anunțat joi, pe pagina de Facebook a societății […]
20:40
Ce urmărește extrema dreaptă din Elveția prin limitarea populației la 10 milioane. Care sunt șansele ca referendumul să treacă # Aktual24
Elveția va vota în această vară o propunere a Partidului Popular Elvețian (SVP), de extremă dreapta, de a limita populația țării la 10 milioane, o mișcare care ar amenința acorduri cheie cu UE și, spun oponenții, ar paraliza economia sa. Guvernul a declarat miercuri că referendumul privind inițiativa SVP „Nu unei Elveții de 10 milioane”, […]
20:40
Opționalul școlar „Ora cu și pentru animale” a fost aprobat și va fi introdus în școli, la nivel național. Disciplina se studiază la clasele a V-a și a VI-a și poate fi predat de orice profesor, indiferent de specializare. Proiectul a fost inițiat de Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean (CJ) Ilfov, în […]
20:40
20:20
Activitatea comună a Europei și Statelor Unite în cadrul Alianței Nord-Atlantice ar trebui să creeze așa-numita „NATO 3.0” – o nouă versiune a Alianței, bazată pe parteneriat, nu pe dependență. Acest lucru a fost declarat de secretarul adjunct al Apărării al Statelor Unite, Elbridge Colby, înainte de începerea reuniunii ministeriale de la sediul NATO din […]
20:10
Care sunt principalele țări implicate în achiziționarea de armament american pentru Ucraina # Aktual24
Alona Hetmanchuk, ambasadorul Ucrainei la NATO, a dezvăluit care țări susțin cel mai mult armata ucraineană prin achiziția de arme americane vitale, inclusiv sisteme de apărare aeriană, sub mecanismul Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Sprijinul inegal între statele membre NATO ridică întrebări despre echitatea contribuțiilor, dar dedicarea principalelor națiuni rămâne neclintită, relatează European Pravda. Norvegia, […]
19:40
Șeful NATO afirmă că Trump este „pe deplin conștient de gravitatea situației din Ucraina” după atacurile Rusiei și adaugă: „Am discutat cu el de două ori” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat joi că administrația americană este pe deplin conștientă de atacurile Rusiei asupra Ucrainei, inclusiv de loviturile îndreptate împotriva infrastructurii civile, și că există o claritate absolută în SUA cu privire la situația gravă de la fața locului, conform European Pravda. Conștientizarea SUA asupra situației din Ucraina Mark […]
19:10
Presshub: Funcții fără practică. Cum încearcă Bogdan Mateescu să ajungă președinte de curte de apel fără să fi judecat acolo # Aktual24
Fostul secretar general al Ministerului Justiției și fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Bogdan Mateescu vrea să devină președinte al Curții de Apel Pitești. El și-a depus candidatura și o comisie a constatat că îndeplinește condițiile, deși nu a judecat nicio zi la vreo curte de apel din țară. Modul de operare este […]
19:00
Decizia procurorilor în cazul ”suveranistului” care l-a amenințat pe Victor Rebengiuc. Amenințări oribile transmise online actorului # Aktual24
Procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de un bărbat, de 46 de ani, bănuit că l-ar fi ameninţat pe actorul Victor Rebengiuc. Procurorii Parchetului General şi poliţişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale Central au efectuat, joi, percheziţii la locuinţele a doi bărbaţi din Bucureşti, acuzaţi că l-au ameninţat cu […]
18:30
Adrian Severin, din nou la ospăț la Ambasada Rusiei: ”România este colonizată, suntem în iobăgie internațională, trebuie să luptăm” – VIDEO # Aktual24
Adrian Severin, fost europarlamentar PSD condamnat pentru corupție, a participat pe 11 februarie la un nou eveniment la Ambasada Rusiei. Conform ambasadei, este vorba despre o ”recepție cu prilejul Zilei Diplomatului Rus”. ”La 11 februarie 2026, la Ambasada Rusiei la București a avut loc o recepție cu prilejul Zilei Diplomatului Rus, la care au participat […]
18:20
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Brașov au acționat ieri. Oamenii legii au dispus reținerea unui bărbat în vârstă de 46 de ani pentru 24 de ore. Inculpatul este cercetat penal pentru introducerea în țară a drogurilor de risc. Filmul flagrantului din municipiul Brașov Acuzațiile includ posibilitatea de trafic […]
18:10
După un an de atacuri neîntrerupte, Rusia se apropie de ocuparea completă a trei orașe strategice din Ucraina. Care va fi următoarea lor țintă # Aktual24
De mai bine de un an, trupele lui Putin nu au mai reușit să cucerească nicio „fortăreață” urbană din Ucraina, iar înaintarea lor pe câmpul de luptă rămâne extrem de lentă. Totuși, Rusia pare acum să fie pe punctul de a finaliza ocuparea a trei zone strategice, pe care le-ar putea folosi pentru a lansa […]
18:00
Bolojan nu se lasă: reforma pensiilor magistraților a fost abordată cu comisarul UE pe Justiție # Aktual24
Reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și sustenabilitatea acestora, în contextul angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au fost discutate, joi, la Palatul Victoria, în cadrul întrevederii dintre prim-ministrul Ilie Bolojan și comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a adus în discuție „reforma pensiilor de […]
17:50
Performanță a dronelor Ucrainei, au lovit o rafinărie de-a Lukoil aflată la 1.750 km de frontieră. SBU: Record de distanță – VIDEO # Aktual24
Drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit rafinăria de petrol Ukhta din Republica Komi, Federația Rusă, situată la aproximativ 1.750 de kilometri de granița Ucrainei, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentriu Kyiv Independent. Potrivit aceleiași surse, atacul reprezintă un nou record de distanță pentru dronele ucrainene. […]
17:50
Sondaj, românii sunt foarte speriați de un eventual război: ”România prezintă o îngrijorare masivă faţă de conflictele internaţionale şi războaie (58%), mult peste media globală de 36%” # Aktual24
Consumatorii români sunt „copleşiţi” de frica de război şi de instabilitatea economică într-o proporţie mai mare decât cei din alte ţări, dar mai preocupaţi de sănătate decât media globală, reiese dintr-un studiu de specialitate, dat joi publicităţii și citat de Agerpres. Îngrijorările tot mai mari legate de război, de siguranţa şi presiunea economică ocupă tot […]
17:40
Finala calificării în Bănie. FCSB atacă Universitatea Craiova în ultimul meci din grupa Cupei României # Aktual24
Stadionul Ion Oblemenco găzduiește în această seară, de la ora 20:30, cel mai important duel al ultimei runde din Cupa României. Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc într-o partidă decisivă pentru soarta grupei, deoarece este ultima șansă pentru bucureșteni de a continua drumul spre trofeu. Calculele calificării. Victoria este singura variantă pentru FCSB Bucureștenii se […]
17:20
Procurorii DIICOT, din Structura Centrală, au dispus reținerea a patru bărbați suspectați de trafic internațional de droguri. Inculpații au vârste cuprinse între 20 și 32 de ani, iar doi dintre membrii grupului sunt recidiviști cu un istoric penal bogat. 400 de grame de cocaină ascunse printre haine din colete poștale Drogurile au fost procurate direct […]
17:20
Tranzacție majoră: portul Giurgiulești din Republica Moldova ajunge sub controlul României # Aktual24
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat joi că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul portului Giurgiuleşti (GIFP), către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, deţinută de statul român, informează un comunicat de presă al instituţiei financiare internaţionale. Potrivit BERD, încheierea tranzacţiei este iminentă. La finele anului trecut, BERD a semnat […]
