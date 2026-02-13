Bolojan, replică tăioasă după atacul PSD: ”Fug de responsabilitate. Atunci când se întâmplă ceva bun, ne înghesuim cu toții să fim în poză, iar când trebuie făcut ceva care ar putea suna prost, fugim. Eu niciodată nu o să fug”

20:50

Un tânăr de 25 de ani și un adolescent de 16 ani din localitatea Cubulcut, județul Bihor, au fost reținuți de polițiștii de la Protecția Animalelor după ce au lovit cu brutalitate un cal și l-au supus la efort extrem, doar ca să se distreze, potrivit Bihoreanul. Cazul a ieșit la iveală după ce imaginile […]