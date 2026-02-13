România se duce în cap. Datele Eurostat arată că țara noastră are cea mai mare scădere a PIB-ului din toată Uniunea Europeană. Este recesiune tehnică

08:40

Toată lumea știe că Parisul nu este un oraș ieftin. Însă calculul pentru o lună de trai acolo poate depăși cu mult 1.000 de euro. De la chirie, până la mâncare, transport și utilități, toate sunt foarte scumpe, comparativ cu România. Locuitul în Paris rămâne unul dintre cele mai scumpe din Europa, iar pentru 2026 […]