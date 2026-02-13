Olanda cere retragerea dreptului de vot pentru Ungaria și Slovacia în UE: „Propunem simplificarea procedurii activării Articolul 7 din Tratatul UE”

06:10

După crima săvârșită de trei minori, dintre care unul cu vârsta de 13 ani, care nu poate răspunde penal pentru uciderea adolescentului Mario din Cenei-Timiș, în vârstă de 15 ani, au început deja ample dezbateri în societate și în mediul juridic, dar și solicitări prin care legea să fie modificată în sensul coborârii vârstei de […]